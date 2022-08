Pop Idol judge Simon Cowell pays tribute to Darius Danesh Campbell following his death

Simon Cowell heeft een emotioneel eerbetoon gebracht aan Darius Danesh Campbell nadat hij op 41-jarige leeftijd dood werd gevonden in zijn appartement, zo bevestigt een familieverklaring vandaag.

De 62-jarige muziekmagnaat, die voor het eerst het pad kruiste met de overleden zanger toen hij in 2002 de derde plaats behaalde op Pop Idol, bracht een verklaring uit ter ere van de ster.

Darius wees beroemd een platencontract van Simon af, maar de twee zijn door de jaren heen bevriend gebleven en zijn onlangs herenigd op een X Factor-feest en hebben opnames gemaakt.

Simon vertelde MailOnline: ‘Ik zag Darius meer dan 20 jaar geleden voor het eerst op televisie en ik heb hem heel goed leren kennen.

‘Hij was charismatisch, grappig en gewoon een geweldig persoon om mee om te gaan. Zijn heengaan, voor iemand die zo jong is, is een absolute tragedie en mijn hart gaat uit naar zijn familie en vrienden.’

Darius bezocht onlangs het huis van Simon in Malibu voor de avond om het feest en de opnames van de rechters thuis bij te wonen.

Darius wees Simons aanbod voor een platencontract af voordat hij succes boekte met zijn nummer 1 album Dive, toen hij ervoor koos om samen te werken met producer Steve Lillywhite.

Ondanks het feit dat hij op de derde plaats eindigde op Pop Idol, zag Simon duidelijk de sterkwaliteit van Darius en bood hem nog steeds een deal aan, maar de ster beweerde dat het de ‘voor de hand liggende keuze’ was om het af te wijzen.

Hij vertelde eerder, Hallo: ‘Toen Simon Cowell me een contract aanbood en ik het afwees, leek het voor de hand liggend om te doen. Ik begrijp waarom mensen dachten dat ik gek was om het te doen, maar als ik dat niet had gedaan, zou ik geen nummer één zijn met kleurenblind.

‘Ik zou gewoon covers hebben gedaan en dan had niemand meer van me gehoord.

‘Ik heb zoveel geluk dat ik kan doen waar ik van hou zonder dat ik op de trommel hoef te slaan dat iemand anders je vertelt wat je moet dragen en hoe je moet handelen.

De zanger en acteur werd op 11 augustus dood aangetroffen in zijn appartement in Rochester, Minnesota, hoewel de doodsoorzaak onbekend is.

Zijn familie schreef in een tweet die het nieuws vandaag aankondigde: ‘Het is met grote droefheid dat we het overlijden van Darius Campbell Danesh aankondigen. Darius werd bewusteloos aangetroffen in bed in zijn appartementskamer in Rochester, Minnesota en werd ‘s middags dood verklaard door het plaatselijke medische onderzoeksbureau.’

Volgens de politie waren er ‘geen tekenen van opzet of verdachte omstandigheden’, bevestigden zijn familieleden ook.

Danesh deed zijn eerste bod op roem in ITV-show Popstars in 2001 met zijn eigenzinnige vertolking van Baby One More Time van Britney Spears.

Hij haalde de band niet, maar het jaar daarop verscheen hij op de eerste Pop Idol, die werd gewonnen door Will Young, waarbij Darius als derde eindigde achter een andere bekende naam in Gareth Gates.

De Schotse artiest bouwde verder aan een succesvolle theatercarrière en verscheen in Chicago als Billy Flynn in twee series van de productie, evenals als Guys And Dolls, Gone With The Wind en meer in het West End.

Hij woonde in de VS en had een relatie met de Canadese actrice Natasha Henstridge, wiens films onder meer de sciencefictionhit Species bevatten.

Het stel trouwde in 2011 op de San Ysidro Ranch in Santa Barbara, Californië, maar was sindsdien gescheiden.

Gareth Gates leidde vandaag de eerbetoon aan zijn ‘grote broer’ Darius Campbell. De 38-jarige zanger, die in 2002 samen met de overleden zanger op Pop Idol verscheen, eerde Darius met een oprechte post nadat zijn overlijden door zijn familie in een verklaring werd bevestigd.

Gareth zei in een verklaring: ‘Ik kan het nieuws van het overlijden van mijn dierbare vriend Darius niet helemaal geloven. Mijn hart is gebroken. Darius nam me onder zijn hoede tijdens onze tijd in Pop Idol, als een grote broer; altijd op zoek naar mij en daarvoor dank ik u mijn vriend.’

