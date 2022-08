Police hunt woman after headstone stolen from Harry Potter graveyard

Een vrouw met een Amerikaans accent wordt opgejaagd door de politie na de diefstal van een historische grafsteen van een kerkhof in Edinburgh.

De ‘onvervangbare’ grafsteen werd op zondag 21 augustus tussen 10.30 en 16.30 uur genomen in Greyfriars Kirk, Candlemaker Row.

Het kerkhof werd beroemd gemaakt door Greyfriar’s Bobby, een Skye-terriër die 14 jaar op het graf van zijn meester zat.

Het vormde later inspiratie voor JK Rowling, die verschillende personages noemde naar degenen die op het 16e-eeuwse kerkhof waren begraven.

Het onleesbare graf behoorde toe aan Edinburgh koopman James Scott, die stierf op 8 september 1785 op 78-jarige leeftijd en zijn vrouw Elizabeth Lockhart die stierf in juni 1803 op 89-jarige leeftijd.

Politiebrigadier Charlotte Crerar zei: ‘We doen een beroep op informatie naar aanleiding van het vandalisme en de diefstal van een marmeren gevel die van de grafsteen is gestolen.

Piper Jennifer Hutcheon speelt tijdens de ceremonie ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de dood van Greyfriars Bobby

‘We willen graag een vrouw opsporen die in de omgeving is gezien.

‘Ze wordt beschreven als ongeveer 1.80 meter lang, met rood/rood haar en slank postuur.

‘Ze droeg een gestreept paars-wit topje, zwart broekje, limoengroene sokken en sportschoenen en sprak met een Amerikaans accent.

‘De grafsteen is van historisch belang en is onvervangbaar en iedereen met enige informatie wordt verzocht contact op te nemen met Police Scotland op 101, onder vermelding van incident 0834 van donderdag 25 augustus 2022.’

De hoofden van de gemeenteraad van Edinburgh zeiden dat de stoffelijke overschotten van hun vijf zonen en twee dochters, die allemaal jong stierven, daar ook zijn begraven.

Convener Culture and Communities, raadslid Val Walker zei: ‘Ik betreur deze schijnbare daad van vandalisme die een belangrijke historische plaquette die al meer dan 200 jaar in Greyfriars Kirk heeft gestaan, ernstig beschadigd.

‘Ik moedig het publiek aan om naar Police Scotland te gaan als ze informatie hebben over deze zaak, en om alle gevallen van vandalisme op onze begraafplaatsen en historische sites te melden.’

Een still uit de Disney-film Greyfriars Bobby: The True Story Of A Dog uit 1961 – slechts een van de films die zijn gemaakt over de legende van de op de begraafplaats wonende Skye Terriër

Vorige maand werd onthuld dat een nieuw boek het verhaal van de trouwe terriër, Greyfriars Bobby, zou kunnen herschrijven.

Bobby verbleef 14 jaar bij het graf van zijn meester in Edinburgh na zijn dood in 1858, en lang werd gedacht dat het een Skye-terriër was.

Maar een nieuw boek beweert dat de hond waarschijnlijk een Dandie Dinmont-terriër is geweest – destijds een immens populair ras in Schotland.

Terwijl Skye-terriërs meestal beperkt waren tot het eiland Skye, ongeveer 255 mijl verwijderd van Edinburgh, werden Dandie Dinmont Terriers gefokt in de Borders, op slechts 75 mijl afstand van de Schotse hoofdstad.

Bobby werd geboren in 1856 en woonde twee jaar bij zijn eigenaar John Gray, een toegewijde nachtwaker bij de politie van Edinburgh City.

Na de dood van John in 1858 weigerde Bobby zijn graf te verlaten tot zijn eigen dood in 1872.

‘Ondanks de constante aansporing van zowel de lokale bevolking als bezoekers, zette Bobby zich schrap tegen stortregens, bittere winters en bloedhete zomers om bij de rustplaats van zijn eigenaar te blijven’ Voor altijd Edinburgh website legt uit.

‘De geruchten over dit hondje begonnen zich wijd en zijd te verspreiden en Bobby had al snel een behoorlijke schare fans.

‘Mensen kwamen uit het hele land en daarbuiten om een ​​glimp op te vangen van deze opmerkelijke legende die zich nog volop aan het ontvouwen was.’

Het herdenkingsstandbeeld van Greyfriars Bobby in Edinburgh. Onderzoek in 2011 onthulde dat het verhaal van de trouwe hond een publiciteitsstunt was van lokale bedrijven

Bobby kreeg in 1867 zijn eigen halsband aangeboden door de Lord Provost van Edinburgh.

Dit betekende dat hij een erkende hond was en beschermd was tegen een nieuwe wet waarin stond dat alle honden zonder vergunning zouden worden vernietigd.

Een standbeeld ter ere van hem staat nu tegenover Greyfriars Kirkyard en wordt elk jaar bezocht door miljoenen toeristen, en velen wrijven over hun neus voor geluk.

Mike Macbeth, voorzitter van de Canadese Dandie Dinmont Terrier Club, die het boek samen met Paul Keevil schreef, zei: ‘Er zijn zoveel tegenstrijdige verhalen over Greyfriars Bobby geweest dat de waarheid is vervaagd als de mist op een ochtend in Edinburgh.

