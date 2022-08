Read threatening letter landlord sent Saudi sisters Asra and Amaal Alsehli warning them to pay up

Twee Saoedische zussen stopten met het betalen van huur tien weken voordat hun ontbindende lichamen werden gevonden in een eenheid in het zuidwesten van Sydney, in een grote tijdlijndraai rond hun mysterieuze dood.

Uit een namens de huisbaas gestuurde brief, exclusief verkregen door Daily Mail Australia, blijkt dat Asra Abdullah Alsehli, 24, en Amaal Abdullah Alsehli, 23, tegen 13 mei een schuld van $5.142,86 hadden opgebouwd – bijna een maand voordat hun lichamen werden gevonden, op 13 mei. 7 juni

De zussen waren ook $ 26,18 aan openstaande waterrekeningen verschuldigd.

Hun stoffelijk overschot werd tijdens de laatste van drie sociale controles door de politie ontdekt in aparte kamers van hun appartement in Canterbury, dat $ 480 per week kostte.

De eerste controle werd medio maart uitgevoerd – rond dezelfde tijd dat ze stopten met het betalen van huur – nadat de gebouwbeheerder van het pand bezorgdheid had geuit over hun welzijn omdat voedsel in de gemeenschappelijke ruimtes werd weggelaten.

De aanwezige agenten zeiden dat de vrouwen er goed uitzagen en verlieten de eenheid.

De tweede controle vond plaats tussen maart en juni, voordat hun lichamen werden gevonden tijdens het laatste bezoek.

Tegen de tijd dat de civiele en administratieve rechtbank van NSW een hoorzitting had gepland om de huurschuld aan te pakken op 13 mei, waren ze waarschijnlijk dood.

Daily Mail Australia suggereert niet dat de huisbaas op enigerlei wijze verantwoordelijk was voor de dood van de zuster.

Afgebeeld: Amaal Abdullah Alsehli, 23. Haar lichaam werd op 7 juni gevonden in een appartement in Canterbury

Afgebeeld: Asra Abdullah Alsehli, 24. Zij en haar zus werden dood aangetroffen in het zuidwesten van Sydney. Ze diende in 2018 een AVO in tegen een 28-jarige man, die later werd ingetrokken

LEES DE UITZETBRIEF: Op 13-mei-2022 werden de volgende bestellingen gedaan: De huurovereenkomst wordt per direct opgezegd en op de datum van beëindiging dient het eigendom aan de verhuurder te worden gegeven. Het bevel tot bezit is opgeschort tot 20 mei-2022 De huurder is de verhuurder een dagelijkse bezettingsvergoeding verschuldigd van $ 68,57 per dag vanaf de dag na de datum van beëindiging, namelijk 14 mei-2022 tot de datum waarop leegstand aan de verhuurder wordt gegeven. Binnen 60 dagen na de datum voor het in bezit hebben van het in deze beschikkingen vermelde pand kan de verhuurder verzoeken om de aanvraag opnieuw op de lijst te plaatsen om het bedrag van de verschuldigde bezettingsvergoeding vast te stellen. De makelaar van de verhuurder dient de huurder schriftelijk op de hoogte te stellen van de bestellingen die vandaag zijn gedaan door het bezorgen van een brief aan het pand voor 18:00 uur op 13 mei-2022. De huurder is de verhuurder het bedrag van $ 5.169,04 onmiddellijk verschuldigd. Als een termijn in deze volgorde niet op de vervaldatum wordt betaald, wordt het volledige saldo onmiddellijk opeisbaar. De huurder is niet ter terechtzitting voor de rechtbank verschenen [on May 13]. Gelet op de wettelijke verklaring van de griffier betreffende de procedures voor kennisgeving en plaatsing in de griffies van het Tribunaal, constateert het Tribunaal dat een kopie van de mededeling van de terechtzitting aan de huurder is gestuurd. Het is niet teruggestuurd naar het Tribunaal. Niets wijst erop dat het niet door de huurder is ontvangen. De rechtbank is van oordeel dat de huurder vandaag een kennisgeving van de hoorzitting heeft ontvangen.

