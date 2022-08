Rebecca Ferguson launches furious tirade against ‘irrelevant people and their irrelevant shows’

Rebecca Ferguson heeft een verkapte tirade op sociale media gelanceerd tegen ‘irrelevante mensen en hun niet langer relevante show’ – dagen nadat zes voormalige X Factor-deelnemers het platenlabel SyCo, eigendom van Simon Cowell, van pesten beschuldigden.

Vijf solo-acts en een groep zouden een advocatenkantoor benaderen en zijn van plan het label aan te klagen wegens vermeende ‘pesten, mishandeling en verwaarlozing’ als gevolg van het optreden op de ITV-show.

Ferguson – een voormalig finalist van de show na een succesvolle auditie in 2010 – stond zondag op Twitter en stond erop dat ze niet een van hen is.

De bekentenis volgde echter op een vlaag van prikkeldraad, dun verhulde berichten die schijnbaar gericht waren op The X Factor en zijn productieteam, waarvan Cowell een van de oprichters is.

Ze schreef: ‘Er gaat iets mis! Je krijgt wat je in het universum stopt! Dat is alles.’

In een tweede enigszins vervormde tweet leek Ferguson te verwijzen naar Cowell, maar hij onthield zich ervan de muziek- en talentenjachtmagnaat rechtstreeks te noemen.

Ze voegde eraan toe: ‘Hij is een irrelevant persoon die zich vastklampt aan de goede oude tijd, de goede oude tijd van 2010 en sindsdien hebben ze alleen maar pech gehad! Want als je knoeit met oprechte gezegende mensen! [sic]

‘Zoals mijn moeder zou zeggen, laat los en laat God! Ik ben gefocust op het creëren van structuren en systemen die ervoor zorgen dat mensen in de muziek met waardigheid en menselijkheid worden behandeld!’

Een andere scherpe berisping luidde: ‘Terwijl ik dit doe, moet ik 3 kinderen opvoeden! Ik heb geen tijd of energie om me te concentreren op irrelevante mensen en hun niet langer relevante shows!’

Ze beëindigde haar tirade door te bevestigen dat ze geen juridische stappen zoekt, maar in plaats daarvan haar platform heeft gebruikt om een ​​betere werkomgeving voor zangeres en muzikanten te creëren.

Ze schreef: ‘Ik klaag niemand aan! Ik heb twee jaar lang gesproken, vergaderingen bijgewoond en met de regering en parlementsleden besproken hoe we de muziekindustrie veiliger kunnen maken!

‘Ik werk samen met de Ivors Academy en ECSA in Europa om mijn stem te laten horen over onrecht in de muziek.’

In 2021 ging Ferguson naar de Metropolitan Police om aangifte te doen van beschuldigingen van intimidatie en dwangcontrole tegen een hooggeplaatste mannelijke figuur uit de industrie.

De zangeres beweerde dat ze het doelwit was terwijl ze aan het werken was om haar carrière op te bouwen nadat ze tweede werd in de ITV-show.

Ferguson, die ermee instemde dat de Mail on Sunday de klacht die ze bij de politie had ingediend, kon onthullen, ontmoette ook minister van Cultuur Oliver Dowden om problemen binnen de industrie te bespreken.

Ze vervolgde haar tirade op zondag en schreef: Alles wat ik heb meegemaakt zou moeten gebeuren! Omdat ik heb meegemaakt dat de muziekindustrie nu een Independent Standards Authority heeft!

‘Ik ben niet verbitterd of verdrietig over mijn verleden, het zijn allemaal lessen! Wat ze dachten dat me kwaad zou doen, heeft duizenden mensen geholpen!

‘Ze winnen uiteindelijk niet! Goed overwint altijd gewoon vertrouwen! Wat ze ook doen om je te ruïneren! Goede mensen winnen uiteindelijk altijd!’

Ze voegde eraan toe: ‘Als ik iemand wil aanklagen, moeten ze relevant voor me zijn, en ze zijn niet iemand die ik ken of waar ik ooit aan denk. Mijn energie is kostbaar en ik verspil het niet.’

Een groep voormalige X-Factor-deelnemers plant naar verluidt een rechtszaak ter waarde van £ 1 miljoen tegen het bedrijf SyCo van Simon Cowell.

Een niet nader genoemde zanger die betrokken is bij de gerapporteerde geplande rechtszaak vertelde de Zondag Spiegel: ‘Op de show zijn was een afschuwelijke ervaring.

De niet-geïdentificeerde eiser voegde toe: ‘Ikzelf en vijf voormalige acts zijn overeengekomen om hun krachten te bundelen en de gerechtigheid te krijgen die we denken te verdienen.

‘Simon moet verantwoordelijkheid nemen. We hebben veel geld verloren door periodes van ons leven waarin we geen geld verdienden om trauma’s te verwerken die nog steeds in de show waren ingebakken.’

De eiser vertelde: de spiegel de zaak zou waarschijnlijk om meer dan £ 1 miljoen gaan en beweerde dat de groep gerechtigheid en compensatie zocht voor het bedrag dat ze beweren te hebben uitgegeven aan medische behandeling.

Ze beweerden bewijs te hebben om hun aantijgingen te ondersteunen – inclusief e-mails, opnames en psychologische beoordelingen – en zeiden dat het publiek een andere kant zal zien van de glitter van de langlopende ITV-show.

