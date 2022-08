Rebekah Vardy’s agent ‘in talks to reveal truth behind Wagatha Christie case for TV special’

Caroline Watt, de zaakwaarnemer van Rebekah Vardy, is naar verluidt in gesprek om de waarheid over de zaak Wagatha Christine te onthullen in een eenmalige documentaire nadat haar 300.000 pond is geboden.

De voormalige stewardess wordt naar verluidt achtervolgd door streaminggiganten Discovery, Netflix en Apple, die willen dat ze over haar versie van de gebeurtenissen spreekt.

Caroline bevond zich in het middelpunt van het recente Wagatha Christie-proces nadat haar voormalige cliënt haar op sensationele wijze de schuld gaf van het verkopen van verhalen over Coleen Rooney, maar beweerde niets te weten over de deals.

‘Ze weet wat er echt is gebeurd’: Rebekah Vardy’s agent Caroline Watt (links) is ‘in gesprek om de waarheid achter de Wagatha Christie-zaak voor een tv-special te onthullen nadat ze £ 300k is aangeboden’

Ook trok ze de aandacht nadat haar mobiele telefoon vol met bewijsmateriaal op de bodem van de Noordzee belandde.

Hoewel ze geen getuigenis aflegde tijdens het proces van het Hooggerechtshof nadat een psychiater had geoordeeld dat ze ongeschikt was om te verschijnen en Rebekah vervolgens de juridische strijd verloor.

Een bron vertelde De zon: ‘Caroline stond centraal in deze zaak. Alles wat ze zegt zou explosief zijn en mogelijk zeer schadelijk voor zowel Becky als Coleen.

‘Caroline’s geestelijke gezondheid werd zwaar getroffen door de stress van de rechtszaak. Ze heeft nooit roem gezocht en was niet voor niets achter de schermen. Het was buitengewoon moeilijk om zichzelf in het middelpunt van de zaak te vinden, het onderwerp van spot en kritiek.

Plannen: Rebekah zou tv-deals afwegen om haar kant van het verhaal te delen in een nieuwe documentaire na de verloren juridische strijd

‘Ze weet wat er echt is gebeurd en piekert over de verschillende benaderingen. Dit zou haar de kans kunnen geven om het record voor eens en altijd recht te zetten.’

Ondanks het grote geldaanbod beweerde de insider dat Caroline’s familie en vrienden haar collectief hebben afgeraden een interview te geven omdat ze ‘fragiel’ blijft.

Een andere bron vertelde de krant dat Rebekah ervan overtuigd is dat Caroline ‘haar nooit pijn zou doen’ en nog steeds ‘veel respect voor haar heeft’.

MailOnline heeft contact opgenomen met de vertegenwoordigers van Rebekah en Caroline voor commentaar, evenals met Discovery Networks UK, Netflix UK en Apple.

Bevestigd: Coleen heeft een deal van miljoenen ponden getekend met Disney+ voor de rechten op een allesomvattende Wagatha Christie-documentaire

Er wordt ook beweerd dat de vrouw van Jamie Vardy is benaderd door tv-bedrijven na het explosieve proces, nadat Coleen een deal van meerdere miljoenen ponden had getekend met Disney+.

Rebekah wordt naar verluidt heen en weer geslingerd tussen twee opties als ze plannen maakt om ‘de emotionele beroering te documenteren’ die ze tijdens de procedure voelde.

Een bron vertelde de Spiegel: ‘De show zal haar emotionele beroering documenteren, zowel voor, tijdens als na haar rechtszaak, die tot op de dag van vandaag voortduurt.’

De insider bevestigde dat de documentaire geen procesbeelden zou bevatten en voegde eraan toe: ‘Becky heeft altijd geweigerd om camera’s toe te staan ​​haar te volgen tijdens de smaadzaak, in tegenstelling tot Coleen.’

MailOnline nam destijds contact op met de vertegenwoordigers van Rebekah voor commentaar.

Documentaire: The Sun meldde eerder dat het programma – dat het verhaal zal volgen van haar bittere smaadstrijd met collega WAG Rebekah – zal worden gemaakt door Lorton Entertainment, die dit jaar Wayne’s documentaire uitbracht

De streaminggiganten, die Netflix, Amazon Prime en Discovery versloegen om de nieuwe driedelige serie veilig te stellen, bevestigden op het Edinburgh TV Festival dat ze de exclusieve rechten op het verhaal van Coleen hadden gewonnen.

Ze gaat meer verdienen dan haar voormalige echtgenoot Wayne, de voormalige Engelse voetballer, ook 36, nadat ze de deal had gesloten na een biedingsoorlog met de andere streaminggiganten.

Ze beschrijven het project in hun aankondiging: ‘De driedelige serie neemt kijkers mee van de omstandigheden die leidden tot haar beruchte Instagram-post die ‘het internet brak’ tot Coleen als een succesvolle beklaagde in een van de hoogste- profiel Hooggerechtshof lasterzaken die tegen haar zijn aangespannen door Rebekah Vardy.

‘In een verhaal voor onze tijd zal Wagatha Christie onthullen hoe vastberaden en veerkrachtig Coleen moest zijn om haar familie te beschermen tegen de uitdagingen van de traditionele en sociale media-landschappen.’

Geld: De WAG, 36, zal meer verdienen dan haar voormalige echtgenoot van de Engelse voetballer Wayne, ook 36, nadat ze de deal heeft gesloten na een biedingsoorlog met de andere streaminggiganten

De serie neemt kijkers mee terug naar de eerste post op sociale media die het verhaal initieerde, helemaal tot aan de High Court-zaak, en zal interviews bevatten met familie, vrienden en belangrijke spelers die bij het proces betrokken waren.

