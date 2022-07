Peter Dutton accuses Anthony Albanese of ‘sanctioning’ assaults of female construction workers

Peter Dutton heeft Anthony Albanese ervan beschuldigd de intimidatie en aanranding van vrouwen op bouwplaatsen door de vingers te zien.

De oppositieleider deed de opmerkelijke bewering toen hij tekeer ging tegen het regeringsplan om de waakhond van de bouwsector af te schaffen.

Labour heeft de Australische bouw- en constructiecommissie al ingehouden en zal de komende dagen wetgeving opstellen om het te ontmantelen.

De coalitie viel de heer Albanese woensdag meedogenloos aan in het vragenuur en stelde vijf vragen over de ABCC en ‘vakbondsverkrachters’.

Dutton volgde met een spray van 15 minuten waarin hij beweerde dat de afschaffing van de ABCC de inflatie en de bouwkosten zou verhogen en het aantal aanvallen zou vergroten.

Peter Dutton heeft Anthony Albanese ervan beschuldigd de intimidatie en aanranding van vrouwen op bouwplaatsen door de vingers te zien door van plan te zijn de bouwwaakhond af te schaffen

‘Dus als je het volgende rapport van een bouwplaats ziet van een vrouwelijk lid dat er gewoon is om haar werk te doen en wordt misbruikt door een of andere fietser of een lid van de CFMEU, weet dan dat het door deze premier is gesanctioneerd’, zei hij. gezegd.

‘Weet dat de volgende daad van mishandeling of onwettig gedrag op een bouwplaats waarbij een werknemer gewond raakt, het resultaat is van deze premier.’

De heer Dutton vergeleek de ambtenaren van de bouw-, bosbouw-, mijnbouw- en energie-unie bij verschillende gelegenheden met misdadigers die regelmatig misdaden pleegden en fietsvrienden hadden.

Minister van Werkgelegenheid Tony Burke wees er in antwoord op dat het onderzoeken van dergelijke zaken buiten de jurisdictie van de ABCC viel.

‘Er is één probleem’ [with their argument], weet je dat de ABCC niet mag omgaan met crimineel gedrag? Het is een startpunt voor het debat…’ zei hij.

‘Crimineel gedrag moet door de politie worden aangepakt. Beweren dat afschaffing van de ABCC daar op de een of andere manier invloed op zou hebben, is absurd.’

De heer Dutton vervolgde het vragenuur met een spray van 15 minuten waarin hij beweerde dat de afschaffing van de ABCC de inflatie en de bouwkosten zou verhogen en het aantal aanvallen zou vergroten.

Dutton werd later bijgestaan ​​door zijn plaatsvervanger Sussan Ley, die vroeg ‘wie beschermt de vrouwen?’

Ze verwees naar een ABCC-vervolging waar een vakbondsfunctionaris naar verluidt een vrouwelijke gezondheids- en veiligheidsmanager duwde en duwde.

‘En toen ze hem ervan beschuldigde haar woorden in de mond te leggen, antwoordde hij: “Ik zou je nooit iets in de mond stoppen, je bent walgelijk”, zei mevrouw Ley.

‘Gelooft de regering serieus dat de vervolging van dit verachtelijke gedrag een verspilling van belastinggeld is?’

Dutton probeerde ook het besluit om de waakhond af te schaffen af ​​te schilderen als tegenprestatie met de CFMEU voor $ 5 miljoen aan donaties aan Labour in de afgelopen drie jaar.

‘Wat vroegen ze voor de $ 5 miljoen die ze aan de ALP gaven? Ze vroegen om een ​​beleidswijziging… en dat is wat deze premier heeft geleverd’, zei hij.

‘Ze dicteren elke beweging van deze regering… De vakbondsbeweging bezit en exploiteert deze Labour Party volledig.’

‘Dus als je het volgende rapport van een bouwplaats ziet van een vrouwelijk lid dat er alleen maar is om haar werk te doen en wordt misbruikt door een of andere fietser of een lid van de CFMEU, weet dan dat het door deze premier is gesanctioneerd’, zei hij. Dutton zei:

De oppositieleider zei dat de heer Albanese zijn ware aard liet zien door in de eerste week van het parlement de ABCC af te schaffen.

