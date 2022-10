Pool boy who had affair with Jerry Falwell’s wife Becki makes claims in new doc

De zwembadjongen die een affaire had met Becki Falwell, de vrouw van de in ongenade gevallen ex-Liberty University-leider Jerry Falwell Jr., beweert in een nieuwe documentaire hoe het stel zichzelf graag filmde terwijl ze seks hadden.

Giancarlo Granda, die in het chique Fontainebleau Hotel werkte toen hij de vrouw van Falwell ontmoette in 2012, maakte de opmerkingen aan het begin van een nieuwe Hulu-documentaire over het leven van de Falwell, getiteld God verhoede: het seksschandaal dat een dynastie ten val bracht.

Granda vertelt hoe Falwell Jr. ‘graag filmde dat zijn vrouw seks met mij had. Ik ken de waarheid over hen, en de hele wereld zal erachter komen’, zegt hij in een trailer voor de documentaire die volgende maand uitkomt.

‘Als badmeester zou ik worden aangevallen, maar als ik had geweten dat het aanvaarden van de uitnodiging van deze vrouw om terug te gaan naar haar hotelkamer zou hebben geleid tot een schandaal waarbij de president van de grootste christelijke universiteit ter wereld betrokken was, en de president van de Verenigde Staten, ik zou zijn weggelopen en gewoon van mijn privéleven hebben genoten’, zei Granda.

De documentaire gaat dieper in op Granda’s kant van het verhaal, zeven jaar nadat hij de Falwells voor het eerst ontmoette in het legendarische zwembad in Miami.

‘Ze hebben een imago bij het publiek, maar achter de schermen zijn ze freaks’, zegt Granda. ‘Als ze me wilden laten verdwijnen, zouden ze dat kunnen.’

Zwembadjongen uit Miami, Giancarlo Granda, beweert in een nieuwe documentaire hoe hij vastzat in een zevenjarige affaire met Becki Falwell

Jerry en Becki, ontmoetten Granda in het Fontainebleau hotelzwembad in Miami Beach in maart 2012

Granda was een zwembadjongen die werkte in een trendy Fontainebleau Hotel in Miami

Granda ontmoette de Falwells in 2012, op 20-jarige leeftijd, en begon een seksuele relatie met Becki, die toen 44 was.

Granda zei dat hij een affaire had met Becki terwijl Falwell Jr. toekeek. Granda beweerde dat ze een ‘throuple’ vormden – een polyamorous stel dat een derde persoon uitnodigt om zich bij hun relatie aan te sluiten.

Granda staat erop dat Jerry hem en Becki in de gaten hield toen ze voor het eerst geslachtsgemeenschap hadden, die plaatsvond in maart 2012.

Granda heeft e-mails, sms-berichten en ander bewijs dat volgens hem de seksuele aard van zijn relatie met het stel, dat sinds 1987 getrouwd is, aantoont.

‘Becki en ik ontwikkelden een intieme relatie en Jerry keek graag vanuit de hoek van de kamer’, vertelde Granda Reuters anno 2020.

Hij beschreef de contacten als frequent – ‘meerdere keren per jaar’ – en zei dat de ontmoetingen plaatsvonden in hotels in Miami en New York, en in het huis van de Falwells in Virginia.

‘Dit is niet correct. Ik had een grote Canon-camera. Een paar keer legde ik het op het dressoir en Giancarlo stemde ermee in,’ vertelde Becki Mensenverwijzend naar opmerkingen die ze eerder dit jaar had gemaakt.

Tijdens een Vanity Fair-interview gaf Jerry, 57, toe dat hij ooit Becki en Granda in bed had binnengelopen en beweerde ‘getraumatiseerd’ te zijn door de aanblik van een andere man die seks had met zijn echtgenoot.

Maar de Falwells sloten zelfs een zakelijke overeenkomst met Granda, waardoor ze zijn horecaonderneming steunden. Op de vraag waarom ze Granda waren blijven financieren voor een bedrag van $ 1,8 miljoen, lang nadat de persoonlijke relatie zogenaamd was verslechterd, beweerde Jerry dat het een te mooie zakelijke kans was geweest om te missen.

Granda heeft sindsdien de Falwells ervan beschuldigd ‘hem te verzorgen’.

Jerry Falwell Jr. en Becki hebben allebei ontkend dat Granda er ooit bij betrokken was en hebben hem ervan beschuldigd te proberen hen te chanteren.

Granda ontkent een dergelijke intentie en zegt dat hij probeerde te onderhandelen over een zakelijke overeenkomst die hij met het paar had gesloten.

In de loop van een aantal jaren beschrijft de documentaire hoe Granda steeds meer verstrikt raakte in de schijnbaar perfecte levens van de Falwell

Becki Falwell (tweede van rechts omcirkeld), de vrouw van de in ongenade gevallen voormalige leider van de Liberty University, Jerry Falwell Jr., (rechts, omcirkeld), onthulde haar eigen interview in januari en hoe ze seksdates maakte met haar ex- minnaar, Giancarlo Granda (tweede van links omcirkeld)

Producer Billy Corben zegt dat tijdens het programma nieuwe details van het schandaal naar voren zullen komen.

‘We hebben dit een paar jaar geleden in realtime gezien en dachten dat we het hele verhaal kenden. Maar als je denkt dat dit slechts een smakeloos seksschandaal is waarbij een voormalige poolboy en de president en first lady van de grootste christelijke universiteit ter wereld betrokken zijn, dan weet je niet de helft ervan,’ plaagde Corben.

‘We hopen dat de afhaalmaaltijd is: leiders die hun morele overtuigingen aan anderen willen opleggen, hebben vaak de meeste skeletten in hun kast. Meer dan ooit lijken machthebbers en ambtsdragers te leven volgens het motto: ‘Doe wat ik zeg, niet wat ik doe’.