Volgens de brief aan Amaal van het Tribunaal op 13 mei, de vrouwen waren niet aanwezig op de zitting en werden vervolgens veroordeeld tot het ‘onmiddellijk’ betalen van elk bedrag van het totale bedrag.

Hun huurovereenkomst werd feitelijk verscheurd en ze kregen tot 20 mei de tijd om het pand te verlaten, hoewel het onduidelijk is waarom de motie niet werd uitgevoerd.

Voor elke dag dat ze na 14 mei in het pand verbleven, werd $ 68,57 extra in rekening gebracht.

Pas op 7 juni, toen de politie arriveerde om hen uit te zetten, realiseerde iemand zich dat ze dood waren.

Er waren geen tekenen van inbraak, geen duidelijke tekenen van verwonding en de doodsoorzaak blijft onbepaald – hoewel het als verdacht wordt behandeld.

De politie hoopt dat toxicologische rapporten licht op de situatie werpen.

De vrouwen, die op de hoekflat boven een hamburgertent woonden, klaagden over een man die zich ‘raar’ buiten hun gebouw deed in de maanden voor hun dood

De forensische politie doorzocht de eenheid (foto) in de nasleep van de gruwelijke ontdekking op 7 juni – een maand nadat de vrouwen stierven

SYDNEY SAUDI ‘MURDER’ MYSTERIE TIJDLIJN 2017: Asra Abdullah Alsehli, 24, en Amaal Abdullah Alsehli, 23, zouden Saoedi-Arabië zijn ontvlucht. Bij aankomst hebben ze contact opgenomen met een asielzoekerscentrum. 2019: Asra haalde een AVO uit tegen een man, maar die werd later ingetrokken. 2020: Ze bezochten regelmatig een tankstation in de buurt van hun flat en werden door de lokale bevolking als ‘vriendelijk’ omschreven. Maart, 2022: De zussen betaalden geen $ 480 per week meer voor hun eenheid in Canterbury. De politie voerde de eerste van drie welzijnscontroles uit. Bij een van de controles werd het paar omschreven als ‘timide’ en weigerden iemand het appartement binnen te laten. Uiteindelijk lieten ze agenten binnen, maar bleven ineengedoken in de verre hoek van de eenheid. mei 2022: De eigenaar van hun eenheid diende op 13 mei een civiele zaak in tegen Asra vanwege een uitstaande huur van $ 5.142,86. Die actie werd ondernomen voordat de agenten van de sheriff naar het appartement gingen om de vrouwen een uitzettingsbevel uit te vaardigen. 7 juni 2022: Agenten die een welzijnscontrole uitvoerden, deden de gruwelijke ontdekking. Er was geen teken van inbraak. De politie denkt dat de zussen in mei zijn overleden, maar heeft geen doodsoorzaak kunnen vaststellen.

Een medewerker van het bedrijf dat het gebouw beheert, zei dat de vrouwen hen eerder dit jaar benaderden met veiligheidsproblemen.

‘Ze meldden dat ze een man buiten het gebouw ‘raar deed’ – hij stond tussen twee auto’s en deed vreemd’, zei de arbeider.

Ze legden uit dat de vrouwen hun beveiligingsbeelden hadden gecontroleerd, maar dat het moeilijk was vast te stellen of de man kwade bedoelingen had.

‘We hebben de camerabeelden gecontroleerd en zagen dat daar een man was’, zei de medewerker.

‘Maar die plek is druk. Er is daar een hamburgerwinkel en Uber Eats-chauffeurs komen en gaan de hele tijd. Hij had iedereen kunnen zijn.

‘We konden niet achterhalen waarom hij daar was, maar het leek er niet op dat hij iets onaardigs deed, dus het was niet nodig om het verder te zoeken.’

