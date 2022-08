Police say Albuquerque killing could be related to the murders of three others in New Mexico

De politie van Albuquerque zei dat zaterdag een andere moslimman werd vermoord na de moord op drie anderen in New Mexico in het afgelopen jaar, terwijl de FBI de mogelijkheid van een loslopende seriemoordenaar onderzoekt.

De politiechef van Albuquerque, Harold Medina, zei dat de moord op het laatste slachtoffer, die nog niet is geïdentificeerd, verband houdt met de drie dodelijke schietpartijen die de afgelopen negen maanden binnen een straal van acht kilometer van elkaar hebben plaatsgevonden.

De nieuwste moord op een moslimman, die samenviel met een andere schietpartij in het gebied, vond plaats net na middernacht in de oostkant van de stad nabij San Mateo Boulevard en Copper Avenue NE.

‘Onze stad heeft van de ene op de andere dag opnieuw een tragisch verlies geleden. Een andere jonge man die deel uitmaakte van de moslimgemeenschap is vermoord’, zei Medina zaterdag tijdens een persconferentie.

‘Net als bij de vorige drie moorden die donderdag zijn genoemd, is er reden om aan te nemen dat dit overlijden verband houdt met die schietpartijen.’

De politiechef van Albuquerque, Harold Medina, bevestigde dat een vierde moslimman is vermoord terwijl de FBI de mogelijkheid van een seriemoordenaar onderzoekt na de moord op drie andere moslimmannen binnen een straal van 8 kilometer van elkaar in New Mexico

De lokale moslimgemeenschap is geschokt toen ze vrijdag een begrafenis hielden voor twee van de slachtoffers, die beiden dezelfde moskee bezochten.

Medina beschreef de moorden als ‘verontrustend’ en zei dat hij voortdurend in contact stond met de FBI en leiders van de lokale moslimgemeenschap om de schietpartijen te onderzoeken.

Medina zei dat agenten overuren maken om moslimbuurten te patrouilleren en de politie te allen tijde aanwezig houden terwijl het onderzoek gaande is.

Ahmad Assed, de president van het Islamitisch Centrum van New Mexico, sprak ook op de conferentie om de reeks moorden op moslimmannen te veroordelen.

‘Onze gemeenschap is verwoest’, zei Assed. ‘Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt.

‘We zijn bang voor de veiligheid van onze kinderen, van onze families… maar de boodschap van hoop weerklinkt nog steeds. We moeten deze dader of daders vinden en arresteren.’

‘Het kwaad zal niet winnen. Haat zal niet winnen. En we zullen kwaad en haat verslaan door samen te werken.’

Altaf Hussein strooit aarde over het graf van zijn broer Aftab Hussein, die op 28 juli werd vermoord op de parkeerplaats van zijn appartementencomplex

Samen met Hussein rouwde de gemeenschap om het verlies van de 27-jarige Muhammad Afzaal Hussain, een inwoner van Pakistan die een actief lid van de gemeenschap was

Ahmad Assed, de president van het Islamitisch Centrum van New Mexico, veroordeelde de moorden en zei dat de gemeenschap alles zal doen om het onderzoek van de FBI bij te staan.

De eerste moord werd gepleegd op de avond van 7 november.

Mohammad Ahmadi, 62, werd gevonden buiten het café dat hij runde met zijn broer Sharief A. Hadi – Ariana Halal Market & Cafe.

De in Afghaan geboren broers emigreerden begin jaren tachtig met hun vader naar de Verenigde Staten: eerst woonden ze in Pennsylvania, verhuisden toen naar New Mexico na Hadi, verdienden de kost met de verkoop van edelstenen, kwamen in de regio en waren er dol op.

‘Ik moest overal heen reizen, toen kwam ik in New Mexico’, vertelde Hadi ABP Nieuws Online. ‘Ik vind het leuk – het weer en de mensen waren zo aardig. En ik heb ervoor gekozen om hier te blijven vanwege mijn zaken.’

