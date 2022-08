Prince Harry’s African tour! Duke poses for a snap with Rwandan president during surprise visi

De hertog van Sussex heeft zijn verrassende solo-reis door Afrika voortgezet met een bezoek aan Rwanda om de president van het land te ontmoeten.

Prins Harry, 37, die momenteel in zijn herenhuis van $ 14 miljoen in Californië woont nadat hij zijn koninklijke plicht heeft verlaten, maakte vorige week een soloreis naar de azuurblauwe kust van de Indische Oceaan.

De hertog maakte de 20.000 reis vanuit Californië om een ​​groep Amerikaanse functionarissen, natuurbeschermers en filantropen te ontvangen tijdens een rondleiding door de ongerepte Bazaruto-archipel in zijn rol als president van African Parks, zei zijn woordvoerder.

Nu is echter gebleken dat de vader van twee kinderen ook Rwanda heeft bezocht tijdens zijn reis naar Afrika.

De ambtenaar van de president Twitter account geplaatst: ‘President Kagame ontving prins Harry, de hertog van Sussex, die Rwanda bezocht als onderdeel van zijn werk als president van African Parks.

‘De regering van Rwanda heeft overeenkomsten met Afrikaanse parken om de nationale parken Akagera en Nyungwe te beheren.’

Later bezocht hij het Kigali Genocide Memorial, waar de organisatie een aantal foto’s van de koninklijke familie deelde Twitter en schrijvend betuigde hij ‘zijn respect aan de slachtoffers van de genocide tegen de Tutsi’s.’

De koninklijke leek niet vergezeld te zijn door zijn vrouw Meghan Markle, 41, of zijn kinderen Archie, drie, of Lilibet, één, tijdens de reis.

Het nieuws over het verrassende Afrikaanse bezoek van de prins kwam voor het eerst naar buiten nadat hij werd gefotografeerd in de luxe Vilanculos Beach Lodge van $ 270 nachten aan de rand van het Bazaruto Archipelago National Park, dat vorige week wordt beheerd door African Parks.

Een bron vertelde aan MailOnline dat Harry afgelopen zondag naar Heathrow vloog, waar hij overstapte op een aansluitende vlucht naar Johannesburg.

Harry en zijn ex-vriendin Chelsy bezochten regelmatig het eiland Bazaruto, het grootste van de zes in de archipel, waar ze optimaal gebruik maakten van de lege witte zandstranden en snorkelden in koraalriffen die bevolkt worden door duizenden soorten zeedieren.

Bazaruto’s isolement en bescherming hebben ook een van ‘s werelds laatste populaties doejongs bewaakt, ook bekend als zeekoeien, de gigantische onderwatergrazers die op de rand van uitsterven staan.

De hertog van Sussex, 37, bracht vorige week een verrassend solo driedaags bezoek aan Mozambique (foto, tijdens de reis)

De blonde schoonheid ging zeven jaar met prins Harry uit tot 2010 en is in de 12 jaar daarna grotendeels uit de schijnwerpers gebleven.

Yassin Amuji, het hoofd van de toeristenvereniging van Vilanculos, ontmoette Harry tijdens het ontbijt in zijn resort aan het strand voordat de prins per boot vertrok vanuit de plaatselijke haven om het werk te controleren van African Parks dat de Bazaruto-archipel beheert.

‘Hij was eenvoudig en nederig en zeer beleefd, zelfs wanneer gasten in het hotel foto’s kwamen maken.

‘Ik heb prins Harry naar dit gebied zien komen sinds hij in de twintig was en genieten van zijn vakantie naar Bazaruto. Ik weet dat hij terug zal komen en hopelijk de volgende keer zijn familie mee zal nemen’, vertelde de heer Amuji aan MailOnline.

‘Ik heb hem uitgelegd hoe moeilijk het is in de toeristenindustrie vanwege covid en hij was erg sympathiek en wenste ons het beste.

