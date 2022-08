Richard Kay: Camilla’s cousin and how Britain’s most toxic society divorce has ended in tragedy

Hij groeide op in een gezin waar opvoeding en ‘het juiste doen’ de maatstaven voor succes waren. Het waren de principes die Charles Villiers niet alleen in het leven leidden, maar ook als het ging om de manier van zijn plotselinge en vroegtijdige dood.

Gisteren bleek dat de verre neef van de hertogin van Cornwall, die de beklaagde was in een van de langste en meest giftige echtscheidingen van Groot-Brittannië, blijkbaar zelfmoord had gepleegd in een hotelkamer in Londen.

Vrienden geloven dat het typerend was voor de ‘zachte en vriendelijke’ aristocraat dat hij de anonimiteit van een hotel zou kiezen om zijn leven te beëindigen en zo te voorkomen dat hij geliefden pijn zou doen die hem anders misschien hadden ontdekt.

Gisteren bleek dat Charles Villiers (op de foto met ex-partner Heidi Innes), de verre neef van de hertogin van Cornwall, die de beklaagde was in een van de langste en meest giftige echtscheidingen van Groot-Brittannië, zelfmoord had gepleegd in een hotelkamer in Londen

Zijn dood markeert een tragisch einde aan een bitter huwelijksconflict dat, tien jaar nadat het begon, nog steeds niet was opgelost.

Het was een zaak die financiële ondergang had veroorzaakt – en een waarin liefde in zo’n haat was veranderd dat een rechter van het Hooggerechtshof tot de conclusie kwam dat zowel Villiers, 59, en zijn vervreemde vrouw Emma, ​​62, waarschijnlijk ‘psychologische schade’ hadden geleden. .

Toch waren vrienden geschokt dat hij zou overwegen zelfmoord te plegen.

‘Hij heeft nooit met me gepraat over suïcidaal zijn’, zei Philippa Snowdon, een vriend van zijn overleden moeder die hem toestond in haar Chelsea-huis te blijven. ‘Maar hij heeft er wel met een vriendin van mij over gesproken, dus ik las erover en leerde dat mensen die zelfmoord plegen zich vaak zorgen maken dat ze worden gevonden door iemand voor wie ze zorgen.’

Toen de zaak begon, was Villiers de trotse eigenaar van een Schots landhuis met zeven slaapkamers, gelegen op tien hectare met een eigen meer, waar hij en Emma graag elegante black-tie-diners hielden. Het leven was goed en ze stuurden hun enige dochter Clarissa naar het betalende Cheltenham Ladies’ College.

In juni van dit jaar, toen hij door het Hof van Beroep werd veroordeeld tot het betalen van £ 10.000 aan alimentatie aan zijn ex-vrouw, was Milton House in Dumbarton al lang in beslag genomen en was hij uit een huurwoning gezet. Hij hield vol dat hij vrijwel geen geld had en dat hij op de sofa’s van vrienden moest slapen. Rechters uitten echter kritiek op zijn ‘verschrikkelijke gedrag’ in de echtscheidingsstrijd. Was dat misschien de laatste druppel? Niemand kan er zeker van zijn.

Afgebeeld: Charles’ ex-vrouw Emma Villiers, 58, (foto rechts) met hun dochter Clarissa Villiers, 22, (foto links)

De afgelopen twee maanden had hij zijn rondreizend leven voortgezet, vertrouwend op de vrijgevigheid van vrienden, van logeerkamer naar logeerkamer en zelfs naar een jacht in Griekenland. Het was tijdens deze periode op de Griekse eilanden dat zijn gastheer zich zorgen maakte over de geestelijke gezondheid van zijn gast.

‘Hij was begonnen lange eenzame wandelingen te maken en uren achtereen te verdwijnen,’ wordt mij verteld. ‘Soms leek hij bedroefd en overstuur.’

Gealarmeerd door deze ontwikkeling, regelde de vriend dat Villiers naar Groot-Brittannië zou terugkeren en in een kliniek zou worden onderzocht. Hij vloog vorige week woensdag terug naar Londen, maar in plaats van naar de kliniek te gaan, checkte hij in in het discrete viersterrenhotel Durrants in Marylebone, centraal Londen.

Hij werd de volgende dag door een huishoudster opgehangen in zijn kamer gevonden.

Scotland Yard noemde zijn dood ‘niet verdacht’ en zei dat een dossier werd doorgegeven aan de lijkschouwer van Westminster.

De buitengewone saga van Villiers vs Villiers zou zich uiteindelijk over vijf rechtbanken verspreiden en uiteindelijk voor 20 rechters worden gehoord. Er waren beweringen van Villiers, die zijn familielijn terugvoerde naar Mary Tudor, de jongere zus van Henry VIII, dat zijn vrouw een verkwister was die meer van ‘de attributen van rijkdom hield dan van haar man’.