Mohammad Ahmadi, 62, werd op 7 november vermoord

Hadi en zijn broer openden de markt in 2008, waarbij Ahmadi werkte als kok, gespecialiseerd in traditionele Afghaanse gerechten en vaak catering voor groepen op de nabijgelegen universiteit.

Hadi zei dat hij Ahmadi in de winkel had achtergelaten om klaar te zijn met koken, en vermoedt dat zijn broer een sigaret was gaan roken toen hij rond 18.00 uur werd neergeschoten.

‘Ik ben om vijf uur vertrokken en hij was achterin gaan liggen’, zei Hadi.

‘Toen ik naar huis ging, belde iemand me en zei: ‘Sharief, wat is er aan de hand in je winkel?’ Toen ik terugkwam, was de politie overal.’

Hadi zei in januari dat hij verbijsterd was door de onopgeloste moord.

‘Ik heb je niets te vertellen,’ zei hij. ‘Hij is mijn broer. Ik hield van hem, hij hield van mij.’

Acht maanden later werd een tweede moslimman vermoord: de 41-jarige Aftab Hussein, die in 2016 naar New Mexico verhuisde.

Hussein werkte als busser voor een plaatselijk café en huurde een appartement op de tweede verdieping in de buurt van het Mesa Verde Community Center met twee huisgenoten en vertelde hen dat hij onlangs verloofd was met een vrouw thuis in Pakistan.

Aftab Hussein, 41, busser in een lokaal restaurant, werd op 28 juli vermoord

Hij was bezig om zijn paspoort en andere reisdocumenten bij elkaar te krijgen, zodat hij naar Pakistan kon gaan om te trouwen, vertelde zijn vriend Iftikhar Amirjan. Het Albuquerque Journal.

‘Hij was erg blij. Hij zei: ‘Ik ga naar Pakistan en ga trouwen en breng mijn vrouw hier’ en hij zei: ‘Ik zal mijn leven maken’, weet je,’ zei Amirjan.

‘Hij zei: ‘Ik zal later een huis kopen en kinderen krijgen.’

Hussein werd in de avond van 26 juli doodgeschoten op de parkeerplaats van het complex waar hij woonde.

Zijn huisgenoten zijn intussen bang vertrokken, terwijl Husseins broer uit het Verenigd Koninkrijk is ingevlogen.

De derde moord was op maandag, toen de bekende lokale gemeenschapsorganisator en stadsplanner Muhammad Afzaal Hussain, 27, buiten zijn huis werd vermoord.

Geboren in Pakistan, verhuisde hij in 2017 naar de Verenigde Staten om een ​​master in gemeenschaps- en regionale planning te behalen aan de Universiteit van New Mexico en was hij voorzitter van de Graduate and Professional Student Association van 2019 tot 2020.

Muhammad Afzaal Hussain, 27, werd buiten zijn huis doodgeschoten terwijl zijn broer maandag binnen kookte

Hij werkte samen met vertegenwoordiger Melanie Stansbury’s campagne voor het Congres en kreeg toen een baan als directeur ruimtelijke ordening en landgebruik voor de stad Española, 145 mijl ten noorden van Albuquerque.

Hussein was het afgelopen jaar aan het pendelen, maar zou binnenkort naar Española verhuizen.

Zijn oudere broer, Muhammad Imtiaz Hussain, een voormalige officier van justitie die in 2014 naar de VS verhuisde om rechten te blijven studeren, verbleef bij zijn broer of zus en had zijn twee jonge kinderen meegebracht.

Imtiaz Hussain vertelde The Albuquerque Journal dat Afzaal Hussain rond 21.00 uur naar buiten stapte, waarschijnlijk om vrienden of familie in Pakistan te bellen, terwijl hij het avondeten kookte.

Buren meldden dat ze een auto naast zijn broer zagen stoppen terwijl iemand binnen het vuur opende en één keer schoot en daarna nog vier tot zes keer.

‘Mijn broer – hij was zo’n fatsoenlijke, levendige jonge man, een ongehuwd persoon die betrokken was bij de gemeenschap en altijd iedereen hielp’, zei Imtiaz Hussain.

