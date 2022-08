Psychologist reveals how you can tell if your partner is really a narcissist

Een psycholoog die gespecialiseerd is in narcistisch misbruik heeft haar expertise gedeeld over hoe je kunt zien of je partner echt een narcist is.

Dr. Sarah Davies, een traumatherapeut gevestigd in Harley Street, vertelde FEMAIL dat narcisme een ‘buzzword’ is geworden op sociale media met een risico op ‘overdiagnose’ van narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPD).

Naar schatting heeft ongeveer vijf procent van de wereldbevolking NPD – hoewel het moeilijk is om het werkelijke aantal te weten, omdat narcisten zelden hulp zoeken en diagnoses krijgen voor hun aandoening.

Met meer dan 1 miljoen berichten op Instagram met de hashtag #narcissisticabuse, maken psychologen zoals Sarah zich echter zorgen dat mensen zonder klinische expertise hun partners of ex-partners ten onrechte als narcisten diagnosticeren.

Hier deelt ze haar deskundige kennis met FEMAIL over hoe narcistisch misbruik er echt uitziet en hoe je kunt zien of het jou overkomt.

Wat is narcisme?

Volgens dr. Davies, die gespecialiseerd is in het herstel van narcistisch misbruik, hebben veel mensen narcistische neigingen, maar slechts een klein percentage van de bevolking heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPD)

Narcisme is een extreem niveau van zelfopname in een mate die ervoor zorgt dat een persoon de behoeften en gevoelens van andere mensen om hen heen negeert.

Narcisten ontslaan vaak andere mensen om te krijgen wat ze willen en begrijpen niet welk effect hun gedrag op andere mensen heeft.

Dr. Davies legde uit: ‘Narcisme zit heel erg in een spectrum, variërend van soms een beetje egoïstisch of egocentrisch zijn (wat we allemaal kunnen zijn), tot ‘narcistische afweer’, tot een volledige persoonlijkheidsstoornis, grenzend aan sociopaat .’

Ze voegde eraan toe dat de zogenaamde ‘mid-range’ van het spectrum, waar ‘narcistische verdedigingen’ liggen, de meest voorkomende manier is waarop narcisme zich presenteert.

Dr. Davies beschreef de term als wanneer iemand op een narcistische manier op iets reageert, maar dat betekent niet dat ze een ‘volwaardige narcist’ zijn.

Een voorbeeld van narcistische verdediging is een onmiddellijke ontkenning wanneer je ergens van wordt beschuldigd, zoals het eten van de laatste chocolade uit een chocoladedoos.

Ze zei: ‘Wat er dan meestal gebeurt, iemand voelt zich slecht en kan dan spijt krijgen en later toegeven: “Ja, sorry dat ik dat heb gegeten, ik kon het niet laten”.’

Hoewel veel mensen narcistische neigingen hebben, wees dr. Davies erop dat het belangrijkste verschil tussen dit en het hebben van NPD is dat de meeste mensen wroeging voelen als ze iets doen waarvan ze denken dat het verkeerd is.

‘ Schuldgevoelens dienen om ons gedrag onder controle te houden en ons te begeleiden om te leven op een manier die in lijn is met onze waarden en moreel kompas ‘, legde ze uit.

‘De meeste mensen, als ze iets doen waar ze geen goed gevoel over hebben, zullen zich oprecht slecht voelen, spijt hebben en het goedmaken door echte actie met een andere manier van doen.

‘Iemand met NPD zal hoogstwaarschijnlijk geen oprechte spijt hebben en zal zich daarom niet slecht genoeg voelen om zich te verontschuldigen of te proberen te veranderen. In plaats daarvan kunnen ze zichzelf als slachtoffer positioneren en/of anderen op de een of andere manier de schuld geven.’

Hoeveel mensen zijn eigenlijk narcisten?

‘Narcisme is tegenwoordig een echt modewoord’, zei dr. Davies.

‘Hoewel het nuttig is dat er meer bewustzijn hierover is, loopt het helaas ook het risico op een overdiagnose en te grote waakzaamheid hiervoor in onze samenleving.’

De psycholoog voegde eraan toe dat volgens statistieken ongeveer 5% van de wereldbevolking een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft.

Hoewel ze vindt dat we te liberaal zijn met ons gebruik van het woord ‘narcist’, denkt ze ook dat het werkelijke percentage mensen met de persoonlijkheidsstoornis groter is dan 5%.

‘Het kan zijn dat er een onderschatting is, aangezien het onwaarschijnlijk is dat narcisten professionele hulp zoeken’, legt ze uit.

‘Een kernkenmerk van een klinische diagnose van narcisme is een onvermogen tot eerlijkheid of zelfreflectie – dit zijn twee dingen die nodig zijn om effectieve psychologische therapie te kunnen volgen.’