Mevrouw Villiers verliet het Hooggerechtshof in 2019 terwijl het paar wachtte op een uitspraak over de strijd tussen Schotland en Engeland

Hij noemde de voorliefde van zijn vrouw voor witte spijkerbroeken. ‘Ze is het soort persoon dat 11 paar had. . . en zou dan meer gaan kopen.’ Hij beschuldigde haar ervan geen idee van geld te hebben. Op een gegeven moment werd de politie ingeschakeld om beschuldigingen van bigamie tegen mevrouw Villiers te onderzoeken – beweringen die later door rechercheurs werden afgewezen.

Al met al was het zeer verheffend, vooral voor een vrome rooms-katholiek als Villiers, die enorm trots was op zijn familiebanden met de voormalige mevrouw Camilla Parker Bowles via zijn moeder Elizabeth Keppel, de dochter van burggraaf Bury.

Villiers, een voormalige uitgever en eigenaar van renpaarden, was van mening dat, omdat hij en zijn vrouw het grootste deel van de 18 jaar van hun huwelijk in Schotland woonden, hun scheiding daar moest worden geregeld. Emma vroeg alimentatie aan bij de Engelse rechtbanken, waar de schikkingen genereuzer zijn, waardoor haar vervreemde echtgenoot haar beschuldigde van ‘echtscheidingstoerisme’.

Het werd een mijlpaal, maar toen het bij het Hooggerechtshof kwam, werd besloten dat de Engelse rechtbanken toezicht moesten houden op de financiële afwikkeling. Natuurlijk heeft de zaak echtscheidingsadvocaten in de steek gelaten.

Tijdens een hoorzitting afgelopen maart nam de heer Justice Mostyn de ongebruikelijke stap om een ​​groot deel van zijn uitspraak openbaar te maken. Het maakte buitengewoon – zij het brutaal – lezen. Niemand kwam er goed uit, maar zijn grootste ergernis was weggelegd voor het strijdende paar, omdat hij klaagde over de tijd en het geld dat hij had besteed aan het ‘uitkiezen over oude grieven’.

De lang gevochten over voormalig familiehuis in Schotland

Over Villiers verklaarde hij: ‘De man heeft zijn milt gelucht door te beweren dat de vrouw een bigamist is. De beschuldiging was volledig onterecht. De man heeft de vrouw ervan beschuldigd een fraudeur, een fantast en in het algemeen nutteloos te zijn.

‘De vrouw heeft, met enige rechtvaardiging, de echtgenoot ervan beschuldigd oneerlijk, manipulatief, wraakzuchtig en pesten te zijn. Maar zelf is ze niet buiten kritiek.

‘Ze heeft haar man in deze rechtszaak op een volstrekt onevenredige manier achtervolgd en heeft zichzelf opzettelijk blind gemaakt voor de realiteit dat de enorme hoeveelheden geërfd geld waarvan ze denkt dat haar man tot zijn beschikking heeft, in feite een hersenschim zijn. Het resultaat van deze verschrikkelijke rechtszaak is dat beide partijen nu financieel geruïneerd zijn en, naar ik vermoed, psychisch beschadigd zijn.’

Het was moeilijk om de parmantig geklede, welgemanierde Old Etonian te identificeren met de lugubere publiciteit die tijdens de rechtszittingen naar voren kwam. Dit was een man die Philippa Snowdon zich herinnert als ‘de perfecte gast’ in haar huis in Chelsea. Ze vertelde me gisteren: ‘Hij leegde de vaatwasser altijd ongevraagd en ik kwam vaak binnen om hem te zien strijken.

‘Toen we in juni ons jubileumfeest hadden, hing Charles de gors op. Hij was altijd zo behulpzaam en altijd netjes.’

Hij woonde sinds februari op de bank van juffrouw Snowdon, ‘af en toe’. Hij was ook te gast geweest bij biograaf Anne de Courcy, die hem hielp met een boek dat hij aan het schrijven was over zijn aristocratische familieachtergrond.

‘Hij had een zeer goede samenvatting geschreven en ik moedigde hem aan,’ zei juffrouw de Courcy.

Ook de schrijver Hugo Vickers had de moed erin gehouden nadat een uitgever zijn voorgestelde boek had afgewezen. ‘Ik kende hem niet goed, maar het viel me op dat hij een van die optimisten was die, als hij met teleurstellingen werd geconfronteerd, het gewoon terzijde schoof. Ik vertelde hem dat er andere uitgevers waren.’

