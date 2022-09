Phillip Schofield brushes off Spin To Win reaction to attend the theatre with his family

Phillip Schofield veegde de verbijsterde reactie van kijkers op de prijs van This Morning’s energierekening op dinsdag weg, terwijl hij met zijn gezin van een avond in het theater genoot.

De 60-jarige presentator ging naar Instagram Stories om een ​​foto te delen met zijn vrouw Stephanie Lowe en hun dochters Molly, 29, en Ruby, 26, terwijl ze een live optreden van Wicked bijwoonden.

Op maandag waren de kijkers verdeeld over de aankondiging van This Morning dat ze een nieuwe prijs aan Spin To Win hadden toegevoegd, waardoor de winnaar vier maanden lang zijn energierekening zou kunnen betalen, op een moment dat het land wordt gegrepen door de crisis in de kosten van levensonderhoud. .

Phillip deelde een reeks video’s op zijn verhalen en liet zijn dochters stralen terwijl ze opgewonden naar de musical keken.

Vervolgens deelde hij een selfie van de meisjes en zijn vrouw Stephanie die poseerden met hun drankjes in de hand terwijl ze genoten van een familie-avondje uit bij de show.

De afgelopen dagen deelden kijkers hun gespleten reactie nadat This Morning maandag onthulde dat ze een nieuwe prijs zouden introduceren op hun spel Spin To Win, waarbij kijkers hun energierekening vier maanden lang konden laten betalen.

De kijkers waren verdeeld over het aanbod van de show om de energierekening voor vier maanden te dekken, en noemden de verhuizing ‘dystopisch’ en een weerspiegeling van de ‘slechte staat’ van de crisis in de kosten van levensonderhoud.

Phil en Holly introduceerden terloops de nieuwe prijs van het spel tijdens het Spin to Win-segment in de show.

‘Je kunt allerlei geweldige prijzen winnen,’ zei Holly.

‘Deze week hebben we onze gebruikelijke geldprijzen, maar je kunt ook wat extra geld winnen om je energierekening tot het einde van het jaar te betalen,’ zei Phil. ‘Dat is vier maanden energierekening helemaal geregeld.’

Ervan genieten? Phillip deelde een reeks video’s op zijn verhalen en liet zijn dochters stralen terwijl ze opgewonden naar de musical keken

‘Wauw, dat is nu heel belangrijk,’ zei Holly.

Philip voegde er later aan toe dat de prijs ongeveer £ 400 per maand bedroeg, opgeteld bij een totaal van ongeveer £ 1600 voor vier maanden.

Terwijl het spel vorderde, won een beller genaamd Alex, gevestigd in Enfield, de kans om aan het wiel te draaien.

‘Hoe gaat het met je energierekening, maak je je daar een beetje zorgen over?’ vroeg Phil hem.

‘Oh maat, dat is belangrijk. Ik heb zo’n vooruitbetalingsmeter en het is gewoon pure moord,’ zei Alex.

Duidelijkheid: Philip voegde er later aan toe dat de prijs ongeveer £ 400 per maand bedroeg, opgeteld bij een totaal van ongeveer £ 1600 voor vier maanden

Uiteindelijk belandde het wiel op ‘energierekeningen’, wat betekent dat de show de rekening van Alex tot januari zou dekken.

Terwijl de speler Phil en Holly bedankte en zei dat het nieuws ‘fantastisch’ en ‘een opluchting’ was. kijkers thuis namen niet deel aan het enthousiasme van Alex en zeiden dat het segment ‘deprimerend’ was.

‘Het is zo triest dat als je Spin to Win wint, ze je energierekening betalen. Vroeger was het winnen van een vakantie, de absolute stand van zaken is huiveringwekkend’, zei iemand.

‘Vanmorgen met ‘energierekening’ als prijs op hun Spin To Win is de meest dystopische en trieste reflectie op de samenleving op dit moment… Hoe zijn we op dit punt gekomen? Waanzin’, schreef een ander.

‘Als ik vier maanden energierekening zou winnen, zou ik ophangen. Voor 450 pond zou ik zeggen dat ze moeten oprotten,’ zei een ander.

