PICTURED: Ivana Trump’s final resting place in the private 10-person plot on Trump’s golf course

De laatste rustplaats van Ivana Trump is voor het eerst afgebeeld, een week nadat ze werd begraven naast de eerste hole bij haar was de Tony Bedminster Golf Club van haar ex-man.

De New Yorkse socialite heeft haar graf laten markeren met een discreet zwart glanzend gedenkteken en witte bloemen in een privé grasveld op het familieperceel van Trump in de club in New Jersey.

Ivana werd begraven na een ‘prachtige’ ceremonie die alleen op uitnodiging was gehouden in de St. Vincent Ferrer Church, in de Upper East Side van Manhattan.

De 73-jarige werd op 14 juli dood aangetroffen onderaan haar trap van haar herenhuis in Upper East Side.

Haar graf, dat is afgezet voor het publiek, bevindt zich op een afgelegen plek dicht bij de eerste hole op de golfbaan.

Het is omgeven door bomen en grenst aan een kleine helling bij de ingang van de baan, met de grafsteen versierd met haar naam en haar geboortedatum tot de datum van overlijden.

Ivana’s drie kinderen – Donald Jr., Ivanka en Eric Trump – zouden tijdens de begrafenisceremonie hebben gesproken nadat ze de rouwenden op de begrafenis hadden verteld wat een pionier het voormalige Tsjechische model was.

En voormalig president Donald Trump vertelde de rouwenden rond de begraafplaats ‘wat een ongelooflijke vrouw ze was en wat een sterke vrouw, en ze beval een kamer.’

Ivana’s laatste rustplaats is gemarkeerd met een krans van witte bloemen en een glanzende granieten steen die is gegraveerd met haar naam en geboortedatum tot de datum van overlijden

Het monument, dat is afgezet voor het publiek, bevindt zich op een afgelegen plek dicht bij de eerste hole op de golfbaan

Ivana Trump op 14 juli, nadat ze was gevallen in haar herenhuis in de Upper East Side. Ze is voor het laatst gezien op 22 juni, terwijl ze rondliep in de Upper East Side met de hulp van een assistent (links). Ze is afgebeeld, rechts, in Parijs in 1991

Het is omgeven door bomen en grenst aan een kleine helling bij de ingang van de baan, het eerste perceel van de tien dat is afgescheiden voor de begraafplaats van de familie Trump

Goede vrienden en familieleden woonden na de dienst de begrafenisdienst bij in Trump’s Bedminster Golf Club bij

Ivanka Trump met Donald, Melania en de rest van de familie die het uitvaartcentrum verlaten

Ze werd eerder op de dag herinnerd als een ‘trailblazer’ die de Amerikaanse droom leefde nadat ze vanuit Tsjechoslowakije naar de Verenigde Staten was gekomen, drie kinderen grootbracht en haar eigen persoonlijke merk ontwikkelde.

De uitvaartdienst werd aangekondigd als een ‘Celebration of Life’ en was beperkt tot zo’n 100 rouwenden, die elk hun uitnodiging moesten tonen om de St. Vincent Ferrer-kerk te betreden terwijl toeschouwers zich buiten verzamelden.

De voormalige president had een begraafplaats op de Tony-golfbaan voorgesteld sinds ten minste 2007, toen hij voor het eerst aankondigde dat hij een familiemausoleum wilde bouwen voor zichzelf en zijn familieleden.

Hij vertelde destijds aan Page Six: ‘Dit is zo’n mooi land, en Bedminster is een van de rijkste plekken van het land.’

Volgens de Washington Post waren de plannen van Trump destijds voor 19 meter hoge stenen obelisken midden op de golfbaan.

Maar lokale functionarissen waren bang dat de site een ‘aantrekkelijke overlast’ zou kunnen worden, wat Trump probeerde te verhelpen door voor te stellen dat het ook als trouwlocatie zou kunnen dienen.

Het discrete monument is alleen te zien aan de witte bloemen in een privé-grasveld op het familieperceel van Trump in de club in New Jersey

Ivana Trump werd begraven in een roségouden kist. Op de foto wordt het naar de St. Vincent Ferrer-kerk aan Lexington Avenue in Manhattan gedragen

Er is een cordon rond het graf geplaatst om te voorkomen dat het publiek er toegang toe heeft. De verse grasmat is op de eerste hole nog van ver te zien

De familie wachtte somber tot de kist van Ivana Trump de kerk in New York City werd binnengedragen

Donald Trump, Melania Trump en Ivanka Trump stonden samen toen ze de Frank Campbell-begrafenis in New York City verlieten

Toen dat voorstel werd afgewezen, zo meldt de Washington Post, ging Trump terug naar de tekentafel en kwam vijf jaar later terug met een ander plan om een ​​begraafplaats met 1.000 percelen op het land te bouwen, waaronder een voor hem.

