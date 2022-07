Putin spokesman says ‘no agreements have been finalized’ for return of Brittney Griner

De spreekbuis van Vladimir Poetin waarschuwde ervoor om de vrijlating van WNBA-ster Brittney Griner niet te vroeg te vieren en zei dat ‘er geen overeenkomst is bereikt’.

Tijdens een persconferentie op donderdag zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov dat minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken het pistool had gesprongen door een gevangenenruil aan te kondigen tussen Rusland en de Verenigde Staten.

‘We weten dat dergelijke kwesties worden besproken zonder dat er informatie wordt vrijgegeven’, zei hij in een schijnbare opgraving bij de bewering van Blinken dat er bijna een akkoord was bereikt.

‘Normaal gesproken leert het publiek ervan als de afspraken al worden uitgevoerd.’

Peskov benadrukte dat ‘er nog geen akkoorden zijn bereikt’ en zou niet meer informatie geven.

WNBA-ster Brittney Griner arriveert op 27 juli tijdens een hoorzitting in Moskou. In de rechtbank zei ze dat ze het reisadvies van de Verenigde Staten over het hoofd had gezien en in februari naar Rusland was gevlogen omdat ze haar team niet in de steek wilde laten

Woensdag zei Blinken dat de VS een ruil voor Griner hadden aangeboden en voormalig marinier Paul Whelan gevangen hadden gezet. Coördinator voor Strategische Communicatie bij de Nationale Veiligheidsraad John Kirby zei dat de ruil betrekking had op de gevangengenomen wapenhandelaar ‘Merchant of Death’ en een vriend van Poetin, Victor Bout.

De kille reactie van Peskov op Blinken betekent echter niet dat de deal dood is.

De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, vertelde de Associated Press dat Rusland en de VS in gesprek zijn, maar ‘er is nog geen concreet resultaat’.

‘We gaan ervan uit dat bij de onderhandelingen rekening moet worden gehouden met de belangen van beide partijen’, zegt ze.

Rebekah Koffler, een in Rusland geboren voormalige Amerikaanse inlichtingenofficier, vertelde Fox News dat losse praatjes uit het Witte Huis een ‘contraproductief verhaal’ hebben gecreëerd dat de deal zou kunnen verzuren.

‘Het is moeilijk om nu precies de uitkomst van deze onderhandelingen te voorspellen, omdat enerzijds de Russen Viktor Bout terug willen, aangezien hij een voormalige militaire inlichtingenofficier is met waarschijnlijk indirecte banden met Poetin zelf’, zei ze.

‘Aan de andere kant, met het contraproductieve verhaal dat uit Washington komt – Poetin een oorlogsmisdadiger noemen (hoewel hij het misschien verdient), heeft de Senaat gisteren een resolutie goedgekeurd die tot doel heeft Rusland aan te wijzen als ‘sponsor van terrorisme’ – en de algehele crisis in de Amerikaans-Russische betrekkingen, is de verwachting van Washington dat Rusland met hen zal spelen naïef.’

Peskov verwees cryptisch naar de retoriek die uit de West Wing kwam.

‘Als je over dergelijke onderwerpen praat, pleeg je geen informatieaanvallen’, zei hij.

Rusland zou de onderhandelingen langzaam kunnen volgen om iets extra’s uit de uitwisseling te halen.

Blinken heeft gevraagd om een ​​gesprek met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, maar dat is nog niet gebeurd.

‘Poetin weet dat president Biden onder druk staat om deze Amerikanen naar huis te halen, terwijl zijn binnenlandse populariteit snel daalt – hij zal vrijwel zeker proberen concessies af te dwingen van de regering-Biden. Poetin heeft geen haast om het voorstel van Washington te accepteren’, zei Koffler tegen Fox.

Eerder deze week vertelde Griner een rechtbank in Moskou dat ze een reisadvies had genegeerd om in februari niet naar Rusland te reizen omdat ze haar Russische teamgenoten niet in de steek wilde laten.

‘Weken geleden lag er een substantieel voorstel op tafel om hun vrijlating te vergemakkelijken. Onze regeringen hebben herhaaldelijk en rechtstreeks over dat voorstel gecommuniceerd’, zei Blinken tegen verslaggevers, ‘en ik zal het gesprek gebruiken om persoonlijk op te volgen en ik hoop dat het ons naar een oplossing zal brengen.’

Voormalige Amerikaanse marinier Paul Whelan achter tralies in afwachting van een hoorzitting na zijn arrestatie in Moskou in 2018

Griner, een Amerikaans staatsburger die sinds 2015 voor een Russisch basketbalteam in het WNBA-seizoen speelt, werd op 17 februari gearresteerd op een luchthaven in Moskou toen een vape met hasj-cannabisolie in haar tas werd gevonden.

Cannabis is illegaal in Rusland, zonder uitzonderingen voor medicinale behandeling.

Griner sprak woensdag in een Russische rechtszaal en legde uit waarom ze naar Rusland vloog ondanks het reisadvies dat de VS tegen het land hadden uitgevaardigd tijdens de aanloop naar de invasie van Oekraïne – die zes dagen na haar arrestatie begon.

Ze heeft eerder drugsaanklachten toegegeven, en het lopende proces moet nu beslissen welke straf ze moet ondergaan.

‘Het is het belangrijkste deel van het seizoen, na de rust. Het zijn play-offs. Het hele seizoen dat ik heb gewerkt, heeft mijn team hard gewerkt om een ​​goede positie te bereiken’, zei Griner, ‘Er was niets dat dat voor mij zou veranderen. Ik wilde mijn team niet teleurstellen.’

