Queen Elizabeth II death: How new King Charles III visited Australia 16 times

De nieuwe koning Charles III heeft een lange en legendarische relatie met Australië, hij heeft het land 16 keer bezocht en is naar school gegaan in Victoria.

Charles bracht als tiener twee semesters door op de prestigieuze Geelong Grammar School in Victoria.

Later werd hij vergezeld door de toenmalige echtgenote prinses Diana en een tien maanden oude prins William tijdens een gedenkwaardig bezoek in 1983 dat enorme menigten en media-aandacht trok.

Tussendoor vertegenwoordigde hij de koningin op staatsbegrafenissen, stal hij een kus van een Aussie-model en genoot hij zelfs van een duik in Bondi Beach.

De afgelopen jaren stond hij echter centraal in het argument dat Australië een republiek zou worden, met een onderzoek in mei waaruit bleek dat 53 procent van de Aussies het afkeurt dat hij koning van het land wordt.

Prins Charles afgebeeld tijdens een rondleiding door Timbertop, de landelijke buitenpostcampus van Geelong Grammar School tijdens zijn verblijf in het etablissement in Melbourne, Australië in februari 1966

Charles en Diana met een baby prins William bij aankomst op Alice Springs Airport aan het begin van hun rondreis door Australië op 20 maart 1983

Charles en Camilla, hertogin van Cornwall wandelen op Broadbeach aan de Gold Coast, Australië op 5 april 2018

Prins Charles geniet van een duik in zee bij Bondi Beach tijdens zijn rondreis door Australië op 15 april 1981

In 1994 werd een 23-jarige man gearresteerd nadat hij een startpistool op Charles had afgevuurd terwijl hij zich voorbereidde op het uitdelen van Australia Day-awards in Sydney.

David Kang bestormde een podium en loste twee blanco schoten op Charles tijdens de koninklijke tour.

Het incident bleek een keerpunt te zijn voor Charles in Australië, aangezien zijn bezoeken daarna afliepen.

Na zijn eerste schoolbezoek in 1966, kwam hij ook in 1967, 1970, 1974, 1977, 1978 en 1979 naar Oz.

Hij bleef in de jaren 80 op bezoek en kwam hier in… 1981, 1983, 1985 en 1988.

Het Kang-incident in 1994 was echter zijn enige reis in de jaren 90 en hij kwam daarna slechts vier keer, in 2005, 2012, 2015 en 2018.

De Australian Republic Movement verspilde weinig tijd met het hernieuwen van haar oproep aan Australië om zich na de dood van de koningin af te scheiden van de kroon.

Het duurde slechts 24 minuten voordat de ARM een verklaring aflegde met de voorzitter van de beweging, prominente auteur en columnist Peter FitzSimons, als eerbetoon aan de ‘aanzienlijke bijdrage’ die ze tijdens haar 70-jarige regering aan Australië heeft geleverd.

De ARM zei dat de koningin het recht van Australiërs om ‘een volledig onafhankelijke natie’ te worden steunde tijdens het vorige referendum in de republiek in 1998.

FitzSimons zei in zijn verklaring die 19 minuten voordat premier Anthony Albanese zijn eigen verklaring uitbracht, uit: ‘Koningin Elizabeth respecteerde de zelfbeschikking van het Australische volk.

Prins Charles wordt gekust door Jane Priest, een model, terwijl hij uit het water komt op het strand van Cottesloe in Perth, tijdens zijn rondreis door Australië in 1979

Diana en Prins Charles bij hun officiële welkomstceremonie in Alice Springs, Australië, maart 1983

Charles in Melbourne met prinses Diana in 1983, het stel geniet samen van een dans

Prins Charles, nu koning, en Camilla, hertogin van Cornwall, nu koningin-gemaal, werden begroet door schoolkinderen tijdens een bezoek aan Kilkenny Primary School op 7 november 2012 in Adelaide

‘Tijdens haar regeerperiode werd de Australia Act 1986 aangenomen, waardoor veel van de resterende mogelijkheden voor Britse inmenging in de Australische regering werden geëlimineerd. Beroep van Australische rechtbanken bij Britse rechtbanken werd afgeschaft.’

Republikeinen geloven dat het overlijden van de koningin een campagne om de constitutionele onafhankelijkheid van Australië te bereiken nieuw leven in zal blazen, maar monarchisten houden vol dat ze ‘absoluut geen hoop’ hebben.

De Australische Monarchist League heeft na de dood van de koningin een verklaring vrijgegeven waarin ze hun volledige steun achter Charles werpen.

Ze zeiden dat hij ‘zijn hele leven heeft getraind’ om de heerschappij van de koninklijke familie over te nemen en dat hij Australië altijd ‘onbaatzuchtig’ heeft gediend.

Philip Benwell, nationaal voorzitter van de Australische Monarchist League, zei: ‘Australië, het Gemenebest van Naties en zelfs de hele wereld zullen nu diep rouwen om de langst dienende, oudste en meest gerespecteerde monarch van de moderne tijd.’

‘Als de enige soeverein die de meerderheid van de Australiërs ooit heeft gekend, heeft Hare Majesteit de Koningin dit land zestien keer bezocht en heeft zij zeventig jaar en 215 dagen gediend als koningin van Australië.

Prins Charles zag in 1966 een houtbewerkingsdemonstratie op Timbertop, de landelijke buitenpostcampus van Geelong Grammar School

Prins Charles poseert voor een kunstwerk van de Australische kunstenaar Sir Sidney Nolan, op 28 januari 1988 in Adelaide, tijdens de Australische tweehonderdste verjaardag

Prins Charles geniet van de zee bij Bondi Beach tijdens een bezoek aan Sydney als onderdeel van zijn Australische tour in 1981

‘Het onbaatzuchtige gevoel van dienstbaarheid van de koningin, haar warme karakter, toewijding aan haar familie en innemende glimlach zullen generaties lang in de harten van Australiërs blijven.

‘Net als de koningin heeft Charles, haar zoon en erfgenaam, Australiërs onbaatzuchtig, plichtsgetrouw en met onderscheiding gediend, door zelf 16 keer Australië te bezoeken, waaronder een deel van zijn opleiding aan Geelong Grammar.

‘De nieuwe koning van Australië, die zijn hele leven voor deze rol heeft getraind, was zeventig jaar erfgenaam – de langste in de Australische geschiedenis.

‘Australiërs kunnen troost putten uit de wetenschap dat hun nieuwe koning ondubbelzinnig de lange tradities, plichtsgetrouwe dienstbaarheid en vitale constitutionele rol die onze overleden koningin belichaamde, zal voortzetten.

‘Mogen we daarom dat oude gezang uitspreken dat al meer dan een millennium over de hele wereld weergalmt: ‘De koningin is dood, lang leve de koning!’

Een woordvoerder van Buckingham Palace heeft om 3.30 uur een verklaring vrijgegeven waarin ze haar overlijden bevestigt en zegt: ‘De koningin is vanmiddag vredig gestorven in Balmoral. De King en The Queen Consort blijven vanavond in Balmoral en keren morgen terug naar Londen’.