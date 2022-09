Putin orders children to quarantine for two weeks before baffling them with ‘bum’ joke

Covid-paranoïde Vladimir Poetin beval schoolkinderen om twee weken in quarantaine te gaan voor zijn hersenspoelende persoonlijke ontmoeting in Kaliningrad gisteren.

De Russische leider benadrukte het belang van het onderwijzen van een door het Kremlin goedgekeurde versie van geschiedenis aan de geselecteerde leerlingen met een hoog IQ.

De op zijn gezondheid gerichte president die de afgelopen jaren werd geplaagd door geruchten over verschillende ziekten, nam extra voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat hij Covid opliep, en deze maand begon het aantal gevallen in Rusland weer te stijgen.

Behalve dat hij de kinderen een scheve geschiedenisles gaf waarin werd gesuggereerd dat Oekraïne en Rusland één land zouden moeten zijn, gaf Poetin hen de les over het belang van discipline en verbijsterde hij de kinderen met een grap over een ‘rubberen zwerver’.

Tegen de hoogvliegende studenten van negen tot twaalf jaar zei hij: ‘Je moet gemotiveerd zijn om je doel te bereiken.

‘En natuurlijk hard werken. Dit alles bij elkaar is erg belangrijk.

‘Hard werken is een talent op zich. Het is niet alleen, neem me niet kwalijk, een rubberen zwerver.

‘Het is een talent om jezelf te dwingen te werken, en om het productief te kunnen doen.’

Een video laat zien hoe hij de ‘rubberen zwerver’ grappig vond, lachend terwijl hij de woorden uitsprak tijdens de sessie die zogenaamd was gewijd aan ‘belangrijke’ thema’s voor kinderen.

Maar zijn verbijsterde jonge publiek bleef stil en zijn woorden leidden online tot verwarring.

Journalist Elena Rykovtseva zei: ‘God verhoede – is dit wat hij schoolkinderen afranselt tijdens de ‘Speak about the Important’-sessie in Kaliningrad? Wat voor rommel zit er in zijn hoofd? Iemand genees deze president!’

Politicoloog Fjodor Krasjennikov noemde Poetin eenvoudig: ‘Mr. Rubberen kont.’

Een ander zei: ‘Waar was het voor? Wat bedoelde hij daarmee? Wat heeft de rubberen zwerver te maken met het onderwerp dat wordt besproken? Leg het alsjeblieft uit.’

Eén theorie is dat hij zijn Sovjetgeschiedenis door elkaar heeft gegooid en zinspeelde op een bijnaam die werd gegeven aan de beruchte Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken Vyacheslav Molotov, een bolsjewistisch monster dat persoonlijk meer massa-executielijsten ondertekende dan Stalin.

Tijdens de Stalin-tijd stond hij bekend als ‘Stone Arse’ vanwege zijn vermogen om 20 uur non-stop aan zijn bureau te werken.

Maar Molotov corrigeerde kameraden pedant door te zeggen dat de Sovjet-oprichter Lenin hem in feite ‘Iron A**e’ had genoemd.

Tijdens de sessie gaf Poetin over zichzelf toe: ‘Ik kan niet zeggen dat ik de meest gedisciplineerde ben.

Poetin poseert voor foto’s met deelnemers van een open les getiteld ‘Talking of What Matters’

‘Het is duidelijk dat ik aan mezelf moet werken. Discipline is belangrijk om te slagen. Maar discipline alleen is niet genoeg.’

Elders in de indoctrinatiesessie breidde Poetin de reikwijdte van de oorlog uit en zei hij dat hij de gebieden wilde terugwinnen die hij als traditioneel Russisch beschouwde.

Hij verwees naar de Donbas als de ‘historische gebieden’ van Rusland en voegde eraan toe: ‘Ze begonnen een anti-Russische enclave te creëren op het grondgebied van het huidige Oekraïne dat ons land bedreigt.

‘Dus onze jongens die daar vechten, verdedigen zowel de inwoners van Donbas als Rusland zelf.’

Tijdens een vraag-en-antwoordsessie van een uur zei Poetin geschokt te zijn toen hij ontdekte dat kinderen in Oost-Oekraïne niet wisten dat hun land deel uitmaakte van de Sovjet-Unie met Rusland en dat het corrigeren van het record een essentiële taak was.

Hij zei dat de Russische minister van Onderwijs Sergey Sergejevitsj Kravtsov hem vertelde dat kinderen in de door Rusland bezette Donbas ‘niet weten dat de brug naar de Krim bestaat’ en ‘niet eens wisten dat Oekraïne en Rusland deel uitmaakten van een verenigd land. ‘

‘Iedereen denkt dat er vandaag de dag een of andere vorm van agressie van Russische zijde komt’, zei Poetin in een televisiesessie die grensde aan het ongemakkelijke toen een opeenvolging van kinderen werd gevraagd hem de hand te schudden.

Poetin noemde de golf van protesten die de pro-Russische president van Oekraïne in 2014 uit zijn ambt dwong een ‘staatsgreep’.