Darius Campbell Danesh (links) geniet van een wandeling met zijn vriend, de acteur Gerard Butler, in Malibu op 11 juni van dit jaar. Dit is de laatste foto van de ster in het openbaar

Danesh – wiens dood vandaag werd aangekondigd – was van 2011 tot 2018 getrouwd met actrice Natasha Henstridge

Na Pop Idol wees Danesh het aanbod van Simon Cowell voor een platencontract af en tekende hij een contract bij producer Steve Lillywhite, wiens kredieten U2 en de Rolling Stones omvatten.

Hij werd voor het eerst beroemd toen hij in 2001 op Popstars verscheen voordat hij critici tartte en een succesvolle en veelgeprezen muziek- en theatercarrière genoot.

Darius woonde in de VS en had een relatie met de Canadese actrice Natasha Henstridge, wiens films onder meer de sciencefictionhit Species bevatten. Het stel trouwde in 2011 op de San Ysidro Ranch in Santa Barbara, Californië, maar was sindsdien gescheiden

Zijn debuutsingle, Colourblind, werd uitgebracht in juli 2002 en ging meteen naar nummer één, wat het begin markeerde van een reeks van top 10 releases.

De Schotse artiest bouwde een succesvolle theatercarrière op en verscheen in Chicago als Billy Flynn (hierboven, in 2011) in twee series van de productie, evenals als Guys And Dolls, Gone With The Wind en meer in het West End.

Danesh met zijn vriend, de Australische actrice Rebel Wilson (midden) tijdens een vakantie in Portofino, Italië in 2019

Na het nieuws dat de Schotse zangeres was overleden, gingen een hele reeks sterren naar sociale media om hun medeleven te betuigen, waaronder Lorraine Kelly, Adele Roberts en Rylan.

Zijn Popstars-alumni Jessica Pietersen en Michelle Heaton – die in 2001 in de show te zien waren – behoorden ook tot de sterren die hulde brachten na het tragische nieuws.

Zangeres Myleen Klass, die ook beroemd werd op Popstars met haar band Hear’Say, postte na zijn tragische overlijden en eerde hem met een throwback-afbeelding, getiteld: ‘Back where it all begon.’

In een optreden dat door de meesten als cringey werd beschouwd toen het destijds werd uitgezonden, kreeg Darius aandacht voor zijn cover van Britney Spears’ Hit Me Baby One More Time met zijn gedenkwaardige paardenstaart en sik op de ITV-talentenshow.

Terwijl de lofbetuigingen binnenstroomden voor de carrière van de veelgeprezen zanger en songwriter, werd zijn eerste soloalbum Dive In platina, terwijl zijn eerste optreden op West End als Billy Flynn in het iconische Chicago kwam.

Hij woonde in de VS en vond liefde bij de Canadese actrice Natasha Henstridge, wiens films de sciencefictionhit Species bevatten.

Het stel trouwde in 2011 op de San Ysidro Ranch in Santa Barbara, Californië, maar scheidde een paar jaar later. Hij zei eerder tegen de Scottish Herald: ‘Die relatie was zeker niet zonder ups en downs. In de loop van 12 jaar zijn we vaak uit elkaar gegaan en hadden we een periode van zes maanden uit elkaar

‘Vaak was het voor de helft een langeafstandsrelatie. Dat was op zich al een geweldige ervaring, maar ook een pijnlijke. Als je van iemand houdt, wil je bij diegene zijn.’

En in 2010 sprak hij met Hello! tijdschrift over een auto-ongeluk waarbij hij zijn nek brak. De zangeres was passagier in een Porsche toen deze met een snelheid van 70 km/u tegen een muur botste nadat hij tijdens een zonnige vakantie in Spanje op olie was uitgegleden.

Darius werd in 2017 ernstig ziek toen hij instortte en in een bijna fatale coma raakte nadat hij uit de rivier de Theems had gedronken terwijl hij waterfilters promootte voor de Frech2o-liefdadigheidsinstelling voor veilig drinken.

Na te zijn ingestort met bacteriële meningitis en ernstige hersenzwelling werd de Glaswegian in coma geplaatst, toen hij wakker werd en zijn moeder Avril Danesh – die zelf chemo- en radiotherapie onderging voor borstkanker – in tranen aan zijn bed aantrof.

Na zijn derde plaats in Pop Idol won hij de eerste serie van ITV’s Popstar To Operastar-wedstrijd, waarbij hij Bernie Nolan van de Nolan Sisters versloeg in een spannende finale.

Een paar maanden na zijn overwinning in de ITV-show, met de Welshe zangeres Katherine Jenkins en de in Mexico geboren tenor Rolando Villazon als juryleden, kreeg hij zijn eerste grote operarol toen hij werd gecast in een nieuwe productie van Carmen in de O2 Arena in Londen.