Queensland schoolboy Oliver Bridgeman’s home in Syria was destroyed after fleeing during ISIS reign

Een Australische tiener die naar Syrië vluchtte op het hoogtepunt van de razernij van de Islamitische Staat door het Midden-Oosten, beweert dat hij ‘echt weet hoe het voelt om alles te verliezen’ nadat zijn huis werd verwoest.

Oliver Bridgeman was pas 18 toen hij Toowoomba, Queensland verliet, nadat hij in 2015 Schoolies had verlaten voor een zendingsreis naar Indonesië. Daarna ging hij verder naar het door oorlog verscheurde Syrië, waar hij nog steeds beweert dat hij als humanitaire werker werkt.

De Australische regering annuleerde zijn paspoort vanwege bezorgdheid dat hij zich had aangesloten bij een terroristische organisatie die bekend staat als Al-Nusra Front, en die werd gesteund door Al-Qaeda.

Na een aantal jaren van stilte waarin velen aannamen dat Bridgeman in de frontlinie was vermoord, dook hij weer op met een nieuwe borstelige baard en een nieuwe naam; Yusuf.

Bridgeman onthulde onlangs dat zijn huis in Syrië is opgeblazen, waarbij vuur doorbreekt en al zijn bezittingen vernietigt.

‘Absoluut alles is volledig verwoest… Al mijn persoonlijke bezittingen die ik bij me had sinds ik zeven jaar geleden naar Syrië kwam, zijn verloren gegaan’, zei hij.

Bridgeman heeft sindsdien onthuld dat zijn huis in Syrië onlangs is ontploft, waarbij vuur doorbreekt en al zijn bezittingen vernietigt

Foto’s tonen verkoolde muren en gesmolten meubels, waarbij een groot deel van de inhoud van het huis tot puin is teruggebracht

De nu 25-jarige zei voor het eerst dat hij voelde dat hij nu kon omgaan met de Syrische burgers die tijdens de oorlog ontheemd en dakloos waren geworden.

‘Ik heb de afgelopen zeven jaar van mijn leven toegewijd aan het helpen van mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, en nu weet ik hoe het echt voelt om alles te verliezen’, zei hij.

Bridgeman zei dat hij niet kon geloven hoe moeilijk het was om ‘alles binnen enkele minuten te verliezen’.

Foto’s tonen verkoolde muren en gesmolten meubels, waarbij een groot deel van de inhoud van het huis tot puin is teruggebracht.

Bridgeman beweert dat hij zich gedwongen voelde zijn comfortabele leven in Queensland achter te laten om hulp te bieden aan het Midden-Oosten.

Hij houdt vol dat het bijna-ongeluk in zijn leven hem alleen maar heeft geïnspireerd om ‘nog harder te werken om de mensen hier te helpen’.

Bridgeman zegt dat hij een liefdadigheidsinstelling runt waarin hij zorgpakketten maakt voor ontheemde vrouwen en kinderen, en vertrouwt op publieke donaties om het hoofd boven water te houden.

Bridgeman beweert een liefdadigheidsinstelling te runnen waarin hij zorgpakketten maakt voor ontheemde vrouwen en kinderen, en vertrouwt op publieke donaties om het hoofd boven water te houden. Hij zei dat alle middelen die hij in de loop der jaren voor het goede doel had verzameld, ook waren vernietigd toen zijn huis ontplofte

Hij zei dat alle middelen die hij in de loop der jaren voor het goede doel had verzameld, ook werden vernietigd toen zijn huis ontplofte, en hij pleit voor donaties om de organisatie weer op gang te helpen.

Maar de Australische regering gelooft dat hij als buitenlandse strijder in het conflict tegen westerse troepen heeft gevochten, en daarom is zijn paspoort ingetrokken.

Hij beweert dat het laten intrekken van zijn paspoort door de Australische regering eigenlijk een ‘vermomde zegen’ was.

