Rita Ora CONFIRMS marriage to filmmaker Taiki Waititi

Rita Ora har talt om sit ægteskab med Taiki Waititi for første gang, efter at hun i al hemmelighed knyttede bånd tidligere på sommeren.

Sangerinden, 31, insisterer på, at hun er pladask med filmskaberen, 47, og planlægger endnu et stort bryllup i London for sine venner og familie.

Popstjernen Rita fortæller, at hun tog inspiration fra sine forældre – hendes mor Vera og hendes far Besnik – i sin søgen efter kærligheden efter at have lært af deres stærke mere end 30-årige forhold.

Forelsket: Rita Ora, 31, har talt om sit ægteskab med Taiki Waititi for første gang, efter at hun i al hemmelighed knyttede knuden tidligere på sommeren

Hun fortalte Solen af hendes ægteskab: ‘Jeg er forelsket. Jeg er meget forelsket. Jeg er forelsket, jeg er forelsket, amen!

‘Men jeg elsker også kærlighed. Jeg har altid troet så meget på det, og jeg har altid følt, at jeg altid ville have eventyret, og det er det, jeg voksede op med at elske«.

Om sin mor og far tilføjede hun: ‘Mine forældre har været sammen i over 30 år, så for mig handlede det altid om kærlighed og at finde en partner og alt det der, så jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde det.

Romantik: Sangerinden insisterer på, at hun er pladask med filmskaberen, 47, og planlægger endnu et stort bryllup i London for hendes venner og familie

Hjertevarmende: Popstjernen Rita siger, at hun tog inspiration fra sine forældre – hendes mor Vera og hendes far Besnik – i sin søgen efter kærlighed

‘Jeg tog det valg. Det gjorde mig glad, og jeg elsker Taika. Han er så sjov og dejlig.’

Det kom frem, at Rita havde giftet sig med Taika Waititi ved en intim ceremoni i London i august.

På det tidspunkt skulle stjernen efter sigende have ændret sit efternavn, hvilket betyder, at hun nu vil blive kendt som fru Waititi-Ora.

Glitter? Sangen udløste bryllupsspekulationer i sommer, da hun blev set iført et guldbånd på ringfingeren

The Hot Right Now-hitmageren og Thor: Love And Thunder-instruktøren blev begge afbilledet med guldbånd på ringfingrene i dagene omkring deres bryllup – hvilket udløste spekulationer om, at de allerede havde bundet knude.

Rita og Taika begyndte at date i marts 2021, før de offentliggjorde deres romantik i august.

Parret blev forlovet to før deres bryllup i august, og kilder hævder, at de planlagde en stor fest for at fejre deres hemmelige bryllup med venner og familie.

Sizzling: Rita glædede fans med et fotodump denne sommer, da hun delte lune snaps fra sin nylige flugt i Paris med en mærkbar ny tilføjelse på hendes bryllupsfinger

Bling: Hun modellerede blændende outfits, men det var hendes smykker, der fangede øjet

Det fortalte en kilde Solen dengang: ‘Det var en virkelig intim ceremoni og super speciel for alle der. Deres nærmeste kan se, hvor vanvittigt forelskede de er.

“På trods af at hun lever i rampelyset, er Rita fast besluttet på at holde forholdet så privat som muligt og ønskede ikke at lave en stor sang og danse om brylluppet.

‘Rita er allerede tilbage i studiet og arbejder på sit tredje album, med hendes seneste session med Ava Max og Noah Cyrus’ forfatter Rollo.’

Det blev rapporteret i juni, at parret skulle giftes med hinanden efter næsten samtidigt at stille spørgsmålet.

Den britiske sangerinde og filmskaberen skulle efter sigende planlægge en nært forestående, lavmælt ceremoni i udlandet, før de fejrede det med deres andre A-lister i en stor London-fest senere på året.

Det er underforstået, at Rita, der arbejder på adskillige film og The Voice Australia, og Taika, der planlægger en række film, håber at binde knuden, når deres arbejdsforpligtelser er afsluttet.

Gift mand? Rita og Taika satte gang i spekulationerne om, at de er blevet gift, efter at Thor-direktøren blev set i et bryllupsband denne sommer

En ven fortalte Solen: ‘Det her handler ikke om, at de gør en stor prangende ting og galer om det på forhånd. Det handler bare om, at de er forelskede og beslutter, at tiden er inde til at formalisere deres forhold. De kunne ikke være mere lykkelige.

‘De gjorde ikke en hel, ‘Vil du gifte dig med mig?’ ting og et Instagram-opslag.

‘Der er ingen ring eller stor opbygning. De kom bare tættere og tættere på og sagde til sidst næsten samtidigt til hinanden: “Jeg vil giftes med dig.”

I august blev parret, der begyndte at date i marts 2021 efter at have mødtes i Australien, siges at bevæge sig så hurtigt i deres forhold, at de begyndte at diskutere ægteskab, fortalte en kilde. Ny ide.

“Taika kalder Rita ‘kone’ hele tiden og snakker om, hvordan han bliver hendes første og sidste mand,” sagde insideren.

‘Alle omkring dem bagatelliserer det som flirtende drillerier, men [Rita is] håber bestemt, at han er ægte,” fortsatte de og tilføjede, at hun er ‘absolut besat’ af ham.

På det tidspunkt var Rita angiveligt begyndt at spøge med at blive gift i en ‘hurtig, hippy-dippy’ californisk ceremoni, og så fejre det med en større fest på et senere tidspunkt.

Taika var tidligere gift med filmproducenten Chelsea Winstanley, men parret menes stille og roligt at være gået fra hinanden i 2018.

Parret deler to døtre: Te Hinekāhu på ti og Matewa Kiritapu på seks.

I februar reflekterede Rita over sit forhold til Taika, da hun delte et sprudlende Valentinsdag-indlæg.

Sangerinden takkede instruktøren for at være cool, da hun postede et hidtil uset tilbagekast af parret i 2018 – tre år før deres romantik begyndte.

Kærlighedshistorie: Rita og Taika begyndte at date i marts 2021 efter at have mødt hinanden i Australien (billedet ved Thor: Love and Thunder-fremvisningen i London i juli)

Før Taika, romantiserede Rita en række store navne, der startede tilbage i sine præ-berømmelsesår.

Før nogen af ​​dem skød til superstjernestatus, datede Rita Bruno Mars i en alder af 18, og sagde senere: ‘Det var kærlighed ved første blik.’

‘Vi mødtes i 2009. Jeg var 18 og startede hos Roc Nation. Bruno var også ukendt dengang. Han var en kæmpende sangskriver hyret til at skrive sange til mig. Jeg tænkte: ‘Wow, det er bare verdens bedste fyr!”

Efter Bruno datede sangerinden realitystjernen Rob Kardashian i to måneder fra oktober 2012, før hun afsluttede deres korte romance på grund af hendes ‘hektiske arbejdsplan’ og deres uforenelige livsstil.

Hun havde derefter højprofilerede forhold med DJ Calvin Harris, musikeren Andrew Watt og designeren Tommy Hilfigers søn Ricky.

Rita har også hygget sig med rapperen A$AP Rocky, skuespilleren Andrew Garfield og rockeren Travis Barker.