Harry en zijn ex Chelsy bezochten regelmatig het gebied waar ze optimaal zouden genieten van de witte zandstranden

‘Hij toerde door de archipel om het werk van African Parks te zien en reisde per boot vanuit Vilanculos omdat het heel dichtbij is met de boot en je op die manier veel van de dieren in het wild kunt zien.’

Harry staat ook dicht bij Mozambique’s voormalige First Lady Graca Machel, die ook de weduwe is van Nelson Mandela, de eerste president van Zuid-Afrika na de apartheid.

Tijdens zijn recente toespraak bij de Verenigde Naties, op Nelson Mandela Day, uitte Harry zijn diepe verbondenheid met het continent.

‘Sinds ik op 13-jarige leeftijd voor het eerst Afrika bezocht, heb ik altijd hoop gevonden op het continent. Sterker nog, het grootste deel van mijn leven is het mijn reddingslijn geweest… Het is waar ik me het dichtst bij mijn moeder voelde en troost zocht nadat ze stierf, en waar ik wist dat ik een zielsverwant in mijn vrouw had gevonden’.

Harry en Meghan overwogen om zich in Kaapstad te vestigen voordat ze uiteindelijk naar Canada en vervolgens naar Californië verhuisden. Veel van de beste vrienden van de hertog zijn gevestigd in het naburige Botswana.

Meghan, 40, en Harry zijn verschillende keren samen naar Afrika gereisd, waaronder een bezoek aan Botswana in het begin van hun relatie in de zomer van 2016.

‘Ik heb haar kunnen overhalen om met mij mee te gaan naar Botswana. We kampeerden met elkaar onder de sterren.

‘Ze kwam vijf dagen met me mee, wat absoluut fantastisch was’, zei Harry na hun verloving. ‘Dus toen waren we echt alleen, wat voor mij cruciaal was om ervoor te zorgen dat we elkaar konden leren kennen.

De rondreis van het stel door Afrika in 2019, met hun zoon Archie mee, was de laatste die ze maakten als leden van de koninklijke familie.

Het in Zuid-Afrika gevestigde African Parks beheert namens regeringen ongeveer 20 nationale parken in bijna een dozijn landen, waaronder Malawi, Zambia, Rwanda en Tsjaad.

Het paar zou het eiland Bazaruto bezoeken, het grootste van zes in de archipel, waar ze zouden snorkelen in koraalriffen die bevolkt worden door duizenden soorten zeedieren (foto, een resort waar Harry en Chelsy in 2004 verbleven)

De liefdadigheidsinstelling voor natuurbehoud is een van de weinige particuliere mecenassen die Harry na Megxit in 2020 behield. Hij werd het boegbeeld nadat hij als vrijwilliger in Malawi had gewerkt, waar ze 500 olifanten herplaatsten – het meest ambitieuze project in zijn soort.

Zijn verrassingsbezoek komt nadat bleek dat de Sussexen volgende maand voor het eerst sinds het platina jubileum naar Groot-Brittannië zullen komen om verschillende liefdadigheidsevenementen bij te wonen, waaronder de One Young World Summit in Manchester op 5 september.

Op foto’s die online werden gedeeld van het bezoek van de hertog aan het land, zag hij er ontspannen uit in een grijs poloshirt, een baseballpet en een marineblauwe short.

In een oogwenk gepost door auteur Eric Morier-Genoud op Twitterde koninklijke kon worden gezien poseren met een andere man.

De hertog heeft Mozambique eerder bezocht – in 2010 bracht hij een geheim bezoek aan het land waar hij zich aansloot bij de Britse liefdadigheidsinstelling The Halo Trust (afgebeeld in 2010)

De hertog heeft Mozambique eerder bezocht – in 2010 bracht hij een geheim bezoek aan het land waar hij zich aansloot bij de Britse liefdadigheidsinstelling The Halo Trust.

