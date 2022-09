RICHARD KAY: Camilla is our first Queen who used to do a weekly shop in Sainsbury’s

Ze is niet geboren om een ​​koningin te zijn, maar ze zal het wel worden. Ze had geen behoefte aan een kroon, maar zal er nu een dragen. Ze had nog geen behoefte aan een met titels geborduurd leven, ze is nu Hare Majesteit, met alle pracht en praal die daarbij hoort.

De reis die de voormalige mevrouw Camilla Parker Bowles heeft gevoerd van minnares tot koningin-gemalin aan de zijde van koning Charles is zowel opmerkelijk als soms brutaal geweest. Het betekende het verwerven van een veerkracht en een gevoel van doelgerichtheid dat maar weinigen geloofden dat ze kon bezitten.

Langs de weg, sinds haar huwelijk met de Prins van Wales in 2005, is ze erin geslaagd om een ​​gedurfde en fantasierijke parmantheid aan de dag te leggen die warm, goed ontvangen en niet-bedreigend was.

Nu komt een nog grotere test. Als echtgenote van de vorst, waar haar woorden en daden nog meer aandacht zullen krijgen, zullen deze prestaties steeds noodzakelijker zijn. Maar om in deze rol succesvol te zijn, heeft ze meer nodig.

Dus hoe zal ze deze ontmoedigende nieuwe fase in haar leven benaderen, en is ze, op de relatief hoge leeftijd van 75, toegerust voor alles wat het met zich meebrengt?

Degenen die haar het beste kennen, haar familie, zijn ervan overtuigd dat ze dat is. Een belangrijk kenmerk, zeggen ze, is dat ze bruist van gezond verstand – een kwaliteit die helaas schaars is in de huidige koninklijke familie.

Camilla Parker Bowles is de enige koningin die ooit haar boodschappen heeft gedaan in Sainsbury’s, zoals te zien is op deze foto uit 1992 van haar op de parkeerplaats van de supermarkt in Gloucestershire

Vandaag is ze de koningin-gemalin van koning Charles III. Afgebeeld: Camilla arriveert bij de Staatsopening van het Parlement op 18 mei 2016

Ze wijzen ook op haar no-nonsense alledaagsheid. Die alledaagsheid kan inderdaad haar grootste troef blijken te zijn.

Ze zal tenslotte de eerste gekroonde koningin-gemaal zijn die vroeger de wekelijkse familiewinkel bij Sainsbury’s deed en die ooit maar één nette jurk (van Monsoon) in haar kledingkast had.

‘Ze begrijpt de mystiek van royalty’s, maar ze heeft ook een benaderbare kant, wat betekent dat ze weet wat de voordelen zijn van het runnen van een huis’, zegt een goede vriend. Het is deze emotionele intelligentie die van vitaal belang is geweest om Charles te steunen in tijden van persoonlijke crisis.

Sommige dingen moeten en zullen veranderen. Kan ze zich bijvoorbeeld als hertogin van Cornwall blijven terugtrekken in de geruststellende vertrouwdheid van Raymill House, het gat in Wiltshire waarvan ze weigerde afstand te doen nadat ze met Charles was getrouwd?

Dit is, weet je nog, waar ze achterover leunt en waar haar kinderen en kleinkinderen de formaliteiten van koninklijke residenties worden bespaard en waar niemand zich zorgen maakt als de afwas te hoog wordt opgestapeld.

Maar als de vrouw van de Soeverein zullen er minder mogelijkheden zijn voor dergelijke ontsnappingen – en veel meer van haar tijd. Er zullen ook andere huizen zijn, waaronder Buckingham Palace, waar het jaren geleden is dat een vorst en echtgenote samen hebben gewoond. (Prins Philip vertrok na zijn pensionering van koninklijke plicht in 2017 en de koningin koos ervoor om het grootste deel van haar resterende tijd in Windsor Castle door te brengen.)

Camilla is verantwoordelijk voor het transformeren van Charles van de boze en bittere figuur die voortkwam uit de ruïnes van zijn huwelijk met Diana naar het vertrouwen dat hij vandaag uitstraalt

Voor Charles was de tijd die het hem kostte om naar de Troon te komen door de mensen om hem heen bekend als het ‘eeuwige wachten’.

Maar het betekende wel dat hij de best voorbereide monarch in de Britse geschiedenis was. In Camilla is er ondertussen een subtiel verschil geweest tijdens haar 17 jaar als de vrouw van Charles.

