Roger Waters fan vows to sell ticket to rocker’s show after he branded Biden a war criminal

Voormalige Roger Waters-fans hebben via Twitter verteld hoe ze van plan zijn hun concertkaartjes te verkopen nadat de Pink Floyd-rocker Biden bestempelde als ‘oorlogsmisdadiger’ voor het steunen van oorlogsinspanningen in de oorlog in Oekraïne.

‘Ik verkoop mijn @rogerwaters-tickets voor Vancouver en Los Angeles. Gast, lees de geschiedenis van #Oekraïne’, schreef een Twitter-gebruiker zondag, ‘U herhaalt letterlijke Russische desinformatie, of de FB-post van een idioot.’

Waters, 78, gebrandmerkt Biden – samen met elke Amerikaanse president sinds Ronald Reagan – met de provocerende titel tijdens een montage die werd gespeeld tijdens een recent concert.

De Britse muzikant raakte vervolgens in het weekend in een verhit debat met CNN-presentator Michael Smerconish nadat de journalist het besluit van Waters om Biden op te nemen in het provocerende deel van zijn show in twijfel trok.

Na het interview gingen tientallen fans naar Twitter om hun afkeuring voor Waters’ standpunt te uiten, waarbij een gebruiker kort en bondig ‘Oude rocker UIT zijn rocker’ snauwde.

Behalve dat ze aankondigden dat ze hun kaartjes weggooiden, noemden velen Waters het contact kwijt en stelden voor dat hij bij het maken van muziek zou blijven.

‘Wat verwacht je van een zangeres? Nauwelijks een gezaghebbende stem; noch inderdaad, een geïnformeerde. Blijf in godsnaam bij waar je goed in bent Roger!’ een gebruiker getweet.

Een ander schreef: ‘Roger Waters moet bij de gitaar blijven in plaats van zich te bemoeien met geopolitieke onderwerpen waar hij duidelijk niets vanaf weet. De gal van deze idioot die mensen zegt ‘meer te lezen’ is als een alcoholist die tegen een nuchter persoon zegt dat hij minder moet drinken.’

Roger Waters, mede-oprichter van Pink Floyd, gelooft dat Joe Biden een ‘oorlogsmisdadiger’ is die ‘het vuur in Oekraïne aanwakkert’

Waters rechtvaardigde het opnemen van Biden in de montage door te zeggen dat de Amerikaanse president een ‘enorme misdaad’ had begaan door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky niet aan te moedigen om te onderhandelen en een einde te maken aan ‘deze gruwelijke, verschrikkelijke oorlog’, en zei in plaats daarvan dat hij ‘het vuur aanwakkerde in Oekraïne.’

Het paar had ook ruzie over de rol van Amerika in het Rusland-Oekraïne-conflict, evenals de aanhoudende spanning tussen China en Taiwan.

Waters zei dat hij gelooft dat de VS een grens heeft overschreden door zich in deze buitenlandse zaken te mengen en ‘bevrijdingspropaganda’ doorzet.

Opiniepeiling Denk je dat Roger gelijk had om de politiek in te duiken en Biden op te blazen? Ja, zijn passie is indrukwekkend 148 stemmen

Nee! Hij moet bij muziek blijven 95 stemmen

Tijdens zijn zeer politieke This Is Not a Drill Tour ging Waters zitten met Smerconish om de tijdens het concert afgebeelde berichten te bespreken.

De CNN-presentator begon het interview door Waters te ondervragen over het ‘oorlogsmisdadiger’-label waarmee hij Biden sloeg.

‘Nou, hij voedt de oorlog in Oekraïne’, reageerde de medeoprichter van Pink Floyd. ‘Dat is een grote misdaad. Waarom zullen de Verenigde Staten van Amerika Zelensky niet aanmoedigen om te onderhandelen, zodat deze afschuwelijke, afschuwelijke oorlog overbodig wordt?’

