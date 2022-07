Record-breaking heat is here all week: 85million Americans are still under extreme weather warnings

De recordbrekende hittegolf in de VS hield tot op de dag van vandaag in volle kracht aan, aangezien er nog twee doden werden aangekondigd tijdens de ongebruikelijk hoge temperaturen die momenteel een groot deel van het land in de war brengen.

De sterfgevallen, gemeld in New York en Pennsylvania, brachten het totaal op ten minste 21 sterfgevallen die werden gemeld, aangezien 85 miljoen Amerikanen in het hele land te lijden hebben onder de verzengende temperaturen.

Beide slachtoffers hadden onderliggende gezondheidsproblemen en stierven aan hyperthermie veroorzaakt door de verschrikkelijke hitte – die in sommige staten 13F boven het gemiddelde is voor deze tijd van het jaar.

De temperaturen zullen tegen dinsdag dagelijkse records breken in Seattle, Portland en Noord-Californië, terwijl in het binnenland temperaturen van 95 tot 110 graden kunnen worden bereikt. Tot en met woensdag worden ook recordwarme minimumtemperaturen verwacht in vergelijkbare delen van de Pacific Northwest.

De National Weather Service zei dat de ‘extreme hitte’ zal aanhouden in Southern Plains en Lower Mississippi Valley, terwijl de Pacific Northwest deze week wordt getroffen door ‘verstikkend’ heet weer.

Het zal het midden van de jaren 90 zijn van centraal Virginia naar zuidelijk New England, terwijl noordelijk New England, het metrogebied van Philadelphia en in het zuiden naar het DelMarVa-schiereiland weer 100F kan worden voordat een koufront een terugkeer van meer seizoenstemperaturen in de Noordoost op dinsdag.

In het Heartland is vandaag een nog grotere voetafdruk van hitte-adviezen en overmatige gehoorwaarschuwingen aanwezig in de zuidelijke vlaktes en de Lower Mississippi Valley. De Columbia River Gorge en Columbia River Basin zullen ook temperaturen van minstens 90F zien.

De Middle Mississippi Valley tot aan de centrale Appalachen zal te maken krijgen met stormen, aangezien buitensporige regenval en plotselinge overstromingen delen van het zuidwesten en de zuidelijke Rockies op maandag en dinsdag kunnen treffen.

Het nieuws kwam toen Philadelphia op zondag 99F bereikte, Newark, New Jersey, zag zijn langste dergelijke reeks sinds de records in 1931 begonnen, toen het zijn vijfde opeenvolgende dag van 100 graden of hoger had, en Boston ook 100F bereikte en zijn record uit 1933 van 98F overtrof .

Het laatste bulletin laat zien hoe het warme weer zich gedurende de week in de VS zal ontwikkelen

De weerfoto voor maandag laat zien dat hitte een probleem zal zijn voor delen van het oosten, de zuid-centrale VS en begint te bouwen in het noordwesten. Hoewel zware stormen mogelijk zijn in het noordoosten en het midden van de Atlantische Oceaan en zware regenval overstromingen kan veroorzaken in het zuidwesten en de Ohio-vallei

Afgebeeld is de skyline van New York City zondag

Kinderen spelen in de straal van de brandkraan in de Bronx in New York City, waar de temperaturen zondag echt 104F waren

Een bouwvakker drinkt water tijdens de hittegolf in Boston donderdag, waar de temperaturen in het weekend tot 100F bleven stijgen, wat ambtenaren aanspoorde om een ​​hittenoodwaarschuwing die eerder in de week tot en met zondag was gemaakt, te verlengen

Kinderen spelen in een waterfontein tijdens de hittegolf in Boston, terwijl recordbrekende hitte de noordoostelijke zondag bleef verzengen

21 hittegerelateerde sterfgevallen tot nu toe gevreesd in juli 10 tot 16 juli: Er waren 12 sterfgevallen gemeld in Maricopa County, Phoenix door gezondheidsfunctionarissen. Juli: Ambtenaren van Kansas kondigen aan dat ze vijf sterfgevallen onderzoeken die verband houden met hitte in de staat. Ze zeiden dat dit ook een man geboren in 1998, a man geboren in 1988, a vrouw geboren in 1962, een vrouw geboren in 1952 en een man geboren in 1976, maar heeft geen verdere informatie vrijgegeven. 20 juli: Een 22-jarige stierf aan vermoedelijke uitdroging en hitte-uitputting in Badlands National Park in South Dakota. 21 juli: Dallas County in Texas meldde haar eerste hittegerelateerde dood als een 66-jarige vrouw met onderliggende gezondheidsproblemen. 21 juli: In Pennsylvania is donderdag een 73-jarige man overleden aan hittegerelateerde complicaties. 23 juli: Een persoon die andere medische problemen had, waaronder hartaandoeningen en longemfyseem, stierf in New York, kondigden gezondheidsfunctionarissen aan.

Soortgelijke omstandigheden waren – en waren – de afgelopen dagen wijdverbreid in het hele land.

In Philadelphia, waar de temperaturen op zaterdag 98 graden boven de 100 graden lagen en zondag 99 graden bereikten, blijft het tot maandag 18:00 uur extreem heet voor Philadelphia, Delaware, Lower Chester, Montgomery en Bucks Counties.

Die hitte diende als een voortzetting van de temperaturen die in de loop van de week werden waargenomen – die het leven van de 73-jarige inwoner van Allentown, Thomas Bunting, opeiste.

