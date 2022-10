Raiders’ Davante Adams could face ban after shoving sideline worker to the ground

De ontvanger van Las Vegas Raiders, Davante Adams, wordt geconfronteerd met een mogelijke schorsing nadat hij een medewerker aan de zijlijn naar het veld heeft geduwd onmiddellijk na het verlies van maandag in Kansas City.

Adams, de op een na best betaalde ontvanger van de NFL met $ 28,2 miljoen voor het seizoen 2022, stormde maandagavond van het veld nadat de laatste rit van de Raiders mislukte, waardoor de Chiefs een dramatische 30-29 overwinning behaalden. Toen de zichtbaar gefrustreerde Adams de tunnel naderde, kruiste een onbekende man met productieapparatuur het pad van de All-Pro.

Het was toen dat Adams van 1,80 meter en 215 pond de man een duw gaf en toekeek hoe hij achteruit op de grond strompelde. De beveiliging hielp de man uiteindelijk overeind toen Adams nonchalant de Arrowhead Stadium-tunnel binnenliep.

De competitie herziet de situatie nu en een schorsing blijft een mogelijkheid, volgens Tom Pelissero van NFL Network.

Pelissero’s collega, Mike Garafolo van NFL Network, suggereerde dat ‘deze als meer dan een boete voelt’.

De NFL zal naar verwachting begin deze week uitspraak doen over de kwestie.

Een woordvoerder van de competitie reageerde niet onmiddellijk op het verzoek van DailyMail.com om commentaar. DailyMail.com heeft ook contact opgenomen met de Chiefs om de identiteit en het beroep van de man te weten te komen die werd geduwd, maar dat bericht werd niet onmiddellijk teruggestuurd.

Raiders wide receiver Davante Adams (17) werd gezien terwijl hij een cameraman duwde nadat hij maandag verloor

Davante Adams #17 van de Las Vegas Raiders warmt zich op voor de aftrap tegen de Kansas City Chiefs op GEHA Field in Arrowhead Stadium op maandag

Verbijsterde toeschouwers kijken toe hoe de zijlijnwerker aan het einde van de wedstrijd van maandag op het gras valt

Adams verontschuldigde zich na de wedstrijd via de media.

‘Hij sprong voor me uit toen hij van het veld kwam’, zei Adams. ‘Ik heb hem een ​​beetje geduwd. Hij kwam op de grond terecht. Ik wil hem daarvoor mijn excuses aanbieden. Dat was gewoon frustratie vermengd met hem echt gewoon voor me uit rennen.

‘Ik had niet zo moeten reageren, maar zo reageerde ik. Ik wil hem daarvoor mijn excuses aanbieden.’

Adams bood ook zijn excuses aan op Twitter.

‘Sorry voor de man die ik na de wedstrijd omver heb geduwd’, twitterde hij. ‘Natuurlijk erg gefrustreerd over de manier waarop de wedstrijd eindigde en toen hij voor me rende toen ik wegging, was dat mijn reactie en ik voelde me meteen verschrikkelijk. Dat ben ik niet..MIJN VERONTSCHULDIGINGEN man, ik hoop dat je dit ziet.’

Adams is al heel lang Green Bay Packers-ster en favoriet doelwit van Aaron Rodgers en heeft nooit serieuze problemen gehad in de NFL.

Adams werd in maart naar Las Vegas gebracht, herenigd met zijn college quarterback, Derek Carr, en tekende een vijfjarige deal van $ 141,2 miljoen met de Raiders.

De tweevoudige All-Pro heeft 29 ontvangsten en vijf touchdowns in vijf games, maar de Raiders zijn een teleurstellende 1-4 op het jaar.

Adams eindigde de nacht met drie vangsten voor 124 yards en twee touchdowns in het verlies

De Chiefs gingen maandagavond naar de kleedkamer met uitzicht op een groot gat tegen de Las Vegas Raiders, alles van de grote toneelstukken tot de dienstdoende telefoontjes zoals hun oude AFC West-rivalen.

Eén oproep in het bijzonder ontstak een vuur onder hen.

Het was een dubieuze straf voor Chiefs’ verdedigingsuitrusting Chris Jones voor het opruien van Raiders quarterback Derek Carr, en niemand in de kleedkamer van Kansas City kon het geloven. Maar in plaats van erover te smullen, of te klagen over hun 10-punts achterstand, gebruikten Patrick Mahomes en de rest van de Chiefs het als motivatie om van achteren te stormen voor de 30-29 overwinning.

‘Er was woede over hoe we tot dan toe hadden gespeeld’, zei Mahomes, die vier touchdown-passes gooide naar tight end Travis Kelce. ‘We hadden iedereen nodig om naar hen toe te gaan en de strijd aan te gaan.’

De Raiders hadden nog een kans toen Adams, die eerder een 58-yard touchdown vangst had binnengehaald, een 48-yarder toevoegde met 4:29 te gaan. Het kwam na Kelce’s laatste touchdown vangst, toen Kansas City faalde op een 2-punts try die de stand op 30-23 opleverde. Maar in plaats van een gelijkmakend extra punt te schoppen, ging Raiders-coach Josh McDaniels ook voor 2.

Josh Jacobs, die de hele nacht de verdediging van de Chiefs had versnipperd, werd op de doellijn gepropt.

