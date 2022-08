Pregnant Billie Faiers and husband Greg Shepherd check on progress at their £1.4 million mansion

Billie Faiers en Greg Shepherd werden woensdag gespot terwijl ze de voortgang van hun nieuwe huis in Essex observeerden.

De zwangere voormalige TOWIE-ster, 32, en haar makelaar-echtgenoot, 37, werden gezien met een gouden kleurtje, vers van hun vakantie naar Griekenland deze maand.

Billie droeg een beige fietsbroek in combinatie met een witte tanktop die haar bloeiende babybuil volledig tot hun recht liet komen.

Update: Billie Faiers en Greg Shepherd werden woensdag gespot bij het controleren van de voortgang van hun nieuwe huis in Essex

Ze hield de kou op afstand door een gestreepte trui aan te trekken en haar ogen te verbergen achter een zwarte zonnebril.

Ondertussen droeg Greg een grijs T-shirt met bijpassende shorts en een paar zwarte sneakers, terwijl hij ook een zwarte zonnebril droeg.

Ze werden vergezeld door hun jongste kind Arthur, vijf, die er schattig uitzag in een opvallend groen T-shirt en korte broek.

De bouw van hun £ 1,4 miljoen herenhuis lijkt te zijn voltooid, met bouwers die eerder deze maand de site verlieten.

Het echtpaar, dat momenteel hun derde kind verwacht, kocht het pand in Brentwood in januari 2021 en heeft het de afgelopen 19 maanden grondig gerenoveerd.

Een groot zwembad is te zien in de nieuwste luchtfoto, evenals een ingegraven trampoline en Sala-zithoek.

Het is echter niet altijd van een leien dakje gegaan.

De renovatie van haar droomhuis is sinds de start van de werkzaamheden in januari 2021 met een overvloed aan problemen geconfronteerd, waaronder grote vertragingen en planningsruzies met haar nieuwe buren.

Er werd gemeld dat ze ‘in oorlog’ waren met hun buren over de lopende renovaties.

De bouw van hun £ 1,4 miljoen Essex herenhuis lijkt te zijn voltooid, met bouwers afgebeeld die de site op zaterdag verlaten

Wauw! Een groot zwembad is te zien in de nieuwste luchtfoto, evenals een ingegraven trampoline en Sala-zithoek

Vorige maand konden Billie en Greg hun boosheid niet verbergen nadat ze hoorden dat de renovatie van hun droomhuis 24 weken achter op schema lag.

In scènes die werden uitgezonden tijdens een aflevering van The Family Diaries, werd het paar verteld dat arbeiders niet verder konden met de ontwikkeling totdat ze ‘beslissingen gingen nemen’ over het interieur.

Tijdens een bezoek aan het pand werden Billie en Greg begroet door hun projectmanager Lee, die onthulde dat het renovatieteam niet verder kon met het werk aan het huis totdat ze advies hadden gekregen over Billie’s plannen voor het interieur.

Problemen: de renovatie van haar droomhuis is sinds het begin van de werkzaamheden in januari 2021 met een overvloed aan problemen geconfronteerd, waaronder grote vertragingen en planningsruzies met haar nieuwe buren

Greg legde uit: ‘Er is niemand aan het werk omdat we ze geen beslissingen hebben gegeven.

‘Dit is interieur en hij moet er wat meer bovenop zitten, en hij wacht op informatie van jou,’ voordat hij zich tot Billie wendt.’

Lee merkte de resterende stappen in de renovatie op en zei tegen het paar: ‘Het is eigenlijk keuken, nutsvoorzieningen, alles wat we gaan doen en trappen, en dan kunnen we alles op zijn plaats krijgen en de pleisters binnenhalen.’

Familiehuis: Billie gaat verhuizen naar de prachtige woning met echtgenoot Greg en hun twee kinderen, Nellie, zeven en Arthur, vier

Toen Greg vroeg hoe ver ze achter waren op schema met renovaties aan het huis, gaf Lee toe dat ze op dit moment 24 weken te laat waren.

Greg gaf toe: ‘Lee heeft ons al eerder verteld dat het achter de rug was, maar het schokte me dat hij me vertelde dat het 24 weken achterloopt, dat het lang genoeg naar buiten is gesleept en dat het tijd is.

‘In dit tempo heb ik de tuin af voordat jij het interieur afmaakt.’

Het komt na berichten dat Billie en Greg – die kinderen delen, Nellie, zeven en Arthur, vier – naar verluidt ‘in oorlog’ waren met hun buren over de lopende renovaties in hun landhuis, die in januari 2021 begonnen.