‘Maar hoe meer ik hem onderzocht voor ons boek, The Dandie Dinmont Terrier, the True Story of Scotland’s Forgotten Breed, de feiten leidden tot maar één conclusie: dat Greyfriars Bobby een dandie dinmont-terriër moest zijn.’

In plaats van een Skye-terriër (foto) te zijn, zoals lang werd gedacht, suggereren de auteurs dat Bobby een Dandie Dinmont-terriër was

Beide auteurs van het boek zijn keurmeesters van Crufts hondenshows en hebben de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar hun nieuwe boek over de geschiedenis en sociale invloed van de dandie dinmont terrier.

De onderzoekers zeiden dat de vroege krantenartikelen en waarnemingen nooit suggereerden dat Bobby een Skye Terriër was, maar dat hij bijna altijd een ‘Scotch Terrier’ werd genoemd – een term die in de volksmond wordt gebruikt om de dandie dinmont te beschrijven.

In 2011 kwamen beweringen naar voren dat de hond die 14 jaar lang loyaal weigerde het graf van zijn baas te verlaten, een Victoriaanse hoax was, bedacht door geldgrijpende zakenlieden.

Dr. Jan Bondeson ontdekte bewijs dat er in feite twee Bobbies waren van 1858 tot 1872 – en dat geen van beiden toebehoorde aan de man begraven op de Greyfriars-begraafplaats, Edinburgh, bij wiens graf ze zaten.

Dr. Bondeson, die zijn bevindingen in een boek heeft gepubliceerd, zei: ‘Ik kende het beroemde verhaal van Greyfriars Bobby, maar hoe meer ik het onderzocht, hoe meer ik een rat rook.’

Zijn onderzoek toont aan dat de eerste hond in feite een zwerfhond was die het nabijgelegen Heriot’s ziekenhuis binnenliep en vervolgens naar het kerkhof werd gebracht.

James Brown, de curator van de begraafplaats, behandelde hem zo goed dat hij bleef, en de lokale bevolking nam aan dat hij rouwde om zijn overleden meester.

Naarmate het verhaal zich verspreidde, groeide het aantal bezoekers van het kerkhof met een factor 100, waarbij velen geld doneerden aan Mr Brown en een lokaal restaurant gebruikten dat eigendom was van John Traill, volgens accounts gevonden door Dr. Bondeson.

Hij zegt dat zijn onderzoek aantoont dat de eerste hond stierf in 1867 en werd vervangen door een andere door de heer Brown en de heer Traill in een poging om bezoekers massaal naar het graf te houden.

Dr. Bondeson zei: ‘Foto’s van Greyfriars Bobby laten een duidelijke verandering zien in mei of juni 1867.

‘De eerste was een oudere, vermoeide hond die niet veel was om naar te kijken, en de tweede een levendige terriër die rondrende en met andere honden vocht.

‘Het zou ook de lange levensduur van Bobby verklaren – hij zou 18 jaar hebben geleefd, terwijl zelfs vandaag tien tot twaalf jaar een goede levensduur is voor een Skye-terriër.’

Hij zei dat Bobby ‘erg goed was voor de lokale economie’, dus het zou niet moeilijk zijn geweest om degenen die wisten te overtuigen om te zwijgen over de oplichting.

Het kerkhof werd beroemd gemaakt door Greyfriar’s Bobby, een Skye-terriër die 14 jaar op het graf van zijn meester zat. Op de foto verzamelen leden van de Dandie Dinmont Terrier Club zich bij het standbeeld van Greyfriars Bobby

Hij voegde eraan toe: ‘Er werd gemompeld over het verhaal van Greyfriars Bobby door verschillende lokale inwoners van Edinburgh die ‘op de hoogte waren’ en veel krantenschrijvers hebben geprobeerd de legende in twijfel te trekken, maar Bobby heeft ze allemaal overwonnen.’

Er zijn een aantal verklaringen van de oorsprong van Bobby’s geweest. Volgens sommigen was hij eigendom van een herder.

Maar dr. Bondeson voegde eraan toe: ‘Er is geen reden waarom een ​​herder midden in Edinburgh zou worden begraven en, voor zover ik kan zien, is er geen ander bewijs om het te staven.’

Hij zei toen: ‘Volgens mij zitten alle theorieën over het leven van de hond ongeveer net zo vol gaten als een stuk Zwitserse kaas. Na vijf jaar onderzoek geloof ik dat hij een onwetende bedrieger was die gebruik maakte van de sentimentele opvattingen over hoe een hond zich zou moeten gedragen om een ​​goed leven voor zichzelf te krijgen.’

Dr. Bondeson zei dat beide honden in feite behoorden tot de velen die op dat moment op voedsel wachtten op kerkhoven.

Toen ze zulke honden zagen, dachten bezoekers dat ze bij het graf van hun meesters stonden te wachten, dus bleven ze voor ze zorgen.

En, niet verrassend gezien hoe goed ze werden behandeld, kozen de honden ervoor om daar te blijven.

Greyfriars Bobby is vereeuwigd in een aantal boeken en films, waaronder de gelijknamige Disney-hit uit 1961.

Dr. Bondeson voegde toe: ‘Het zal nooit mogelijk zijn om het verhaal van Greyfriars Bobby te ontkrachten – hij is een levende legende, de meest trouwe hond ter wereld en groter dan wij allemaal.’