Renee Zellweger responds to criticism for wearing controversial fat-suit to play Pam Hupp

Ze werd zwaarder om te schitteren als Bridget Jones, maar kreeg te maken met terugslag nadat ze een dik pak en protheses had gedragen om in het personage te kruipen om de echte moordenaar Pam Hupp te spelen.

En Renee Zellweger heeft gereageerd op kritiek die ze kreeg nadat sommige mensen vonden dat een actrice met een maatje meer de rol op zich had moeten nemen.

Ze transformeerde in de moordenaar, die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de moord op Louis Gumpenberger in 2016, voor de aankomende NBC true crime-serie The Thing About Pam.

‘Kijk, je wilt respectvol en verantwoordelijk zijn’: Renee Zellweger heeft gereageerd op kritiek voor het dragen van controversieel dik pak en protheses om echte moordenaar Pam Hupp te spelen

En praten met Het tijdschrift Sunday Times, Renee, 53, zei: ‘Kijk, je wilt respectvol en verantwoordelijk zijn.

‘Er is altijd een grens aan de mate waarin je een authentieke benadering kunt vaststellen zonder af te leiden.’

Plus-size schrijfster Sarah Alexander vertelde eerder aan Metro.co.uk: ‘Er zijn tal van ongelooflijk getalenteerde plus-size actrices die ingehuurd hadden kunnen worden voor de rol in plaats van Zellweger. Waarom werden ze over het hoofd gezien en werd een dik pak als een haalbare optie beschouwd?

‘Als Zellweger zich voordoet als een persoon met een maatje meer, is dat schadelijk, fatfobisch en mogelijk triggerend voor andere mensen met een maatje meer. Het lijkt alsof ze geen rekening heeft gehouden met de effecten die dit zal hebben op dikke mensen, en zich niet bewust en/of naïef is dat ze bijdraagt ​​aan het stigma waar dikke mensen al dagelijks mee te maken hebben.’

Renee zei: ‘Er is altijd een limiet aan hoeveel je een authentieke benadering kunt vaststellen zonder af te leiden’

Motivatie: De 52-jarige actrice veranderde in de moordenaar, die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de moord op Louis Gumpenberger in 2016, voor de aankomende NBC true crime-serie The Thing About Pam

Renee zelf heeft gezegd dat ze ‘verbaasd’ was toen ze zichzelf voor het eerst als moordenaar Hupp zag nadat ze een lichaamsprothese had aangetrokken.

De ster ging onlangs zitten voor een interview met Amusement vanavond en benadrukte dat het voor de kijkers ‘heel belangrijk’ was dat ze zoveel mogelijk op Hupp probeerde te lijken.

Toen ze zichzelf voor het eerst als Hupp zag, zei ze: ‘Ik was verbaasd. Je zou een paar dingen kunnen bereiken, maar ik had niet verwacht dat het zo opmerkelijk zou zijn.’

Zellweger verklaarde dat het team van het project was toegewijd om haar eruit te laten zien als de veroordeelde moordenaar voor de show.

‘Het idee is om nauwkeurig te zijn, het idee is nauwkeurigheid. Ik denk dat, vooral in het geval van het vertellen van dit verhaal, het erg belangrijk was om zo dicht mogelijk op Pam Hupp te lijken,’ zei ze.

De actrice wees er ook op dat ze op de moordenaar wilde lijken omdat ‘ze zo bekend lijkt, ze lijkt op iemand die we herkennen en die we kennen’.

Hard aan het werk: Zellweger verklaarde dat het team van het project was toegewijd om haar eruit te laten zien als de veroordeelde moordenaar voor de show

Zellweger ging verder met te zeggen dat de nauwkeurigheid zou dienen om meerdere aspecten van Hupp’s persoonlijkheid te benadrukken.

‘Om je beter te laten begrijpen hoe mogelijk het is dat mensen op haar projecteren wie ze zeker weten dat ze is of wat voor soort persoon ze zou kunnen zijn, leek het gewoon heel belangrijk dat we daar zo dicht mogelijk bij kwamen. .’

De serie werd voornamelijk gefilmd in New Orleans, waar het regelmatig warm en vochtig was, maar Zellweger vond het make-upproces bijzonder indrukwekkend.

Ze voegde eraan toe dat, hoewel de temperaturen in de stad ‘heel heet’ waren, ze haar transformatie beschreef als ‘geweldig om te zien’.

Ze wees erop dat een van de prothetische make-upartiesten vooral indruk op haar had gemaakt met zijn aandacht voor detail.

‘Arian, die deze dingen bouwt en elke dag toepast, hij maakt ze met de hand en schildert ze tot de laatste sproet. Zijn precisie is opmerkelijk. Het maakt deel uit van het avontuur, het is best cool om dat elke dag te zien gebeuren’, zei ze.

The Bridget Jones’s Diary-ster onthulde dat ze aanvankelijk vier uur bezig was om in Hupp te worden getransformeerd, maar tegen het einde van het filmen duurde het slechts twee uur.

Zij zei e!: ‘We begonnen om een ​​uur of vier’ [hours] en we hebben het teruggebracht tot ongeveer twee.’

Het naar beneden halen: The Bridget Jones’s Diary-ster onthulde dat ze aanvankelijk vier uur besteedde aan het transformeren in Hupp, maar tegen het einde van het filmen duurde het slechts twee uur

Zellweger gaf aan dat de protheses bijzonder moeilijk waren om mee te werken, waardoor ze lange tijd in de make-upstoel zat.

‘Ze hebben een eigen willetje, weet je? Als iedereen meewerkt – de wangen voelen alsof ze aardig spelen, de neus en alles. Maar ja, het duurde ongeveer een paar uur,’ zei ze.

De artiest merkte ook op dat ze acteren met het gebruik van prothetische make-up nu als een nieuwe uitdaging voor zichzelf zag.

‘Het was best leuk om erover te leren. Ik wist niet dat proberen een verhaal te vertellen en te handelen met de protheses op iets heel anders is. Ik wist niet dat het een vaardigheid was die ik niet had’, verklaarde ze.

Voorbewerken: Zellweger gaf aan dat de protheses bijzonder moeilijk waren om mee te werken, wat ertoe leidde dat ze lange tijd in de make-upstoel zat