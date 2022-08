Republicans demand DOJ reveal reason for Mar-a-Lago search if it was ‘nuclear weapons’ or ‘aliens’

Huisrepublikeinen eisten dat het ministerie van Justitie nu niet alleen het arrestatiebevel vrijgeeft dat werd gebruikt om Mar-a-Lago te overvallen, maar ook de zeer gedetailleerde bijbehorende beëdigde verklaring.

Procureur-generaal Merrick Garland kondigde donderdag aan dat hij een rechter zou vragen om het bevel te ontzegelen, behoudens bezwaar van voormalig president Trump. Trump heeft vrijdag een verklaring vrijgegeven waarin wordt opgeroepen tot onmiddellijke vrijgave van het bevel.

Maar de regering heeft nog geen stappen ondernomen om de beëdigde verklaring vrij te geven die werd gebruikt ter ondersteuning van het bevel, die het brede onderzoek naar Trump in meer detail zou onthullen. Het zou de waarschijnlijke reden beschrijven waarom officieren van justitie moesten geloven dat er bewijs was van een misdaad die zich verstopte in de golfbaan van Trump in Florida.

‘Het zou aan ons moeten worden vrijgegeven’, zei Mike Turner, R-Ohio, lid van de House Intelligence Committee, op een persconferentie vrijdag over de beëdigde verklaring.

‘Wij geloven dat na de [warrant] laat vandaag weten dat deze vragen nog steeds onbeantwoord zullen blijven’, voegde hij eraan toe. Hij verzocht de Democraten die de commissie leiden hun oproep voor de beëdigde verklaring te steunen en een dagvaarding te steunen als DOJ er niet in slaagt er een te verstrekken.

‘We willen weten waar deze dreigende nationale veiligheidsdreiging op gebaseerd was?’ zei Turner.

‘Er waren een aantal opties beschikbaar voor de procureur-generaal en de directeur van de FBI, naast het overvallen van Mar-a-Largo, het huis van de buitenlandse president, en het daar negen uur doorbrengen,’ zei Turner.

De Washington Post meldde dat geheime kernwapendocumenten mogelijk tot de dozen behoorden die de FBI had opgehaald. Trump noemde de claim een ​​’hoax’.

Op de vraag of de inval gerechtvaardigd zou zijn als het informatie over kernwapens zou terugnemen, zei Turner: ‘Het hangt ervan af wat de nucleaire informatie is. Je kunt kernwapens zeggen, maar er zijn dingen die zeer hoog geclassificeerd zijn. Er zijn dingen die niet extreem geheim zijn.’

Utah Rep. Chris Stewart grapte dat ‘misschien waren het buitenaardse wezens’, maar niemand kon zeggen zonder de beëdigde verklaring.

‘Was het nucleair? Was het, hey heck, misschien waren het buitenaardse wezens – dat is het punt. We weten het niet. We vragen of ze het ons willen vertellen.’

Andere leden van de caucus zaaiden wantrouwen in de FBI en beweerden dat het ministerie van Justitie een politieke aanval lanceerde.

‘Waarom denk je dat we de FBI moeten vertrouwen?’ Rep. Markwayne Mullin, R-Okla., Zei. ‘Waar hebben ze vertrouwen gewonnen?’

Stewart vergeleek de aanval met aanvallen op politieke tegenstanders onder de Sovjet-Unie.

‘Mensen over de hele wereld willen leven onder een Amerikaanse FBI en hun leiderschap, niet onder een Amerikaanse KGB of een van de snode insinuaties die horen bij het leven onder een organisatie of een regering die mensen anders behandelt’, zei hij.

‘De perceptie is nu… het ministerie van Justitie en de FBI hebben een team gekozen en dat ze nu voor dat team werken tegen het belang van andere Amerikanen in.’

Republikeinen probeerden AG Merrick Garland te waarschuwen: ‘Niemand staat boven de wet’

Vertegenwoordiger Brian Fitzpatrick, Pa., de enige voormalige FBI-agent in het Congres, vroeg zich af waarom de FBI de ‘meest extreme’ methode koos om documenten op te halen.

‘Er is een continuüm van opties beschikbaar voor elke instantie die de wet handhaaft, van niet-invasieve methoden zoals de passieve betekening van een dagvaarding… helemaal tot het uiterste, dat zou de uitvoering van een huiszoekingsbevel zijn.’

‘Het Bureau en de procureur-generaal en het DOJ hebben duidelijk besloten dat deze extreme maatregel noodzakelijk was. We zullen hun motivering afwachten waarom die extreme maatregel gerechtvaardigd was en niet een minder ingrijpend middel.’