Derek Carr #4 van de Las Vegas Raiders wordt ontslagen door Chris Jones #95 van de Kansas City Chiefs tijdens het 2e kwart van de wedstrijd in Arrowhead Stadium op 10 oktober 2022 in Kansas City, Missouri. Jones werd opgeroepen voor een penalty voor het ruwen van de voorbijganger

De Raiders kregen de bal nog een laatste keer terug met nog 2:29 te gaan, en een lange derde-down pass naar Adams langs de zijlijn van Kansas City leek hen binnen het velddoelbereik te brengen. Maar het spel werd herzien en Adams slaagde er niet in om beide voeten binnen de grenzen te krijgen, en Carr gooide onvolledig op de vierde en 1 met nog 47 seconden te gaan voordat de Chiefs de klok opraakten.

‘We vielen niet uit elkaar op elkaar’, zei Chiefs Safety Justin Reid. ‘We hebben ons door tegenspoed heen gevochten.’

Carr eindigde met 241 yards passeren en Jacobs liep voor 133 yards en een score, aangezien de Raiders voor de vierde keer op rij verloren van de Chiefs (4-1). Daniel Carlson was 3 voor 3 op velddoelpunten en breidde zijn reeks uit tot 38 op rij.

Wat hij niet zou hebben gegeven voor een kans op Nummer 39.

‘We hadden een kans’, zei Daniels. ‘We hebben er op het einde gewoon niet een of twee toneelstukken van gemaakt om het af te maken.’

Het spel van wendingen begon toen de Raiders er voor het eerst dit seizoen niet in slaagden te scoren tijdens hun openingsrit.

Dat hebben ze bij de volgende weer goedgemaakt.

Geconfronteerd met vierde-en-inch in hun eigen territorium, stuurde McDaniels zijn aanval terug op het veld. Maar in plaats van Jacobs door het midden te rennen, of stiekem met Carr te sluipen, luchtte hij het uit aan Adams, die langs Rashad Fenton rende voor de 58-yard TD-vangst.

Het was 17-0 toen Kelce eindelijk de eindzone voor de Chiefs bereikte, maar het leek alsof het momentum was gekeerd toen Jones Carr van achteren ontdeed en hem landde. Maar ondanks dat de bal duidelijk naar buiten kwam en de Pro Bowl-verdedigingsuitrusting ermee wegkwam, gooide scheidsrechter Carl Cheffers een penaltyvlag en riep Jones op voor het ruw maken van de passer. Chiefs-coach Andy Reid (foto) stormde van de zijlijn af om ruzie te maken

Adams en de Raiders bleven Fenton later in de helft aanvallen, toen een pass-interferentie Las Vegas diep in het territorium van de Chiefs bracht. Adams kreeg opnieuw een penalty op Jaylen Watson in de eindzone, waardoor Jacobs een korte TD-duik maakte.

Het was 17-0 toen Kelce eindelijk de eindzone voor de Chiefs bereikte, maar het leek alsof het momentum was gekeerd toen Jones Carr van achteren ontdeed en hem landde. Maar ondanks dat de bal duidelijk naar buiten kwam en de Pro Bowl-verdedigingsuitrusting ermee wegkwam, gooide scheidsrechter Carl Cheffers een penaltyvlag en riep Jones op voor het ruw maken van de passer.

Chiefs-coach Andy Reid stormde van de zijlijn af om ruzie te maken. En nadat de teams in de laatste minuten velddoelpunten hadden uitgewisseld, waardoor de Raiders met 20-10 op voorsprong kwamen, drong Reid Cheffers in het nauw en stak hij hem opnieuw in de ogen toen de teams naar de kleedkamer gingen.

‘Ik heb het van mijn borst gekregen,’ zei Reid. ‘Ik heb gezegd wat ik moest zeggen.’

De twijfelachtige penalty kwam een ​​dag na een ander twijfelachtig vooroordeel van scheidsrechter Jerome Boger op Atlanta’s Grady Jarrett tegen Tampa Bay quarterback Tom Brady bezegelde de overwinning van de Buccaneers op de Falcons.

Cheffers vertelde een poolreporter dat Carr ‘volledige bescherming krijgt van alle aspecten van wat we de quarterback geven in een voorbijgaande houding. Dus toen hij werd getackeld, was mijn oordeel dat de verdediger met zijn volle gewicht op hem landde.’

Patrick Mahomes #15 en Travis Kelce #87 van de Kansas City Chiefs vieren feest nadat de Chiefs de Las Vegas Raiders met 30-29 hebben verslagen om de wedstrijd in Arrowhead Stadium op maandag te winnen

Mahomes zei: ‘Het was niet het beste telefoontje ter wereld. Je moet een manier vinden om terug te stuiteren en dat hebben we gedaan.’

Hebben ze ooit.

De Chiefs openden de tweede helft met een mars van 75 meter die Kelce afsloot met zijn tweede TD-receptie. En nadat ze een snelle punter hadden geforceerd, gingen de Chiefs 57 yards en keken hoe Kelce zijn derde binnenhaalde om Kansas City een 24-20 voorsprong te geven.

Halverwege het vierde kwart waren het de Chiefs die een penalty cadeau kregen.

Ze stonden met 24-23 voor toen invaller Matthew Wright, wiens 59-yarder voor rust het franchiserecord voor langste velddoelpunt vestigde, een 37-yarder naar links rukte. Maar Malcolm Koonce in de verdediging werd gevraagd om vast te houden, waardoor Kansas City automatisch een eerste achterstand kreeg, en Mahomes vond Kelce vier plays later opnieuw om de voorsprong uit te breiden naar 30-24.

De teams wisselden touchdowns – en misten conversies – langs het traject terwijl de Chiefs ontsnapten met de overwinning.

‘We zijn dichtbij, maar dichtbij telt niet in deze wedstrijd’, zei Carr. ‘Het is frustrerend.’