De 25-jarige beweert dat de meeste vrouwen en kinderen met wie hij werkt in vluchtelingenkampen leven nadat ze ‘alles hebben verloren… omwille van Allah’.

‘Ik heb een aantal mensen gezien en gesproken die absoluut alles hebben verloren’, zei hij.

‘Het is zo moeilijk om de pijn en kwelling te beschrijven die deze mensen hebben moeten doorstaan ​​omwille van Allah.’

Op deze twee foto’s is te zien hoe Bridgeman één vinger in de lucht houdt. De pose is in verband gebracht met ISIS, maar weerspiegelt ook de moslimideologie om in één God te geloven

Bridgeman was de schoolkapitein op zijn Gold Coast-school en koos ervoor om vrijwilligerswerk te doen in een Balinees vluchtelingenkamp in plaats van naar Schoolies te gaan

Bridgeman heeft eerder gezegd dat zijn vrijwilligerswerk lonend is en dat hij het gevoel heeft dat hij zijn steentje heeft bijgedragen in Syrië door levens te helpen redden

Op het moment van de beslissing om het paspoort van Bridgeman in te trekken, zei de toenmalige minister van immigratie, Peter Dutton, dat Australiërs waren gewaarschuwd dat reizen naar Syrië consequenties zou hebben.

‘Mensen die naar conflictgebieden gaan – zelfs als ze goed bedoeld zijn – kunnen uiteindelijk veel verdriet en stress veroorzaken voor hun eigen families’, zei hij.

‘Dit is iets waar mensen over moeten nadenken voordat ze gaan – niet als ze zich midden in een conflictgebied bevinden.’

In het arrestatiebevel stond dat hij deelnam aan ‘invallen in het buitenland met de bedoeling zich in te zetten voor vijandige activiteiten’.

Het officiële advies van de Australische regering is om niet naar Syrië te reizen vanwege een ‘extreem gevaarlijke veiligheidssituatie’.

‘Gewapende conflicten zijn aan de gang en luchtaanvallen, ontvoeringen en terroristische aanslagen komen vaak voor’, staat in het officiële advies.

Bridgeman heeft uitgebreid gesproken over de uitdagingen waarmee een actief oorlogsgebied elke dag wordt geconfronteerd.

Bridgeman wendde zich tot de islam toen hij in Toowoomba in Queensland woonde, maar er waren geen aanwijzingen dat hij was geradicaliseerd onder zijn leeftijdsgenoten of religieuze leiders

Bridgeman deelde deze foto, genomen tijdens de Nyepi Parade – het hoogtepunt van het Balinese Nieuwjaar – in maart 2015, voordat hij verder reisde naar Syrië

Hij deelt af en toe updates met zijn volgers die pakketten bezorgen bij wezen en ontheemde lokale families – die allemaal in armoede leven in stoffige tenten en kampen

In één bericht onthulde hij dat een luchtaanval hem ternauwernood miste, waardoor hij een kleine kras en een ‘stofkap’ achterliet.

De meeste mensen die hij tegenkomt hebben minder geluk.

Hij plaatst regelmatig foto’s waarin hij poseert naast ondervoede en getraumatiseerde kinderen en deelt verhalen over extreme armoede, ziekte en verwondingen.

Hij deelde onlangs details over een jonge jongen die zijn dagen doorbrengt met het verzamelen van plastic op straat, dat hij voor 20 cent per kilo verkoopt om zijn gezin te onderhouden, dat met hem in een kamp woont.

Bridgeman beweert dat veel van de kinderen hun hele leven in vluchtelingenkampen hebben doorgebracht en niets anders weten dan oorlog en armoede.

‘Kinderen die nog nooit vlees hebben gegeten of zelfs op een lekker matras hebben geslapen. Hun vaders hebben hiervoor hun eigen leven opgeofferd en nu leven ze in vluchtelingenkampen die onder de armoedegrens leven omdat de mensen hen zijn vergeten.’