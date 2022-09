Prince Andrew wears a suit and is banned from saluting as he joins siblings for vigil in Edinburgh

Prins Andrew mocht zijn militaire outfit niet dragen en salueren tijdens de nachtwake voor zijn moeder in Edinburgh.

De hertog van York kwam gisteren naar de ceremonie in een pak, een scherp contrast met zijn broers en zussen – prinses Anne en prins Edward – die hun militaire uniformen droegen voor de traditionele wake van de prinsen in de kathedraal van St. Giles.

Het was een openbare verkleedpartij voor het derde kind van de koningin, en een herinnering aan zijn verlaagde status nadat hij zijn militaire titels had afgenomen en door de Firma uit het openbare leven was gezet vanwege zijn banden met de beruchte pedofiel Jeffrey Epstein.

De afgelopen jaren werd hij geplaagd door beschuldigingen van een van Epstein’s ‘seksslaven’ die beweerde dat de koninklijke familie haar seksueel had misbruikt toen ze nog minderjarig was volgens de Amerikaanse wet.

Dit culmineerde in een bomaanslag in de VS en een buitengerechtelijke schikking van miljoenen ponden, hoewel de hertog van York de beschuldigingen consequent heeft ontkend.

In de fall-out gaf Andrew zijn HRH-status op en werd hij ontdaan van al zijn militaire eretitels, waaronder kolonel van de Grenadier Guards.

En dit werd gisteren duidelijk toen zijn broers en zussen arriveerden om een ​​wake te houden over de kist van hun moeder in hun militaire uniformen, terwijl Andrew alleen een pak en zijn medailles droeg.

Leden van de koninklijke familie staan ​​vandaag bij een dienst van gebed en reflectie voor het leven van koningin Elizabeth II in de St Giles Cathedral in Edinburgh

Prins Andrew mocht vandaag zijn militaire uniform niet dragen tijdens de wake voor zijn moeder. Hier is hij afgebeeld terwijl hij spreekt met zijn oudere broer, koning Charles (rechts) buiten de kathedraal van St. Giles

Prinses Anne (links) en prins Edward (rechts) woonden de wake bij in volledig militair uniform, terwijl Andrew (middenachter) gekleed was in een pak

Prins Andrew keert terug naar de kudde – maar niet voor lang De afgelopen jaren heeft Prins Andrew zich relatief onopvallend gehouden na beschuldigingen over zijn banden met de beruchte pedofiel Jeffrey Epstein. Hij is zelden in het openbaar gezien en was slechts gepland om op één evenement te verschijnen tijdens de viering van het platina-jubileum van de koningin – iets wat hij uiteindelijk miste vanwege het krijgen van Covid. Met het overlijden van zijn moeder mag hij terugkeren naar de publieke belangstelling om deel te nemen aan de nationale rouw die de komende weken zal plaatsvinden. Er wordt echter niet verwacht dat dit een permanente terugkeer zal zijn, met de Telegraaf het melden van de nieuwe koning zal hem waarschijnlijk niet in staat stellen om formele functies opnieuw op te starten. Koning Charles, samen met zijn zoon, prins William, waren twee van de belangrijkste drijvende krachten achter de verbanning van Andrew uit het openbare leven terwijl ze vochten om de gevolgen van zijn relatie met Epstein en de daaropvolgende civiele zaak van seksueel misbruik met een van de slachtoffers van de pedofiel in te dammen. Het meldt dat ze hem waarschijnlijk terug uit het publieke oog zullen dwingen zodra de rouw om Hare Majesteit voorbij is.

Na een korte processie stonden koning Charles III, Anne, de koninklijke prinses, prins Andrew en prins Edward elk op een van de vier hoeken van de eikenhouten kist met hun hoofd gebogen in een ceremonie die bekend staat als de Vigil of the Princes.

De hertog van York hield zijn ogen een tijdje gesloten tijdens de wake van 10 minuten, terwijl de Princess Royal en de graaf van Wessex hun ogen op de grond gericht hadden. De koning – zijn ogen werden vochtig – hield zijn handen in elkaar geslagen en keek ook naar de vloer terwijl het publiek voorbij kwam.

De koning en zijn familie stonden naast vier geschikte leden van de Royal Company of Archers, die de wacht hielden, gekleed in langbevederde hoeden en gewapend met pijlen en kokers.

Leden van het publiek – die zich de hele middag met duizenden langs de kist hebben verzameld – werden kort tegengehouden om het koningshuis hun plaats te laten innemen.

Ze bleven echter doorgaan toen de wake begon, wat hen een buitengewoon perspectief op het historische moment bood.

Een aantal leden van het publiek maakte een buiging toen ze de koning passeerden, terwijl anderen plechtig voorbij liepen met gebogen hoofd.

Charles droeg de Prince Charles Edward Stuart tartan en witte heide in zijn lappelle uit Balmoral, terwijl Anne en Edward in militair uniform verschenen.

Andrew droeg echter – ondanks dat hij in de Falklandoorlog had gediend – alleen een ochtendpak, aangezien het hem verboden was om uniform te dragen bij openbare gelegenheden na zijn verbanning uit het openbare leven te midden van de gevolgen van zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal.

De hertog van York mag later deze week alleen in militaire kleding verschijnen tijdens een tweede Vigil of the Princes in Westminster Hall.