‘Ik was wel op de hoogte van het ‘niet vliegen’-advies, maar zoals ik al zei, er was niets dat me van gedachten zou doen veranderen toen ik terugkwam en mijn taak voor mijn team beëindigde,’ vervolgde ze.

Griner legde ook uit waarom ze de marihuana bij zich had en zei dat ze het gebruikte als een bijwerkingvrije manier om jarenlange sportblessures te verzachten.

‘Vanwege mijn verwondingen die ik tijdens mijn lange basketbalcarrière heb gehad. Van mijn ruggengraat, geen kraakbeen in mijn knie. Ik heb vier maanden in een rolstoel gezeten. Ik brak mijn enkel en ik verstuikte ook mijn knie heel erg. Dus ik was rolstoelgebonden’, getuigde ze.

‘De voordelen van medicinale cannabis wegen absoluut op tegen de pijnstillers die ze voorschrijven. De pijnstillers hebben hele nare bijwerkingen. Medicinale cannabis, er zijn eerlijk gezegd geen bijwerkingen die schadelijk voor je zijn.’

Ze zei dat ze de vape per ongeluk in haar tas had gestopt terwijl ze zich haastte om in te pakken.

‘Ik was herstellende van COVID, de stress van het inpakken, ervoor zorgend dat ik mijn COVID-tests had. Jetlag. En ik had haast en gooide mijn spullen in mijn tas.’

Griner’s proces loopt naar verwachting volgende week vrijdag af. Bronnen zeiden dat ze naar verwachting die dag zowel haar vonnis als veroordeling zal ontvangen.

Het nieuws van het aanbod komt nu de regering-Biden onder toenemende druk staat van de families van Griner en Whelan, te midden van de angst dat Rusland de Amerikanen zou gebruiken als hefboom om de sancties te verminderen die waren opgelegd na de brute invasie van Oekraïne.

‘Het zal ons niet helpen om ze naar huis te krijgen als we in het openbaar met jullie allemaal onderhandelen’, zei Kirby tegen verslaggevers nadat ze het aanbod had aangekondigd om Bout vrij te laten in ruil voor Griner en Whelan.

Ook zou hij niet direct reageren op de vraag of Rusland direct op het aanbod had gereageerd.

‘Ik wil niet ingaan op de details van de onderhandelingen,’ zei Kirby.

Bout, die de Merchant of Death wordt genoemd en de inspiratie was voor het personage van Nicolas Cage in de film Lord of War uit 2005, zit achter de tralies op beschuldiging van wapenhandel.

De voormalige Sovjet-officier, 55, verkocht illegaal 700 grond-luchtraketten, duizenden kanonnen, hightech helikopters en vliegtuigen uitgerust met granaatlanceringen en rekende de Taliban, Muammar Gaddafi en de Liberiaanse dictator Charles Taylor tot zijn klanten.

Griner’s proces begon op 1 juli en ze pleitte op 7 juli schuldig aan drugsbezit, terwijl ze zei dat ze geen criminele bedoelingen had.

‘Ik zou graag schuld bekennen, edelachtbare. Maar er was geen opzet. Ik wilde de wet niet overtreden’, zei ze tijdens haar pleidooi.

Haar verdedigingsteam hoopt op een milde straf, hoewel ze jaren gevangenisstraf kan krijgen.

De familie van Whelan dringt al jaren aan op topfunctionarissen om zijn vrijlating veilig te stellen. De druk nam alleen maar toe nadat de regering in april de vrijlating van een andere marine-veteraan, Trevor Reed, kon bewerkstelligen in een andere ruil met Rusland.

Bout is afgebeeld terwijl hij in 2009 in een gevangenis in Bangkok, Thailand, werd gearresteerd nadat hij werd gearresteerd door Amerikaanse agenten die zich voordeden als Colombiaanse FARC-agenten

Bout inspireerde het personage van Nicolas Cage, wapenhandelaar Yuri Orlov, in de film Lord of War uit 2005

Bout, 55, is een voormalige vertaler voor het Sovjetleger die zijn straf uitzit in Illinois nadat hij was veroordeeld voor samenzwering om Amerikanen te doden en illegale wapens te verkopen aan de Colombiaanse FARC, als de Washington Post gemeld.

Hij werd in 2011 door de autoriteiten in Thailand gepakt na een geheime operatie, maar zijn arrestatie en veroordeling hebben Moskou al lang verergerd.

‘Vandaag de dag wordt een van ‘s werelds meest productieve wapenhandelaars verantwoordelijk gehouden voor zijn smerige verleden’, zei voormalig procureur-generaal Eric Holder na de arrestatie van Bout in 2011.

Zijn beruchte lijst van vermeende klanten waren Muammar Gaddafi in Libië, Charles Taylor in Libië, en bedrijven die dicht bij hem stonden hielpen de Taliban te bewapenen, volgens de LA Times.

Het diplomatieke getouwtrek is allemaal gepaard gegaan met de wrede oorlog van Rusland tegen Oekraïne als achtergrond, terwijl functionarissen nog steeds proberen open te blijven over kwesties variërend van militaire deconflicten tot pogingen om tijdens de oorlog graan uit Oekraïne te krijgen.

De regering heeft de betrouwbaarheid van Rusland als onderhandelingspartner vaak in twijfel getrokken, zelfs terwijl ze probeerde de vrijlating van gevangengenomen Amerikanen te bewerkstelligen.

Dagen geleden trof een reeks explosies de Oekraïense havenstad Odessa, uren nadat Rusland en Oekraïne een deal hadden gesloten om graantransporten via de Zwarte Zee toe te staan.

Blinken zei na afloop dat het ‘ernstige twijfel zaaide over de geloofwaardigheid van Ruslands inzet voor de deal van gisteren’ over graantransporten.