Charles Villiers was een verre neef van Camilla, de hertogin van Cornwall

Geoffrey Bowring, een oude vriend die hem voor het eerst ontmoette toen Villiers aan de universiteit van Edinburgh zat, herinnerde zich hoe geldgebrek een constant probleem was. ‘Ik heb hem een ​​keer meegenomen om een ​​trein van Cambridge naar Schotland te nemen en hij kon het kaartje niet betalen. Ik denk dat hij te trots was om het te vragen, maar ik kocht een kaartje voor hem en gaf hem wat geld.’

Het was niet altijd zo. Dankzij zijn mede-eigendom van een reeks lokale kranten en andere interesses, had hij het goed toen hij Emma in 1991 ontmoette op een huisfeest in Dorset. Ze was gescheiden, hoewel Villiers later beweerde dat hij niet wist dat ze niet één maar twee keer getrouwd was geweest.

Het paar kon het goed met elkaar vinden en drie jaar later trouwden ze. Clarissa werd het jaar daarop in 1995 geboren. Ze gaven regelmatig feesten en hij investeerde in een paardenracessyndicaat. Terugkijkend beweerde Villiers dat hij heel weinig over zijn vrouw wist en zei dat hij nooit een van haar vrienden had ontmoet.

Hij beweerde dat het huwelijk in 2011 begon te stranden toen hij, met Clarissa op kostschool, voorstelde om te verkleinen. ‘Het huis was enorm en we zaten er met z’n tweeën in te rammelen’, zei hij. ‘Het had zijn doel als gezinswoning gediend en ik vond dat we het over een nieuw hoofdstuk moesten hebben.’

Volgens Villiers was de reactie van zijn vrouw: ‘Als je er ooit over denkt dit huis te verkopen, ga ik ervandoor. Ik verkoop liever mijn verlovingsring dan dit huis.’

Hij voegde eraan toe: ‘Ze zei duidelijk: ‘Ik ben getrouwd met dit huis, niet met jou.’ Ze vond het leuk om chatelaine van Milton House te zijn.’

In 2012 was het paar uit elkaar. Villiers verhuisde naar Edinburgh en zijn vrouw en dochter vestigden zich in Notting Hill, West-Londen. Hij werd vervolgens failliet verklaard. Naarmate de zaak verder ging – het concentreerde zich op een trustfonds dat Villiers had achtergelaten door zijn grootmoeder, waarvan hij beweerde dat het zijn opslagrekeningen nauwelijks dekte – vond hij opnieuw liefde met operazangeres Heidi Innes. Maar ze gingen eerder dit jaar uit elkaar, waarbij mevrouw Innes verklaarde dat ‘de schellen van mijn ogen zijn gevallen’.

Slechts 18 maanden eerder had het paar hun toewijding aan elkaar beloofd voor goede vrienden en familie tijdens een ‘unie-ceremonie’ in hun huis in East Lothian, met champagne en een cake met twee lagen op een standaard, in reliëf met de letters H en C , die was versierd met geurende bleke rozen.

De heer Villiers, 59, werd vorige week dood aangetroffen door een huishoudster in een kamer in het Durrants Hotel in het Londense Marylebone. Hier is hij afgebeeld met zijn ex-vrouw Emma

Maar mevrouw Innes, 45, die bijna vijf jaar bij Villiers was, zei: ‘Het is voorbij. Ik ben blij dat ik niet officieel met hem getrouwd ben. Hij is niet de man die ik al die tijd dacht dat hij was. Hij hoort een heer te zijn, maar ik denk niet dat hij zich erg goed heeft gedragen.’

Het hielp niet dat hun gehuurde huisje in beslag was genomen nadat Villiers geen £ 18.000 aan huurachterstand had betaald. Miss Innes legde de schuld volledig bij haar vriend en beweerde dat hij beloofde de huur te betalen terwijl zij andere rekeningen dekte.

Fast-forward naar deze zomer en een gelouterde Villiers nam zijn toevlucht tot sofa-surfen bij vrienden thuis. Degenen die hem kennen, denken dat het onwaarschijnlijk is dat hij geen psychologische littekens heeft opgelopen van het soort dat de heer Justice Mostyn voorstelde.

In zijn laatste interview met het tijdschrift Tatler dacht hij na over de zaak van een zakenman genaamd Scot Young, een Schotse projectontwikkelaar die in 2014 vanuit een raam op de vierde verdieping op een spijkerreling stortte. Ook hij was verwikkeld in een langdurige scheiding. geval. ‘Hij werd jarenlang achtervolgd door zijn vrouw en gooide zichzelf uit een raam’, zegt Villiers.

Dacht hij aan die tragedie toen hij vorige week incheckte in Durrants Hotel, griezelig dicht bij de plek waar Mr Young stierf? We zullen het antwoord misschien nooit weten.