Het zal ook kijken naar hoe Coleen al twee decennia in de publieke schijnwerpers staat, nadat ze begonnen te daten met voetballer-echtgenoot Wayne toen ze tieners waren.

Sean Doyle, Disney+ directeur van niet-gescripte content, zei: ‘Wel, wat een verhaal, eerst en vooral. Alles wat we doen moet een geweldig verhaal zijn met verbazingwekkende wendingen.

De Zon eerder gemeld dat het programma – dat het verhaal zal volgen van haar bittere smaadstrijd met collega WAG Rebekah – zal worden gemaakt door Lorton Entertainment, die dit jaar Wayne’s documentaire uitbracht.

Coleen won vorige maand hun overwinning op de Wagatha Christie-smaadstrijd, waardoor Rebekah een bedrag van meerdere miljoenen ponden had om haar te betalen.

Drama: Coleen won vorige maand hun overwinning op de Wagatha Christie-smaadstrijd en liet Rebekah achter met een bedrag van meerdere miljoenen ponden om haar te betalen

Wayne – die het voetbalteam DC United in Washington leidt – verdient naar verluidt £ 800.000 per jaar in de rol.

Een bron vertelde The Sun: ‘Dit is een enorme deal voor Coleen, in alle opzichten. Voor het eerst in 20 jaar wordt ze de hoofdkostwinner.

‘Ze vertelt ook haar eigen kant van het verhaal in termen van Wagatha Christie. Sinds haar eerste vernietigende social media-uitje met Rebekah, is ze standvastig stil gebleven.

‘Nu zal het publiek uit de eerste hand zien welke tol deze hele zaak van haar en haar familie heeft geëist – en waarom ze de actie ondernam die ze ondernam.’

Coleen en Rebekah zijn klaar voor een laatste dramatische confrontatie van het Hooggerechtshof over wie de rekening van meerdere miljoenen ponden zal betalen voor hun kostbare ‘Wagatha Christie’-smaadstrijd.

Bronnen dicht bij Coleen – die de zaak vorige maand won – vertelden The Mail on Sunday dat ze zal vechten om ervoor te zorgen dat Rebekah het volledige bedrag betaalt, naar schatting tot £ 3 miljoen.

Meestal zal een winnende partij toch zo’n 30 procent van de kosten moeten betalen.

Maar het team van Coleen beweert dat het vernietigende oordeel van de rechter dat Becky verhalen over haar heeft verkocht aan de krant The Sun, betekent dat het ‘ondenkbaar’ is dat ze niet het volledige bedrag moet betalen.

Mevrouw Justitie Steyn oordeelde vorige maand dat Becky en haar agent Caroline Watt verhalen hadden gelekt over Coleen, de vrouw van ex-Engeland-schipper Wayne.

Tough: Rebekah klaagde haar voormalige vriend aan wegens smaad over een nu beroemde post op sociale media waarin Coleen beschreef hoe ze een ‘sting-operatie’ had opgezet door nepverhalen te posten op geselecteerde volgers op haar privé Instagram-account om te ontdekken wie er verhalen over haar lekte naar The Zon (samen afgebeeld op Euro 2016)

Rebekah klaagde haar voormalige vriend aan wegens smaad over een nu beroemde post op sociale media waarin Coleen beschreef hoe ze een ‘sting-operatie’ had opgezet door nepverhalen te plaatsen op geselecteerde volgers op haar privé Instagram-account om te ontdekken wie er verhalen over haar lekte naar The Sun.

De post ‘grote onthulling’ in oktober 2019 eindigde: ‘Het is… Rebekah Vardy’s account.’

Nadat Rebekah juridische stappen had ondernomen, bood Coleen haar een ‘drop hands’-aanbod aan, wat betekende dat ze allebei zouden weglopen en hun eigen kosten zouden betalen. Ze stelde ook voor om een ​​donatie aan een goed doel te doen.

Maar Rebekah weigerde, wat leidde tot een kostbaar proces bij het Hooggerechtshof. Nu, na haar overwinning, wil Coleen dat haar rivaal betaalt.

Een bron dicht bij Coleen zei: ‘Coleen wilde niet dat dit zou gebeuren. Ze wist dat het geld beter aan zoveel andere dingen kon worden besteed, maar ze laat Rebekah niet wegkomen zonder de volledige kosten te betalen.

‘Ze probeerde dit al vroeg te regelen, maar Rebekah wilde het niet hebben. En als je kijkt naar de contouren van het vonnis, is het ondenkbaar dat een rechter het er niet mee eens is dat ze ze volledig zal betalen. Laten we niet vergeten, deze actie werd gebracht door Rebekah en ze verloor spectaculair.’

Tijdens een voorbereidende hoorzitting in maart vorig jaar werden de kosten geschat op £ 1,3 miljoen.

Nu, na de twee weken durende hoorzitting van het Hooggerechtshof, beweren rapporten dat het totaal £ 3 miljoen zou kunnen zijn.

Rebekah’s advocaat, Hugh Tomlinson QC, rekent naar verluidt £ 10.000 per dag, terwijl zijn tegenhanger, David Sherborne, ongeveer £ 8.000 rekent.

Er wordt gespeculeerd dat Rebekah en haar man, Leicester City-spits Jamie, mogelijk hun Portugese villa moeten verkopen om de juridische rekening te betalen.