Bunting, die ongeveer 75 mijl van Philadelphia woonde, stierf donderdag in zijn huis als gevolg van de extreme hitte, zei het lijkschouwer van de stad, eraan toevoegend dat de diabetes van de overledene ook een rol speelde bij zijn dood.

Dagen later riep de stad de noodtoestand uit en activeerde verschillende stadsdiensten die bedoeld waren om mensen koel te houden – inclusief het beschikbaar stellen van bibliotheken met airconditioning als koelstations en het parkeren van bussen met airconditioning voor burgers om toegang te krijgen in de hele stad.

Een paar honderd mijl langs de Atlantische kust heeft Boston donderdag ook een noodwaarschuwing afgegeven – een verlenging van een eerder aangekondigde afgelopen maandag. De nieuwe waarschuwing duurt tot en met zondag, voordat het op maandag donderend wordt.

Dichtbij in de Big Apple waarschuwde gouverneur Kathy Hochul de burgers ook voor de verslechterende temperaturen in het weekend, na de Chief Medical Examiner bevestigde zaterdag een hittegerelateerd overlijden.

Ook in dit geval droegen andere factoren – vermeld als hypertensieve hart- en vaatziekten en emfyseem – bij aan de dood van het niet-geïdentificeerde slachtoffer, waarvan functionarissen zeiden dat het werd veroorzaakt door hyperthermie veroorzaakt door ‘blootstelling aan het milieu’.

Geen andere informatie over het overlijden – inclusief de locatie en tijd, noch de leeftijd van het slachtoffer – werd onmiddellijk vrijgegeven.

Een dakloze man in Tulsa, Oklahoma, wordt door een vriend gereden nadat hij donderdag in een plaatselijk ziekenhuis lag vanwege uitdroging. De hittegolf, die meerdere regio’s in de VS treft, is sindsdien verergerd en heeft minstens twee levens geëist

Een vrouw koelt af in het iconische Washington State Park in New York City tijdens de recordhittegolf van deze week

Een man koelt af in de buurt van de fontein in het Washington State Park donderdag, toen de temperatuur 100F bereikte toen New York City de inwoners aanspoorde om binnen te blijven

De stad werd ook gedwongen om haar jaarlijkse triatlonzondag in New York City in te korten vanwege de zinderende temperaturen, die volgens functionarissen op zijn hoogtepunt als 104 graden zouden kunnen voelen. Maar het overschreed het vorige record van 97 graden op 24 juli niet.

New Jersey en Delaware hebben tot en met zondagavond ook hittenoodgevallen uitgevaardigd, waarbij functionarissen op de luchthaven van Newark zaterdag voor de vijfde dag op rij van 100 graden op rij rapporteerden, toen de temperatuur op het asfalt 101 graden bereikte. Voor zondag werden vergelijkbare temperaturen verwacht.

Die waren slechts een klein deel van de hitte-adviezen die werden afgegeven vanwege de zinderende omstandigheden, met meer dan 85 miljoen Amerikanen die zondag wakker werden met waarschuwingen voor extreme hitte of hitte-adviezen.

Veel van de hitte was in het noordoosten – waar de weerdienst waarschuwde voor ‘extreem benauwende’ omstandigheden van Washington tot Boston, maar een groot deel kon elders worden gevonden, van de Pacific Northwest tot de zuidelijke Great Plains tot de dichtbevolkte I-95 corridor, waarschuwde de National Weather Service zondag.

Naast het noordoosten heeft de hittegolf ook het Amerikaanse zuidwesten verwoest – een regio die momenteel is overgeleverd aan een droogte zoals die in meer dan 12 eeuwen niet is gezien.

Op zondag hebben steden als Las Vegas (106 graden), Phoenix (105 graden), San Antonio (101 graden) en Oklahoma City (105 graden) allemaal de grens van 100 bereikt.

Andere steden, zoals Memphis, benaderden dat niveau, met een maximum van 98, maar de meeste hebben hitte-indexen van ruim boven de 100.

Mensen rusten in de schaduw in Bryant Park in het centrum van Manhattan, terwijl de temperaturen oplopen tot in de jaren 90, het weer dat de stad ertoe aanzette haar jaarlijkse triatlon in te korten

Een kind speelt in een waterfontein, tijdens een hittegolf, in Boston, Massachusetts

Experts waarschuwen dat de hitte – die volgens experts het gevolg is van klimaatverandering en wordt weerspiegeld door een soortgelijk fenomeen dat zich in het VK voordoet – tot eind juli zal aanhouden, met miljoenen die recordtemperaturen zullen blijven zien.

Het extreme weer trof het noordoosten en het middenwesten gedurende een groot deel van de week voor donderdag en vrijdag, evenals de Great Plains en het Midwesten, waarvan functionarissen zeiden dat ze het waarschijnlijk zullen zien. potentiële tornado’s, grote hagel en schadelijke winden van zaterdag tot zondag, volgens het Storm Prediction Center.

Steden als Chicago, Detroit en een groot deel van Wisconsin – die ook te maken hebben met ongebruikelijk hoge temperaturen – hebben ook te maken met een iets lager risico op extreme stormen.

Ondertussen bevinden delen van het noordwesten zich momenteel onder kritieke omstandigheden voor mogelijk brandweer als gevolg van hoge temperaturen in de regio.