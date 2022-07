Premier League youngsters heading on loan to Championship clubs this season 

Het nieuwe kampioenschapsseizoen staat voor de deur dit weekend en het belooft de spanning en sensatie die we gewend zijn van zo’n competitieve divisie.

Het is lange tijd een uitstekende proeftuin geweest voor jong talent bij Premier League-clubs, wiens carrières met grote sprongen vooruitgaan na een huurperiode in het kampioenschap.

Manchester United’s James Garner en Liverpool-duo Neco Williams en Nathaniel Phillips speelden vorig seizoen allemaal een rol in promotiewinnende campagnes in respectievelijk Nottingham Forest, Fulham en Bournemouth.

James Garner (links), gehuurd van Manchester United, hielp Nottingham Forest vorig seizoen aan de promotie, terwijl Liverpool’s Neco Williams (rechts) schitterde bij Fulham

En nogmaals, de Championship-clubs hebben topacademies overvallen om jonge talenten de kans te bieden om regelmatiger te spelen en te laten zien wat ze kunnen.

We nemen een kijkje bij 10 spelers die hopen het tweede niveau te verlichten, geleend van toonaangevende clubs.

Alvaro Fernandez (Manchester United naar Preston North End)

Het is een teken van hoe hoog de Spaanse linksback Fernandez scoort op Old Trafford, dat hij zijn contract bij Manchester United verlengde tot 2024 voordat hij werd verhuurd aan Deepdale.

United zag concurrentie van Barcelona en Manchester City om Fernandez twee jaar geleden van de academie van Real Madrid te halen en de 19-jarige heeft zijn waarde bewezen.

Hij werd vorig seizoen uitgeroepen tot United’s Player of the Year bij Onder-23 en was een ongebruikte vervanger in hun laatste vier Premier League-wedstrijden van het seizoen onder Ralf Rangnick.

Fernandez zal nu worden ondergedompeld in de ontberingen van senior voetbal op Championship-niveau, waarbij Preston-manager Ryan Lowe hem omschrijft als een ‘fantastische aanwinst’ die ‘een fantastische voetballer zal zijn voor Manchester United’.

Alvaro Fernandez van Manchester United in actie tijdens een UEFA Youth League-wedstrijd onder 19

De Spaanse linksback heeft een huurcontract getekend bij Preston North End voor het komende seizoen

Tino Anjorin (Chelsea naar Huddersfield Town)

Chelsea heeft nooit een tekort aan spelers om uitgeleend te worden en de 20-jarige Anjorin heeft besloten terug te keren naar een vertrouwde omgeving.

De veelzijdige middenvelder, 20, wordt verwacht in Huddersfield Town voor een tweede periode nadat de Terriers vorig seizoen verloren van Nottingham Forest in de play-offfinale van het kampioenschap.

Anjorin hoopt meer impact te maken dan zijn eerste stint, nadat hij slechts 132 minuten aan actie in het kampioenschap heeft gezien.

Hij arriveerde in Yorkshire nadat hij net terugkwam van een gebroken middenvoetsbeentje tijdens een huurperiode van Lokomotiv Moskou en hij was beperkt tot cameo’s van de bank in Huddersfield, terwijl Carlos Corberan terughoudend was om een ​​winnende ploeg uit elkaar te halen.

Maar Anjorin maakte duidelijk een goede indruk en hij zou meer actie moeten zien onder de nieuwe hoofdcoach Danny Schofield.

Tino Anjorin van Chelsea hoopt een grotere indruk te maken bij Huddersfield Town

Anjorin in actie tegen Dele Alli, toen een Tottenham-speler, tijdens een vriendschappelijke wedstrijd 12 maanden geleden

Lewis Fiorini (Manchester City naar Blackpool)

Middenvelder Fiorini, 20, bereidt zich voor om een ​​stap verder te komen in de standaard nadat hij vorig seizoen uitgeleend was aan League One-club Lincoln City.

Voorafgaand aan zijn tijd bij Sincil Bank tekende de international van Schotland onder de 21 een nieuw contract tot 2026 in het Etihad Stadium, waaruit blijkt hoe hoog hij daar staat.

Zijn seizoen bij de Imps was productief, met Fiorini die zes doelpunten maakte en er nog eens vijf opzette in 44 optredens.

Blackpool wil de 16e plaats van vorig seizoen verbeteren bij hun terugkeer naar de Championship-standaard en Fiorini zou een integrale rol kunnen spelen.

Lewis Fiorini (links) afgebeeld tijdens een training van Man City voorafgaand aan zijn verhuur aan Blackpool

Rhys Williams (Liverpool naar Blackpool)

Blackpool is ook verhuisd om hun verdediging te versterken met de ondertekening van Liverpool’s torenhoge centrale verdediger Williams.

De jongeling werd ingelijfd door Jurgen Klopp en speelde vrij regelmatig toen Liverpool tijdens het seizoen 2020-21 een defensieve blessurecrisis doormaakte, maar vorig seizoen was meer frustrerend.

Hij haalde amper de bank op Anfield, zelfs niet nadat ze hem vroeg hadden teruggeroepen van een huurperiode op Swansea.

