Rebels’ bikie family feud that is tearing apart Australia’s biggest gang

De politie vreest dat er een grootschalige oorlog kan uitbreken tussen de rebellen, de grootste bende van Australië en hun bittere rivalen, de Comanchero, na een vermeende vete in een beruchte ‘royalty’-familie van fietsen.

De machtige Vella-familie, ooit een hechte clan van Maltees-Australische broers en neven, is nu gesplitst door de recente overloop van senior rebel Jess Vella naar de Comanchero.

Daily Mail Australia begrijpt dat de NSW Criminal Groups Squad alert is uit angst voor represailles door ontevreden rebellen na de overstap van 15 juli door Jesse, het eerste lid van de Vella-familie dat de club verlaat.

De rebellen hebben landelijk zo’n 2000 leden en 70 afdelingen.

Jesse, 36, werd overgehaald door de nieuwe Comanchero-baas Allan Meehan, met wie hij goede vrienden was geworden toen Meehan ook lid was van de rebellenclub.

Het paar bleef vrienden na Meehan’s eigen afvalligheid van de rebellen, toen ook hij werd verleid door de toenmalige Comanchero ‘commandant van de wereld’ Mark Buddle om van loyaliteit te veranderen.

Jesse Vella stond in januari voor de kerk met zijn broer Johnny en neef Damien Vella bij het begraven van zijn vader Gino.

De Australische biker-royalty, de familie Vella, is verscheurd door het overlopen van Jesse Vella van de rebellen naar rivaliserende bende de Comanchero, wat de angst voor een vergeldingsoorlog oproept

Jesse Vella (links) met zijn neef, de nationale president van de rebellen Damien Vella (midden) en Jesse’s broer Johnny Vella (rechts) keken naar de foto van clubsolidariteit bij de begrafenis van Jesse en Johnny’s vader, Gino in januari

Allan Meehan en Gino Vella, die vrienden werden toen ze allebei rebellen waren, zijn nu verenigd als Comanchero nadat de nieuwe president van de rivaliserende club het lid van de ‘koninklijke familie’ van de rebellen verleidde om te patchen

Jesse Vella (links) omhelst een mede-rebel op de begrafenis van zijn vader Gino, zes maanden voordat hij de club verlaat, die naar verluidt minder een ‘familie’ is geweest na de ballingschap van de lange termijn president Alex Vella Sr (rechts)

De solidariteit tussen de drie mannen was te zien op de massale fietsbegrafenis in de Our Lady of Victories Church, Horsley Park, voor honderden rouwenden om Gino, een senior rebel en broer van de verbannen voormalige president, Alex Vella Snr.

Jesse Vella las een gedicht voor als eerbetoon aan Gino, die hem naar eigen zeggen als man had gevormd, en eindigde met de clubkreet ‘RFFR’ – ‘Rebels Forever, Forever Rebels’.

Het is echter duidelijk dat er al spanning was tussen de drie mannen, die daarna zijn toegenomen, en dat de spanningen binnen de club teruggaan tot de verbanning van Jesse’s oom Alex Vella Snr.

Daily Mail Australia suggereert niet dat leden van de uitgebreide Vella-familie in Sydney betrokken zijn bij de rebellenclub of een andere motorbende.

Een insider zei dat Jesse’s verandering van loyaliteit deels te wijten is aan een ‘veranderde cultuur’ in de club, maar dat zijn vader Gino zich ‘in zijn graf zou rollen’ bij de familiebreuk.

Ook bekend als ‘de Maltese Falcon’, blijft hij gestrand in Malta nadat de toenmalige minister van Immigratie Scott Morrison zijn visum in 2014 had ingetrokken op grond van ‘slecht karakter’.

De zoon van Alex, Damien Vella, werd de nationale president van de rebellen, maar een insider van de club vertelde Daily Mail Australia dat Damien de charme van zijn vader miste en dat hun verschil in managementstijlen meer dan één lid ontevreden had gemaakt.

Wijlen Gino Vella (links) en zijn voormalige nationale president-broer Alex Vella creëerden de Australische fietsfamilie ‘royalty’ met hun zonen als leden, maar de breuk met Jesse doet de politie vrezen dat er een bendeoorlog kan uitbreken

Jess Vella (midden) leverde een gedicht aan zijn overleden vader dat hij eindigde met de strijdkreet ‘Rebels Forever, Forever Rebels’, zes maanden voordat hij vertrok naar rivalen, de Comanchero

Alex Vella en zijn zoon Alex Vella Jr (hierboven) in gelukkiger dagen voor de ballingschap van de ‘Maltese Falcon’ door Scott Morrison, de plotselinge dood van Gino Vella en Jesse’s afvalligheid

‘De club is gewoon niet meer hetzelfde als vroeger’, zei hij. ‘Sommige seniorleden vinden het goed dat Jesse vertrekt, anderen niet.’

