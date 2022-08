Princess Diana’s much loved Ford Escort RS is up for sale – 25 years on from her death

De geliefde auto van prinses Diana staat 25 jaar na haar dood te koop.

De Ford Escort RS werd bestuurd door de prinses van 1985 tot 1988, tijdens de vroege jaren van de kinderjaren van haar zonen William en Harry.

Na in de jaren ’90 gewonnen te zijn op een wedstrijd voor radiostations, was hij een aantal jaren in privébezit voordat hij deel uitmaakte van een Ford RS-collectie, waar hij in ‘topconditie’ is gehouden.

Veel minder flitsend dan haar latere auto’s, meed de moeder van twee kinderen de Rolls-Royces en Daimlers van de Royals voor een tijdje voor de bescheiden Escort en werd vaak afgebeeld terwijl ze ermee in Londen reed.

Silverstone Auctions Classic Car Specialist Arwell Richards vertelde FEMAIL: ‘Het zou ons niet verbazen als het meer dan 100.000 pond zou kosten.’

De onopvallende, zwarte Escort RS Turbo stond op aandringen van de koninklijke familie en kreeg een speciale “stealth make-over” van Ford’s Special Vehicle Engineering-afdeling

De auto zou zijn bestuurd door de prinses met een detective op de passagiersstoel. Het zal op 27 augustus onder de hamer gaan bij Silverstone Auctions, in Leamington Spa.

De veilingmeesters vervolgden: ‘Er konden parallellen worden getrokken met de reputatie van de RS Turbo als de People’s Sports Car en de eretitel van People’s Princess die door het Britse publiek aan prinses Diana werd verleend.

‘De RS Turbo is nooit ontworpen om te worden bestuurd door de vrouw van de tweede in lijn naar de Britse troon, noch om de toekomstige koning te vervoeren.

‘We merken met belangstelling op dat Diana’s latere keuze voor luxe auto’s weliswaar duurder was toen ze nieuw waren, maar dat de Ford Escort RS Turbo veel beter presteert op veilingen, in sommige gevallen voor drie keer de prijs van vergelijkbare modellen.’

De 132 pk sterke Ford was een vervanging voor haar vorige Escort – die rood was en een canvas vouwdak had.

SO14, de koninklijke beschermingsdienst, liet haar dit veranderen omdat het haar weinig privacy en geen bescherming gaf.

Het kreeg een gewone voorgrille met vijf lamellen, in plaats van de gebruikelijke drie, en een tweede achteruitkijkspiegel voor de bewaker met een radio in het handschoenenkastje.

Maar hij werd nog steeds geleverd met de blauwe RS gestreepte emblemen en mistlampen voor.

Er wordt gedacht dat de Ford een onderbreking was van haar officiële taken en zou zijn gebruikt om vriendinnen te ontmoeten voor de lunch of om naar de winkels te gaan.

Silverstone Auctions Classic Car Specialist Arwel Richards zei: ‘We hebben een aantal auto’s verkocht die een koninklijke stamboom hebben gehad, maar deze auto voldoet aan alle eisen op het gebied van geschiedenis, zeldzaamheid, staat en kilometerstand. De markt is dol op vroege Ford RS-modellen.

‘Als Royal-auto’s op de veiling komen, zijn dat meestal Rolls-Royces of Range Rovers, dus het is misschien wel uniek en daarom heel opwindend om het allerbeste voorbeeld van de sporthatchback van de arbeidersklasse met zo’n herkomst te bieden.

‘Is het niet fascinerend dat de Escort RS Turbo synoniem zou worden met de witte stiletto’s van Essex, maar dat de eerste kampioen de meest glamoureuze vrouw op aarde was?’

Na Diana werd de auto voor een bescheiden £2.638 gekocht door Ford-manager Geoff King voor zijn vrouw.

In september 1993 maakte het deel uit van een promotionele weggeefactie door radiostation Kiss FM en gewonnen door een Miss Jones van Essex.

Het was vervolgens eigendom van 1994 tot 2008 door een heer Windsor voordat het werd toegevoegd aan een van de beste Ford RS-collecties in het VK.

De prinses had een voorliefde voor doorwaadbare plaatsen en kreeg een Ford Escort Ghia in zilver als cadeau van prins Charles, de auto werd beroemd gebruikt door Diana tijdens haar dagen dat ze op een kinderdagverblijf werkte

Met minder dan 25.000 mijl op de teller bevindt de auto zich in uitzonderlijke staat en wordt geleverd met een Lifetime Tracker, een reservesleutel, interne Ford-memo’s en de registratiedocumenten van de auto.

Prinses Diana’s werd vaak afgebeeld in een andere Ford, een Ford Escort Ghia Saloon uit 1981 die als laatste werd geveild als onderdeel van een gespecialiseerde royalty-veiling nadat hij meer dan twee decennia uit het zicht was verdwenen.

De Ford Escort Ghia in Silver was de auto die prins Charles aan zijn verloofde gaf als verlovingscadeau in mei 1981, twee maanden voor het koninklijk huwelijk en door haar werd gebruikt tot augustus 1982.

Het was naar verluidt eigendom van een vrouw wiens identiteit werd achtergehouden, en ze handhaafde de staat van de auto, waaronder een zilveren kikkermascotte op de motorkap die een kopie was van een geschenk van Diana’s zus, Lady Sarah Spencer, om haar aan het sprookje te herinneren van een mooi meisje wiens kus een kikker in een prins verandert.

Er werd geschat dat de Ford £ 40.000 zou bereiken op een veiling en het verkocht voor £ 47.000.

De ‘stealth car’ op de foto, 25 jaar na de dood van Diana, met een glanzend zwarte buitenkant in uitstekende staat