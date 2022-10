Riot police caught on video sexually assaulting female protester in Iran as they try to arrest her

De Iraanse oproerpolitie is betrapt op het seksueel misbruiken van een vrouwelijke demonstrant in de laatste schokkende video die naar voren komt uit de maandenlange rellen die het islamitische land hebben geteisterd.

In de video, die volgens de BBC woensdag werd opgenomen op het Argentinië-plein in Teheran, is te zien hoe een vrouw wordt vastgehouden en naar een motorfiets wordt gebracht in een drukke straat vol met politie.

Als ze eenmaal aan alle kanten is omringd door vier gepantserde agenten, lijkt een van hen haar ongepast van achteren te grijpen met een sterke hand. Dan zakt ze ineen op de grond.

Achter de camera klinkt een vrouwenstem die zegt: ‘Ze trekken aan haar haar.’

Een vrouw wordt vastgehouden en naar een motorfiets gebracht in een drukke straat vol met politie

Als ze aan alle kanten wordt omringd door vier gepantserde agenten, lijkt een van hen haar ongepast met een sterke hand te grijpen. Ze zakt dan ineen op de grond

Op dit punt beginnen passerende auto’s luid te claxonneren – een veelvoorkomend geluid en symbolisch gebaar dat steun geeft aan de opstand.

De vrouw staat dan op en slaagt erin om weg te rennen en te ontsnappen aan haar kwelgeesten, volgens de BBC.

Ze rapporteren dezelfde stem op de clip die zegt: ‘Kijk naar hem’ [the security force officer]hij is aan het lachen’.

In een zeldzame blijk van verantwoordelijkheid heeft het politiebureau van de politie van Teheran gezegd dat ze op de hoogte zijn van het incident en het zullen onderzoeken, aldus het staatspersbureau Irna.

Ondanks de alledaagse brutaliteit van zijn politiemacht, zal het ultraconservatieve en sobere Iraanse regime niet willen dat het seksueel misbruik tolereert.

Professor in de rechten Mohsen Burhani wees erop dat aanranding door de politie ‘een veelvoud van misdaden is en onderworpen is aan de artikelen 619 en 637 van het Wetboek van Strafrecht’.

Gebruikers van sociale media hebben onder de hashtag #violence opgeroepen tot het ontslag van de Iraanse politiechef Hossein Ashtari, terwijl anderen alleen maar herhalen dat ze vastbesloten zijn om tegen het regime te protesteren, ongeacht welke onderdrukking ze moeten ondergaan.

De demonstraties werden aangewakkerd door de dood van Mahsa Amini, (foto) een vrouw die op 16 september stierf in hechtenis van de gevreesde zedenpolitie van Iran.

De autoriteiten voeren een dodelijk hardhandig optreden tegen de onrust, waarbij meer dan 200 demonstranten worden gevreesd bij het geweld, onder wie ten minste 23 kinderen

Iraanse studenten scanderen leuzen terwijl ze protesteren bij de Amirkabir University of Technology in Teheran

Demonstranten maken vuur en blokkeren de straat tijdens protesten op 21 september

Een gebruiker schreef: ‘Ik kan zo veel praten over de aanval van de repressieve krachten op die vrouw! Maar ik sluit mijn mond, ik klem mijn tanden op elkaar van woede, ik bewaar mijn woede waar ik hem moet gebruiken!’

Een ander vergeleek het gedrag van de geüniformeerde politie van Teheran met dat van ISIS-aanhangers in Syrië, en onderstreepte de hypocrisie van het regime omdat het beweerde de terreurgroep te bestrijden terwijl het zich gedroeg zoals zij.

Een andere video toont een vrouw met een rode sjaal die wordt omringd door de oproerpolitie nadat ze lijkt in te grijpen om een ​​oudere vrouw te beschermen die wordt lastiggevallen door de veiligheidstroepen.

Eerst houdt een ongewapende man haar tegen, dan een ander gekleed in beschermende kleding en helm, een jachtgeweer in de ene hand, sleept haar gewelddadig van achteren en gooit haar op de grond.

De video’s zijn slechts de laatste om Iraniërs te verontwaardigen over de behandeling die ze moeten ondergaan door toedoen van hun eigen regering.

Gisteren dook nog een video op van vluchtende demonstranten die werden beschoten met een machine die op de achterkant van een pick-up truck was gemonteerd.

In de clip, die is geverifieerd door de Perzische BBC-dienst, zijn schoten te horen terwijl het voertuig mensen achtervolgt in Baneh, in de provincie Koerdistan in het oosten van Iran, wat aangeeft dat het regime zijn gewelddadige onderdrukking van landelijke protesten opvoert.

Iran is opgeschrikt door een maand van demonstraties, gedreven door publieke verontwaardiging over de dood van Amini op 16 september, nadat de zedenpolitie haar had gearresteerd wegens een vermeende schending van de strikte kledingvoorschriften van de Islamitische republiek voor vrouwen.

Demonstranten vluchten voor veiligheidstroepen in Baneh, in de provincie Koerdistan in het oosten van Iran

De demonstranten worden achtervolgd door een pick-up truck gewapend met een machinegeweer op de rug dat op hen lijkt te schieten

Nacht na nacht gaan jonge vrouwen en schoolmeisjes de straat op met ontbloot haar en geheven vuisten, terwijl ze ‘Vrouw, leven, vrijheid’ en ‘Dood aan de dictator’ scanderen.

Ondertussen hebben Iraanse activisten opgeroepen tot nieuwe landelijke protesten op zaterdag, toen de Amerikaanse president Joe Biden zijn steun betuigde aan ‘de dappere vrouwen van Iran’.

