Princess Anne is trying to ’emulate her parents’ resilience’, claims body language expert

De Princess Royal probeert ‘de veerkracht en kracht van haar ouders na te bootsen door ‘formeel en gedisciplineerd’ te blijven, maar ‘haar verdriet eist duidelijk zijn tol’, beweerde een lichaamstaalexpert.

Prinses Anne, 72, leek stoïcijns toen ze in Londen aankwam na een reis langs de kist van de koningin van Balmoral op zondag naar Edinburgh op maandag, voordat ze vandaag terugkeerde naar de Britse hoofdstad.

De dochter van Hare Majesteit zei dat het ‘een eer en een voorrecht’ was om de monarch te vergezellen op haar laatste reizen in een vanavond vrijgegeven verklaring – waarin ze vertelde hoe ze ‘gelukkig was om de laatste 24 uur van het leven van mijn liefste moeder te delen’ .

Maar lichaamstaalexpert Judi James vertelde FEMAIL dat Anne ‘zichzelf onder druk lijkt te zetten om de traditionele koninklijke houding van de stijve bovenlip te handhaven’.

Vice-admiraal Sir Timothy Laurence en prinses Anne, de Princess Royal, kijken toe terwijl de kist van koningin Elizabeth II arriveert bij RAF Northolt

Judi zei: ‘[Anne is] proberen kracht te tonen in rouw in de stijl van haar moeder en haar vader. De herinnering aan haar moeder die geïsoleerd maar toch veerkrachtig zat op de begrafenis van prins Philip lijkt een houding te zijn die Anne probeert na te streven.

‘Maar het verdriet eist duidelijk zijn tol, mogelijk meer dan voor haar andere broers en zussen die meer open lijken te staan ​​over het uiten en delen van hun verdriet en het ontvangen van tactiele steun van de mensen om hen heen.

‘Anne arriveerde in Londen met de kist van haar moeder en ondanks dat haar man in de buurt was, bleek er geen uitwisseling tussen hen te zijn. Dit kan opzet zijn geweest.

‘Als iemand zich moedig probeert te tonen onder extreme emoties, zijn het vaak blikken of woorden van vriendelijkheid en sympathie die tranen kunnen opwekken.

‘De manier waarop ze een passende marsstap oppikte met de RAF-vrouw die haar begroette, suggereerde een verlangen om zo formeel en gedisciplineerd mogelijk te blijven.’

De deskundige voegde toe: ‘Anne’s gezicht zag er nog meer getekend uit en de manier waarop ze haar tas bleef aanraken en onder één arm duwde, suggereerde angst.

‘Op een gegeven moment vouwde ze haar handen in een spits gebaar van zelfbeheersing, maar haar duimen wreven tegen elkaar in een zelf-troostritueel.’

Judi zei dat het het militaire uniform van Anne was dat haar ‘waarschijnlijk hielp ondersteunen’ tijdens de ‘Vigil of Princes’ – toen ze naast haar broers King Charles, Prince Andrew en Prince Edward bij de kist van haar moeder stond te waken.

‘Het dragen ervan zou gevoelens van discipline en zelfbeheersing oproepen’, zei de deskundige.

Eerder vandaag bracht de Princess Royal hulde aan haar moeder en zei dat het ‘een eer en een voorrecht’ was om de koningin te vergezellen op haar laatste reizen terwijl ze met de kist van de vorst terug naar Londen reisde.

Prinses Anne, de enige dochter van de overleden monarch, vertelde hoe ze ‘gelukkig was om de laatste 24 uur van het leven van mijn liefste moeder te delen’.

Ze zei dat de liefde en het respect voor de koningin op haar reis van Balmoral naar Edinburgh en naar Londen ‘zowel vernederend als verheffend’ waren geweest.

Anne bedankte ook de natie voor de ‘steun en begrip voor mijn dierbare broer Charles’ bij het op zich nemen van zijn taken als koning.

Ze eindigde haar verklaring met de woorden: ‘Aan mijn moeder, de koningin, bedankt.’

Haar eerbetoon werd gedeeld op het Instagram-account van de koninklijke familie, samen met een foto van Anne en de koningin, die voor het eerst werd vrijgegeven ter gelegenheid van de 90e verjaardag van de overleden monarch in 2016. De moeder en dochter poseerden op een bank in de White Drawing Room van Windsor Castle

De prinses was in Schotland toen de koningin ziek werd en bleef aan haar bed in Balmoral Castle, terwijl senior royals zich haastten om hun laatste afscheid te nemen.

Elizabeth II – de langst regerende monarch van het land – stierf vreedzaam op donderdag 8 september.

Anne heeft de taak op zich genomen om het lichaam van haar moeder terug naar Londen te begeleiden, waarbij de koningin dinsdag Schotland voor de laatste keer verlaat op weg naar RAF Northolt.

De eikenhouten kist van de koningin reisde, vergezeld door Anne en haar echtgenoot vice-admiraal Sir Tim Laurence, naar Buckingham Palace waar koning Charles III, de koningin-gemalin, de prins en prinses van Wales en de hertog en hertogin van Sussex hem opwachten.

Ook zijn er de graaf en gravin van Wessex, de hertog van York, prinses Beatrice en echtgenoot Edoardo Mapelli Mozzi, prinses Eugenie en echtgenoot Jack Brooksbank, Zara en Mike Tindall, Lady Louise Windsor en burggraaf Severn, en de kinderen van prinses Margaret, Lady Sarah Chatto en graaf Snowdon.

Anne’s volledige verklaring zei: ‘Ik had het geluk om de laatste 24 uur van het leven van mijn liefste moeder te delen. Het was een eer en een voorrecht om haar te vergezellen op haar laatste reizen.

‘Getuige zijn van de liefde en het respect die zo velen op deze reizen hebben getoond, was zowel vernederend als opbeurend.

‘We zullen allemaal unieke herinneringen delen. Ik bedank iedereen die ons gevoel van verlies deelt.

De Princess Royal kijkt toe hoe de kist van koningin Elizabeth II naar een lijkwagen wordt gebracht bij het verlaten van de kathedraal van St. Giles

Prinses Anne, prinses Royal en haar echtgenoot vice-admiraal Sir Tim Laurence kijken toe terwijl dragers de kist van koningin Elizabeth II dragen vanuit de kathedraal van St. Giles

Het gezelschap aan toonder draagt ​​de kist van koningin Elizabeth II naar een lijkwagen terwijl ze zich voorbereiden om te vertrekken uit de kathedraal van St. Giles

Prinses Anne en haar man Sir Tim Laurence arriveren bij St Giles’ Cathedral

‘Misschien zijn we eraan herinnerd hoeveel van haar aanwezigheid en bijdrage aan onze nationale identiteit we als vanzelfsprekend beschouwden.

‘Ik ben ook zo dankbaar voor de steun en het begrip dat ik heb geboden aan mijn dierbare broer Charles, aangezien hij de extra verantwoordelijkheden van de vorst op zich neemt. Aan mijn moeder, de koningin, bedankt.’

De prinses, die bij haar moeder was in de aanloop naar haar dood, is ook naast haar geweest in de dagen sinds ze stierf.

Gisteravond schreef Anne geschiedenis toen ze de eerste koninklijke vrouw werd die deelnam aan de ‘Vigil of Princes’ – wakend bij de kist van haar moeder naast haar broers koning Charles, prins Andrew en prins Edward.

Tijdens de 20 minuten durende wake in St Giles’ Cathedral in Edinburgh, hield prinses Anne, die haar ceremoniële marine-uniform droeg, haar ogen naar de vloer gericht.