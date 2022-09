Prince Charles visits the New Lanark Unesco World Heritage Site in Scotland 

De prins van Wales was in een goed humeur vandaag toen hij een rode tartan-kilt aantrok om de UNESCO-werelderfgoedlocatie New Lanark te bezoeken.

Prins Charles, die in Schotland bekend staat als de hertog van Rothesay, straalde toen hij vanmorgen op de Schotse locatie aankwam en zwaaide naar koninklijke fans die zich voor de gelegenheid hadden verzameld.

In New Lanark, een speciaal gebouwd 18e-eeuws molendorp, creëerden David Dale en Robert Owen een model voor industriële gemeenschappen dat zich in de 19e en 20e eeuw over de hele wereld zou verspreiden.

Charles bekeek een tentoonstelling van industriële artefacten en zal ook gigantische stoommachines en de enorme hoofdtextielkamer zien waar de bewaarde weefgetouwen nog steeds in bedrijf zijn en textiel produceren voor commercieel gebruik.

Hun meest recente product is een speciaal geproduceerde Jubilee-wol, ter gelegenheid van het Queen’s Platinum Jubilee, dat Charles zal bekijken.

Later zal hij de ouders ontmoeten van een tiener die stierf aan een allergische reactie op een Pret-baguette terwijl hij een wereldwijd symposium over allergieën organiseert.

Wetenschappers van over de hele wereld zijn afgereisd naar Dumfries House in Ayrshire voor het tweedaagse symposium, georganiseerd door de Natasha Allergy Research Foundation.

De stichting is opgericht door Tanya en Nadim Ednan-Laperouse wiens 15-jarige dochter Natasha stierf na een ernstige allergische reactie op sesam in een broodje tijdens een vlucht naar Frankrijk in 2016.

Charles heeft gezegd dat hij ‘onbegrijpelijk’ was door haar dood en de manier waarop haar ouders ‘zich belangeloos hebben ingezet om te voorkomen dat andere families op dezelfde manier lijden’.

Tijdens het tweedaagse wereldwijde symposium op dinsdag en woensdag neemt Charles deel aan een rondetafelgesprek met wetenschappers en Natasha’s ouders Nadim en Tanya Ednan-Laperouse.

Zeventien toonaangevende allergie-experts uit het VK, de VS, Finland, Duitsland, Hong Kong en Denemarken wonen het evenement bij.

Natasha stierf op 17 juli 2016 op 15-jarige leeftijd na het eten van een Pret a Manger-baguette met artisjok, olijven en tapenade voordat ze met haar vader en beste vriend aan boord ging van een vlucht op Heathrow.

Een lijkschouwer concludeerde dat ze het stokbrood niet zou hebben gegeten als de sesamzaadjes – waarvoor ze ernstig allergisch was – op het etiket waren vermeld.

De heer Ednan-Laperouse, mede-oprichter van Natasha’s Foundation, zei: ‘We zijn ZKH The Prince of Wales zeer dankbaar voor het inspireren en organiseren van dit gedenkwaardige evenement, waarbij veel van ‘s werelds toonaangevende allergie-experts zullen worden betrokken.

‘Door de wetenschappers in één ruimte samen te brengen, hopen we de belangrijkste en meest effectieve manieren te vinden om de allergie-epidemie aan te pakken, om te voorkomen dat andere families het verlies en het liefdesverdriet moeten doorstaan ​​dat we hebben moeten doorstaan ​​na de dood van Natasha.’

Het komt terwijl prins Charles zich blijft voorbereiden op meer bombshells na de komst van de Sussexen in Europa.

Degenen die de prins van Wales kennen, zeggen dat hij gewond is geraakt door de woorden en daden van zijn zoon en schoondochter, die de koninklijke familie herhaaldelijk hebben bekritiseerd.

Bronnen zeggen dat de 73-jarige Harry, Meghan en zijn kleinkinderen, Archie en Lilibet, ‘houdt van en mist’, en zich bijzonder gekwetst voelt nadat hij tijd met hen doorbracht tijdens het platina jubileum in juni.

Charles zou hun tijd samen hebben gezien als een ‘kleine daad van herstel’ na het geweldige interview van Sussex met Oprah Winfrey in 2021, waarin Harry zei dat hij zich ‘echt in de steek gelaten’ voelde door zijn vader.

De spanningen liepen vorige week verder op na een interview waarin Meghan suggereerde dat de Sussexen gedwongen waren de Atlantische Oceaan over te steken omdat ‘door te bestaan, we de dynamiek van de hiërarchie verstoorden’.

In een gesprek met het Amerikaanse tijdschrift The Cut beweerde ze ook dat haar man zijn vader had ‘verloren’, waarbij bronnen dicht bij het paar zeiden dat dit geen verwijzing was naar Prins Charles, maar naar haar vervreemding met haar eigen vader.

Koninklijke insiders bestempelden het interview, waarin Meghan zichzelf ook met Nelson Mandela vergeleek, als ‘waanzinnig’ en hebben hun bezorgdheid geuit over de impact van hun opmerkingen op de koningin.

Een van hen zei dat de koningin, die nu 96 is en zich de afgelopen maanden heeft teruggetrokken uit een reeks openbare evenementen te midden van aanhoudende angsten voor haar gezondheid, niet ‘op spanning wil blijven’ en voortdurend wacht op de ‘volgende atoombom’.

De Sussexen arriveerden eind vorige week in Windsor, maar een reünie met prins Charles of de hertog en hertogin van Cambridge wordt onwaarschijnlijk geacht.

Bronnen in koninklijke kringen hebben sindsdien teruggeslagen naar het paar, waarbij ze hun tirades tegen het leven brandmerken als werkende royals ‘waanzinnig’ en ‘tragisch’ – en sensationeel suggereren dat ze ‘net zoveel tegen het systeem tekeergaan’, zelfs nadat Megxit volhield publiek en dus commercieel belang bij hun ‘merk’.

De acties van het paar lijken ook in tegenspraak met de openbare verklaring die ze in januari 2020 hebben vrijgegeven, nadat ze een deal met de koningin hadden bereikt om het koninklijke leven te verlaten, waarin ze beloofden dat ‘alles wat ze doen de waarden van Hare Majesteit zal blijven handhaven’.

Op de zogenaamde ‘Sandringham Summit’ gaf Harry zijn militaire benoemingen op en hun publieke financiering werd stopgezet, waardoor ze naar de Verenigde Staten konden gaan waar ze miljoenencontracten hebben gesloten met Spotify en Netflix.

Hoe dan ook, de koningin heeft herhaaldelijk gezegd dat de Sussexen ‘geliefd’ blijven bij de koninklijke familie.

Maar een bron vertelde de Sunday Times: ‘Het is moeilijk in te zien hoe wat ze doen zou overeenkomen met de waarden van de koningin, die mensen nooit heeft aangemoedigd om diep persoonlijke familierelaties in het openbaar te bespreken.’