Smerconish sloeg terug en beschuldigde Waters ervan ‘de partij de schuld te geven van de invasie’, maar de muzikant reageerde door de NAVO te beschuldigen van het forceren van de Russische hand.

‘Nou, welke oorlog dan ook, wanneer is die begonnen? Wat je moet doen is naar de geschiedenis kijken en je kunt zeggen: ‘Nou, het begon op deze dag.’ Je zou kunnen zeggen dat het in 2008 begon’, betoogde Waters.

‘Deze oorlog gaat in feite over de actie en reactie van de NAVO die doordringt tot aan de Russische grens, wat ze beloofden dat ze niet zouden doen wanneer [Mikhail] Gorbatsjov onderhandelde over de terugtrekking van de USSR uit heel Oost-Europa.’

Smerconish suggereerde dat de VS een geschiedenis hebben in het op zich nemen van de rol van wereldwijde ‘bevrijder’, wat Waters onmiddellijk afwees.

‘Je bent in de Tweede Wereldoorlog beland vanwege Pearl Harbor. Jullie waren volkomen isolationisten,’ beweerde de muzikant.

‘Godzijdank hadden de Russen de bloedige oorlog toen al gewonnen. Drieëntwintig miljoen Russen stierven en beschermden jou en mij tegen de nazi-dreiging.’

Tijdens zijn This Is Not a Drill Tour ging Waters zitten met CNN-presentator Michael Smerconish om de zeer politieke boodschappen te bespreken die tijdens het concert werden weergegeven

Tijdens het concert laat Waters een montage zien van politici die volgens hem oorlogsmisdadigers zijn. Hij nam Joe Biden in de mix, beweerde dat de Amerikaanse president een ‘enorme misdaad’ had begaan door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky niet aan te moedigen om te onderhandelen en een einde te maken aan ‘deze gruwelijke, verschrikkelijke oorlog’

Waters rekende ook de voorganger van Biden, Donald Trump, tot de ‘oorlogsmisdadigers’

Hij sprak ook over het aanhoudende conflict tussen China en Taiwan, dat leidde tot verhoogde spanningen nadat de voorzitter van het Amerikaanse Huis, Nancy Pelosi, een verrassingsbezoek bracht aan de zelfgeregeerde eilandstaat.

Pelosi verleende steun aan de natie en zwoer dat China ‘Taiwan niet zou isoleren’ door te voorkomen dat Amerikaanse functionarissen daarheen zouden reizen. Haar opmerkingen kwamen toen Peking zijn militaire intimidatie opvoerde en ballistische raketten naar Taiwan lanceerde.

‘Ik zou willen voorstellen dat je… ga weg en lees wat meer, en probeer erachter te komen wat de VS zouden doen als de Chinezen nucleaire bewapende raketten in Mexico en Canada zouden plaatsen,’ zei Waters tegen Smerconish.

De journalist sloeg terug: ‘De Chinezen hebben het op dit moment te druk met het omsingelen van Taiwan.’

Roger Waters is geen onbekende in het maken van politieke statements tijdens zijn shows

Roger Waters legt een verklaring af tegen de toenmalige president Donald Trump tijdens een concert in oktober 2016 in Indio, Californië

Waters, niet geamuseerd door de reactie, zei: ‘Taiwan maakt deel uit van China. Dat is sinds 1948 absoluut geaccepteerd door de hele internationale gemeenschap. Als je dat niet weet, lees je niet genoeg.

‘U gelooft de propaganda van uw kant. Je kunt geen gesprek voeren over mensenrechten en Taiwan zonder de lezing daadwerkelijk te doen.’

‘De Chinezen zijn Irak niet binnengevallen en hebben in 2013 geen miljoen mensen vermoord’, voegde Waters eraan toe. ‘Wie zijn de Chinezen binnengevallen en afgeslacht?’