Volgens de werkneemster zeiden de vrouwen niet of ze de man kenden.

Later in 2021 vertelden de zussen aan het gebouwbeheer dat ze vreesden dat iemand knoeide met hun voedselbezorging.

Bewakingscamera’s vonden echter opnieuw geen bewijs om hun angsten te staven.

De bewaking van het gebouw werd kort nadat de vrouwen waren ontdekt door de politie in beslag genomen en moet nog worden teruggebracht.

De laatste ontwikkeling in de zaak is dat de politie terugdraaide op de eerste beweringen dat de familie van de zusters had samengewerkt met onderzoekers.

De politie van NSW verzekerde de media voortdurend dat de familie van de zusters in het Saoedische Koninkrijk ‘meewerken’ en ‘helpen’ met het onderzoek.

Maar politiebronnen beweerden zondag dat de familie rechercheurs blokkeerde om foto’s van de vrouwen vrij te geven als onderdeel van een openbare oproep om licht te werpen op de verbijsterende zaak.

De politie bevestigde aan Daily Mail Australia dat hun foto’s en identiteiten uiteindelijk werden vrijgegeven in overleg met de lijkschouwer – niet de familie – bijna twee maanden nadat hun lichamen werden gevonden.

De lijkschouwer heeft de lichamen van de zussen niet vrijgegeven aan hun familie, hoewel het duidelijk is dat ze in Sydney begraven kunnen worden.

De politie sluit moord of zelfmoord nog niet uit terwijl het onderzoek voortduurt.

Er is ook onthuld dat de zussen allebei bescherming zochten bij de Australische regering toen er meer details naar voren kwamen over hun pogingen om hier een normaal leven op te bouwen.

Ze hadden een actieve asielaanvraag in behandeling bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat is bevestigd.

Een zwarte BMW-coupé bedekt met stof werd de dag nadat de lichamen van de vrouwen waren gevonden uit de garage van het flatgebouw verwijderd

Beiden hadden contact met aanbieders van nederzettingen en waren bezig met overbruggingsvisa.

Rapporten die vrijdag in kranten in het Midden-Oosten werden gepubliceerd, zeiden dat de zusters de islam hadden afgezworen.

De zussen verlieten de unit in Canterbury alleen om aan TAFE te studeren, te gaan winkelen of te werken. de bewaker.

De ‘geschokte’ huisbaas beweerde dat hun moeder de zusters in Sydney bezocht, maar niet van Australië hield en na slechts een kort bezoek vertrok.

Rechercheur-inspecteur Claudia Allcroft hield vol dat er ‘niets was om te suggereren’ dat hun familie betrokken was bij hun dood.

Van de vrouwen was niet bekend dat ze deel uitmaakten van dissidente Saoedische netwerken.

Rechercheurs brachten dagen door in het flatgebouw met forensische teams die over de scène tuurden

De huisbaas zei dat de zussen, die in 2017 uit Saoedi-Arabië waren gevlucht, beiden naar TAFE in Wetherill Park gingen.

Ze werkten ook allebei als verkeersregelaar voor een bouwbedrijf in Sydney.

‘Ik schrok toen ik hun foto’s zag, ik heb geen idee hoe dit heeft kunnen gebeuren.

‘Het waren erg leuke en vriendelijke meisjes, we hebben nooit problemen met ze gehad’, vertelde hun huisbaas aan The Guardian.

Tijdens de persconferentie van vorige week bevestigde rechercheur Allcroft dat de politie heel weinig over de vrouwen weet en hernieuwde een oproep voor openbare informatie – iedereen die de zussen in hun laatste dagen heeft gezien, is verzocht zich te melden.

‘We hopen dat iemand onze onderzoekers kan helpen’, zei rechercheur Allcroft.

‘Hetzij door waarnemingen, hetzij door degenen die de zusters kenden en mogelijk informatie hebben over hun bewegingen voor hun dood.’