Toch dachten lokale functionarissen dat dat te veel zou zijn voor de landelijke stad, waarop Trump het terugbracht tot slechts 10 graven – genoeg voor hemzelf en zijn familieleden.

Een aanvraag in New Jersey zei dat de familiebegraafplaats zich zou bevinden op een 5.700 vierkante meter groot deel van het terrein van 504 hectare.

Ambtenaren van de staat New Jersey keurden uiteindelijk de begraafplaatsvergunning in 2014 goed.

De plannen van Trump om nog een begraafplaats te bouwen voor leden van de golfclub, blijven echter in het ongewisse.

Zijn oorspronkelijke plannen om een ​​begraafplaats met 500 graven op de golfbaan te creëren voor leden die $ 15.000 betalen om lid te worden en een extra $ 20.000 aan contributie per jaar, werden in 2012 goedgekeurd door de Bedminster Town Council, meldt NPR, na Sally Rubin, een voormalige gemeenteraad lid, onderhandelde een deal met de Trump Organization.

‘Wie ben ik om te zeggen onder welke omstandigheden hij persoonlijk begraven moet worden?’ Ze zei over de voormalige president en merkte op dat haar zorg was wat er zou worden gebouwd op eigendom dat Trump bezit naast de golfclub.

Ivanka liep haar kinderen het uitvaartcentrum uit nadat dragers de kist van haar moeder naar de Bedminster Golf Club hadden gebracht

Ivana ontmoette onroerendgoedmagnaat Donald Trump voor het eerst in 1976 toen ze als model werkte, en de twee trouwden iets meer dan een jaar later op 7 april 1977

Donderdag werd na de begrafenisceremonie een tent gezien op het terrein van de Bedminster Golf Club in New Jersey

Het grafveld zou zich in de buurt van de eerste hole van de Tony New Jersey-golfclub bevinden en ‘niet te ver van het hoofdclubhuis’. De golfbaan is hier afgebeeld

‘Als hij een mausoleum wil en hij wil het voor zichzelf doen, en hij wil dat op de eigenlijke golfclub zetten, dan had ik daar geen probleem mee’, zei Rubin tegen NPR.

‘Het is een groot stuk grond en hij heeft daar veel meer flexibiliteit, maar ik wilde het niet op een mooie landelijke weg in onze gemeente.’

Sindsdien heeft Trump zijn voorstel teruggebracht tot iets minder dan 300 graven op de begraafplaats.

Hij zei in de dossiers dat het eigendom zou worden beheerd door een non-profitorganisatie, en dat zijn werknemers op de golfbaan het onderhoud zouden regelen, het gras zouden maaien en de graven zouden graven.

Alle kinderen van Ivana spraken tijdens de twee uur durende misdienst voor 100 rouwenden, waaronder Donald, zijn vrouw Melania en hun 16-jarige zoon Barron.

Ivanka vertelde de menigte: ‘Toen ik opgroeide, vertelde mijn moeder me niet dat een vrouw alles kon doen wat ze wilde – ze liet het me zien.

‘Ze was een pionier voor zowel mannen als vrouwen. Mijn moeder vertelde me eens dat er niets was dat ze niet op hakken kon doen.

‘Ze leerde ons hoe we vis moesten speren en kookten wat we gevangen hadden. Mijn moeder heeft onze geest verruimd.’

Trump stelt ook een begraafplaats voor van iets minder dan 300 graven (foto, het perceel) voor leden van de Bedminster Golf Club

De voormalige president ging de Upper East Side-kerk binnen voor de begrafenis via een zijdeur met zijn vrouw Melania

Elk van de holes op de Bedminster Golf Course is voorzien van een vlag met het presidentiële zegel

De familie Trump op de trappen van de St. Vincent Ferrer-kerk na de begrafenis van Ivana vorige week

Don jr. sprak vervolgens en verheugde de gemeente met goede herinneringen en grappen. Voordat hij terugging naar zijn stoel, zei hij: ‘Ik hou van je, mam.’

Eric Trump, de jongste, sprak vervolgens: ‘Ze had hersens; ze had schoonheid. Ze was de belichaming van de Amerikaanse droom…

‘Ze was een natuurkracht, ze kon elke man verslaan op de hellingen, elke vrouw op de catwalk.

‘Ze regeerde over ons drieën’ [kids] met een ijzeren vuist maar ook een hart van goud.’

Een berg rode rozen lag voor het altaar, omringd door 73 brandende kaarsen die elk jaar van Ivana’s leven symboliseerden.

Na de dienst werd Ivana’s lichaam in een gouden kist het gebouw uit gedragen, langs haar familie en tientallen VIP-gasten.

Een vrouw, die Ivana’s verzorger leek te zijn, huilde op de trappen van de kerk toen de dragers langskwamen.

Ivana werd ook geëerd door haar favoriete restaurant in New York City, Nello, dat kaarsen aanstak en bloemen tentoonstelde aan haar favoriete tafel terwijl ze werd gelegd om te rusten.