Zoals een vriendin het uitdrukte: ‘Ze is voorbereid, maar ze heeft zich niet voorbereid: er is een verschil. Het betekent dat ze zich bewust is geweest van de toekomst, maar er geen plannen voor heeft gemaakt.’

Het is meer dan 70 jaar geleden dat Groot-Brittannië voor het laatst een koningin-gemaal had en het is verleidelijk om je af te vragen of Camilla zichzelf zal modelleren naar wijlen koningin-moeder, die de onsterfelijke dankbaarheid verdiende van de natie die haar aarzelende echtgenoot, koning George VI, steunde tijdens de donkere dagen van Tweede Wereldoorlog.

Ze zal Charles beslist willen opvangen zoals koningin Elizabeth deed voor Bertie – en Philip voor zijn Lilibet – in tijden van moeilijkheden, die zeker zullen komen.

Maar omdat ze een relatieve nieuwkomer is in koninklijke termen, zal ze een meer ondersteunende figuur zijn dan die vorige iconen, gelukkiger op de achtergrond.

Haar genialiteit, zeggen fans, is dat ze een ‘zeer goede radar’ heeft. Deze vrienden zeggen dat ze altijd weet wat er aan de hand is, goed is in het oppikken van paleisroddels en feiten van fictie kan scheiden. Ze heeft ook een goed beoordelingsvermogen.

Het was Camilla’s oor, afgestemd op potentieel gevaar, dat Charles afgelopen november eindelijk overhaalde om afscheid te nemen van zijn langdurige assistent en voormalig bediende Michael Fawcett na het cash-for-honours-schandaal. Het onthulde ook een beetje van haar meedogenloosheid – want het was Fawcett die veel deed om haar weg van paria naar partner te effenen in de jaren na de dood van prinses Diana.

Koning Charles III en Koningin Consort Camilla zijn gisteren aangekomen in Buckingham Palace

Camilla zwaaide naar de camera’s en liet ze glimlachen, en zij en de koning verlieten Buckingham Palace voor het eerst als koning en koningin-gemaal

Dat is altijd haar kracht geweest, zij het buiten het zicht van het publiek. Als er aarzeling is – en er was zeker een beetje toen ze gisteren de koning vergezelde om rouwenden en weldoeners buiten het paleis te begroeten – is dat te verwachten.

Charles is een meester in het ontmoeten van menigten en het is vaak zo geweest dat hij als prins zijn vrouw op haar gemak stelde bij dergelijke evenementen, in plaats van andersom – zoals zo vaak bij Philip en de koningin.

In de begindagen van haar koninklijke leven kon Camilla’s uithoudingsvermogen de eisen van haar tijd niet bijhouden. Nu zullen die fysieke eisen nog groter zijn. De komende tien dagen worden de zwaarste die ze ooit heeft meegemaakt, op een leeftijd waarop de meeste van haar vrienden comfortabel met pensioen zijn en niets veeleisender zijn dan oppassen op kleinkinderen.

Ze zal ook moeten leren leven met haar vliegangst, want Charles zal gedurende vijf jaar zijn stempel willen drukken in het Gemenebest.

Camilla zal nu meer in de publieke belangstelling staan ​​dan ooit tevoren, inclusief die donkere dagen toen ze werd uitgelicht als de ‘derde persoon’ in Diana’s huwelijk.

En toch, als ze de kans krijgt om te schitteren, doet ze dat met stijl.

Hoewel ze het intellectuele bereik van prins Philip mist, heeft Camilla echter ook een erudiete kijk die haar man aanvult. Haar passie voor boeken – ze is beschermvrouwe van de National Literacy Trust en de Book Trust – betekent dat we misschien wel de meest beschaafde monarch en partner ooit zullen hebben, met literatuur, kunst en architectuur. Een gebied waar ze ongetwijfeld een openbare dienst kan vervullen, is het kalmeren van het vaak bezorgde voorhoofd van haar man. Als prins heeft hij vaak de degens gekruist met politici: als koning zet hij zijn kroon op het spel als hij dat doet.

Ze begrijpt dat en ze heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij het overtuigen van hem om zijn mening te matigen.

Camilla Parker Bowles arriveert op donderdag 29 oktober 1998 in The Ritz in Londen, slechts een jaar na de tragische dood van Diana Princess of Wales

Camilla is dus verantwoordelijk voor het transformeren van Charles van de boze en verbitterde figuur die voortkwam uit de ruïnes van zijn huwelijk met Diana tot het vertrouwen dat hij vandaag uitstraalt. Toch is haar evolutie nog buitengewooner.

