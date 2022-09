Royal expert warns it is a MISTAKE for King Charles III to allow Andrew to wear military uniform

Een koninklijke expert heeft gewaarschuwd dat het decreet van koning Charles III dat alleen werkende royals militaire uniformen mogen dragen bij de begrafenis van de koningin volgende week, in de toekomst tot meer problemen met zijn zoon prins Harry kan leiden.

Een panel van koninklijke commentatoren en experts besprak het overlijden van Hare Majesteit in de laatste aflevering van Mail+‘s populaire koninklijke talkshow Paleis vertrouwelijkterwijl hij ook de beslissing van de nieuwe monarch onderzoekt om zijn broer, prins Andrew, speciale toestemming te geven om militaire kleding aan te trekken tijdens de laatste wake van zijn overleden moeder.

Sommigen prezen de beslissing als ‘beslist’, maar Richard Eden, hoofdredacteur van de Daily Mail, gelooft dat de nieuwe koning een ‘fout’ maakt.

Andrew, 62, werd gedwongen zijn HRH-status op te geven en werd eerder dit jaar ontdaan van al zijn militaire eretitels te midden van de gevolgen van zijn banden met pedofiel Jeffrey Epstein.

De afgelopen jaren werd hij geplaagd door beschuldigingen van een van Epstein’s ‘seksslaven’ die beweerde dat de koninklijke familie haar seksueel had misbruikt toen ze nog minderjarig was volgens de Amerikaanse wet. Dit culmineerde in een bomaanslag in de VS en een buitengerechtelijke schikking van miljoenen ponden, hoewel de hertog van York de beschuldigingen consequent heeft ontkend.

Hoewel het Andrew tot dusver verboden is om zijn militaire kledij aan te trekken bij een van de evenementen en ceremonies die tot nu toe zijn gehouden ter ere van wijlen koningin Elizabeth II, heeft zijn broer, koning Charles III, hem toestemming gegeven om een ​​uniform te dragen wanneer hij een laatste wake voor haar bijwoont. Majesteit op woensdag.

Harry, 37, die zijn militaire titels kwijtraakte toen hij en zijn vrouw Meghan Markle hun koninklijke taken opzegden en naar de VS verhuisden, heeft echter niet dezelfde concessie gekregen en zal in plaats daarvan een pak dragen voor alle gebeurtenissen rond het overlijden van de koningin. inclusief haar begrafenis op maandag.

‘Hoewel ik denk dat de koning de juiste beslissing heeft genomen door Harry en Andrew te verbieden hun uniform te dragen, denk ik dat het een vergissing was dat hij Andrew zijn uniform liet dragen voor deze wake voor de kist van de koningin in Westminster Hall,’ legde Eden uit.

‘Het lijkt dan ook niet juist dat prins Harry dan elke kans wordt ontzegd. Ik zie helemaal geen logica achter die uitzondering, vrees ik.’

De koninklijke expert vestigde ook de aandacht op het feit dat Andrew en Harry de enige leden van de koninklijke familie waren die ‘actieve dienst hebben gezien’ en zei: ‘Prins Andrew was erg dapper tijdens het Falkland-conflict… en toen had prins Harry twee rondleidingen dienstplicht in Afghanistan.

‘Dus hebben ze allebei het grootste recht om een ​​uniform te dragen.

‘Maar dat hebben ze opgegeven. Je kunt het helaas niet van twee kanten hebben. Het was dus de juiste beslissing van de koning.’

Hij voegt eraan toe dat prins Harry begrijpelijkerwijs van streek zal zijn dat zijn oom Andrew het uniform van een vice-admiraal mag dragen voor het privé-evenement. Eden merkt op dat ook aanhangers van de Sussexen in rep en roer zijn over de beslissing.

'Het lijkt niet juist dat prins Harry dan elke kans wordt ontzegd. Ik zie helemaal geen logica achter die uitzondering, vrees ik', zei hij

‘Laten we duidelijk zijn, deze beslissing van de koning over de uniformen is een grote, ik bedoel, de bewonderaars van prins Harry en Meghan zijn er woedend over’, zei hij.

‘Ik denk dat het redelijk is om te zeggen dat wanneer ze terugkeren naar Californië, we hier misschien meer over zullen horen.’

De Royal Editor van de Daily Mail, Rebecca English, merkte op dat het onderwerp van wat bepaalde royals wel en niet mogen dragen bij openbare evenementen al een tijdje een ‘groot probleem’ is – en merkte op dat Andrew’s verbod om militaire kleding aan te trekken een ‘ophef veroorzaakte’ ‘ voor zijn vader, de begrafenis van prins Philip vorig jaar.

‘Het was een groot probleem en er is een reden waarom het een groot probleem was, want voor de begrafenis van de hertog van Edinburgh vorig jaar, achter de schermen, maakte Andrew echt ophef over het feit dat hij het uniform van zijn vice-admiraal wilde dragen’, legde ze uit.

‘Hij werd eigenlijk door zijn moeder benoemd tot ere-vice-admiraal voor zijn 55e verjaardag en hij had voor zijn 60e gepromoveerd moeten worden tot admiraal, maar vanwege het Epstein-schandaal dat in de wacht werd gezet.

‘Maar hij heeft nog steeds het recht om dit uniform te dragen en hij schopte een stank en als gevolg daarvan waren er enorme veranderingen. De koningin bepaalde persoonlijk dat iedereen zijn ochtendjurk moest dragen en niemand een uniform mocht dragen.’

Volgens Engels nam de koning een snelle beslissing over de militaire kleding van Andrew uit een verlangen om te voorkomen dat de kwestie de dagen na de dood van zijn overleden moeder zou ‘domineren’.

‘Wat er nu is gebeurd, is dat koning Karel III niet wilde dat dit de eerste paar dagen van de rouw om hun moeder zou domineren en hij heeft echt resoluut gehandeld en heeft bepaald dat alleen werkende leden van de koninklijke familie uniformen mogen dragen, met één uitzondering dat Andrew toestemming zal krijgen om draag het uniform van zijn vice-admiraal als ze een wake houden in Westminster,’ zei ze.

‘Er is mij verteld dat dat een persoonlijke beslissing van hem was. Het wordt een laatste kans voor een zoon om om zijn moeder te rouwen.’

Ze was het met Eden eens dat de uitzondering voor Andrew de zaken des te ‘complexer’ heeft gemaakt als het om Harry gaat, omdat zijn gebrek aan militaire kleding nu des te ‘grimmiger’ zal zijn.

Engels voegde eraan toe dat uitdagingen zoals deze moeilijk zullen zijn voor de conflict-averse koning.

‘Zowel de koningin als de nieuwe koning hebben een hekel aan familieconfrontaties en dat is de afgelopen jaren een deel van het probleem geweest – de koningin wilde haar kinderen niet van streek maken, vooral mensen als Andrew niet, daarom denk ik dat ze zo traag waren in het maken van sommige van de beslissingen die ze namen, vooral over zijn recente problemen’, vertelt ze aan het programma.

‘De toenmalige prins van Wales, de nu koning is hetzelfde, vandaar een aantal problemen met Harry omdat hij gewoon niet van persoonlijke confrontaties houdt. Hij zal nu moeten.

‘Daarom is het heel interessant dat hij deze marker heel snel heeft neergelegd en ik denk dat Andrew weet dat hij zijn moeder niet meer heeft om naar toe te rennen.’

