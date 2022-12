Roblox All Star Tower Defense codes (December 2022)

Image via Roblox

Sometimes the best defense is one that comes for free with no effort. This can be said for Roblox’s All Star Tower Defense, as in-game codes allow players to summon some of the best anime characters. This can be done through the gems given from these and there’s certainly enough offered to get you through the entire story mode.

How to enter All Star Tower Defense codes

Last checked December 22, 2022.

You can type in each of these codes from the gear icon in the bottom-right corner. None of the codes are case-sensitive, but one will require you to enter it on a private server. To open a private server, enter the Servers tab on the game’s homepage and create one for no charge.

All active codes

mbshutdown—Redeem for 50 Stardust and 10x Exp (New)

world3ishere—Redeem for 50x Stardust, 10x Exp IV, and 4000 Gems (Must be level 115+ to claim) (New)

winterguy19—Redeem for 105 Stardust and 250 Gems

bigwinterupdatesoon—Redeem for 90 Stardust and 90 Gems (Must be level 40+ to claim)

2milfavoriteup—Redeem for 150x Stardust, 10x Exp IV, and 8000 Gems (Must be level 70+ to claim) (New)

2yearanniversaryduo—Redeem for 95 Stardust, 10 EXP IV, and 5000 Gems (Must be level 40+ to claim) (New)

Halloween2022—Redeem for Ice Queen (Hollow)

timechamberfix—Redeem for 100 Gems and 20 Stardust (New)

newstarcode—Redeem for 90 Stardust

stardustupdate—Redeem for 5000 Gems

ASTDDragonoidBakugan—Redeem for a Dragonoid Mount

Expired codes

2yearanniversary—Redeem for 10,000 Gems, 100 Stardust, and 10 EXP IV (Must be level 40+ to claim)