‘Hij heeft het beleid veranderd dat zal leiden tot hogere inflatie en hogere bouwkosten in dit land en ze hebben besloten dat dat hun hoogste prioriteit is in de openingsdagen van deze regering’, zei hij.

‘Het zegt veel over deze regering, het zegt veel over hun prioriteiten, en het zegt veel over hoe de ALP altijd de belangen van vakbondsbazen boven de belangen van het Australische publiek zal stellen.’

Mevrouw Ley ging verder in haar toespraak en noemde de ABCC a ‘tough cop on the beat’ en beweerde dat Labour prioriteit gaf aan wat de CFMEU wilde boven wat arbeiders, de economie en vrouwen op de werkplek nodig hadden.

‘Dat is het Albanese akkoord – CFMEU-donaties gaan erin en beleid komt eruit’, zei ze.

Burke wierp hierop tegen door erop te wijzen dat de eerste daad van de regering was om te vragen om het minimumloon te verhogen en de eerste wetgeving was verlof voor huiselijk geweld.

Premier Anthony Albanese heeft de Australische bouw- en constructiecommissie al ontlast en zal de komende dagen wetgeving maken om deze te ontmantelen

Hij citeerde toen rechters van de Federale rechtbank veroordeelt de pogingen van de ABCC om tal van zaken te vervolgen.

Rechters maakten de vervolging van twee CFMEU-functionarissen belachelijk voor ‘een kopje thee drinken met een maat’ en beschreven de zaak als ‘een minuscule, onbeduidende affaire’.

De ABCC werd ook beschreven als ‘een slagschip op volle kracht met moeite om te draaien’, waarbij ‘procedures’ [are] uitgevoerd als een bloedsport’.

Lisa Chesters, het parlementslid voor Bendigo, wees op nog twee voorbeelden van wat volgens Labour triviale en wraakzuchtige gevallen waren.

Een daarvan was een juridische strijd van vijf jaar tussen de CFMEU en ABCC nadat vakbondsfunctionarissen hadden gevraagd om een ​​vrouwentoilet op een bouwplaats te installeren.

Toen het bedrijf weigerde dit te doen, stuurden de ambtenaren alle arbeiders naar huis en de werkgever gaf toe en installeerde het toilet.

De ABCC voerde aan dat dit een illegale stakingsactie was en kreeg de vakbond een boete van $ 50.000, totdat het Federale Hof het vorig jaar in hoger beroep vernietigde.

De tweede was in het electoraat van mevrouw Chesters, een CFMEU-functionaris haastte zich naar een werkplek omdat een vriend van hem die daar werkte viel en ernstig gewond raakte, en de ABCC ging hem achterna omdat hij niet genoeg op de hoogte was gesteld van de toegang tot de site.

De nieuwe premier en oppositieleider hebben hoofden gestoten in een vurig vragenuur toen het Parlement deze week werd hervat (foto)

De ABCC-zijdiscussie volgde onmiddellijk op een luidruchtig vragenuurtje waar de coalitie herhaaldelijk achter de heer Albanese aanging over de kwestie.

‘Ambtenaren van de CFMEU zijn aangeklaagd voor duizenden strafbare feiten. Heeft de premier een ontmoeting gehad met vakbondsbazen die beschuldigd worden van crimineel gedrag, waaronder aanranding, intimidatie en verkrachting?’ vroeg meneer Dutton.

De vraag leidde tot een luid gejuich vanaf de parlementaire verdieping, waarbij de voorzitter moest ingrijpen.

‘Ik bel de minister-president. Bestellen.’

‘Mijnheer de voorzitter, als de tegenpartij een beschuldiging heeft of iemand wil kennen die ik heb ontmoet, moet hij dat zeggen’, antwoordde de heer Albanese.

‘Nee hij heeft niet. Als hij iemand wil noemen, heeft hij daar volkomen recht op. Maar hij heeft niet het recht om aan dat soort lastertactieken deel te nemen.’