‘Wat is dan het motief. Waarom hebben ze hem neergeschoten? Als hij wordt neergeschoten, hoe zijn we dan veilig?

‘Ik wil een proactief, rigoureus onderzoek, gedetailleerde en snelle processen, zodat die mensen die voor niets het leven van een ander willen nemen.

‘Misschien hebben ze zijn telefoon gestolen, ik weet het niet, wat dan ook.

‘Maar dit is het leven en vele levens zijn met hem verbonden.’

Jordan Yutzy, de stadsmanager van Española, zei dat het team in shock was.

‘Hij zal echt gemist worden door de stad,’ zei Yutzy.

‘Hij was erg slim, erg toegewijd en gaf echt om de gemeenschap als geheel. Hij zal grote schoenen zijn voor de stad om te vullen.’

Gebeden worden gehouden voor Hussein en Hussain op vrijdag in het Islamitisch Centrum van New Mexico

De Universiteit van New Mexico zei dat het ‘diep bedroefd was om te horen over het tragische en plotselinge verlies van een dierbare alumni’ die ‘een prominente studentenleider en een levendig mens was’.

‘Mohammed was een inspirerende leider en een heel speciale Lobo die zoveel levens heeft geraakt’, zei UNM-president Garnett Stokes. ‘Het was mij een voorrecht hem te kennen en met hem samen te werken.’

Stansbury twitterde: ‘Terwijl we rouwen om het ondenkbare verlies van Muhammad Afzaal Hussain, heeft de politie nieuwe informatie vrijgegeven dat zijn schietpartij mogelijk verband houdt met de dood van Mohammad Admadi en Aftab Hussein in onze gemeenschap.

‘We werken nauw samen met federale, staats- en lokale partners om onze moslim-, immigranten- en Midden-Oosterse gemeenschappen te beschermen en de verantwoordelijken voor de rechter te brengen. Onze gemeenschappen tolereren geen enkele vorm van haat.’

Martin Heinrich, senator voor New Mexico, zei: ‘Mohammed Afzaal Hussain was een steunpilaar in de UNM-gemeenschap en een ongelooflijke kracht voor het goede.

‘Ik maak me grote zorgen over rapporten van wetshandhavers dat zijn moord mogelijk verband houdt met twee andere moorden op moslimmannen in Albuquerque. Racistisch, door haat gevoed geweld hoort niet thuis in New Mexico.’

Tim Keller, de burgemeester van Albuquerque, zei dat de stad ‘onze moslimburen zal blijven steunen’.

‘Hoewel we nog niet alle antwoorden hebben, weten we wel dat geweld tegen leden van onze gemeenschap op basis van ras of religie niet zal worden getolereerd in Albuquerque’, zei hij in een verklaring.

Op vrijdag woonden meer dan 1.000 mensen een gezamenlijke begrafenis voor Hussein en Hussain bij.

Imam Mahmoud Eldenawi sprak over de schok van de gemeenschap, 6Park Nieuws gemeld.

‘Wij allemaal, niet alleen moslims, alle andere gemeenschappen, waren geschokt en bedroefd door dit soort dood van onschuldige mensen, ze deden niets’, zei Eldenawi.

‘Maar deze slechte kerel die deze misdaad heeft begaan, hij heeft geen enkele religie, hij heeft helemaal geen enkele vorm van sympathie, passie, genade.’

De Council on American-Islamic Relations looft een beloning uit van $ 5.000 voor informatie, en de Anti-Defamation League dringt aan op een snel onderzoek.

‘Het is afschuwelijk dat iemand het doelwit wordt alleen maar om wie ze zijn, en we spreken onze diepe bezorgdheid en steun uit voor de moslimgemeenschap in New Mexico’, zei regionaal directeur Scott Levin.

‘We bedanken de leden van de wetshandhavers voor het onderzoeken en het serieus nemen van de zaak, en moedigen openbare aanklagers ten zeerste aan om aangifte te doen van haatmisdrijven als uit bewijs blijkt dat de moorden zijn gepleegd vanwege de moslimidentiteit van de slachtoffers.’