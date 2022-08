Pensioners turn village HALL into home on George Clarke’s Remarkable Renovations 

Een architect en zijn vrouw onthulden ambitieuze plannen om vanavond een dorpshuis van £ 485.000 te transformeren in een prachtig familiehuis op George Clarke’s Remarkable Renovations.

Stuart, 64, uit Northamptonshire, kocht de voormalige dorpsschool, gebouwd in 1876, van de gemeente in Greens Norton in 2019 en zwoer dat hij er een eeuwig thuis voor hem en zijn vrouw Theresa van zou maken.

Met een budget van £ 200.000 begonnen ze de ruimte te transformeren met een deadline van zeven maanden, waarbij ze erop stonden dat zij en hun zoon Jamie veel van het werk zelf zouden doen om de kosten van de uitgebreide renovatie laag te houden.

Het duurde echter niet lang voordat er scheuren ontstonden tussen Stuart en Jamie, waarbij het paar botste over de normen van het vereiste werk.

Op een bepaald moment, maanden voordat Jamie zei dat zijn vader ‘als een beer met een zere kop’ was, voegde hij eraan toe: ‘Er zijn een miljoen en één dingen aan de hand, en ik heb niet alles in de hand.

‘Elke dag lijkt iets anders te zijn dat ik verkeerd heb gedaan. Maar hier zijn we dan, we gaan door.’

Het toenmalige schoolgebouw, gebouwd in 1874, is ontworpen door Swinden Harris, een lokale architect met een passie voor Arts and Crafts-architectuur.

Toen het werd geopend, waren er slechts 43 leerlingen, maar dit verdrievoudigde snel. De school begon uit zijn voegen te puilen en er kwam een ​​extra klaslokaal bij.

In 1966 werden de kinderen verplaatst naar een nieuwe locatie en werd het gebouw een dorpshuis.

Na bijna 250 jaar dienst te hebben gedaan aan de dorpsbewoners, werd het in 2019 te koop aangeboden toen Stuart en Theresa de mogelijkheid zagen om het historische pand samen met het aangrenzende huisje te kopen voor £ 485.000.

Stuart is architectonisch ontwerper en heeft een bouwbedrijf, waar hij zijn zoon Jamie in dienst heeft. Gecombineerd heeft het paar meer dan 60 jaar ervaring in de industrie.

Toen George het stel in 2019 voor het eerst ontmoette, legde Theresa uit: ‘Het heeft veel aandacht getrokken. Massa’s mensen, als er iemand langsloopt, zegt iemand dat ze hier zijn geboren of hier naar school zijn gegaan.’

Stuart kocht de voormalige dorpsschool, gebouwd in 1876, van de gemeente in Greens Norton in 2019 en beloofde er een eeuwig thuis van te maken voor zichzelf en zijn vrouw Theresa om van te genieten (links, voor en rechts, na)

Stuart zei: ‘Mijn zus woont in het dorp en we waren toch aan het inkrimpen, dus ze zei: “Oh, je zou eens moeten kijken naar het kleine huisje dat aan het dorpshuis vastzit.”

‘Maar toen we eindelijk langskwamen, werden we gewoon verliefd op de ruimte.’

‘En om de hele zaak te kunnen financieren, hebben we het huisje verkocht aan een heel goede vriend van ons.’

Hij voegde eraan toe: ‘Het zou een wandeling in het park moeten zijn als we gewoon door konden gaan.’

En het stel was er snel bij om de presentator rond te leiden in het gebouw, waarbij George zei: ‘Dat is mooi dat, het is alsof je in een kleine feestzaal bent.’

Met een budget van £ 200.000 begonnen ze de ruimte te transformeren met een deadline van zeven maanden en waren ze vastbesloten om de originele kenmerken van het gebouw te behouden (bijv. de boogramen)

Stuart legde uit dat er een open leefruimte zou zijn, met een keuken en een woonkamer, terwijl hij een mezanine zou installeren die dienst zou doen als speelruimte voor zijn kleinkinderen.

Ondertussen zou beneden ook een aparte slaapkamer zijn, terwijl een tweede verdieping twee extra slaapkamers met een badkamer zou hebben.

De schaal van het dorpshuis maakte het perfect voor gemeenschapsevenementen – met twee dubbelhoge ruimtes in de hoofdvoetafdruk die oorspronkelijk als klaslokalen werden gebruikt.

Voorbij de grote zaal is een eerdere 20e-eeuwse toevoeging, gebouwd om een ​​oude kleuterschool te huisvesten. Er was ook een toiletgebouw uit de jaren 60.

Stuart zei: ‘We hebben veel moeten uitgraven.’

Het echtpaar was bezig met het slopen van de aanbouw en was van plan om een ​​kleine tuinkamer te bouwen die uitkwam op de woonkeuken.

