Prince Harry looked ‘much more ill at ease on his return to the UK’, claims body language expert

Meghan Markle schreef een ‘kleine liefdesbrief aan prins Harry met haar gegiechel, neusrimpels en terughoudende uitdrukkingen’ – terwijl hij er ‘veel ongemakkelijker uitzag bij zijn terugkeer naar het VK’, beweerde een lichaamstaalexpert.

De hertog en hertogin van Sussex keerden deze week terug naar Groot-Brittannië om vanavond de One Young World-top in Manchester bij te wonen, waar Meghan, 41, een keynote speech hield.

In haar toespraak tot de ongeveer 2000 gasten leek de moeder van twee een ‘kleine liefdesbrief’ aan haar man te geven, volgens lichaamstaalexpert Judi James, die haar ‘lange knipperingen en neusrimpels opmerkte terwijl ze verwees naar hem’.

Hoewel de hertogin er blijkbaar ‘koninklijk en elegant’ uitzag naast haar partner, zag Harry er ‘veel meer op zijn gemak uit bij zijn terugkeer naar het VK, en reageerde door naar beneden en vervolgens naar boven te kijken met wat leek op een zucht’, zei de deskundige.

Vanavond was het eerste publieke optreden van het paar in Groot-Brittannië sinds ze terugkeerden voor het platina-jubileum van de koningin in juni, terwijl Harry’s juridische strijd met het ministerie van Binnenlandse Zaken voortduurde nadat ze 24/7 door de belastingbetaler gefinancierde gewapende politie-lijfwachten waren geweigerd.

In een reactie op het uiterlijk van het duo zei Judi: ‘Van haar prachtige scharlakenrode outfit tot haar gegiechel, lange knipperingen en neusrimpels terwijl ze naar hem verwees, zag Meghan’s optreden vanavond eruit als een kleine liefdesbrief aan Harry.

‘Ze zag er ook heel koninklijk uit, terwijl ze de aangeboden hand aanraakte toen ze uit de auto stapte als een echte en zeer elegante hertogin.

Terwijl ze Harry bij aankomst de hand vasthield, raakte ze zijn rug aan in haar kenmerkende gebaar van liefdevolle geruststelling terwijl hij zich boog om de gastheren te begroeten, en terwijl ze in kleermakerszit en elegant naast hem zat, fluisterde en praatte ze met hem tijdens de vlagceremonie.

‘Haar toespraak bevatte belangrijke lichaamstaalpunten over het zijn van een ‘moeder’, wat leidde tot een lange, emotionele afgesneden oogknippering van dankbaarheid toen het publiek in applaus uitbarstte bij deze prestatie en toen kwam haar verwijzing naar 2019 toen haar leven ‘veranderde’ aanzienlijk”.

‘Haar gezicht vertrok in een uitdrukking van terughoudendheid terwijl ze een veelbetekenende glimlach toegaf naar het publiek om haar huwelijk met Harry te herkennen.

De hertogin van Sussex (foto), 41, koos voor een scharlaken Valentino-blouse van £ 1.100 en bijpassende broek met wijde pijpen van £ 1.200 van de Italiaanse luxeontwerper bij aankomst in Bridgewater Hall naast de hertog, 37, die beiden naar de noordelijke stad reisden via trein vanuit Londen Euston

Ziet er stijlvol uit! Meghan (foto links) zou haar levendige rode outfit hebben aangevuld met een paar hakken van haar favoriete Italiaanse merk Aquazzura

‘Ze giechelde zelfs om te suggereren dat haar emoties nog even sterk waren als toen en ze zei dat ze ‘opgewonden’ was dat hij zich deze keer bij haar kon voegen.

‘Er fladderde zelfs wat wimpers om haar te laten verschijnen in de wittebroodswekenfase van haar liefdesverhaal met Harry.’

Toch leek de hertog van Sussex niet zo op zijn gemak, volgens Judi, die zei: ‘Harry zelf leek veel minder op zijn gemak bij zijn terugkeer naar het VK, en reageerde door naar beneden en vervolgens naar boven te kijken met wat leek op een zucht.

‘Zijn angstrituelen kwamen vaak voor, wat duidt op een verlangen om zichzelf gerust te stellen toen hij zijn kleding aanraakte en zijn stropdas een paar keer controleerde.’

Het evenement bracht jonge leiders uit meer dan 190 landen samen en waar Meghan, een counselor voor One Young World, een toespraak hield over gendergelijkheid – haar eerste persoonlijke toespraak in het VK sinds ze meer dan twee jaar geleden stopte als senior werkende royal .

Meghan glimlachte en hield de hertog de hand vast terwijl ze zich een weg baanden door het auditorium, voordat ze het podium opgingen voor 2000 jonge leiders

Meghan glimlachte en hield de hertog de hand vast terwijl ze zich een weg baanden door het auditorium, voordat ze het podium opgingen voor 2000 jonge leiders.

Harry en Meghan zaten samen centraal op een bankje terwijl ze zich bij de One Young World-consulenten voegden om de vlaggendragers enthousiast te zien paraderen met de vlaggen van meer dan 200 landen tijdens de openingsceremonie.

Meghan, moeder van twee kinderen, wiegde op de maat van de muziek, waaronder Dancing In The Streets en Respect, terwijl ze in haar handen klapte.

Daarna sprak ze het publiek toe en zei tegen jonge toekomstige wereldleiders: ‘Jullie zijn de toekomst… jullie zijn het heden… Jullie zijn degenen die nu, op dit moment, de positieve en noodzakelijke verandering over de hele wereld aandrijven. En daarvoor ben ik zo dankbaar dat ik vandaag in uw gezelschap ben.’