Dit in tegenstelling tot prins Harry die tijdens hetzelfde evenement zijn militaire uniform niet mag dragen, zo wordt gemeld.

Meghan Markle’s vriend en favoriete journalist Omid Scobie beweerde dat de hertog van Sussex – die ook militaire actie heeft meegemaakt door twee keer door Afghanistan te reizen – zijn uniform niet mag dragen bij alle ceremoniële evenementen tijdens de rouw om Hare Majesteit.

‘Ik begrijp dat prins Harry, in tegenstelling tot prins Andrew, GEEN uniform mag dragen tijdens de laatste wake in Westminster Hall. Ongetwijfeld een enorme klap voor de hertog van Sussex, die 10 jaar in dienst was en vanmorgen sprak dat de koningin zijn ”opperbevelhebber” was, twitterde hij gisteren.

Harry en Meghan werden ook ontdaan van hun titels nadat ze hun koninklijke taken hadden opgegeven en het VK naar Californië hadden verlaten.

De daaropvolgende Megxit-saga, waarin de hertog en hertogin van Sussex een reeks verbazingwekkende aantijgingen tegen The Firm hebben gedaan, waaronder claims van racisme tegen Meghan en haar ongeboren zoon Archie door een niet nader genoemde senior royal, heeft geleid tot een burgeroorlog in het House of Windsor en stortte de monarchie in een van haar meest ernstige crises.

Koning Charles III, prinses Anne en prins Andrew, die niet in militair uniform was maar wiens medailles aan zijn ochtendpak waren vastgemaakt, lopen achter de lijkwagen met de kist van koningin Elizabeth II in Edinburgh

Koninklijke bronnen hebben gezegd dat de in ongenade gevallen hertog van York – een veteraan uit de Falklandoorlog die verbannen is uit het openbare leven te midden van de gevolgen van zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal – het recht zal hebben om militaire kleuren te dragen als hij het ceremoniële evenement op woensdag bijwoont. Meghan Markle’s vriend en favoriete journalist Omid Scobie beweerde echter dat het de hertog van Sussex – die ook militaire actie heeft meegemaakt door twee rondreizen door Afghanistan te hebben gemaakt – is verboden zijn uniform te dragen bij alle ceremoniële evenementen tijdens de rouw om Hare Majesteit

Het tijdelijke uitstel dat deze week aan de hertog van York wordt verleend, zal van korte duur zijn, en koning Charles zal naar verwachting weerstand bieden aan alle pogingen van zijn broer om terug te keren naar koninklijke taken.

Zijn betrokkenheid bij de nationale rouw na de dood van Hare Majesteit in Balmoral Castle afgelopen donderdag wordt gedaan terwijl de koninklijke familie probeert een verenigd front te vormen.

Op zaterdag, terwijl Charles werd beëdigd als koning, bedankten Anne, Andrew, Edward en hun kinderen de weldoeners die zich buiten de poorten van Balmoral hadden verzameld.

Hij werd gezien terwijl hij eerbetonen aan zijn overleden moeder las en zijn dochter prinses Eugenie omhelsde.

En de 62-jarige voegde zich gisteren bij andere leden van de familie in Edinburgh voor de aankomst van de kist van de koningin, waarbij zijn schijnbare verbanning uit het openbare leven schijnbaar tijdelijk tot stilstand werd gebracht.

De hertog van York was samen met zijn zus prinses Anne en broer prins Edward aanwezig in het Palace of Holyroodhouse in de Schotse hoofdstad toen de stoet arriveerde.

Van Andrew wordt gedacht dat hij ongelooflijk close was met zijn overleden moeder, en er wordt aangenomen dat hij de afgelopen maanden veel tijd heeft doorgebracht.

Hij is vaak beschreven als de ‘favoriete zoon’ van de koningin en werd gezien terwijl hij arm in arm liep met zijn moeder voor de begrafenis van zijn overleden vader, prins Phillip.

Prinses Beatrice buigt zich samen met haar vader, de hertog van York, om naar de eerbetonen en bloemen te kijken die op 10 september buiten Balmoral Castle in Ballater zijn achtergelaten

Prins Andrew, hertog van York bekijkt de bloemen die op 10 september zijn achtergelaten door rouwenden buiten Balmoral Castle

Hij is zelden in het openbaar gezien sinds zijn associatie met de beruchte pedofiel Jeffrey Epstein algemeen bekend werd, terwijl andere leden van de familie zich verzetten tegen zijn betrokkenheid bij koninklijke functies.

Zijn verschijning op het monument van de Hertog van Edinburgh was zijn eerste verschijning na het regelen van een civiele zaak van seksueel misbruik met Virginia Giuffre, zonder erkenning van aansprakelijkheid.

Hij was vanwege Covid niet te zien bij de viering van het platina-jubileum van de zomer.

Tijdens het weekend werd een paleisbron geciteerd die zei dat het ‘uit den boze’ zou zijn als hij niet betrokken zou zijn wanneer de koninklijke familie een verenigd front probeert te presenteren.

Maar deze tijdelijke uitstel zal niet permanent worden, waarbij zowel koning Charles als prins William duidelijk maken dat Andrew geen formele rol zal spelen in hun regering.

‘Als het allemaal voorbij is, wordt van hem verwacht dat hij zich terugtrekt in een leven dat goed onder de koninklijke radar leefde’, zei de… Telegraaf gemeld.