Dr. Davies voegde eraan toe dat narcisten moeite hebben om persoonlijke verantwoordelijkheid voor problemen te nemen en zichzelf het liefst als slachtoffer op te stellen om anderen de schuld te geven.

‘Ze zullen het minst snel professionele hulp zoeken, omdat het volgens hen de schuld van iedereen is en dus het probleem van iedereen’, zei ze.

Hoe ziet narcistisch misbruik eruit?

Volgens de website van dr. Davies staat narcistisch misbruik vaak bekend als een vorm van ‘stille mishandeling’.

Ze schreef: ‘In tegenstelling tot fysieke mishandeling waarvan de resultaten duidelijk en onbetwistbaar zijn in de vorm van kneuzingen of snijwonden, is narcistisch misbruik en pesten vaak schijnbaar heel subtiel, vooral in het begin.

‘Narcistisch misbruik wordt vaak uitgevoerd op een manier waarop niemand anders, behalve het slachtoffer, het ziet of vermoedt.

‘In feite is narcistisch misbruik vaak zo manipulatief en beledigend dat patiënten vaak niet zeker weten of wat ze ervaren wel misbruik is.’

Ze legde uit dat veel mensen die lijden aan narcistisch misbruik het gevoel zullen hebben dat ze ‘te gevoelig’ zijn of ‘dingen verbeelden’ – omdat dit is wat de narcist hen zal vertellen.

‘Een symptoom van narcistisch misbruik op zich is dat je een gevoel van twijfel aan jezelf hebt, jezelf in twijfel trekt of aan jezelf twijfelt – het vertrouwen in jezelf en je oordelen en percepties verliezen’, legde ze uit.

Wat is de cyclus van narcistisch misbruik en hoe werkt het? Volgens psychologen neemt de cyclus van narcistisch misbruik in grote lijnen de vorm aan van drie tot vier fasen. Dit zijn: 1. Idealiseren Zodra een narcist zich vastklampt aan een nieuwe vorm van bevoorrading, zullen ze hen krachtig achtervolgen en hen met genegenheid overladen om ervoor te zorgen dat ze hun bron van bevoorrading veilig kunnen stellen. Ze zullen ‘love-bomb’ en lof werpen op het nieuwe object van hun genegenheid om ze aan te haken. Ze kunnen het woord ‘liefde’ al vroeg in de relatie gebruiken en suggereren dat hun slachtoffer hun ‘soulmate’ is. 2. Devalueren Zodra de narcist zeker weet dat hun nieuwe vorm van voeding verslaafd is en waarschijnlijk nergens heen gaat, verandert hun houding ten opzichte van die persoon en stoppen de woorden van genegenheid. De narcist wordt koud en onverschillig, en in veel gevallen zal hij zijn slachtoffer dingen vertellen waardoor hij zich onbekwaam voelt. Ze kunnen kiezen voor het uiterlijk of de persoonlijkheid van de persoon, wat geleidelijk aan hun zelfvertrouwen aantast en hen een ongelooflijk verward gevoel geeft. 3. Weggooien Dit is wanneer de narcist besluit dat ze een nieuwe vorm van bevoorrading willen vinden en het uitmaakt met hun slachtoffer. Veel slachtoffers van narcistisch misbruik kunnen het gevoel hebben dat de relatie heel plotseling en op een koude, pijnlijke manier is beëindigd. Vaak leggen ze de schuld bij het slachtoffer, vertellen ze dat ze ‘gek’ zijn en voelen ze zich klein. Ze zullen een lastercampagne voeren om hun slachtoffer zo laag en gebroken mogelijk te laten voelen, wat ernstige gevolgen voor de geestelijke gezondheid kan hebben. 4. Stofzuiger Deze fase van de cyclus van narcistisch misbruik komt niet altijd voor, maar kan in veel gevallen voorkomen. Het gebeurt wanneer de narcist pogingen doet om hun slachtoffer na een periode van afstand terug in hun leven te brengen. Om hun slachtoffer weer naar binnen te zuigen, zullen ze aan hun hart trekken en de charme weer inschakelen. Ze kunnen een willekeurig excuus vinden om contact op te nemen, zodat ze weer in contact kunnen komen met het slachtoffer. Als het slachtoffer besluit de narcist nog een kans te geven, is de kans groot dat de cyclus opnieuw begint. Bronnen: Psychology Today, ondersteuning voor narcistisch misbruik

Hoe kun je zien of je partner een narcist is of gewoon niet erg aardig?

Volgens dr. Davies kan narcistisch misbruik in een relatie worden gekenmerkt door langdurige patronen van herhaald narcisme.

