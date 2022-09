PICTURED: Bodybuilding ex-marine teaching English to CHILDREN before arrest during lesson for murder

De voormalige Amerikaanse marinier die zes jaar op de vlucht was in Midden-Amerika nadat hij naar verluidt zijn vriendin had vermoord, is afgebeeld op de foto om Engelse les te geven in El Salvador – dagen nadat de FBI hem naar het klaslokaal had opgespoord en hem arresteerde voor de moord.

De 36-jarige Raymond ‘RJ’ McLeod, die als zo gevaarlijk werd beschouwd, kreeg de hoogste premie ooit ooit.

De FBI had gewaarschuwd dat McLeod – die ervan wordt beschuldigd zijn toenmalige vriendin, Krystal Mitchell, in 2016 in San Diego te hebben vermoord en vervolgens het land te ontvluchten – ‘gewapend en gevaarlijk’ was, en beschreef de wegloper als ‘een fervent bodybuilder en een zware drinker.’

Mitchell’s moeder, voormalig politiedetective Josephine Wentzel, kwam uit pensionering om de FBI te helpen de moordenaar van haar dochter te vinden – een zoektocht die maandag tot wasdom kwam toen Marshals de gespierde voortvluchtige halverwege de les arresteerde.

De buste kwam na Marshals in april 2021 toegevoegd McLeod op hun beruchte 15 ‘Most Wanted’-lijst, met de ongekende beloning van $ 50.000 voor informatie die leidt tot zijn arrestatie – het dubbele van het gebruikelijke bedrag.

McLeod was de eerste binnenlandse voortvluchtige die ooit zo’n premie ontving. Hij werd opgespoord nadat een vrouw een Spaanstalige Univision-special over zijn zaak had gezien en hem aangaf als leraar in de stad – die door de lokale bevolking werd beschreven als ‘beetje gevaarlijk’.

Ondertussen zei een beheerder van een andere nabijgelegen school dat het gebruikelijk was dat de identiteit van het personeel op scholen in het gebied niet geverifieerd was, waardoor McLeod met succes een nieuw leven kon opbouwen in de wijk Colonia Angelica in de stad.

De onlangs opgedoken, ongedateerde foto – gedeeld door Wentzel, 63 – toont McLeod aan het hoofd van het klaslokaal in El Salvador, terwijl hij lesgeeft aan studenten die zich niet bewust zijn van het bewogen verleden van de ex-marinier.

McLeod, 36, is maandag afgebeeld in El Salvador, nadat hij werd gearresteerd na zes jaar op de vlucht

Marshals en lokale autoriteiten hebben McLeod maandag rond 16.30 uur lokale tijd aangehouden, na ontvangst van de doorbraaktip van de barmhartige Samaritaan, na meer dan zes jaar zoeken naar de vermoedelijke moordenaar.

Na verschillende waarnemingen in heel Midden-Amerika – waaronder een te zien in een videoclip rond Kerstmis 2016, dansend met een vrouw in een bar in het buurland Guatemala – McLeod vestigde zich in El Salvador en nam het leven van een leraar op zich.

Zijn ambtstermijn werd maandag echter afgebroken, toen hij… werd gearresteerd voor zijn klas vol studenten op de Direct English School, waar uit gegevens blijkt dat hij $ 1.000 per maand kreeg.

Al met al was McLeod zes jaar op de vlucht in Latijns-Amerika en woonde hij in El Salvador onder de alias ‘Jack Donovan’, zo bleek dinsdag.

McLeod vertelde naar verluidt dat hij Canadees was en gebruikte de valse naam als dekmantel. Univision gemeld.

Een beheerder van een andere nabijgelegen school zei dat het gebruikelijk was dat de identiteit van het personeel niet geverifieerd was.

‘De huur leraren in en vraag niet om identificatie’, vertelde de beheerder aan DailyMail.com. ‘Ze controleren niet eens of ze bevoegd zijn om les te geven.’

Ze zei over het minder gerenommeerde personeel van de school: ‘Veel van de leraren daar hebben tatoeages.’

Hij was gezocht voor de moord in juni 2016 op zijn toenmalige nieuwe vriendin Mitchell, 30, in een appartement waar ze logeerden tijdens een bezoek aan zijn vrienden in San Diego.

Wentzel, een gepensioneerde politie-detective, speelde een belangrijke rol bij het opsporen van McLeod, zei de officier van justitie van San Diego, Summer Stephan, – haar eigen leven riskerend door herhaaldelijk de grens met Midden-Amerika over te steken, op zoek naar sporen en de zaak te behandelen met de federale politie en de politie van El Salvador.

Op een gegeven moment, zei ze, werd ze bedreigd door een mes aan de Guatemalteekse grens, en op een ander moment werd ze brutaal aangevallen door een wilde hond.

Het spoor leidde haar aanvankelijk naar Guatemala, waar hij in 2016 werd gespot, en vervolgens naar het nabijgelegen Belize, waar hij het jaar daarop opnieuw werd gespot.

Ergens tijdens de coronaviruspandemie migreerde McLeod naar El Salvador, en tegen die tijd was hij veel afgevallen en minder gaan drinken. Hij keerde terug naar de sportschool en werd vaak gezien in het plaatselijke voetbalstadion, Estadio Anna Mercedes Campos, zei Wentzel.