Hooray50k – 400 Gems

ticketupdate – 400 gems

NavyXFlame130kNoLeak – EXP IV and 500 gems

newaprilupdate – 450 Gems

allstarspring – 450 Gems

astdx2022 – 1,000 gold, 500 gems, and an omega-rare

starshipway – Redeem for Gems and EXP IV

robloxyay – Redeem for 300 Gold, 800 Gems and EXP III

navyxflame80ksubs – Redeem for EXP III and Gems

anniversaryastd – Redeem for 1500 Gold, 1200 Gems, and Omega-Rare

fruit100k – Redeem for 300 gems and Exp III

2bcodeswagmodeblazeit – Redeem for 400 Gems and Mega-Rare Kakashi

nooshutdown – Redeem for 400 Gems

septemberupdate21 – Redeem for 250 Gems

shutdownagaincode21 – Redeem for 250 Gems

tacotuesday – Redeem for 250 Gems

thursdayfun – Redeem for 250 Gems

illbewatchingyou – Redeem for 300 Gems

specialkingluffy100k – Redeem for 150 Gems and King Ruffy

nowherescoredeal – Redeem for 250 Gems

gamebreakingvisits101 – Redeem for 250 Gems

theotheronecode – Redeem for 250 Gems

Minishutdown – Redeem for 200 Gems

mrworldwide – Redeem for 300 Gems

morecodeforyouxd– Redeem for 175 Gems

codeofprisma – Redeem for 250 Gems

Codeoflight – Redeem for 250 Gems

listentothemusic132 – Redeem for 175 Gems

world2ishere – 500 gold and 300 gems

howareyoutodaymyfriendo – Redeem for 175 Gems

NAVYXFLAME4CODE – Redeem for 150 Gems

fruitysubmore – Redeem for a Reward

4thofjulyupdate – Redeem for 250 Gold, 250 Gems, and EXP III

lesgolesgoyuuh – Redeem for 150 Gems

supertime – Redeem for 150 Gems

biggerthanlife1 – Redeem for 150 Gems

fruitgame – Redeem code for 150 Gems

600klikes – Redeem code for 175 Gems

updatejune2021 – Redeem code for 250 Gold, 250 Gems, and EXP III

addnewunitstobannerfix – Redeem for 150 Gems

fruit – Redeem for 550 gems, 500 Gold, and 2x EXP III

2021memorialday2021x – Redeem for 150 Gems

Update53021 – Redeem for 150 Gems, 300 Gold, and EXP III

Lovetobrazil – Redeem for 150 Gems

diamondnowina – Redeem for 150 Gems

ohmahgawdskill – Redeem for 150 Gems

yellowsix – Redeem for 150 gems

tysmfor1mfavorite – Redeem code for 750 Gems, 750 Gold, and EXP III

smoothcriminal2 – Redeem code for 150 Gems

jahajha – Redeem code for 150 Gems

shotofmemories – Redeem code for 150 Gems

quickshut – Redeem code for 100 Gems

lieawake – Redeem code for 150 Gems

freedom – Redeem code for 150 Gems

likeapartyonthelist – Redeem code for 150 Gems

1bvisit1b – Redeem code for 1,000 Gems

1billionvisit21drip – Redeem code for 200 Gems, 300 Gold, and Koku Drip Skin

eastercoda21 – Redeem code for 150 Gems

helloworld2021 – Redeem code for 150 Gems

somemorenewcoode – Redeem code for 150 Gems

isitthenewerayet – Redeem code for 150 Gems

hchgaming – Redeem code for 150 Gems

handsoftime – Redeem code for 2 EXP IIIs

gameon2021 – Redeem code for 500 Gems

lovetofightastd – Redeem code for 150 Gems

thisisthenewestcode – Redeem code for 150 Gems

subtome – Redeem code for 80 Gems

subinferman – Redeem code for 50 Gems

incredibledayum – Redeem code for 50 Gems

likethegamepog2021 – Redeem code for 200 Gems and EXP III

700mil – Redeem code for 200 Gems and EXP III

updatebelike – Redeem code for 50 Gems

epicnew – Redeem code for 50 Gems

pert – Redeem code for 50 Gems

rainmen – Redeem code for 50 Gems

bigtim – Redeem code for 50 Gems

lateupdatendat – Redeem code for 200 Gems

codecodeyayhooray – Redeem code for 150 Gems

omgdiscordpopoff – Redeem code for 150 Gems

bigbangrah – Redeem code for 80 Gems

mytimerchamber – Redeem code for 300 Gems

[Must Start a Game or Join a Private Server]

liketo320k – Redeem code for 150 Gems

rwarhappynewyear2k21 – Redeem code for 150 Gems

roadto300kuwu – Redeem code for 150 Gems

2k20merrychristmas2k20 – Redeem code for 150 Gems

subtosnuglife – Redeem code for 100 Gems

2shutdowncode12232000 – Redeem code for 150 Gems

liketo280k – Redeem code for 150 Gems

100KClypso – Redeem code for 50 Gems

kelvin500ksubs – Redeem code for 50 Gems

decemberfun2020 – Redeem code for 300 Gems

likethegamepog – Redeem code for 400 Gems

nano150k – Redeem code for 50 Gems

subtoinfer2x – Redeem code for 50 Gems

240kearly – Redeem code for 150 Gems

UseCodeDessiYT – Redeem code for 100 Gems

subtoinfernasu – Redeem code for 100 Gems

sub2navyxflame – Redeem code for 100 Gems

noclypsub – Redeem code for 50 Gems

Frangosub – Redeem code for 50 Gems

ni2 – Redeem code for 150 Gems (Might only work in a Private Server)

codegoaliee – Redeem code for 150 Gems

shutdowncode – Redeem code for 150 Gems

200knextcode – Redeem code for 150 Gems

likeslikeslikes – Redeem code for 200 Gems

foreverandever – Redeem code for 200 Gems

watchaot – Redeem code for 150 Gems

ALWAYSTOGETHER – Redeem code for 200 Gems

letsgetiton – Redeem code for 150 Gems

spentmytime – Redeem code for 150 Gems

showmenow – Redeem code for 150 Gems

hunudthousand – Redeem code for 200 Gems

Sebbydesu9000 – Redeem code for 150 Gems

supernaruto – Redeem code for 100 Gems

lilfavorite – Redeem code for 150 Gems

AllStarDessi – Redeem code for 50 Gems

supremethen – Redeem code for 100 Gems

manylike – Redeem code for 100 Gems

Infernasu – Redeem code for EXP II Character

ryukostop – Redeem code for 150 Gems

UnderTheWeather – Redeem code for 100 Gems

epicgal – Redeem code for 100 Gems

update1 – Redeem code for 90 Gems

HappyHalloweenMyFriend – Redeem code for 100 Gems

hallowten – Redeem code for a Broom Mount

Sub2Smeltzer – Redeem code for 50 Gems

sub2shadownetwork – Redeem code for 25 Gems, 150 Coins, and a EXP II Character

Sub2Aricku – Redeem code for 20 Gems

ilikeshirafune – Redeem code for EXP III Character

Noclipso – Redeem code for 100 Gems

whoisthebestguy – Redeem code for 100 Gems

sub2razorfishgaming – Redeem code for 50 Gems

subtokelvingts – Redeem code for 100 Gems

codesuperrawr – Redeem code for 100 Gems

sub2terrabl0x – Redeem code for 100 Gems

likeandsubcribe – Redeem code for 100 Gems

nanoislandbaby – Redeem code for 100 Gems

gamerelease – Redeem code for 50 Gems

superposition100 – Redeem code for 70 Gems

newgoal – Redeem code for 70 Gems

5starluck – Redeem code for 70 Gems

eatlotsonthanksgiving – Redeem for 300 Gems and 500 Gold

thecityofangels – Redeem for 250 Gems and 250 Gold

novemberupdate – Redeem for 300 Gems and 500 Gold

igot2look – Redeem for 250 Gems, 250 Gold