De plotselinge dood van Jesse’s vader Gino Vella – van wie wordt aangenomen dat hij zes kinderen had – in januari betekent een nieuwe splitsing van de bedrijven van de familie Vella in Horsley Park, de voorstad 40 km ten zuidwesten van het CBD van Sydney.

Jesse’s grootouders Victoria en Gretzzu, die 11 kinderen grootbrachten in een grot op Malta, kochten een aardbeienboerderij in Horsley Park die nog steeds in de familie is, evenals hectares land.

Voor zijn permanente ballingschap terug naar het land waarin hij werd geboren, opereerde Alex Vella Snr vier decennia lang als nationale president van de Rebels Outlaw Motorcycle Club vanuit een eigendom van meerdere miljoenen dollars.

Het twee hectare grote terrein van de toenmalige rebellenleider stond vol met ongerepte 20e-eeuwse Corvettes en tientallen aangepaste Harley Davidsons uit de collectie van 300 van de toenmalige motorbaas.

Boven wijlen Gretzzu en Victoria Vella met hun 11 kinderen waaronder Alex (omcirkeld, rechts) en Gino (links) verwierven grote stukken Horsley Park in het westen van Sydney, dat nu zal worden opgedeeld

Insiders van de rebellen zeggen dat Gino Vella (links, zijn kist bij de begrafenis) en (rechts, vissend) ‘in zijn graf zou rollen’ bij de splitsing in de familie Vella en de verdeelde loyaliteit van de fietsenclub

Sommige rebellenleden vinden dat de grootste motorbendes van het land (anove bij de begrafenis van Gino Vella) niet meer hetzelfde zijn onder leiding van Damien Vella, die het roer overnam toen zijn Australische visum voor Alex Vella Sr werd geannuleerd

Alex Snr bezat ook zeven huurwoningen, maar zijn wettelijke uitzetting heeft de familie gedwongen huizen en bezittingen te verkopen.

De politie van de bendeploeg heeft de familieleden van Vella gewaarschuwd om geen geweld of confrontatie aan te gaan in de nasleep van de desertie van Jesse’s club.

Afgelopen oktober heeft de politie Allan Meehan gewaarschuwd toen hij commandant werd van het Sydney Chapter van de Comanchero, die als effectief de nationale president wordt gezien.

Meehan nam het over van de in Melbourne gevestigde baas Mick Murray, die in april werd gearresteerd vanwege de moord op Mitat Rasimi in 2019

Voormalig Comanchero-president Mark Buddle staat momenteel onder uitleveringsbevel van Turkije, om terug naar Australië te worden gedeporteerd om te worden ondervraagd over de schietpartij in 2010 van Armaguard-beveiligingsmedewerker Gary Allibon

Murray had de taak overgenomen van Mark Buddle, die momenteel onder een uitleveringsbevel van Turkije staat, die in 2016 Australië verliet naar het Midden-Oosten vanwege de schietpartij in 2010 van Armaguard-beveiligingsmedewerker Gary Allibon.

De politiezorg over bendeoorlogen in Sydney escaleerde in mei na het neerschieten van Comanchero-sergeant-at-arm Tarek Zahed, die ontsnapte met ernstige verwondingen, en zijn broer Omar, die ter plaatse stierf.

Jesse Vella’s nieuwe rol als senior Comanchero-rekruut heeft hem in het vizier van de senior bendepolitie gebracht.

Commandant Criminal Groups Squad, hoofdinspecteur Grant Taylor, waarschuwde vorig jaar dat Comanchero bendeleden het doelwit zouden blijven.

Dit was nadat Allan Meehan zijn huis had laten doorzoeken, dagen nadat hij een foto op Instagram had geplaatst van zijn clubvest met zijn nieuwe titel en opschepte over zijn benoeming met de woorden: ‘U kunt de ogen van de demon niet zien, totdat hij een bellen.

De rebellenbende is al sinds de intrekking van de visumplicht van Alex Snr onderworpen aan een hardhandig optreden van een motorrijdersgroep door de politie.

Alex, die 47 jaar in Australië verbleef maar geen staatsburgerschap had, liet de intrekking later bevestigen door de federale rechtbank van Australië die unaniem besliste tegen zijn terugkeer in het land.

Politiedocumenten die destijds bij de rechtbank waren ingediend en verkregen door Daily Mail Australia, zeiden dat sommige leden van de rebellenclub betrokken waren geweest bij drugshandel, witwassen van geld, ernstige aanvallen, ontvoering, afpersing, vuurwapendelicten, bedreiging van wetshandhavers en intimiderende rechtbankgetuigen .