Zelfs daar was hij vaker buiten het team dan erin en hij hoopt zijn speeltijd op Bloomfield Road drastisch te verlengen om Klopp eraan te herinneren wat hij kan doen.

Liverpool-verdediger Rhys Williams is op huurbasis bij Championship club Blackpool

De jongere stapte indrukwekkend op voor Jurgen Klopp tijdens hun blessurecrisis van 2020-21

Taylor Harwood-Bellis (Manchester City naar Burnley)

Het is een nieuw tijdperk voor Burnley met Vincent Kompany die nu de leiding heeft nadat ze na zes seizoenen de Premier League verlieten.

Als man met sterke connecties met City is het geen verrassing dat Kompany is teruggekeerd naar zijn oude club om centrale verdediger Harwood-Bellis voor een seizoen te huren.

Hij werkte in de eerste helft van vorig seizoen ook onder Kompany bij Anderlecht en de manager, die toch wel een goede verdediger kent als hij er een ziet, werd duidelijk door hem genomen.

Dit wordt de derde stint van de 20-jarige bij een Championship-club die eerder tijd heeft doorgebracht in Blackburn en Stoke.

Taylor Harwood-Bellis speelt voor Manchester City – hij is klaar om het seizoen door te brengen bij Burnley

Troy Parrott (Tottenham naar Preston North End)

Vroege uitleentermijnen hebben Harry Kane zeker geen kwaad gedaan en Tottenham zal ongetwijfeld hetzelfde hopen met de 20-jarige Troy Parrott.

De international van de Republiek Ierland is klaar voor zijn vierde lange weg, nadat hij eerder voor Millwall, Ipswich en MK Dons speelde.

Parrott scoorde acht competitiedoelpunten om MK vorig seizoen als derde te helpen eindigen in League One voordat ze verloren van Wycombe in de halve finale van de play-offs.

Preston hoopt op een goede terugkeer, aangezien ze ernaar streven het kampioenschap op te krikken en het komende jaar uit te dagen voor een plaats in de top zes.

Troy Parrott in actie in Zuid-Korea op Tottenham’s pre-season tour voordat hij naar Preston . gaat

Tommy Doyle (Manchester City naar Sheffield United)

De 20-jarige middenvelder Doyle, die in de tweede helft van vorig seizoen regelmatig kampioenschapsvoetbal heeft verdiend tijdens een huurperiode bij Cardiff, gaat komend seizoen naar Sheffield United.

De Blades bereikten de laatste keer de play-offs, verloren van Forest, en zullen naar verwachting opnieuw in gesprek zijn voor promotie.

Er was echter vroege frustratie voor Doyle toen hij binnen enkele dagen na aankomst op hun pre-season tour een scheur in de dijspieren kreeg tijdens de training.

Hij is weer actief en United hoopt dat hij een paar weken in het seizoen weer in actie kan komen.

Tommy Doyle in actie voor Manchester City in een Premier League-duel met Newcastle in 2020

Will Smallbone (Southampton naar Stoke City)

Centrale middenvelder Smallbone, 22, speelde in een handvol eerste-teamwedstrijden voor Southampton, waarbij zijn vroege carrière werd beïnvloed door een ACL-blessure die hij opliep in januari 2021.

Hij keerde in oktober vorig jaar terug, maar was beperkt tot slechts zeven uitjes voor de Saints in de rest van het seizoen te midden van stevige concurrentie.

Ralph Hasenhuttl ziet misschien weinig uitzicht op meer speeltijd en heeft een lening aan Stoke City goedgekeurd, wat nuttig zou kunnen zijn voor zijn loopbaanontwikkeling.

Middenvelder Will Smallbone heeft Southampton verlaten voor een Championship-huurperiode bij Stoke City

Taylor Richards (Brighton naar Queens Park Rangers)

Richards, geboren in Hammersmith, keek naar zijn eerste voetbalwedstrijd op Loftus Road, dus zijn lening van Brighton voelt als een soort thuiskomst.

De 21-jarige middenvelder werd in januari uitgeleend aan Birmingham, maar liep een bizarre blessure op tijdens een springtest tijdens zijn medische keuring.

Dat vertraagde zijn debuut tot maart en Richards zou nog maar vijf optredens maken.

Hij hoopt op meer geluk in het team van Michael Beale als QPR lijkt te verbeteren op de 11e plaats van vorig seizoen.

Taylor Richards heeft getekend voor Queens Park Rangers voor een seizoen in bruikleen van Brighton

Charlie Cresswell (Leeds United naar Millwall)

Cresswell genoot een beetje van een doorbraak in 2021-22 toen hij in vijf Premier League-wedstrijden voor Leeds speelde, zij het slechts een paar minuten van de bank in drie ervan.

Hij had de aandacht getrokken als aanvoerder van het team onder de 23 en Marcelo Bielsa wilde graag zien wat hij op het hogere niveau kon produceren.

Jesse Marsch speelde één keer tegen hem, maar heeft besloten dat een huurperiode gunstig zou zijn voor de 19-jarige verdediger in een cruciale fase van zijn ontwikkeling.

Millwall wordt dit seizoen de club van Engeland onder de 21 en hij zal zeker veel leren.

Charlie Cresswell in actie voor Millwall tijdens een oefenwedstrijd tegen Dartford