Mullin en Rep. Trent Kelly, Miss, plaatsten Garland vierkant in hun vizier.

‘Niemand staat boven de wet. Dat hoorde ik gisteren. Niemand staat boven de wet en dat geldt ook voor de procureur-generaal en de zevende verdieping van de FBI’, zei Kelly.

‘Advocaat Garland gaat naar buiten en zegt dat niemand boven de wet staat. Ik ben het met die stelling eens. Niemand is dat inclusief u, procureur-generaal Garland,’ voegde Mullin eraan toe. ‘Dat geldt ook voor jou, [FBI Director Chris Wray]en ik ben hier om je te vertellen dat de Democraten je niet verantwoordelijk houden voor je daden, de Republikeinse Partij wel.’

Autoriteiten staan ​​buiten Mar-a-Lago, de residentie van voormalig president Donald Trump terwijl de FBI een huiszoekingsbevel uitvoert

De politie houdt de wacht terwijl FBI-agenten hun zoektocht beginnen en uiteindelijk een dozijn dozen met documenten tevoorschijn halen

President Trump zou naar verluidt officiële documenten hebben meegenomen naar Mar-a-Lago, in strijd met de Presidential Records Act

Garland hield donderdag een persconferentie waar hij onthulde dat hij de inval op Mar-a-Lago had goedgekeurd en de integriteit van de FBI verdedigde.

Hij zei dat het DOJ ertoe overging het huiszoekingsbevel openbaar te maken ‘in het licht van de publieke bevestiging van de huiszoeking door de voormalige president, de omringende omstandigheden en het aanzienlijke publieke belang in deze zaak’.

Garland stelde geen vragen, maar deed zijn uiterste best om kritiek te leveren op de recente verbale aanvallen en bedreigingen tegen wetshandhavers in de nasleep van de ‘inval’.

‘Laat ik het hebben over recente ongegronde aanvallen op de professionaliteit van agenten en aanklagers van de FBI en het ministerie van Justitie. Ik zal niet stil blijven staan ​​wanneer hun integriteit onterecht wordt aangevallen’, zei de Biden-functionaris.

‘Mannen en vrouwen van de FBI en het ministerie van Justitie zijn toegewijde, patriottische ambtenaren. Elke dag beschermen ze het Amerikaanse volk tegen gewelddadige misdaad, terrorisme en andere bedreigingen voor hun veiligheid, terwijl ze onze burgerrechten beschermen. Ze doen dat met grote persoonlijke opoffering en risico voor zichzelf.’

Mar-a-Lago, het golfresort van Palm Beach, is hierboven te zien

De inval was naar verluidt negen uur lang en duurde tot in de nacht

Trump had tot vrijdag 15.00 uur om bezwaar te maken tegen de vrijgave van het bevel, dat uiterlijk maandag moet worden ontgrendeld. Het kan echter zwaar worden geredigeerd, vooral als het betrekking heeft op vertrouwelijke informatie.

Trump maakte zijn standpunt bekend in een bericht op zijn Truth Social-netwerk. ‘Niet alleen zal ik me niet verzetten tegen de vrijgave van documenten met betrekking tot de on-Amerikaanse, ongerechtvaardigde en onnodige inval en inbraak in mijn huis in Palm Beach, Florida, Mar-a-Lago, ik ga nog een stap verder door de onmiddellijke vrijgave van die documenten’, schreef hij.

Trump voegde eraan toe dat hij de vrijlating van het bevel aanmoedigde, ook al was het ‘opgesteld door radicaal-linkse democraten en mogelijke toekomstige politieke tegenstanders, die een sterk en gevestigd belang hebben om mij aan te vallen’.

Hij vergeleek ook rapporten met informatie over kernwapens met beschuldigingen van Russische collusie.

‘Kernwapenkwestie is een hoax, net als Rusland, Rusland, Rusland was een hoax, twee beschuldigingen waren een hoax, het Mueller-onderzoek was een hoax en nog veel meer’, schreef Trump vrijdagochtend.

Hij voegde eraan toe: ‘Dezelfde slonzige mensen die erbij betrokken waren. Waarom zou de FBI de inspectie van gebieden in Mar-a-Lago niet toestaan ​​in aanwezigheid van onze advocaat of anderen? Laat ze buiten wachten in de hitte, laat ze niet eens in de buurt komen – zei “ABSOLUUT NIET.” Iemand plantinformatie? Doet me denken aan een Christofer (sic) Steele Dossier!

