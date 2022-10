Putin aide warns WNBA player Brittney Griner from Russian prison ‘is not a priority for us’

Een medewerker van de Russische premier Vladimir Poetin zegt dat het bevrijden van WNBA en olympische ster Brittney Griner uit de gevangenis op beschuldiging van drugssmokkel ‘geen prioriteit’ is voor het Kremlin.

De Amerikaanse burger Griner, 31, een tweevoudig Olympisch gouden basketbalmedaillewinnaar, werd in februari gearresteerd nadat ze naar verluidt betrapt was op het dragen van twee vape-cartridges met cannabisolie op een luchthaven in Moskou door een politiehond. Ze werd op 4 augustus veroordeeld tot negen jaar in een Russische gevangenis nadat ze schuldig had gepleit.

Yury Ushakov, een adviseur van Poetin die tussen 1998 en 2008 tien jaar lang Ruslands ambassadeur in de Verenigde Staten was, is van mening dat president Joe Biden alleen maar zijn grimmige vooruitzichten voor de tussentijdse verkiezingen wil vergroten.

Ushakov vertelde Rossiya-1 op zondag: ‘In deze gespannen situatie denk ik dat hij in de eerste plaats aan de komende tussentijdse verkiezingen denkt, dus hij blijft de noodzaak benadrukken om de basketballer terug naar huis te brengen die werd vastgehouden voor drugssmokkel. Het is echter niet het hoofdthema waar we ons druk over maken.’

De opmerkingen van de Kremlin-assistent komen dagen nadat de advocaat van Griner, Alexandr D. Boykov, in een interview met de New York Times dat zijn cliënt het moeilijk heeft in de gevangenis.

De Amerikaanse president Joe Biden, die werd gevraagd of hij Poetin zou ontmoeten op de G20-top in Bali in november, zei dat hij geen goede reden zag voor een gesprek met de chef van het Kremlin, maar heeft gezegd dat hij zou luisteren als hij over Griner wilde praten.

Dit is het moment waarop Griner in februari werd aangehouden door een politiehond op de internationale luchthaven Sheremetyevo in Moskou

Griner werd gezien terwijl ze haar bezittingen door een scanner bij de reishub haalde

Griner, die speelt voor Phoenix Mercury, zit sinds februari vast in een Russische gevangenis

Boykov beschreef Griner als volgt: ‘Ze is niet in zo’n goede conditie geweest als ik haar soms kon aantreffen.’ Volgens de advocaat leest Griner een boek over de Rolling Stones, Dostojevski’s boek Demonen en speelt hij regelmatig een spel dat lijkt op Battleship.’

Hij zei dat Griner gedwongen is te slapen in een bed dat is aangepast aan haar lengte.

Haar advocaat vervolgt: ‘Ze is er nog niet helemaal van overtuigd dat Amerika haar naar huis zal kunnen halen. Ze maakt zich grote zorgen over de prijs daarvan en is bang dat ze de hele straf hier in Rusland moet uitzitten.’

Boykov zei dat hij op 11 oktober voor het laatst met Griner sprak. Hij zei dat ze zich zorgen maakt over de omstandigheden die ze zal tegenkomen in een nieuwe gevangenis na haar beroep.

Hij voegde eraan toe: ‘Misschien zal het vonnis op de een of andere manier worden gewijzigd en misschien wordt de straf verlaagd, omdat de beslissing van de eerste rechtbank heel anders is dan de gerechtelijke praktijk.’

‘Gezien alle omstandigheden, rekening houdend met de persoonlijkheidskenmerken van mijn cliënt en haar schuldbekentenis, zou een dergelijke uitspraak absoluut onmogelijk moeten zijn’, vervolgde de advocaat.

Boykov zei dat het voor Griner bijna onmogelijk was om met vrienden en familie te praten en dat zelfs het organiseren van telefoongesprekken met de vrouw van de WNBA-ster, Cherelle, moeilijk was.

Hij beschreef de gevangenis als te koud in de winter en te warm in de zomer.

De laatste spraakmakende gevangene die tijd doorbracht bij IK-1 was Naama Issachar, een Israëlisch-Amerikaanse die werd veroordeeld tot tien jaar toen een derde van een ounce werd gevonden in haar bagage op een luchthaven in Moskou.

Ze werd aanvankelijk beschuldigd van drugsbezit, waar in Rusland doorgaans een gevangenisstraf van een maand op staat, maar dat werd later opgewaardeerd tot drugssmokkel en ze kreeg zeven en een half jaar gevangenisstraf.

Poetin verleende later gratie aan Issachar in een beweging die werd gezien als een politieke staatsgreep voor de toenmalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Issachar zei ooit dat de wolken het enige deel van de buitenwereld waren dat gevangenen vanuit de gevangenis kunnen zien.

