Police make five arrests after pro-choice and anti-abortion protesters squared off in NYC

Video toont het moment waarop pro-choice en anti-abortus demonstranten slaags raakten buiten een beroemde katholieke kerk in New York City, resulterend in verschillende arrestaties.

De demonstranten werden zaterdag in hechtenis genomen voor de basiliek van St. Patrick’s Old Cathedral in Lower Manhattan.

Op beelden is te zien hoe de pro-choice demonstranten schreeuwen ‘zeg die nazi’s om naar buiten te komen’ uit de kerkpoorten. Ze schreeuwden ook naar parochianen die de kerk probeerden binnen te komen.

De NYPD zei dat het het aantal gearresteerde personen niet onmiddellijk kon bevestigen, maar Fox nieuws meldde dat er minstens vijf werden aangehouden. Waarvan ze werden beschuldigd, is niet duidelijk.

De kerk heeft de afgelopen maanden verschillende demonstraties gezien toen gefrustreerde Amerikanen reageerden op de uitspraak van het Hooggerechtshof om Roe v. Wade, die de abortusrechten in de VS federaal had beschermd, ongedaan te maken.

Video geleverd aan DailyMail.com door de New York Young Republican Club Catholic Caucus toont de pro-choice demonstranten die de kerkgangers vervloeken.

‘Zeg tegen die nazi dat hij naar buiten moet komen’, schreeuwde een demonstrant terwijl hij op de kerkpoorten bonsde.

‘Kom verdomme naar buiten,’ echode een ander toen de eerste demonstrant opnieuw schreeuwde: ‘Dood je nazi’s? Dood je nazi’s?’

Een lid van de kerkelijke gemeente instrueert zijn groep om ‘naar binnen te gaan’ terwijl hij op de beelden zijn medekatholieken wegwuift van de poorten.

Buiten de kerkpoorten scandeerden de demonstranten de rijen parochianen die probeerden het gebouw binnen te gaan.

Pro-choice demonstranten schreeuwen zaterdag naar de anti-abortusactivisten terwijl ze de rozenkrans bidden buiten een Planned Parenthood-kliniek in de buurt van St. Patrick’s Old Cathedral

Anti-abortusactivisten confronteren zaterdag een bijeenkomst van demonstranten voor abortusrechten buiten een katholieke kerk in het centrum van Manhattan

Katholieken komen meestal op de eerste zaterdag van de maand bij de kathedraal samen om te protesteren tegen abortus. Ze marcheren van de kerk naar de nabijgelegen locatie van Planned Parenthood waar ze hun demonstratie houden.

Deze zaterdag bad de groep de rozenkrans buiten de kliniek terwijl pro-choice demonstranten naar hen schreeuwden.

De Katholieke Caucus van NYYRC vertelde DailMail.com dat het ‘het geweld tegen de parochianen van St. Patrick’s aan de kaak stelde en de leden applaudisseerde voor het bijwonen van hun ‘rozenkransbijeenkomst’.

‘Openbaar getuigen van Christus in New York City is een gevaarlijke daad; de geschiedenis zal liefdevol kijken naar degenen die toch stonden. Groeiende krachten in deze stad willen voorkomen dat iemand voor Christus staat. Als dat zo is, zullen we voor hem knielen’, aldus de groep in een verklaring.

‘De Katholieke Caucus van NYYRC hekelt het geweld dat vanmorgen opnieuw gericht is op parochianen van Old St. Patrick’s, een nieuwe poging om katholieken te terroriseren, en we juichen alle leden van onze groep toe die hun rozenkransbijeenkomst hebben bijgewoond.’

Een groep demonstranten verzamelde zich zaterdag buiten de kliniek en het kantoor van Planned Parenthood in het centrum van Manhattan met een bord met de tekst: ‘Your body, your choice’

Een pro-choice activist houdt een bord vast met de tekst ‘I dissent’ tijdens de demonstratie op zaterdag buiten de basiliek van St. Patrick’s Old Cathedral

Een activist voor abortusrechten schrijft zaterdag met krijt op een muur buiten de St. Patrick’s Old Cathedral in New York City

Pro-choice activisten marcheren zaterdag buiten St. Patrick’s Old Cathedral in New York City

Anti-abortusactivisten, rechts, confronteren een vrouw, centrum, die zaterdag de Planned Parenthood-kliniek en -kantoor in het centrum van Manhattan binnengaat

St. Patrick’s haalde de krantenkoppen in mei toen pro-choice demonstranten zich buiten het gebouw verzamelden als onderdeel van een landelijk protest tegen katholieke kerken.

De in New York woonachtige performancekunstenaar Crackhead Barney, gekleed in een badpak uit één stuk, schreeuwde ‘Ik vermoord de baby’s’ terwijl ze een mars naar de kerk leidde.

‘God heeft zijn zoon vermoord, waarom ik niet?’ schreeuwde de demonstrant herhaaldelijk terwijl ze een babypop bungelde tijdens een demonstratie op zaterdagochtend buiten de kathedraal.

Een kleinere groep pro-life activisten verzamelde zich op de trappen van de iconische kerk in Manhattan, tegenover de voorstanders van abortus, en bad de rozenkrans. Ze zongen ook de hymne Ave Maria.

Net als zaterdag prees de NYYRC de leden van de katholieke Caucus in mei omdat ze ‘opkwamen voor hun geloof en voor de fundamentele rechten van alle ongeboren Amerikanen’.

Performancekunstenaar Crackhead Barney bungelt een babypop tijdens een demonstratie op 7 mei buiten de basiliek van St. Patrick’s Old Cathedral in New York City

Crackhead Barney stond in een badpak uit één stuk en schreeuwde: ‘Ik vermoord de baby’s’ en ‘God heeft zijn zoon vermoord, waarom kan ik dat niet?’

Abortus-activisten verzamelen zich op 7 mei buiten de Basilica of St. Patrick’s Old Cathedral in het centrum van Manhattan om hun steun te uiten voor het recht van een vrouw om te kiezen

De demonstratie van zaterdag kwam slechts een dag nadat Indiana op vrijdag de eerste staat werd sinds het Hooggerechtshof in juni Roe neerhaalde om een ​​bijna volledig abortusverbod aan te nemen.

Beide huizen van de door de Republikeinen gedomineerde wetgevende macht van Indiana hebben de abortusmaatregel vrijdag na weken van bitter debat aangenomen, en gouverneur Eric Holcomb, een Republikein, ondertekende het snel.

Wanneer de maatregel op 15 september van kracht wordt, zullen abortussen alleen worden toegestaan ​​in gevallen van verkrachting, incest, dodelijke foetale afwijkingen of wanneer een zwangere vrouw het risico loopt te overlijden of ernstige gezondheidsproblemen heeft.

Het Witte Huis viel zaterdag de wetgevers van Indiana aan omdat ze ingrijpende beperkingen op de toegang tot abortus hadden aangenomen, en noemde het een ‘verwoestende’ stap voor de staat in het Midwesten.

‘De wetgevende macht van Indiana heeft een verwoestende stap gezet als gevolg van het extreme besluit van het Hooggerechtshof om Roe v. Wade ongedaan te maken en het grondwettelijk beschermde recht van vrouwen op abortus af te schaffen’, aldus een verklaring van Karine Jean-Pierre, perssecretaris van het Witte Huis.

‘Het is weer een radicale stap van de Republikeinse wetgevers om de reproductieve rechten en vrijheid van vrouwen weg te nemen en beslissingen over persoonlijke gezondheidszorg in de handen van politici te leggen in plaats van vrouwen en hun artsen.’