Gedurende deze tijd, voegde de onderzoeker eraan toe, had McLeod geen auto en werd hij verschillende keren door de stad gezien.

Op het moment dat hij voortvluchtig werd, was McLeod veel intimiderend en massiever, stond op bijna zes voet en woog ongeveer 230 pond, zei de FBI.

Op foto’s die na zijn arrestatie werden genomen – waaronder die in het Sonsonate-klaslokaal – leek hij veel slanker, zijn tatoeages verbergend met een shirt met lange mouwen ondanks de hitte in Midden-Amerika en zijn haar en baard laten groeien.

Feds Monday prees de arrestatie maandag aan als een zwaarbevochten overwinning, na zes onvermoeibare jaren op zoek te zijn geweest naar de verdachte.

‘De brutale poging van deze beklaagde om gerechtigheid te omzeilen is voorbij en het werk om hem in een rechtbank verantwoordelijk te houden voor de moord op Krystal Mitchell kan nu beginnen’, zei Stephan.

‘Enorm veel eer gaat uit naar de moeder van het slachtoffer die het zoeken naar de moordenaar van haar dochter nooit heeft opgegeven en nauw heeft samengewerkt met ons kantoor en andere wetshandhavers om deze arrestatie mogelijk te maken.’

Wentzel, die door Latijns-Amerika reisde – op een gegeven moment bedreigd door een mes aan de Guatemalteekse grens, op een ander moment brutaal aangevallen door een wilde hond – zei dat McLeod werd opgemerkt door een vrouw in El Salvador.

‘Het is duidelijk dat mijn dochter niet kan worden teruggebracht, maar ik ben opgelucht dat deze man niet langer een bedreiging vormt voor de vrouwen in Mexico en Midden-Amerika’, zei ze. Univision.

Ze zei dat ze lange tijd in Guatemala doorbracht – hij was te zien in een videoclip in kerst 2016, dansend met een vrouw in een bar in het Almost Famous hostel in de kustplaats Livingston – maar zei dat ze zich niet speciaal op El Salvator.

‘Ik heb wel in El Salvador gekeken, maar ik was nooit specifiek op dat land gefocust’, zei ze.

‘Een Spaanse vriend vertelde me: ‘Hij gaat niet naar El Salvador – ze zullen hem vermoorden.’

‘Maar daar was hij – in dezelfde gemeenschap van de persoon die me dat vertelde.’

Mitchell is afgebeeld met haar moeder, Josephine Wentzel, een gepensioneerde rechercheur, die aan de zaak werkte

Wentzel zei dat de lokale autoriteiten waren getipt door een lokale vrouw.

‘Er was een officiële klacht. Een vrouw in El Salvador herinnerde zich dat ze een artikel op de site van Univision had gelezen en de man zag.

‘Ze belde om hem te melden.’

Wentzel zei dat ook zij het Univision-artikel op grote schaal deelde, in de hoop hem op te sporen.

‘Ik deelde dat artikel omdat het in het Spaans was en legde alles uit.

‘Ik heb het op sociale media naar meerdere mensen gestuurd.

‘Hij verstopte zich in een klein stadje in El Salvador en deed zich voor als Canadees. Ze zouden rechtstreeks naar zijn klas kunnen gaan en hem arresteren.’

Mitchell werd gewurgd teruggevonden, nadat ze een bar hadden bezocht en McLeod ruzie kreeg met een andere man, eveneens een ex-marinier. Alle drie werden uit de bar geschopt. McLeod en Mitchell keerden terug naar het huurappartement en Mitchell werd de volgende dag dood aangetroffen, met duidelijke tekenen van een worsteling.

McLeod, van wie de onderzoekers zeiden dat hij een geschiedenis van geweld had, ging op de vlucht en reisde door Mexico naar Midden-Amerika.

Hij werd in 2017 in Guatemala gespot en het jaar daarop in Belize.

Marshals riepen om hulp, maar waarschuwden dat hij als ‘gewapend en gevaarlijk’ werd beschouwd – en beschreef hem als ‘een fervent bodybuilder en een zware drinker’.

Toen hij in 2021 aan de Top 15-lijst werd toegevoegd, zei maarschalk Steve Stafford van het zuidelijke district van Californië dat ze nooit zouden opgeven.

‘Het verstrijken van de tijd zal het voortvluchtige onderzoek van de Marshals naar McLeod nooit afschrikken,’ zei hij.

‘Het voedt in ieder geval onze vastberadenheid. We laten geen middel onbeproefd totdat hij voor het gerecht wordt gebracht.’

Wentzel bedankte Frankie Sanchez, de regionale US Marshals Task Force Chief, en zijn collega Francisco Barajas voor hun ‘uitstekende werk’.

‘Ik heb vertrouwen in hen gehad en sinds ik Francisca Barajas heb ontmoet, had ik het volste vertrouwen dat deze dag zou komen en dat hij degene zou zijn die hem zou vangen’, zei ze.

‘Ik zei tegen hem:’ Je bent mijn held. We zijn verbonden voor het leven.’