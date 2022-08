PICTURE EXCLUSIVE: Abbey Clancy shows off her phenomenal figure in a black bikini

Ze heeft genoten van de zon tijdens haar jaarlijkse vakantie in Portugal voor het einde van de schoolvakanties van haar kinderen.

En Abbey Clancy pronkte met haar fenomenale figuur in een schrale zwarte bikini toen ze donderdag naar buiten stapte tijdens het familie-uitje met haar groep op sleeptouw.

Het model en WAG, 36, werden vergezeld door haar voormalige voetballer-echtgenoot Peter Crouch, 41, hun zoon Johnny, vier, haar prachtige zus Elle en Holly Willoughby’s echtgenoot Dan Baldwin.

Abbey zag er fantastisch uit in haar zwemkleding die haar strakke buikspieren en lenige benen liet zien, en werd gedragen met een groen-witte luchtige kaftan.

Ze combineerde perfect met donkere tinten, haar klassieke ‘A’-ketting en gouden oorbellen met studs, terwijl ze haar blonde lokken in losse golven over haar schouders droeg en ervoor koos om make-upvrij te gaan.

Naast haar zag haar zus er net zo mooi uit in een oranje en rode bikini, zwarte slippers en een strandkleed terwijl ze wegstraalde.

Peter kon de glimlach niet van zijn gezicht vegen tijdens het groepsuitje en droeg een marineblauw T-shirt en een broek met patroon terwijl hij zijn zoon Johnny in zijn armen droeg.

Holly’s wederhelft Dan droeg een donkergrijs T-shirt, een lichtblauwe onderbroek en een zonnebril toen hij zich bij de groep voegde voor het leuke dagje uit, voordat hij zijn topje uittrok om hemdloos te gaan.

Abbey en Peter delen vier kinderen: de kinderen Sophia, 11, Liberty, zeven, Johnny, vier en Jack, drie.

Peter kruiste voor het eerst Abbey kort nadat hij in december 2005 bij Liverpool had getekend.

Sindsdien staat ze aan zijn zijde en heeft ze hem twee WK’s voor Engeland zien spelen en de FA Cup zien winnen.

Terugkijkend op hun eerste ontmoeting, vertelde Abbey eerder aan Sportsmail: ‘Toen we elkaar ontmoetten, zei mijn vader tegen me: “Al mijn vrienden gaan me verscheuren! Je gaat uit met een voetballer!” Nu geeft hij de voorkeur aan Pete boven mij, denk ik!

Pasvorm: Holly’s wederhelft Dan droeg een donkergrijs T-shirt, een lichtblauwe onderbroek en een zonnebril toen hij zich bij de groep voegde voor het leuke dagje uit, voordat hij zijn topje uittrok om hemdloos te gaan

Familie: Peter kon de glimlach niet van zijn gezicht vegen tijdens het groepsuitje en droeg een marineblauw T-shirt en een broek met patroon terwijl hij zijn zoon Johnny in zijn armen droeg

Gebronsd: Dan pronkte met zijn torsokleur terwijl hij shirtloos in lichtblauwe onderbroeken liep terwijl hij naast Abbey slenterde

Gelukkige tijden: de groep zag er allemaal opgewekt uit terwijl ze samen van de zon genoten tijdens hun luxe vakantie

Broer of zus: naast haar zag haar zus er net zo mooi uit in een oranje en rode bikini, zwarte slippers en een strandkleed terwijl ze wegstraalde

Geweldig figuur: Elle had haar prachtige rondingen te zien in de oranje bikini

Blijf gehydrateerd: Abbey was slim en had overdag een fles stilstaand water bij zich in de zon

Toegewijde vader: Peter was elke centimeter de trotse ouder terwijl hij zijn zon over de stoep droeg

Sieraden: Abbey droeg een zilveren horloge, een delicate gouden ketting en eenvoudige gouden oorknopjes

Uit en over: Het komt als Abbey genoot van een padeltennis tijdens haar leuke vakantie op donderdag met haar zus Elle en zoon Johnny

‘Hij kan letterlijk niets verkeerd doen. Alles is als, “Oh, laat die arme jongen met rust!” Hij staat de hele tijd aan Pete’s kant.

‘We waren op een verjaardagsfeestje van een vriend in een bar in Liverpool genaamd Mosquito. Pete was daarbinnen en hij smeekte me gewoon om met hem uit te gaan!’

Peter voegde toe: ‘Ze kwam naar me toe, geloof het of niet! Het was de eerste keer dat ik scoorde voor Liverpool, tegen Wigan (december 2005).

‘Het was een last van me af, ik had eindelijk een paar doelen. Toen kwam ze naar me toe en zei: “Ik wist dat je zou scoren!” We begonnen toen net te chatten – en ze zou me niet alleen laten (knipoogt). Zodra ik de dansvloer had bereikt, was dat het!’

Vakantieplezier: de groep zag eruit alsof ze aan het lachen waren en waren allemaal samen aan het kletsen

Op stap: Later, terwijl ze in de zon slenterden, bedekte Abbey zichzelf meer met de sjaal

Natuurlijk mooi: Abbey droeg nauwelijks make-up om te pronken met haar stralende teint en stralende teint

Gym-geslepen: Abbey werkt hard aan haar figuur en de ongelooflijke resultaten waren duidelijk

Tinten: Peter droeg een coole pilotenzonnebril

Leuk: Abbey en Peter hadden zes jaar een relatie voordat ze 11 jaar geleden trouwden