Er is zoveel veranderd. Deze keer precies 25 jaar geleden leefde Camilla virtueel ondergedoken toen ze als zondebok werd gezien voor de dood van de prinses van Wales.

Toen Charles later zijn moeder ging opzoeken om te proberen haar steun te krijgen voor zijn relatie met de toenmalige mevrouw Parker Bowles, werd hij resoluut afgewezen. De koningin, die zich altijd bewust was van de kwetsbaarheid van de troon, wilde er niet van horen.

De volgende jaren was de relatie privé en verboden terrein, behalve met een handvol goede en vertrouwde vrienden. Toen het eindelijk in de schijnwerpers kwam, werd de vrouw die ooit als het probleem voor de monarchie werd gezien, geprezen als de oplossing.

Camilla paste zich met opmerkelijke moed aan haar steeds veranderende leven aan. Het is moeilijk te geloven dat ze zichzelf geen klein glimlachje toestond toen het bericht van de koningin op haar betrekking had als: ‘Aangezien Camilla nergens heen gaat, kan ze net zo goed worden verwelkomd.’

De koningin wist dat om monarch te zijn teamwork vereist.

Zij en Philip waren een team geweest: en de angsten die ze had gehad voor Charles en zijn obsessies kwamen voort uit de bezorgdheid dat hij niemand had met wie hij de verantwoordelijkheid kon delen.

‘Camilla heeft alles altijd als een avontuur beschouwd’, zegt een vriend. ‘En als ze dezelfde strategie toepast om gemalin te zijn, is het misschien allemaal minder een beproeving dan ze vreest.’

Er zullen aanpassingen zijn. Ze zal moeten accepteren dat ze in het openbaar minder toegankelijk is dan ze gewend is – mogelijk ook een beetje cooler. ‘Vergeet niet dat het woord ‘majesteit’ waardigheid betekent. Zowel zij als Charles zullen zich wat afstandelijker moeten opstellen in hun ontmoetingen met het publiek’, zegt een oud koninklijk adviseur.

Voorlopig heeft de nieuwigheid van haar nieuwe functie prioriteit voor Camilla. Als het haar dreigt te overweldigen – en dat zou kunnen – kan ze rekenen op de twee mensen die ervoor zullen zorgen dat ze met haar voeten op de grond blijft. . . haar kinderen Tom en Laura.

Camilla, de Queen Consort, arriveerde per koets in de paradering, op de tweede dag van de Royal Ascot Horse Racing Meeting in de buurt van Windsor, Engeland, woensdag 17 juni 2009

Ze zaten op de eerste rij toen hun moeder werd belasterd door critici op het hoogtepunt van de huwelijkscrisis in Wales. Niet gehinderd door titels, zijn ze ook kritisch in het geven van hun moeder die echte ervaringen waarvan de koninklijke familie onthecht blijft.

‘Ze is altijd een deel van hun leven geweest, kent en mag hun vrienden en dit was een gezonde afleiding van haar andere bestaan ​​als koninklijk’, zegt een naaste.

De komende dagen zullen een tijd van grote verandering zijn voor de voormalige hertogin. Er zullen plannen zijn voor de verhuizing naar de appartementen van de koningin in Buckingham Palace – kamers die sinds de jaren vijftig nauwelijks zijn gewijzigd. En wie te houden en wie te laten gaan onder het personeel.

Het passeren van de kroon is altijd abrupt – en voor Camilla, die nooit had verwacht koningin te worden, zal de verandering waarschijnlijk ingrijpend zijn.

Op 73-jarige leeftijd zal het bewind van koning Karel III waarschijnlijk niet worden gekenmerkt door jubilea zoals die van zijn moeder. Het lijkt inderdaad zijn taak te zijn om de monarchie voor William en Kate veilig te stellen.

Als dat eenmaal veilig is onderhandeld, lijkt het zeker dat de volgende fase van zijn koningschap zal zijn om hem te presenteren als een grootvaderfiguur, op dezelfde manier als koning Edward VII werd gestyled na de lange regeerperiode van koningin Victoria.

Dit biedt Camilla het aantrekkelijke vooruitzicht om de koningin-moeder te evenaren als grootmoeder van het land. Het is een rol waar ze klaar voor lijkt te zijn.