Ze identificeerde ‘kernthema’s’ die wijzen op een narcistische persoonlijkheid, waaronder:

Preoccupatie met rijkdom, status, macht en succes

Egoïsme en minachting voor anderen

Gebrek aan spijt of schuld

Arrogant, hooghartig gedrag

Een sterk gevoel van recht

Een duidelijk gebrek aan verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf of hun acties

Consequent anderen de schuld geven en beschamen

‘De kern van een narcistische persoonlijkheid is moeilijk te veranderen, dus je zult steeds weer hetzelfde zien’, zei ze.

‘Er zullen ongezonde, destructieve patronen zijn in een narcistisch gewelddadige relatie. Alsof je bij iemand bent die zijn deel van de verantwoordelijkheid niet neemt.’

Dr. Davies voegde eraan toe dat, omdat narcisten anderen de schuld zullen geven van hun problemen en niet aan zichzelf zullen denken, het zeer onwaarschijnlijk is dat je ooit een verontschuldiging van hen zult krijgen.

‘Narcisten ervaren geen wroeging of schuldgevoel zoals de meesten van ons dat doen.

‘Ze zullen in plaats daarvan zo verdedigd worden dat ze denken dat ze de benadeelde partij/slachtoffer zijn en iedereen of iets anders de schuld geven. Ze zullen zelden of nooit verantwoording afleggen.’

Hoe herken je tekenen van narcistisch misbruik in je relatie?

Om narcistisch misbruik te kunnen herkennen, raadt Dr. Davies aan een tweeledige benadering te volgen door het gedrag van uw partner te noteren en vervolgens uw eigen gevoelens te herkennen.

‘Veel mensen met wie ik in de loop der jaren heb gewerkt, erkennen pas achteraf dat ze niet genoeg aandacht schonken aan hoe ze zich voelden, emotioneel of instinctief’, zei ze.

‘Wat merk je aan het gedrag van de ander? Hoe behandelen ze jou en hoe behandelen ze anderen? Hoe praten ze over andere mensen? Hoe zijn hun andere relaties? Hebben ze patronen van problemen met collega’s, vrienden, familie?

‘Tja, hoe voel je je? Hoe voel je je als je bij deze persoon bent? Hoe voel je je in het algemeen bij deze persoon?’

Het belangrijkste is dat Dr. Davies erop wees dat gezonde, liefdevolle relaties je een gevoel van veiligheid en steun moeten geven.

Ze zei: ‘Als je je angstig, gespannen of onzeker voelt of dat je niet op een partner kunt vertrouwen, kan dat een teken zijn dat de relatie ongezond is.’

Dr. Davies voegde eraan toe dat mensen soms allemaal een beetje egoïstisch kunnen zijn, maar dat maakt ons niet noodzakelijk narcisten.

Ze zei: ‘Om te herkennen of je partner narcistisch is of gewoon een slechte dag heeft, moet je een eerlijke, gefundeerde inventaris opmaken of wat er tussen jullie gebeurt en noteren hoe vaak problemen zich voordoen.’

Ze raadde aan om jezelf de volgende vragen te stellen:

Hoe vaak voelt u zich slecht of van streek?

Herken je een van de kenmerken van narcistisch misbruik? D.w.z. gaslighting, ghosting, beschuldigen, ontkenning

Hoe overwin je moeilijkheden? Kun je het doorpraten en verontschuldigen ze zich ooit, of geven ze jou de schuld?

Ben jij degene die elke keer verantwoordelijkheid neemt?

Zit er een patroon in het gedrag van je partner?

Is de relatie van invloed op uw zelfrespect of geestelijke gezondheid?

Dr. Davies merkte op dat ruzies volkomen normaal zijn in relaties, maar de manier waarop je samen door meningsverschillen werkt, is hoe je weet of de relatie gezond is of niet.

Ze zei: ‘In gezonde relaties worden oplossingen relatief snel gezocht en bereikt. Of als er problemen worden onderkend, wordt er gezamenlijk aan gewerkt om deze samen op te lossen. Er is een gedeelde visie en doel.

Relaties met een narcist zijn zeer ontregelend, vaak traumatisch en kunnen zeer schadelijk zijn voor uw geestelijke gezondheid en welzijn.

‘Je kunt echt het gevoel krijgen dat je gek wordt en in extreme gevallen zelfs tot een complete zenuwinzinking leiden.

‘Als je relatie zijn tol eist van je algehele gezondheid en welzijn, is dat een vrij zeker teken dat het giftig is.’

Ze voegde eraan toe: ‘Als je vermoedt dat een partner een narcist is of misbruikt, is het misschien tijd om te overwegen of het een relatie is waar je in wilt zijn.

‘Als je je zorgen maakt, kan het ook helpen om professionele ondersteuning te zoeken.’