Putin lashes out at America accusing Washington of trying to prolong the war in Ukraine

De Russische president Vladimir Poetin beschuldigde Washington dinsdag van het proberen het conflict in Oekraïne te verlengen en van het aanwakkeren van conflicten elders in de wereld, onder meer met het bezoek van huisvoorzitter Nancy Pelosi aan Taiwan.

‘De situatie in Oekraïne laat zien dat de VS dit conflict proberen te verlengen. En ze handelen op precies dezelfde manier, waardoor het potentieel voor conflicten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt aangewakkerd’, zei Poetin in televisieopmerkingen, tijdens de openingsceremonie van een veiligheidsconferentie in Moskou via een videoverbinding.

‘Het Amerikaanse avontuur met betrekking tot Taiwan is niet alleen een reis van een individuele onverantwoordelijke politicus, maar onderdeel van een doelgerichte, bewuste Amerikaanse strategie om de situatie in de regio en de wereld te destabiliseren en chaotisch te maken’, voegde hij eraan toe.

De Russische tiran – die op 24 februari opdracht gaf tot de invasie van Oekraïne – hield het welkomstwoord op de internationale veiligheidsconferentie in Moskou.

Hij zei dat Pelosi’s bezoek een ‘brutale demonstratie van gebrek aan respect voor de soevereiniteit van andere landen en voor zijn (Washington’s) internationale verplichtingen’ was.

‘We zien dit als een zorgvuldig geplande provocatie’, zei Poetin.

Nu het zijn zesde maand ingaat, heeft de militaire interventie van Moskou in Oekraïne duizenden mensen het leven gekost, miljoenen gedwongen hun huizen te ontvluchten en voedseltekorten over de hele wereld verergerd.

Tijdens de veiligheidsconferentie zei de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu dat Moskou niet van plan is kernwapens in Oekraïne te gebruiken.

‘Vanuit militair oogpunt is het niet nodig om kernwapens in Oekraïne te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken’, zei Shoigu.

Afgebeeld: Amerikaans militair personeel staat in maart bij een M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) in Saoedi-Arabië. De VS heeft Oekraïne voorzien van verschillende HIMARS

De betrekkingen tussen Moskou en Washington zijn aan flarden geslagen sinds Poetin zijn militaire interventie lanceerde in pro-West-Oekraïne, waarbij Rusland waarschuwde dat het de banden met de Verenigde Staten volledig zou kunnen verbreken.

Ondertussen hebben de VS en andere westerse bondgenoten Oekraïne miljarden dollars aan steun en wapens geleverd om de brutale invasie te bestrijden. Een zo’n wapensysteem is het High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), dat zeer effectief is gebleken tegen de troepen van Poetin.

Rusland noemt zijn invasie van Oekraïne een ‘speciale militaire operatie’ om zijn kleinere buurland te demilitariseren en Russischsprekende gemeenschappen te beschermen.

Oekraïne en westerse geldschieters beschuldigen Moskou van het voeren van een keizerlijke veroveringsoorlog, met veelvuldig bewijs van Russische wreedheden die het land uit komen.

Geplaagd door een spervuur ​​van ongekende westerse sancties, heeft Poetin in plaats daarvan geprobeerd de banden met landen in Afrika en Azië te versterken, vooral met China.

Moskou was volledig solidair met belangrijke bondgenoot Peking tijdens Pelosi’s bezoek in augustus aan het zelfgeregeerde, democratische Taiwan, dat China als zijn grondgebied beschouwt.

De opmerkingen van Poetin kwamen toen China visumverboden en andere sancties oplegde aan Taiwanese politieke figuren, omdat het de druk op het zelfbesturende eiland en de VS opvoerde als reactie op de congresbezoeken.

De sancties komen een dag nadat China meer militaire oefeningen had ingesteld in de zeeën en luchten rond Taiwan als reactie op wat het ‘collusie en provocatie tussen de VS en Taiwan’ noemde.

Er is geen woord over de timing en omvang van de Chinese oefeningen.

Ze werden aangekondigd op dezelfde dag dat een Amerikaanse congresdelegatie een ontmoeting had met de Taiwanese president Tsai Ing-wen, en na een soortgelijk bezoek van Pelosi, het hoogste lid van de Amerikaanse regering, om Taiwan in 25 jaar te bezoeken.

De Chinese regering heeft er bezwaar tegen dat Taiwan officieel contact heeft met buitenlandse regeringen omdat het Taiwan als zijn eigen territorium beschouwt, en het recente sabelgekletter heeft benadrukt dat het dreigde het eiland met militair geweld in te nemen.

Pelosi’s bezoek werd gevolgd door bijna twee weken van dreigende Chinese militaire oefeningen, waaronder het afvuren van raketten boven het eiland en invallen door marineschepen en gevechtsvliegtuigen over de middellijn van de Straat van Taiwan, die lange tijd een buffer tussen de zijkanten was.

Afgebeeld: Taiwanese president Tsai Ing-wen (midden) poseert voor een groepsfoto naast de Amerikaanse senator Ed Markey (CL) tijdens een bijeenkomst in Taipei, Taiwan, 15 augustus 2022

Taiwan Presidential Office toont Taiwan President Tsai Ing-wen (rechts) poseren voor een foto met de Amerikaanse senator Ed Markey (links) tijdens een bijeenkomst in Taipei, Taiwan, 15 augustus 2022

In Washington vertelde de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, aan verslaggevers dat China overdreven had gereageerd met zijn ‘provocerende en totaal onnodige reactie op de congresdelegatie die Taiwan eerder deze maand bezocht’.