‘Maar niemand begrijpt het, niemand weet dat na de staatsgreep in 2014 de inwoners van Donetsk, een groot deel van Loehansk en de Krim de staatsgreep niet wilden erkennen’, zei Poetin. ‘Er is een oorlog tegen hen begonnen – en die heeft acht jaar geduurd.’

Hij voegde eraan toe: ‘Op het grondgebied van het huidige Oekraïne begonnen ze een anti-Russische enclave te creëren die ons land bedreigt.

‘Daarom beschermen onze jongens, die daar vechten, zowel de inwoners van de Donbas-regio als Rusland zelf.

‘Natuurlijk verdient dit de volledige steun van de samenleving, dat is heel belangrijk. Van jongeren. De jongens die daar vechten, riskeren hun leven om dat te doen.

‘Velen (van hen) sterven. Ze moeten dus begrijpen waarvoor ze hun leven geven – en dat is heel belangrijk: voor Rusland en voor de mensen die in de Donbas-regio wonen.’

Kort nadat president Viktor Janoekovitsj Kiev ontvluchtte, veroverde en annexeerde Rusland de Krim en steunde het rebellen die erin slaagden delen van Luhansk en Donetsk in Oost-Oekraïne over te nemen.

Kiev en zijn bondgenoten verwerpen het idee dat Russisch-sprekenden werden vervolgd als een ongegrond voorwendsel voor Moskou om te proberen meer van Oekraïne te veroveren en president Volodymyr Zelensky omver te werpen.

Poetin zei dat het belangrijk was dat scholen in Rusland en de door Rusland bezette delen van Oekraïne het door Moskou goedgekeurde leerplan onderwijzen – dat grotendeels de soevereiniteit en geschiedenis van Oekraïne als onafhankelijke natie sinds 1991 verloochent.

Vladimir Poetin (L) ontmoet de gouverneur van de oblast Kaliningrad, Anton Alikhanov (R) tijdens zijn bezoek aan Kaliningrad

Sinds het Kremlin Oekraïne is binnengevallen, heeft het Kremlin de scholen gepusht om meer patriottisch te zijn: vanaf donderdag beginnen alle leerlingen de week met een ceremonie om de vlag te hijsen en het spelen van het volkslied.

Poetin zat ook een bestuursvergadering voor van een nieuwe door de regering opgerichte jongerengroep die voortbouwt op de tradities van Komsomol en Pioneers uit het Sovjettijdperk – jeugdvleugels van de Communistische Partij.

De nog niet nader genoemde groep is de laatste herhaling van pogingen om een ​​landelijke pro-Kremlin-jeugdbeweging te smeden.

Eerdere versies bevatten de inmiddels ter ziele gegane ‘Nashi’ (‘Our People’), die in de jaren 2000 meer dan 100.000 leden telde.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov waarschuwde Moldavië donderdag dat het bedreigen van de veiligheid van Russische troepen in de afgescheiden regio Transdnjestrië een militaire confrontatie met Moskou zou kunnen veroorzaken.

Rusland heeft sinds het begin van de jaren negentig vredestroepen in Transdnjestrië gestationeerd, toen pro-Russische separatisten tijdens een gewapend conflict het grootste deel van de regio aan Moldavische controle onttrokken.

De regering in Chisinau, die benadrukte dat ze zich inzet voor een vreedzame dialoog over de toekomst van de regio, zei dat ze de waarnemend Russische ambassadeur zou oproepen om haar standpunt duidelijk te maken.

Rusland zegt dat zijn leger er is om de vrede en stabiliteit te handhaven, maar Moldavië wil dat Moskou zijn troepen terugtrekt.

‘Iedereen moet begrijpen dat elke actie die de veiligheid van onze troepen (in Transdnjestrië) in gevaar zou brengen volgens het internationaal recht zou worden beschouwd als een aanval op Rusland, zoals het geval was in Zuid-Ossetië toen onze vredeshandhavers werden aangevallen door (de voormalige Georgische president Mikheil) Saakasjvili,’ zei Lavrov.

Dat incident, in 2008, resulteerde in een vijfdaagse oorlog waarin Russische troepen verschillende Georgische steden innamen. Kort daarna erkende Moskou Zuid-Ossetië en een ander Georgisch afgescheiden gebied, Abchazië, als onafhankelijk.

Transdnjestrië, dat voor steun sterk afhankelijk is van Moskou, maakte in april melding van een reeks sporadische aanvallen, waardoor de spanningen die al hoog waren opgelopen na de Russische interventie in Oekraïne, dat grenst aan Moldavië, nog verder opliepen.

Daniel Voda, een woordvoerder van het Moldavische ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat de rechten van alle minderheden – inclusief Russischtaligen – zijn gegarandeerd.

‘Chisinau blijft zich volledig inzetten voor een vreedzame dialoog in (Transdnjestrië) en voor het oproepen van Rusland tot het terugtrekken van illegaal op ons grondgebied gestationeerde troepen. Elke suggestie voor een andere aanpak is ongegrond’, tweette hij.

Om ‘het bovenstaande te verduidelijken’, zei hij, had minister van Buitenlandse Zaken Nicu Popescu bevolen dat de waarnemend ambassadeur van Rusland zou worden opgeroepen.