Het stel zou volgens The Sun ‘niet langer on speaking terms’ zijn met omwonenden – voordat ze zelfs maar naar het pand waren verhuisd.

Er werd gedacht dat hun relatie met hun buren zo slecht was, dat ze naar verluidt zelfs een oogverblindende £ 20k ​​op bomen spetterden om hun territorium te behouden.

Laurierbomen, die gemakkelijk tussen de 15 en 35 voet lang worden, kosten £ 240 per stuk en werden volgens rapporten gekocht om afluisteraars weg te houden.

Een buurman zei tegen de gemeente: ‘Ik geef mijn reactie op de gewijzigde tekeningen van bovenstaand pand, die ik, hoewel ik graag een soortgelijke raambehandeling had gehad als slaapkamer 4 als die van slaapkamer 2, in principe acceptabel vind.’

Ze beweerden verder dat ze ‘hun steun zouden geven’ als het huis ‘paste bij het karakter van het gebied’, en voegden eraan toe dat het het grootste huis van de straat zou zijn.

Vorig jaar gaf Billie toe dat ze niet met de buren praat, nadat ze zich verzetten tegen de plannen van het paar om het oorspronkelijke vervallen huis te slopen en het te vervangen door een paleis met vijf bedden.

Bouwwerkzaamheden: Billie gaf in maart toe dat ze de woning niet had gekocht als ze de ‘hoofdpijn’ had geweten

Er zijn geen bruggen gebouwd sinds ze in augustus 2020 een bouwvergunning kregen, waarbij Billie zei: ‘We hebben niemand gezien. Maar het is gewoon geen goed begin, hè?’

Ze voegde eraan toe: ‘Het huis is zo oud dat wie het ook zou kopen, het zou moeten renoveren.

‘Er is maar één buurman naast ons en hij had veel redenen waarom hij niet wilde dat we doorgingen, maar het werd uiteindelijk een beetje gek. Het is al een heel lange reis geweest en het komt nog meer onder druk te staan ​​als de bouwers aan de slag gaan.’

Volgens de bouwaanvraag komen alle vijf de slaapkamers op de eerste verdieping te liggen, waarbij de en-suite hoofdslaapkamer een enorme kleedkamer heeft. Drie van de andere slaapkamers met eigen badkamer hebben inloopkasten.

Grootse plannen: Volgens de bouwaanvraag zullen alle vijf de slaapkamers op de eerste verdieping zijn, met de en-suite hoofdslaapkamer met een enorme kleedkamer

Greg heeft toestemming gekregen om een ​​’man cave’ toe te voegen, de oorspronkelijke garage om te bouwen tot een fitnessruimte en een speelkamer, en er komt een speelkamer voor hun twee kinderen.

Ze voegen ook een zij-uitbreiding met twee verdiepingen toe, enkele aanbouw aan de voor- en achterzijde en een volledige herinrichting van de buitenruimte.

Billie gaf in maart toe dat ze de woning niet zou hebben gekocht als ze de ‘hoofdpijn’ had geweten.

Ze zei: ‘Nu heeft iemand anders ook tegen ons gezegd dat we waarschijnlijk moeten nadenken over het afbreken van het huis en helemaal opnieuw beginnen, het wordt het een na het ander.

‘We zijn nu bijna een jaar verder. Het zou leuk geweest zijn om dat zes tot acht maanden geleden te weten, want als we het huis gaan slopen, betekent dit dat we opnieuw een bouwvergunning moeten aanvragen en dit proces helemaal opnieuw moeten beginnen.

‘Ik heb er geen spijt van dat ik het huis heb gekocht, maar als ik had geweten dat het meer dan een jaar zou hebben gekost om een ​​aannemer te vinden, had ik het waarschijnlijk niet gedaan omdat ik zo niet wist hoe lang dingen duren. nemen.’

Ondertussen onthulde Billie, die hoopt op een huis in Kardashiaanse stijl, aan MailOnline: ‘Het is stressvol omdat we aan het jongleren zijn, alsof de tijd op dit moment niet aan onze kant staat. We werken de hele tijd, we hebben twee jonge kinderen.

‘Bij het filmen en uiteraard het verbouwen van een huis, het is alsof het veel is en soms voelt het alsof er niet genoeg uren in een dag zitten’.

Op de vraag wat ze wilden dat ze anders hadden gedaan met de build, lachte Greg: ‘Dat hadden we waarschijnlijk niet gedaan’.

‘Het voelt alsof het voor altijd is geweest’, zei de blonde schoonheid, maar is ervan overtuigd dat het hele gezin ‘zeker’ op tijd zal worden verhuisd om deze zomer van hun buitenzwembad te genieten.