De eiser beweerde dat de deelnemers vaak last hadden van slaapgebrek en trauma voordat ze het podium op gingen.

Er werd gemeld dat de eisers advocaten hebben benaderd en van plan zijn de zaak de komende maanden aanhangig te maken.

Voormalig X Factor-ster Chico heeft sindsdien toegegeven dat hij “verbijsterd” is door de schokkende beweringen die momenteel de ITV-show doen schommelen.

Exclusief voor GB News zei Chico, echte naam Yousepph Slimani, dat hij de beschuldigingen verbazingwekkend vond.

De 50-jarige vertelde Eamonn Holmes en Isabel Webster op GB News Breakfast: ‘In termen van mijn tijd op de show heb ik niets te klagen, op welke manier dan ook, omdat we werden verzorgd door onze eigen mentoren die ons liedjes gaf waar we het allemaal over eens moesten worden.

‘Er was een consensus dat je blij was om dat nummer te doen. Wat mij betreft, als ik dit hoor en de beweringen die worden gedaan, ben ik verbijsterend.’

Chico, die in 2005 in de show verscheen en de kwartfinale haalde, voegde toe: ‘Eén ding zou ik zeggen, is dat het verschil in mijn tijd, zeventien jaar geleden, was dat we geen sociale media hadden, dus dat volg ons 24/7.

‘Maar met betrekking tot het welzijn van de mensen in de show op dat moment, moet ik zeggen dat het absoluut ongelooflijk was. Simon zei eigenlijk tegen me dat de show waar ik bij was later werd gebruikt als sjabloon voor de andere series die volgden.’

SyCo vertelde The Mirror dat er geen beschuldiging is dat Simon Cowell op enigerlei wijze op de hoogte was van of persoonlijk betrokken was bij de incidenten of het gedrag dat door de eisers wordt beweerd.

Een woordvoerder van X Factor vertelde de Mirror: ‘Het welzijn van de deelnemers is onze eerste prioriteit en we hebben robuuste maatregelen en welzijnsteams om ervoor te zorgen dat ondersteuning altijd beschikbaar is.

‘We zijn niet op de hoogte van eventuele juridische claims die zijn ingediend tegen The X Factor en ondanks dat we al een aantal jaren niet in de lucht zijn, blijven we openstaan ​​om zorgen te bespreken met iedereen die ervoor kiest om dit te doen.’

Verwoestende beschuldigingen over de langlopende ITV-serie zullen ook worden uitgezonden in een aanstaande televisie-exposé.

The Mail on Sunday onthulde onlangs dat twee bekende productiebedrijven werken aan het potentieel vernietigende programma, dat claims van pesten, uitbuiting en intimidatie zal bevatten die volgens voormalige deelnemers plaatsvonden toen de camera’s niet draaiden tijdens de inmiddels ter ziele gegane de 17-jarige heerschappij van de show als een van de meest bekeken programma’s van het VK.

Een aantal X Factor-sterren hebben al toegestemd om deel te nemen, evenals ten minste één van de assistenten van de maker en rechter Cowell die niet langer met hem samenwerkt.

Een bron zei: ‘Er zijn momenteel enkele voormalige deelnemers die hun verhaal vertellen voor het programma. Er zijn er die geloven dat ze door de X Factor-machine zijn mishandeld.

‘Ze krijgen nu de kans om hun zegje te doen. Maar wat Cowell en ITV nog meer zorgen baart, is dat er enkele van zijn voormalige luitenants zijn die klaar staan ​​om hun stilzwijgen te verbreken over wat er is gebeurd.’

Hoewel het netwerk waarop de show zal verschijnen nog moet worden bevestigd, zal deze waarschijnlijk goed worden bekeken.

Het programma komt zes maanden nadat The Mail on Sunday onthulde dat vijf voormalige X Factor-sterren juridische stappen hadden ondernomen tegen Cowell, omdat ze beweerden dat ze tijdens de competitie niet voldoende zorg kregen.

Bronnen zeggen dat advocaten die optreden voor Cowell het afgelopen jaar hebben gewerkt aan de claims – waarvan wordt aangenomen dat ze betrekking hebben op persoonlijk letsel.

Ondertussen beweerde voormalig finaliste Katie Waissel vorig jaar dat ze seksueel was misbruikt door een lid van het realityshow-team.

En vorig jaar beweerde Fleur East, 34, die tweede werd in de serie van 2014, dat Cowell haar effectief ‘op een plank had gelegd’ na de release van één album.

Op zijn hoogtepunt trok The X Factor 14 miljoen kijkers en bevatte juryleden van beroemdheden zoals Louis Walsh, Sharon Osbourne, Cheryl Tweedy, Dannii Minogue, Mel B en Robbie Williams.

Het bleek ook het lanceerplatform voor bands als One Direction, Little Mix en JLS. Het merk X Factor werd een enorm succes over de hele wereld, waar het format in franchise was.

Cowell heeft geworsteld om het vroege succes van de show te recreëren. Walk The Line, een nieuwe spelshow gemaakt door het bedrijf van Cowell, Syco Entertainment, en afgelopen december vertoond door ITV, bleek een flop in de kijkcijfers, met rapporten die beweerden dat de tweede serie was stopgezet.

MailOnline heeft contact opgenomen met een vertegenwoordiger voor verder commentaar.