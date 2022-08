Pregnant Chloe Green highlights her growing bump in a palm-print dress for dinner in Italy

Chloe Green benadrukte haar groeiende buik in een stijlvolle groene jurk met palmprint toen ze dinsdag het weelderige jacht van haar familie verliet om te genieten van een luxe diner in Nerano, Italië.

De 31-jarige erfgename van Topshop was perfect gekleed voor het warme weer in de wijde jurk toen ze met haar vriend Manuele Thiella landinwaarts ging naar een Italiaans restaurant.

Chloe, die binnen enkele weken zal bevallen van haar tweede kind, werd gezien bij het verlaten van de enorme boot die haar aan land had gebracht, vergezeld door vriend Manuele en haar zakenmagnaat, vader Phillip.

Chloe toonde haar groeiende buik in een eenvoudige witte wikkeljurk bedekt met een mooie groene palmprint, die ze combineerde met comfortabele nude-sandalen.

De erfgename had een helpende hand nodig van haar vriend Manuele toen ze na aankomst op het land over de stenen trap navigeerde en haar look afmaakte met een witte gehaakte handtas.

Chloe’s vriend Manuele droeg een casual wit T-shirt en blauwe korte broek toen hij zich bij zijn erfgename vriendin voegde voor het chique familiediner.

Nadat ze het superjacht van 120 miljoen pond van de familie had verlaten, zag ze Chloe met haar familie genieten van een drankje in een chic eetcafé, voordat ze terugkeerde naar de kust om terug te varen naar het schip dat ze voor de zomer naar huis noemen.

Zowel Chloe als haar vader Phillip zijn meerdere keren gespot op het luxe superjacht van de familie.

De kolossale boot, compleet met helikopterplatform, zwembad, 15 bemanningshutten en ruimte voor 12 gasten, is waar Phillip veel van zijn zaken heeft gedaan.

Chloe is de laatste tijd grotendeels uit het publieke oog gebleven, met een korte verschijning op het filmfestival van Cannes, de enige recente publieke waarneming van haar.

In juni onthulde Chloe haar zwangerschap toen ze voor het eerst een babybuik onthulde tijdens een vakantie in St Tropez.

De tv-persoonlijkheid onthulde het nieuws en stapte uit in een roze strandkaftan met een boompatroon, terwijl ze op blote voeten onder de Franse zon liep.

Chloe onthulde haar vorige zwangerschap op een vergelijkbare manier in 2018, waarbij ze haar eerste hobbel liet zien terwijl ze genoot van een dag op het superjacht van haar vader in Monaco.

Ze deelt haar zoon Jayden met de veroordeelde die model is geworden, Jeremy, die vroeger lid was van de Crips-straatbende en een tijd in de gevangenis zat.

Chloe’s ex-schoonheid ging viraal als ‘s werelds heetste misdadiger’ en sloot snel een zescijferige modellendeal na zijn vrijlating.

Maar Chloe en Jeremy stopten ermee in 2019, toen zij en Manuele in 2020 als koppel werden onthuld – nadat ze in het buitenland waren gespot.

In 2020, toen ze de zakenman voor het eerst begon te zien, vertelde een bron aan MailOnline: ‘Chloe kent Manuele al maanden en ze zijn altijd heel goede vrienden geweest.

‘Ze hebben veel gemeen; ze zijn beide ouders en komen uit vergelijkbare werelden, Chloe is erg blij met hem. Hij is heel erg opgenomen in haar familie.’