Waar anders zullen Harry en Meghan op bezoek komen tijdens hun Europese tour? Dinsdag 6 september: Invictus Games Düsseldorf 2023 Na de reis van maandag naar Manchester, reizen de Sussexen dinsdag naar Düsseldorf om een ​​jaar te vieren voor Harry’s volgende Invictus Games. Harry maakte eerder al bekend dat de zesde wedstrijden in september 2023 worden gehouden. Hij en Meghan woonden afgelopen april in Nederland de Invictus Games van 2022 bij. woensdag 9 september De Sussexen hebben woensdag geen officiële plannen. Ze hebben niet gezegd of ze van plan zijn de koningin te bezoeken die in Balmoral in Schotland is. Donderdag 8 september: WellChild Awards Het koppel keert donderdag terug naar Groot-Brittannië voor de WellChild Awards-ceremonie in Londen, waar Harry een toespraak zal houden. De WellChild Awards willen ‘de inspirerende kwaliteiten van de ernstig zieke kinderen en jongeren in het VK vieren, samen met degenen die net dat beetje extra doen om een ​​verschil in hun leven te maken.’

Meghan sprak ook over de eerste keer dat ze in 2014 werd gevraagd als counselor voor One Young World en dat ze een ‘pinch me-moment’ had.

Ze herinnert zich: ‘En daar was ik dan, het meisje uit Suits. Ik werd omringd door wereldleiders, humanitairen, premiers en activisten voor wie ik zo’n diep en langdurig respect en bewondering had. En ik mocht naar binnen, om plaats te nemen aan de tafel.

‘Ik was zo overweldigd door deze ervaring, denk ik, ik denk dat ik zelfs mijn kleine papieren plaatsmarkering heb bewaard met mijn naam erop. Gewoon bewijs: bewijs dat ik daar was, bewijs dat ik erbij hoorde, want de waarheid was dat ik niet zeker wist of ik erbij hoorde.’

De hertogin vervolgde: ‘Omdat de waarheid was, wist ik niet zeker of ik erbij hoorde. Ik was zo nerveus, ik twijfelde aan mezelf en ik vroeg me af, vroeg me af of ik goed genoeg was om daar te zijn?’ Maar ze voegde eraan toe One Young World, ‘zag in mij, net zoals ik in jou, het heden en de toekomst.’

Meghan voegde toe: ‘En ik wil dat punt maken omdat ik vaak met jonge meisjes praat over de komende jaren. Over wat je gaat doen, wat je moet adopteren om te herstellen van vorige generaties en ook welke erfenis je nalaat.

‘Daarin verwaarlozen we te vaak het punt – je doet het nu. Jij, hier, in dit huidige moment, dit is waar het allemaal begint.’

Harry en Meghan werden eerder afgebeeld terwijl ze een zij-ingang van London Euston binnenreden nadat ze de 27 mijl van hun Britse basis in Frogmore Cottage in Windsor naar het treinstation waren gereden in een hybride elektrische Range Rover – een reis die ongeveer een uur duurde.

De Sussexen werden vergezeld door twee lijfwachten en gevolgd door een andere Range Rover toen ze het terrein van Windsor Castle verlieten, voordat Meghan haar eerste toespraak hield voor een Britse menigte sinds Megxit.

Ze hadden de nacht doorgebracht op minder dan 800 meter van prins William, Kate en hun drie kinderen – maar de families zullen elkaar naar verwachting niet ontmoeten, in een beslissing die de diepe kloof tussen de broers onderstreept.

Ondertussen komt het besluit van het paar om ten minste twee particuliere beveiligingsbedrijven en hondenteams te gebruiken om een ​​stalen ring rond Bridgewater Hall te vormen slechts enkele dagen nadat Meghan aan The Cut Magazine in de VS had verteld dat het ‘veel moeite’ kost om te vergeven en te laten doorschemeren dat ze ‘alles kan zeggen’.

Het is duidelijk dat het paar en de organisatoren van evenementen particuliere beveiliging hebben geregeld nadat Harry te horen kreeg dat hij niet langer recht had op door de belastingbetaler gefinancierde officiële gewapende politie-lijfwachten. Een woordvoerder van de politie van Greater Manchester bevestigde dat de agenten er niet bij betrokken waren, en voegde eraan toe dat de beveiliging voor het evenement ‘particulier was verkregen’.

Het gebied buiten de locatie met 2.300 zitplaatsen werd anderhalf uur voordat het paar arriveerde na 18:00 uur vrijgemaakt van het publiek, zo werd gemeld.

De reis van Harry en Meghan valt te midden van Harry’s voortdurende juridische strijd met de regering over zijn veiligheid in het VK. Hij lanceerde juridische stappen nadat hem was verteld dat hij niet langer ‘dezelfde graad’ van persoonlijke bescherming zou krijgen nadat hij in 2020 een stap terug had gedaan uit de koninklijke familie.

Hij zei dat hij zich niet veilig voelde onder de huidige veiligheidsregelingen die zijn familie hierheen brachten en heeft aangeboden de Britse politie te betalen om zelf als lijfwacht op te treden. Vorige maand won hij een bod om een ​​claim van het Hooggerechtshof in te dienen tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De volgende stop voor het paar is Duitsland voor het Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year To Go-evenement dat dinsdag plaatsvindt, voordat ze terugkeren naar het VK voor de WellChild Awards in Londen, waar Harry donderdag zal spreken.

De Sussexen zouden zaterdag zijn aangekomen in Frogmore Cottage in Windsor voorafgaand aan hun Europese tournee. De accommodatie ligt op slechts 100 meter afstand van de nieuwe Adelaide Cottage met vier slaapkamers van Cambridge, waar William en Kate het weekend met hun kinderen doorbrachten.