‘Hun eigen’, antwoordde Smerconish, schijnbaar verwijzend naar de Oeigoeren en andere overwegend islamitische bevolkingsgroepen die Peking in ‘heropvoedingskampen’ onderworpen aan gedwongen sterilisatie en gedwongen label.

Waters sloeg de reactie van Smerconish dicht en zei: ‘Onzin! Dat is absolute onzin! Absoluut onzin!’

Waters beschuldigde de VS ook van het verspreiden van propaganda over het conflict tussen China en Taiwan, dat werd verergerd door het recente bezoek van House Speaker Nancy Pelosi aan de eilandnatie. Pelosi, links, en Taiwanese president Tsai Ing-wen, rechts, zijn afgebeeld tijdens een bijeenkomst in Taipei, Taiwan op woensdag 3 augustus 2022

China voerde donderdag zijn militaire intimidatie van Taiwan op door ballistische raketten af ​​te vuren die over het eiland vlogen en in Japanse wateren landden

De opmerkingen van de muzikant leidden tot terugslag op Twitter, waarbij velen suggereerden dat zijn beschuldigingen volkomen belachelijk waren.

‘Waar is Roger Waters op de Division Bell mee bezig?’ Alex Bristow, adjunct-directeur van het Defense, Strategy and National Security Program van het Australian Strategic Policy Institute, tweette. ‘Hij heeft duidelijk op The Dark Side of the Moon geleefd.

‘Taiwan is nooit geregeerd door communistisch China.’

Lahav Harkov, diplomatiek correspondent bij The Jerusalem Post, zei: ‘Vuistregel: alles wat Roger Waters zegt over geopolitiek is verkeerd.’

De opmerkingen van de muzikant leidden tot terugslag op Twitter, waarbij velen suggereerden dat zijn beschuldigingen volkomen belachelijk waren

‘Hé @rogerwaters, eerst zeg je dat er geen oorlog komt, omdat Poetin te goed is’, tweette Olexander Scherba, voormalig Oekraïens ambassadeur in Oostenrijk.

‘Dan (sic) is er een oorlog – en je zegt goed, het is een oorlog met een goede reden. Waarom verhuis je niet al naar Rusland, jij lafhartige, harteloze, genadeloze, verloren kleine persoon?’

Olga Lautman, mede-presentator van de Kremlin File-podcast, antwoordde Scherba en voegde toe: ‘Volgens de Chinese vuilnispropaganda die hij over Taiwan uitspuwde, lijkt het erop dat hij de keuze heeft waar hij heen wil. Rusland en China. Vraag me af of hij bij beiden op de loonlijst staat.’

‘Lijkt een tekort aan Taiwanese analisten of zelfs gewoon burgers in de contactenlijst van CNN. En een gebrek aan intellectuele flexibiliteit in de geest van Roger Waters’, herhaalde journalist en auteur Jojje Olsson.

Sommige internetgebruikers haastten zich om de muzikant te verdedigen en beweerden dat hij gewoon ‘CNN-propaganda aan het licht bracht’

Sommige internetgebruikers haastten zich om de muzikant te verdedigen en beweerden dat hij alleen maar ‘CNN-propaganda aan het licht bracht’.

‘Roger Waters, medeoprichter van Pink Floyd, ontmaskert anti-Chinese propaganda van CNN!’ schreef Dominic Lee, een in Hong Kong gevestigde wetgever en tech-ondernemer.

‘@Rogerwaters probeert @smerconish van CNN te informeren over de propaganda die ze verspreiden’, schreef Johnny Akzam, een mislukte congreskandidaat uit Minnesota.

‘Kijk hoe Roger Waters (oprichter van Pink Floyd) leugens en propaganda van CNN in 90 seconden vernietigde’, voegde een in Somalië gevestigde Twitter-gebruiker eraan toe.

‘Ik zou willen dat onze Somalische politici en burgers zouden leren hoe ze degenen die ons integrale grondgebied en onze soevereiniteit niet respecteren, met geweld kunnen confronteren.’