Jonge vrouwen stonden in de frontlinie van de protesten, riepen anti-regeringsleuzen, trokken hun hoofddoek af en gingen de straat op met veiligheidstroepen.

Ondanks geblokkeerde toegang tot internetdiensten en platforms als Instagram en WhatsApp, deden activisten zaterdag een online oproep voor een grote opkomst voor protesten onder de slogan ‘Het begin van het einde!’

Ze hebben mensen in heel Iran opgeroepen om te verschijnen op plekken waar de veiligheidstroepen niet aanwezig zijn en ‘Dood aan de dictator’ te scanderen – een verwijzing naar de opperste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei.

‘We moeten aanwezig zijn op de pleinen, want de beste VPN is tegenwoordig de straat’, zeiden ze, verwijzend naar virtuele privénetwerken die worden gebruikt om internetbeperkingen te omzeilen.

De demonstranten kregen steun van de Amerikaanse president, die zei ‘verbluft’ te zijn door de massademonstraties, nu in hun vijfde week.

‘Ik wil dat je weet dat we achter de burgers staan, de dappere vrouwen van Iran’, zei Biden eind vrijdag.

‘Het verbaasde me wat het in Iran heeft doen ontwaken. Het heeft iets gewekt waarvan ik denk dat het nog lang niet tot bedaren zal komen’, zei hij.

De Amerikaanse president Joe Biden sprak zijn steun uit voor ‘de dappere vrouwen van Iran’ en zei dat hij ‘verbluft’ was door de massademonstraties, nu in hun vijfde week

‘Vrouwen over de hele wereld worden op verschillende manieren vervolgd, maar ze moeten in Gods naam kunnen dragen wat ze willen dragen’, zei Biden.

Iran ‘moet een einde maken aan het geweld tegen zijn eigen burgers door simpelweg hun grondrechten uit te oefenen’, voegde hij eraan toe.

Volgens de in Oslo gevestigde groep Iran Human Rights zijn minstens 108 mensen omgekomen bij de Amini-protesten, en minstens 93 anderen zijn omgekomen bij afzonderlijke schermutselingen in Zahedan, de hoofdstad van de zuidoostelijke provincie Sistan-Baluchestan.

De onrust duurt voort, ondanks wat Amnesty International een ‘niet aflatende brute repressie’ noemde, waaronder een ‘all-out aanval op kinderdemonstranten’, wat leidde tot de dood van ten minste 23 minderjarigen.

Het bloedige optreden heeft geleid tot internationale veroordelingen en nieuwe sancties tegen Iran vanuit Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten.

De opperste leider van Iran heeft de vijanden van het land, waaronder de Verenigde Staten en Israël, ervan beschuldigd de ‘rellen’ aan te wakkeren.

Vrijdag veroordeelde de regering van Khamenei de Franse president Emmanuel Macron voor opmerkingen waarin hij zijn solidariteit betuigde met de protesten die waren aangewakkerd na de dood van Amini.

De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Nasser Kanani, zei dat de opmerkingen van Macron dienden om ‘gewelddadige mensen en wetsovertreders’ aan te moedigen.

Hij zei dat het ‘verrassend’ was dat Frankrijk de Iraanse veiligheidstroepen veroordeelde voor het omgaan met ‘gewelddadige mensen en relschoppers’ toen het dreigde geweld te gebruiken als reactie op ‘arbeidsstakingen in de olie- en gassector’ thuis.

De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, op 12 oktober, een maand na de landelijke rellen die het land op zijn kop hebben gezet en zijn repressieve heerschappij aan het wankelen hebben gebracht

‘Dit is duidelijke hypocrisie’, zei hij.

Als reactie op de oproep tot nieuwe protesten heeft een van de belangrijkste revolutionaire organen van Iran, de Islamic Development Coordination Council, de mensen opgeroepen om zaterdag na het avondgebed deel te nemen aan een tegendemonstratie om ‘hun revolutionaire woede tegen opruiing en relschoppers te uiten’.

Volgens een journalist van de krant Shargh ging deze week ook een oproep uit voor ‘gepensioneerden’ van de Islamitische Revolutionaire Garde om zich op zaterdag te verzamelen, gezien de ‘huidige gevoelige situatie’.

De veiligheidstroepen hebben een campagne van massa-arrestaties uitgevoerd die jonge activisten, journalisten, studenten en zelfs minderjarigen heeft opgeleverd.

Schoolkinderen zijn gearresteerd in klaslokalen en zijn terechtgekomen in ‘psychologische centra’, zei minister van Onderwijs Yousef Nouri deze week, geciteerd door Shargh.

Sommige stemmen van steun voor de demonstranten zijn afkomstig uit het land.

In een open brief die donderdag op de voorpagina werd gepubliceerd, riep de hervormingsgezinde krant Etemad de hoogste veiligheidsfunctionaris van Iran, Ali Shamkhani, op om te stoppen met arrestaties onder ‘soms valse voorwendselen’.

De Iraanse autoriteiten hebben hun eigen bijeenkomsten georganiseerd waarbij vrouwen gekleed in zwarte chadors – kledingstukken die hun hoofd en lichaam bedekken, aanwezig waren.

Een poging om te laten zien dat ze de steun van beroemde vrouwen van de ene op de andere dag hadden ontrafeld nadat een fotomontage van tientallen die de hijab droegen, binnen 24 uur na de oprichting van een reclamebord in Teheran was verdwenen, omdat er enkele persoonlijkheden op stonden waarvan bekend was dat ze tegen de hoofddoek waren.