De Falwells hebben geen rol gespeeld in de documentaire die op 1 november is uitgebracht, omdat ze hebben geweigerd vragen over de affaire te beantwoorden.

Jerry’s tijd als president van Liberty University in Lynchburg, Virginia, kwam vorig jaar tot een einde nadat Granda’s onthullingen over de jarenlange affaire naar voren kwamen.

Maar in januari van dit jaar vertelden de Falwells: Vanity Fair ze waren verder gegaan.

‘We zijn meer samen dan welk stel dan ook dat je ooit in je leven zult ontmoeten,’ zei Becki. ‘Hij vergaf me, en dat is wat Jezus ons leert, vergeving.’

Becki heeft beweerd hoe Granda haar in 2017 onder druk zette om seks te hebben in het bed van haar 25-jarige dochter Caroline, lang nadat de relatie tussen haar en Granda was geëindigd.

Granda is afgebeeld met Becki en Jerry en hun familie op reis naar DC in september 2018

‘Hij zei dat hij seks wilde hebben en ik zei: ‘Nee, nee, nee.’ Ik bleef nee zeggen. Ik wilde het niet doen,’ zei Becki.

‘Maar ik was ook doodsbang voor hem, want hij hield nog steeds alles boven me, dus we hadden seks. Hij ging weg en ik ging de kamer in en huilde alleen maar.

‘Ik zei nee. Alleen omdat we eerder seks hebben gehad, wil nog niet zeggen dat hij een vrijkaartje voor mijn lichaam heeft’, vertelde ze eerder dit jaar aan het tijdschrift.

Jerry, een van de meest invloedrijke rechtse christelijke leiders in de Verenigde Staten, ging in 2020 naar buiten over de ontrouw van zijn vrouw.

Hij zei dat het paar ervoor had gekozen om de affaire openbaar te maken, omdat hij beweerde dat de zwembadjongen hen jarenlang had gechanteerd om het geheim te bewaren.

Becki beweerde dat Granda haar in 2017 onder druk had gezet om seks te hebben in het bed van haar dochter Caroline, ondanks dat de affaire was geëindigd (Foto: Becki, Jerry en Caroline in aug. 2018)

‘Jerry werd elke ochtend wakker en was bang dat mijn affaire uit zou komen. Dat deden we allebei,’ herinnerde Becki zich. ‘Het is gewoon verschrikkelijk om dat over je heen te hebben.’

Jerry beweert dat Granda een afpersingscomplot heeft bedacht en $ 2 miljoen heeft geëist om de affaire geheim te houden.

Toen hij de affaire twee jaar geleden openbaar maakte, beweerde Jerry dat het ‘bedreigende gedrag’ hem een ​​’trauma’ bezorgde en hem enorm had beïnvloed toen hij probeerde de Liberty University te leiden.

‘Het was alsof ik in een achtbaan leefde’, zei Jerry destijds. ‘Terwijl we ons volledig aan Liberty wijden, leden we ook in stilte tijdens onze persoonlijke tijd samen, terwijl we tegelijkertijd probeerden dit steeds bedreigender gedrag te beheersen en aan te pakken, dat in de loop van de tijd alleen maar erger werd.

‘We deden ons best om deze ‘fatale aantrekkingskracht’-achtige situatie respectvol te ontrafelen om ons gezin en de universiteit te beschermen.’

Hij beweerde dat de relatie begon toen hij te veel tijd aan de universiteit wijdde nadat hij tot voorzitter was benoemd na de dood van zijn vader in 2007. Hij zei dat hij in die periode van zijn leven niet genoeg tijd met Becki doorbracht. .

‘Becki had een ongepaste persoonlijke relatie met deze persoon, iets waar ik niet bij betrokken was’, hield hij vol in 2020, ‘het was niettemin erg verontrustend om erover te leren.’

Nu beweert Becki dat twee de ontberingen hebben doorstaan ​​die door de affaire zijn veroorzaakt en beiden erg dankbaar zijn voor hun huwelijk.

‘We zijn meer samen dan welk stel dan ook dat je ooit in je leven zult ontmoeten’, vertelde ze aan Vanity Fair. ‘Hij vergaf me, en dat is wat Jezus ons leert, vergeving.’

Falwell trad af als president van Liberty University dagen nadat deze foto van hem verscheen. Hij zei dat hij een feest bijwoonde op een jacht met als thema het tv-programma Trailer Park Boys

Liberty University, gevestigd in Lynchburg, Virginia, werd in 1971 opgericht door de vader van de televisieevangelist Falwell, ds. Jerry Falwell.

De jongere Falwell nam het over in 2007 voordat hij in augustus 2020 ontslag nam.

Tegenwoordig heeft de universiteit een online en on-campus inschrijving van meer dan 100.000 studenten en houdt ze vast aan een veeleisende erecode.

‘Seksuele relaties buiten een bijbels voorgeschreven huwelijk tussen een natuurlijk geboren man en een natuurlijk geboren vrouw zijn niet toegestaan ​​op Liberty University’, luidt de code.

studenten mogen ook geen gebruik maken van media die onzedelijke teksten, seksuele inhoud en naaktheid bevatten. Ze kunnen ook een boete van $ 250 krijgen als ze worden betrapt op het drinken van alcohol.

Het ontslag van Falwell betekende een opmerkelijke val uit de gratie voor een man die een machtige kracht was geweest in de Amerikaanse conservatieve politiek.

Zijn verrassende goedkeuring van Donald Trump in 2016 hielp de tweemaal gescheiden New Yorker de Republikeinse nominatie voor het presidentschap te winnen.