Plaatsvervangend oppositieleider Susan Ley zette de aanval voort toen ze later naar de microfoon stapte.

‘Ik verwijs naar opmerkingen die hij (de heer Albanese) zojuist maakte dat de waakhond een verspilling van belastinggeld is.’

Nieuwe premier Anthony Albanese heeft oppositieleider Peter Dutton geroosterd in zijn eerste parlementaire grillen als premier (foto)

Mevrouw Ley zei dat de ABCC een vakbondsfunctionaris achtervolgde wegens beschuldigingen van ‘duwen, duwen en verbaal misbruiken van een vrouwelijke gezondheids- en veiligheidsmanager’.

‘Gelooft de premier serieus dat het nastreven van dit verachtelijke gedrag een verspilling van belastinggeld is, en waarom maakt Labour een slechte situatie erger?’

De heer Albanese schoot op van zijn stoel om mevrouw Ley te antwoorden.

‘Ik ben van mening dat als iemand mishandeling pleegt, hij moet worden beschuldigd van mishandeling en moet worden afgerekend. Dat is wat ik geloof. Het verbaast me dat u dat niet doet.’

‘Dat is een uitnodiging tegen elk lid aan deze kant,’ zei mevrouw Ley.

‘De premier zei net dat u aanranding niet serieus vindt. Natuurlijk doen we dat.’

De heer Albanese beweerde toen dat de ABCC ‘meer dan $ 500.000 aan belastinggeld had uitgegeven, waardoor een algemeen verbod werd opgelegd op het plaatsen van stickers en posters met vakbondslogo’s op websites.’

Zijn regering zal de financiering van de bouwwaakhond laten vervallen als pogingen om de commissie af te schaffen, mislukken.

Burke zei dat hij de ABCC de deur uit wilde zien met wetgeving om het bureau te schrappen dat later dit jaar zou worden ingevoerd.

De heer Albanese (foto) werd ondervraagd over het plan van zijn regering om de waakhond van de bouwsector te ontmantelen

De bevoegdheden van de commissie zullen tot het absolute minimum worden beperkt alvorens terug te keren naar de Fair Work Ombudsman en de gezondheids- en veiligheidsregelgevers.

De heer Burke zei dat als de wetgeving om de waakhond af te schaffen niet door het parlement wordt gehaald, de financiering niet wordt verlengd.

‘Hun financiering van de vrijgegeven pre-verkiezingskosten droogt sowieso op’, zei hij dinsdag tegen ABC Radio.

‘Er is een mate dat er minimumvergoedingen zijn die je moet betalen voor bestuursleden en dat soort dingen, dat is niet onbekend.’

Het hoofd van de commissie zou echter nog steeds zijn salaris van $ 450.000 krijgen.

Burke zei dat het salaris nog moet worden voortgezet totdat de waakhond wordt ingetrokken, omdat het een wettelijke aanstelling is.

‘Ik had de organisatie gisteren graag afgeschaft’, zei hij.

De financiering van de Australische bouw- en constructiecommissie mag komen te vervallen als Labour de ontmanteling niet door het parlement kan krijgen

‘Maar weet je, qua wetgevingsprogramma komt die wetgeving er waarschijnlijk over een paar maanden.’

Onafhankelijke senator David Pocock zei dat er een balans moet worden gevonden tussen ervoor zorgen dat werknemers toegang hebben tot vakbondsondersteuning zonder dat intimidatie terugkeert naar de werkplekken.

Burke zei dat hij in gesprek was met senator Pocock over de wetgeving.

‘We hebben contact gehad via sms. Er is een gesprek dat we niet hebben gehad, omdat deze aankondiging duidelijk pas op zondag is gedaan’, zei hij.

Werkwoordvoerster Michaelia Cash van de oppositie zei dat er verwarring was in de industrie na het besluit om de waakhond te schrappen.

‘De industrie verwachtte een consultatieperiode, een geordende overgangsperiode, zeker niet dat ze zo overhaast zouden worden’, zei ze dinsdag tegen ABC-radio.

‘Dat is geen goed begin van een regering die pas een paar weken geleden is gekozen.’