George zei: ‘Ik hou van jullie twee, jullie waren aan het inkrimpen en jullie breiden uit.’

Gedurende het hele project hebben Stuart en Theresa de moedige beslissing genomen om ter plaatse in een caravan te verblijven. Hoewel het de begroting ten goede zou komen, zorgde het ook voor extra tijdsdruk.

Ze zeiden dat ze hoopten het project binnen zeven maanden af ​​te ronden, en George zei: ‘Je hebt alle ervaring, het hele gezin, alle ambachten…’

Ondertussen vervolgde Stuart: ‘We denken dat we 200.000 pond gaan uitgeven. Ik zit al een lange tijd in het vak, dus ik weet dat het zal verschillen.

‘Maar ik denk dat als ik in de weekenden veel werk, we er wel komen.’ Hij zei dat hij van plan was ‘zeer hands-on’ te zijn.

Tegen december 2021 verspilden de 45-jarige veteraan van de industrie Stuart, Theresa en hun zoon Jamie geen tijd om de kolossale ruimte om te bouwen.

Stuart wilde ook zoveel mogelijk van de originele kenmerken behouden, inclusief het houden van de leien op het dak.

Stuart zei: ‘Het zal leuk zijn als alle sloopwerkzaamheden voor de kerst zijn gedaan, en daarna kunnen we gaan nadenken over nieuwe vloeren en herbouwen.

‘We hebben wel een klein projectje om dit voor juni af te krijgen, want dan gaat Jamie trouwen.’

De familie moest twee aanbouwtjes slopen, maar het duurde niet lang voordat er spanningen ontstonden tussen Jamie en Stuart.

Jamie bekende: ‘Er is altijd druk als vaders erbij betrokken zijn. Ik vind het leuk om mijn zegje te doen, en hij vindt het leuk om zijn zegje te doen. Negen van de tien keer is het normaal gesproken papa’s manier, maar ik denk nog steeds dat ik gelijk heb.’

Een week later kwam het laatste blok uit de jaren 70 naar beneden. Maar nu Stuart voor zaken belde, had Jamie de leiding.

Hij zei: ‘Vaders zijn naar Londen gegaan, hij zei dat het voor zaken was… Ik vind het meer een lolletje.

‘Normaal laat hij mij vrij spel, maar hij heeft graag het laatste woord in situaties. Dit spul is niet zo slecht mee, maar dit is gewoon afbreken. Je kunt er dus niet al te veel mee doen.’

Vier weken later was de sloop voltooid en begon de wederopbouw. Stuart begon de betonnen vloer aan de andere kant van de hal te leggen en zei: ‘Het is goed werk om te doen.’

In februari 2022 was de aandacht naar de binnenkant verlegd. Het paar was van plan voor het latere leven en wilde alle kamers die ze nodig hadden op de begane grond.

Maar toen hij de grote zaal opdeelde, begon Stuart te twijfelen en zei: ‘Nu we de noppenmuren hebben geplaatst, is die hoofdruimte een beetje afgesloten. Ik weet nog steeds niet hoe de hoofdruimte gaat werken.’

Weken later kwam George langs om de voortgang op de site te zien en noemde de voortgang ‘ongelooflijk’.

George zei: ‘Dit was maar één grote ruimte in het dorpshuis, en nu wordt je oog gewoon naar de top getrokken. Je zou het op dit moment niet beter kunnen doen, geen druk!’

Jamie zei dat de deadline definitief was en voegde eraan toe: ‘De bruiloft is over twee minuten en heel veel mensen willen hier blijven.

‘Papa is meer gestrest dan hij doet vermoeden. Het is de druk van het uitvoeren van deze baan naast het zien van zijn klanten, het doen van enquêtes, het maken van tekeningen – en hij heeft dit allemaal op de achtergrond.

‘Als hij hier constant was, hier sliep en hier werkte, zou hij gek worden. Het doet hem dus goed als hij naar kantoor gaat.’

Ondertussen bekende Theresa dat de kosten stegen en bleef ze ‘elke keer naar adem snakken als ze een factuur zag’.

Ze voegde eraan toe: ‘ik heb geprobeerd [to keep track of things]. We hebben waarschijnlijk ongeveer £ 100.000 uitgegeven. Maar nu komen de rekeningen binnen.’

Stuart zei: ‘Ik ben er vrij zeker van dat we erheen gaan. Het zal allemaal zijn wat we ervoor kiezen om echt aan afwerkingen te besteden. Ik heb geen klant die zegt dat ik dit of dat leuk vind.’

En in april zei Stuart dat hij zich ‘onder druk’ voelde om de deadline te halen, en zei: ‘Ik probeer op dit moment gewoon mijn hoofd boven water te houden.’