En dinsdag zei een topcommandant van het Amerikaanse leger dat het recente besluit van China om raketten af ​​te vuren boven Taiwan een ‘gorilla in de kamer’ was die moet worden aangevochten.

Die oefeningen omvatten het afvuren van meerdere ballistische raketten in de wateren van Taiwan – enkele van ‘s werelds drukste scheepvaartroutes – en het was de eerste keer dat China zo’n stap zette sinds het midden van de jaren negentig.

‘Het is heel belangrijk dat we dit soort dingen aanvechten. Ik weet dat de gorilla in de kamer raketten lanceert boven Taiwan’, zei vice-admiraal Karl Thomas, commandant van de zevende vloot, tegen verslaggevers in Singapore.

‘Als we dat gewoon laten gebeuren, en we betwisten dat niet, dan wordt dat de volgende norm’, voegde hij eraan toe. ‘Het is onverantwoord om raketten boven Taiwan te lanceren in internationale wateren, waar de scheepvaartroutes zijn, waar de vrije scheepvaart actief is.’

De Zevende Vloot is gevestigd in Japan en vormt een belangrijk onderdeel van de marine-aanwezigheid van Washington in de Stille Oceaan.

Tijdens de oefeningen van deze maand berichtten Chinese staatsmedia dat sommige van de ballistische raketten die door het Volksbevrijdingsleger werden afgevuurd, een traject volgden direct boven de Taiwanese hoofdstad Taipei, een nieuwe escalatie die Peking niet kon bevestigen.

Thomas vergeleek de bedreigingen tegen Taiwan met de Zuid-Chinese Zee, waar Peking jarenlang militaire bases en faciliteiten heeft gebouwd op een reeks betwiste atollen, terwijl hij ontkende dat het precies dat deed.

‘Als je het niet uitdaagt… kan het ineens net zo worden als de eilanden in de Zuid-Chinese Zee (die) nu militaire buitenposten zijn geworden’, zei hij.

‘Het zijn nu volledig functionerende militaire buitenposten met raketten erop, grote start- en landingsbanen, hangars, radars, luisterposten.’

Afgebeeld: de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi loopt naast de wetgevende Yuan vice-president Tsai Chi-chang terwijl ze het parlement in Taipei, Taiwan verlaat op 3 augustus 2022

Een piloot van de luchtmacht navigeert een vliegtuig naast een straaljager onder het Eastern Theatre Command van China’s People’s Liberation Army (PLA) tijdens militaire oefeningen in de wateren en het luchtruim rond Taiwan, op een onbekende locatie op 9 augustus 2022

De doelen van de nieuwste sancties van China zijn onder meer de de facto ambassadeur van Taiwan in de VS, Bi-khim Hsiao en wetgevers Ker Chien-ming, Koo Li-hsiung, Tsai Chi-chang, Chen Jiau-hua en Wang Ting-yu, samen met activist Lin Fei-fan.

Volgens het Taiwan Work Office van de regerende Communistische Partij mogen ze niet naar het vasteland van China, Hong Kong en Macao reizen en mogen ze geen financiële of persoonlijke connecties hebben met mensen en entiteiten in die gebieden.

De maatregelen waren bedoeld om degenen die worden beschouwd als ‘diehard elementen’ die de onafhankelijkheid van Taiwan steunen ‘resoluut te straffen’, aldus het officiële Xinhua News Agency.

Premier Su Tseng-chang, leider van de Wetgevende Yuan You Si-kun en minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu stonden al op de sanctielijst van China en zullen met meer beperkingen worden geconfronteerd, zei Xinhua.

China oefent geen wettelijk gezag uit over Taiwan en het is onduidelijk welk effect de sancties zouden hebben. China heeft elk contact met de Taiwanese regering geweigerd sinds kort na de verkiezing van Tsai in 2016, die in 2020 met een overweldigende meerderheid werd herkozen.

Tsai’s pro-onafhankelijkheid Democratische Progressieve Partij controleert ook de wetgevende macht, en de overgrote meerderheid van de Taiwanezen is voorstander van het handhaven van de status-quo van de feitelijke onafhankelijkheid te midden van sterke economische en sociale banden tussen de partijen.

China beschuldigt de VS van het aanmoedigen van de onafhankelijkheid van het eiland door middel van de verkoop van wapens en verbintenissen tussen Amerikaanse politici en de regering van het eiland.

Washington zegt dat het geen onafhankelijkheid steunt, geen formele diplomatieke banden heeft met het eiland en stelt dat de twee partijen hun geschil vreedzaam moeten oplossen, maar het is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat het eiland zichzelf kan verdedigen tegen elke aanval.

Taiwan heeft zijn leger op scherp gezet, maar heeft geen grote tegenmaatregelen genomen tegen de Chinese maatregelen. Dat kwam tot uiting in de allesoverheersende kalmte en de wijdverbreide ambivalentie onder het publiek, dat al meer dan zeven decennia onder de dreiging van een Chinese aanval leeft.

Taiwan heeft voor donderdag en vrijdag luchtmacht- en grond-luchtraketoefeningen aangekondigd.