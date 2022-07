Remorseless killer screams judge is a ‘fat paedophile’ as he’s given life sentence for brutal murder

Een meedogenloze moordenaar noemde een rechter een ‘dikke pedofiel’ in een schreeuwende tirade toen hij naar de cellen werd gesleept om een ​​levenslange gevangenisstraf te krijgen voor de brute moord op een vader over een kleine straatruzie.

Rueben Murphy haalde uit en schreeuwde ‘f***k the system’ toen hem werd verteld dat hij minimaal 31 jaar achter de tralies zou zitten voor de executie van Patrick Boyle op 1 juli vorig jaar.

De wrede 26-jarige komt pas in aanmerking voor vervroegde vrijlating als hij 57 jaar oud is nadat hij Boyle twee keer in de borst heeft geschoten in een uitbarsting van zinloos geweld.

Liverpool Crown Court hoorde dat Murphy, samen met zijn vriend Ben Doyle, naar meneer Boyle was gereden terwijl hij voor een huis in Huyton stond en hem uren na een rij had vermoord.

Tijdens zijn proces vertelde Murphy, die in 2015 gevangen zat voor vuurwapendelicten, de jury dat een man genaamd Frazer Brown, die een vriend van het slachtoffer was, ‘de pis had genomen’ toen hij achter de tralies zat, Liverpool Echo rapporten.

Rueben Murphy (foto), uit Huyton, schreeuwde en schreeuwde toen hij gisteren levenslang kreeg met een minimumstraf van 31 jaar voor moord

Murphy had Patrick Boyle (foto) twee keer neergeschoten in een zinloze executie na een kleine straatruzie op 1 juli vorig jaar

Op de dag van de moord was Murphy betrokken bij een woordenwisseling met de heer Brown, van wie hij beweerde dat hij hem geld schuldig was voor cannabis. Meneer Boyle was er ook en het lijkt snel te zijn geëscaleerd met het complot om het slachtoffer nog dezelfde dag te vermoorden.

Nadat hij het wapen en de munitie had opgepakt, werd hij kort voor 18:00 uur door Doyle opgepikt en op een elektrische fiets vermomd met zwarte vuilniszakken eromheen gereden naar een huis in Newway, Huyton, waar hij het vuur opende.

De heer Boyle, die een driejarige zoon had en een andere verwachtte met zijn zwangere partner, Ashleigh Dean, stierf binnen een uur aan zijn verwondingen – mevrouw Dean kon het ziekenhuis niet bereiken voordat hij stierf.

Murphy (foto) bestempelde de rechter als een ‘dikke pedofiel’ toen hij hoorde dat hij de komende drie decennia in de gevangenis zal doorbrengen

Murphy had elke rol in de schietpartij ontkend en beweerde dat hij op dat moment drugs gebruikte in een ander deel van Huyton.

Maar de politie vond een schat aan bewijzen, waaronder kleding met schotresten en zijn DNA in zijn huis, terwijl CCTV ook aantoonde dat hij op dat moment in het gebied was.

Een jury veroordeelde hem voor moord, samen met zijn Doyle – die ook levenslang kreeg, met een minimumtermijn van 27 jaar.

Een andere man, Thomas Walker, werd niet schuldig bevonden aan moord, maar veroordeeld voor het hanteren van een van de kogels die bij de schietpartij waren gebruikt, en kreeg twee jaar gevangenisstraf.

In een toespraak tot Murphy en Doyle gisteren zei de heer Justice Stephen Morris: ‘Geen van jullie heeft op geen enkel moment berouw getoond voor wat je hebt gedaan, noch voor de blijvende ellende die je anderen hebt aangedaan.’

Ben Doyle (foto) kreeg ook een levenslange gevangenisstraf en een minimumstraf van 27 jaar voor zijn rol bij de moord

Hij beschreef de moord als een ‘brutale en schokkende aanval’, voordat hij de drie mannen veroordeelde.

Toen hij hoorde dat hij de komende drie decennia achter de tralies zou doorbrengen, begon Murphy met een verachtelijke tirade.

Hij riep ‘heel erg bedankt jij dikke pedofiel’ naar de rechter, voordat hij ‘f**k het systeem’ schreeuwde.

Eerder tijdens de hoorzitting noemde hij de familie van de heer Boyle, die op de openbare tribune toekeek, een ‘bende f*****g ratten’.