De liefdadigheidsinstelling ruimde maar liefst 105.000 landmijnen op uit het noorden van het land en nam de toen 25-jarige Harry mee om hun werk te zien in een dorp dicht bij de Cahora Bassa-dam in Tete, centraal Mozambique.

Zijn laatste bezoek komt wanneer koninklijke experts zeiden dat Harry en Meghan hun bezoek aan het VK volgende maand kunnen gebruiken als een kans om de koningin te zien, hoewel hun aankomst samenvalt met een drukke week waarin de vorst ook de nieuwe premier zal ontmoeten.

Daarna gaan ze naar Duitsland voor het Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go-evenement, voordat ze op 8 september terugkeren naar het VK voor de WellChild Awards.

Het is niet bekend of hun driejarige zoon Archie of Lilibet zich bij hen zal voegen.

Het paar wil waarschijnlijk tijd doorbrengen met de koningin na ‘nauwelijks 15 minuten’ met haar te hebben genoten tijdens de platina-jubileumvieringen deze zomer, volgens koninklijke kijkers.

De vorst is momenteel in Balmoral, maar zal op 6 september in Londen zijn om Liz Truss of Rishi Sunak te ontmoeten wanneer ze premier worden.

Eerder deze maand nodigde ze Harry en Meghan uit om haar te vergezellen op haar Highland-retraite, meldde The Sun.

Koninklijke expert Richard Fitzwilliams suggereerde eerder deze week dat een ontmoeting met de vorst waarschijnlijker zou zijn in Londen of Windsor.

Hij vertelde MailOnline: ‘De berichten dat de koningin Harry en Meghan had uitgenodigd voor Balmoral, zijn nooit bevestigd. Het zou echter alleen logisch zijn voor hen om haar te zien wanneer ze in Windsor is en wanneer ze in Frogmore zijn gevestigd, omdat ze maar heel weinig tijd met haar konden doorbrengen tijdens het platina jubileum.

‘Als ze naar beneden komt zoals verwacht, kan ze de nieuwe premier ontvangen in Windsor of in Buckingham Palace. Er zou ook tijd zijn voor haar en de Sussexen om de toekomst te bespreken, die hopelijk constructiever zal zijn dan het recente verleden.

‘Ze moeten zich er ook van bewust zijn dat een vorm van verzoening in het Platina Jubileumjaar zeker goed zou zijn voor het imago dat ze als filantropen willen hebben.’

Phil Dampier suggereerde echter dat Balmoral de meest waarschijnlijke locatie zou kunnen zijn.

‘Of hij de koningin ontmoet, hangt waarschijnlijk van haar af. Als ze zegt dat ze ze wil zien, komen ze zeker langs voor een praatje’, zegt hij tegen MailOnline.

‘Ik weet zeker dat ze zou hopen dat de ontspannen sfeer daar meer bevorderlijk zou zijn om dingen door te praten en de problemen waarmee ze allemaal worden geconfronteerd, op te lossen.

‘Meghan zal de jacht-, schiet- en visomgeving van de Hooglanden niet leuk vinden, maar de koningin zou zich veel prettiger voelen om ze daar te ontmoeten dan een gehaaste ontmoeting in Londen.’

Een woordvoerder van de Sussexen zei: ‘Prins Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex zijn verheugd om begin september een bezoek te brengen aan verschillende goede doelen die hen na aan het hart liggen.’

De aankondiging komt slechts enkele weken nadat bekend werd dat Harry een tweede rechtszaak had aangespannen tegen de regering en Scotland Yard over de beslissing om hem niet toe te staan ​​te betalen voor politiebescherming wanneer hij vanuit Californië op bezoek komt.

De hertog van Sussex klaagt het ministerie van Binnenlandse Zaken al aan wegens zijn besluit in 2020 om zijn door de belastingbetaler gefinancierde bescherming in te trekken, wat het volgens hem onveilig maakt om naar Groot-Brittannië te komen met zijn vrouw, Meghan Markle, en twee kinderen, Archie en Lilibet.