De meeste Russische gevangenissen zijn collectieve kolonies, een systeem dat dateert uit het Sovjet-goelagtijdperk, met gevangenen die in slaapzalen slapen en in productiefaciliteiten werken.

EEN Radiovrij Europa onderzoek uit 2019 identificeerde een andere gevangenis, bekend als IK-14, als de ‘meest gevreesde gevangenis voor vrouwen’ in Rusland.

De Russische president Vladimir Poetin ‘is tevreden met zulke gevangenissen… Hij wil een angstaanjagend instrument in handen hebben. Je moet een plek hebben waar iedereen bang is om heen te gaan’, zei Olga Romanova, hoofd van de groep voor de rechten van gevangenen Rus Sidyashchaya (Rusland achter de tralies).

Terwijl het Kremlin terughoudend is gebleven over het al dan niet bijwonen van de top.

Eerder deze maand vertelde Cherelle Griner aan CBS Mornings dat ze sinds februari maar twee keer met haar vrouw heeft gesproken. Ze noemde een van die telefoontjes ‘het meest verontrustende telefoontje dat ik ooit heb meegemaakt’.

De Amerikaanse burger Paul Whelan wordt in juni 2020 gezien terwijl hij protesteert tegen de voorwaarden van zijn gevangenschap

De voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties wordt beschouwd als een sleutelfiguur in de onderhandelingen om Griner naar huis te halen

De voormalige Amerikaanse ambassadeur in de Verenigde Staten, Bill Richardson, bezocht Rusland drie weken geleden om te helpen bij de onderhandelingen, en zegt nu dat hij er zeker van is dat er een overeenkomst zal worden bereikt om Griner en de voormalige Amerikaanse marinier Paul Whelan snel naar huis te halen.

Richardson was mede verantwoordelijk voor de vrijlating van Marine Trevor Reed uit een Russische gevangenis in april.

In een gesprek met CNN op zondag zei hij dat hij tijdens zijn reis hoge Russische functionarissen en personen had ontmoet die dicht bij de Russische president Vladimir Poetin stonden, hoewel zijn bezoek niet namens de Verenigde Staten was.

‘Ik ben voorzichtig optimistisch over de onderhandelingen over Griner (en) Whelan’, zei Richardson, die ook voormalig gouverneur van New Mexico is en privé heeft gewerkt aan de vrijlating van Amerikaanse gevangenen in het buitenland.

Cherelle Griner (foto) sprak eerder deze maand met CBS News. Dit is de eerste keer dat ze de media toespreekt sinds haar vrouw, Brittney, werd veroordeeld voor drugsbezit in Rusland

Griner werd op 17 februari gearresteerd op verdenking van drugsbezit op de luchthaven Sheremetjevo in Moskou

De Amerikaanse regering heeft naar verluidt de veroordeelde wapenhandelaar Viktor Bout, die een gevangenisstraf van 25 jaar riskeert, aangeboden aan Griner en Paul Whelan, die een gevangenisstraf van 16 jaar wegens spionage in Rusland uitzit.

Het Witte Huis heeft niet bevestigd met welke Russische gevangenen ze zouden worden geruild. Eerder hadden functionarissen gewerkt aan onderhandelingen over een deal met de wapenhandelaar Viktor Bout van Merchant of Death.

Richardson voegde eraan toe dat hij dacht dat een uitwisseling van gedetineerden twee Russen zou omvatten in ruil voor de twee Amerikanen. Hij heeft de Russen niet geïdentificeerd of een exact tijdsbestek gegeven.

Op de vraag of de twee Amerikanen tegen het einde van het jaar kunnen worden vrijgelaten, zei hij: ‘Ik denk het wel. Ik haat het om voorspellingen te doen, maar ja.

Whelan, die in het bezit is van Amerikaanse, Britse, Canadese en Ierse paspoorten, werd in 2020 veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf nadat hij was veroordeeld voor spionage. Hij ontkende de beschuldiging.

De Verenigde Staten zeiden eind juli dat ze een ‘substantieel aanbod’ hadden gedaan om de vrijlating van de twee Amerikanen te bewerkstelligen. Bronnen die bekend zijn met de situatie zeiden dat Washington heeft aangeboden om de Russische wapenhandelaar Viktor Bout te ruilen voor Griner en Whelan.

Er zijn berichten opgedoken dat Moskou de vrijlating heeft gevraagd van een tweede Rus, maar Washington heeft geen verdere details over het exacte aanbod bevestigd.

De onderhandelingen vinden plaats te midden van verbroken betrekkingen tussen de twee landen na de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari, wat heeft geleid tot een door de VS geleide poging om Moskou te straffen met sancties en het diplomatiek te isoleren.