Thomas Murphy (foto) werd niet schuldig bevonden aan moord, maar werd veroordeeld voor het hanteren van een van de kogels die bij de schietpartij waren gebruikt en kreeg een gevangenisstraf van twee jaar

Murphy, voorheen van Barkbeth Road, Huyton, werd schuldig bevonden aan moord, het bezit van een vuurwapen met de bedoeling om het leven in gevaar te brengen en het bezit van munitie met de bedoeling om het leven in gevaar te brengen. Hij kreeg levenslang met een minimumtermijn van 31 jaar.

Doyle, van Lyme Grove, Huyton, werd schuldig bevonden aan moord, het bezit van een vuurwapen met de bedoeling om het leven in gevaar te brengen en het bezit van munitie met de bedoeling om het leven in gevaar te brengen. Hij kreeg levenslang met een minimumtermijn van 27 jaar.

Walker, zonder vast adres, werd vrijgesproken van moord, maar gaf toe dat hij munitie had met een certificaat op een datum vóór de schietpartij, en kreeg twee jaar gevangenisstraf.

In een hartverscheurende verklaring die in de rechtbank werd voorgelezen, zei de partner van de heer Boyle, Ashleigh Dean, dat haar wereld was ‘verpletterd’ door zijn dood en dat zijn jongste kind hem nooit zou ontmoeten.

Ze zei: ‘Mijn hele wereld viel in een miljoen stukken uiteen vanwege deze twee mensen hier die hem van mij hebben afgepakt.

‘Paddy is vier dagen voor zijn 27e verjaardag vermoord. In plaats van zijn verjaardag op 5 juli te vieren, bezocht ik hem in het mortuarium met zijn verjaardagskaarten.

‘Hij daar zien was het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen. Het was de bedoeling dat we de vrijdag na zijn verjaardag naar Cornwall zouden gaan, maar in plaats daarvan was ik in Ierland voor zijn begrafenis.

‘Ik was negen weken zwanger toen Paddy werd vermoord door deze slechte mensen. We waren allebei zo opgewonden om een ​​klein gezin te zijn en verheugden ons op onze eerste scan, zodat we onze families ons blijde nieuws konden vertellen. Dit alles is niet gebeurd vanwege de twee beklaagden.

‘Hij mocht nooit naar onze eerste scan of mocht niet weten wat we hadden of bij de geboorte waren.

‘Ze hebben onze zoon beroofd van de ontmoeting met zijn geweldige vader, ons allebei van onze toekomst als gezin en herinneringen, geen foto’s om hem te laten zien als hij ouder is van ons samen als gezin.

De partner van de heer Boyle (foto) zegt dat hij zijn jongste kind, dat werd geboren nadat hij werd vermoord, nooit heeft ontmoet

‘Ik verloor niet alleen mijn vriend op 1 juli 2021, maar ook mijn beste vriend en soulmate. Paddy was mijn veilige plek en grootste avontuur. Hij is veel te vroeg meegenomen.’

Detective Chief Inspector Steve McGrath, van de politie van Merseyside, zei: ‘Dit was een koude en berekende daad die resulteerde in de moord op een vader van twee op straat op klaarlichte dag.

‘Reuben Murphy en Ben Doyle bleven hun betrokkenheid bij de dood van Patrick Boyle ontkennen en dwongen zijn familie en vrienden om een ​​strafproces te ondergaan dat zich in het openbaar afspeelde.

‘Ze zullen nu een behoorlijke tijd achter de tralies doorbrengen voor hun daden.

‘Deze zaak toont maar al te goed de grimmige realiteit van jezelf bewapenen met een pistool en ik hoop dat het een afschrikmiddel is voor anderen die denken hetzelfde te doen.

‘Niet alleen hebben de acties van Murphy en Doyle die nacht geleid tot de vroegtijdige dood van een jonge man, maar het heeft een enorme impact gehad op de kinderen, familie en vrienden van hun slachtoffer, maar ook op hun eigen familie en vrienden.

‘Wapencriminaliteit is nooit acceptabel en de politie van Merseyside zal er alles aan blijven doen om de mensen die vuurwapens dragen en gebruiken te vinden en voor de rechter te brengen.

‘Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om het onderzoeksteam en de Crown Prosecution Service te bedanken voor het tot een goed einde brengen van deze zaak.’