‘Nou, ik vond deze Spin om te winnen behoorlijk f****** deprimerend om eerlijk te zijn’, schreef iemand.

‘De verdomde toestand waarin dit land zich bevindt wanneer This Morning hen “vier maanden energierekening heeft betaald” als een spin-aan-rad-prijs. Jezus Christus,’ zei een ander.

Anderen wezen er echter op dat This Morning hun kijkers hielp.

‘Ze helpen hen. De energierekening is nu duur. Het is het land dat een grap is, m GMB helpt,’ zei iemand.

In het kielzog van de reactie, de volgende dag, onthulde This Morning dat ze de prijs hadden aangepast om te zeggen dat alle huishoudelijke rekeningen konden worden betaald, tot een waarde van £ 3000 tot het einde van het jaar.

Premier Liz Truss zal naar verwachting donderdag aankondigen dat ze de energierekening van huishoudens tot 2024 zal bevriezen op ongeveer £ 2.500 per jaar om de gemiddelde Brit te beschermen tegen de steeds toenemende prijsplafond.

Het komt voordat het energieplafond van Ofgem op 1 oktober zal stijgen tot £ 3.549, voordat het in januari naar nieuwe hoogten van £ 5.386 klimt, wat brandstof toevoegt aan het vuur van de aanhoudende crisis in de kosten van levensonderhoud.

Hoewel ministers denken dat de bevriezing een populaire interventie zal zijn, bestaat de vrees dat de belastingbetaler onbeperkt aansprakelijk kan worden gesteld als de gasprijzen blijven stijgen of langer dan voorspeld hoog blijven.

Volgens de huidige plannen ontvangen huishoudens deze winter nog steeds £ 400 korting op hun energierekening, terwijl ongeveer acht miljoen gezinnen met een laag inkomen en kwetsbare gezinnen een extra £ 650 ontvangen.

Deze betalingen zouden moeten betekenen dat de typische jaarlijkse energierekening dichter bij het huidige prijsplafond van £ 1.971 komt te liggen.

Meer dan acht miljoen gepensioneerden zullen naast hun winterbrandstofbetaling in november ook £ 300 ontvangen, en ongeveer zes miljoen mensen met een in aanmerking komende arbeidsongeschiktheidsuitkering zullen £ 150 extra ontvangen.

De premier heeft duidelijk gemaakt dat eventuele verdere steunbetalingen gericht zullen zijn op de meest kwetsbaren. En ze heeft extra hulp toegezegd aan bedrijven, van wie velen het hardst zijn getroffen door stijgende kosten omdat ze niet worden beschermd door een prijsplafond.

De verhoging komt na een last-minute beslissing van het door de Russische staat gesteunde energiebedrijf Gazprom om de heropening van de belangrijkste Nord Stream 1-pijpleiding naar Europa te blokkeren.

De Britse aardgasprijs bedroeg vanmorgen £ 4,96 per therm, een stijging van 86p of 21 procent. Begin 2021 was het slechts 40p per therm. De prijs bereikte vorige week £ 7 per therm.

Stijgend: onder het huidige prijsplafond van Ofgem zullen de gas- en elektriciteitsprijzen deze winter stijgen

En het leidende Europese benchmark-Nederlandse TTF-gascontract van oktober steeg met € 62 (£ 52,53), of 30 procent, tot € 272 per megawattuur (MWh) vandaag om 7.30 uur, waarmee de verliezen van vorige week werden teruggedraaid.

Nord Stream 1 is de grootste gasverbinding van Rusland naar Europa en levert ongeveer 55 miljard kubieke meter per jaar.

Terwijl het VK slechts 4 procent van zijn gas van Nord Stream 1 ontvangt, zijn andere landen zoals Duitsland veel meer afhankelijk van de pijpleiding, wat betekent dat de sluiting ervan de prijzen op de internationale energiemarkten doet stijgen.

De verhuizing heeft geleid tot de vrees dat fabrieken gedwongen kunnen worden om een ​​vierdaagse werkweek aan te nemen om energie te besparen. Er is nog geen datum vastgesteld wanneer Nord Stream 1 wordt heropend.

FEMAIL nam destijds contact op met ITV voor commentaar.