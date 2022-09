Penny Wong condemns Beijing over ‘human rights violations’ against Uyghur Muslims

Penny Wong heeft de afschuwelijke ‘mensenrechtenschendingen’ van China tegen Oeigoerse moslims aan de kaak gesteld en de communistische grootmacht geëist dat ze ‘vrije toegang’ verleent tot de VN en menselijke hulpverleners.

De Australische minister van Buitenlandse Zaken heeft de strenge verklaring afgelegd nadat een VN-rapport in een bombardement donderdag de ‘misdaden tegen de menselijkheid’ van China in het verre westen van Xinjiang, waar moslimminderheden op wrede wijze worden onderdrukt, schetste.

Enkele van de meest schokkende beschuldigingen zijn marteling, dwangarbeid en medische behandeling, evenals seksueel geweld en zelfs orgaanroof.

‘De Australische regering maakt zich grote zorgen over de bevindingen van het rapport van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten over Xinjiang’, zei mevrouw Wong.

‘Het rapport is gebaseerd op uitgebreid onderzoek, inclusief de getuigenissen uit de eerste hand van Oeigoeren en andere minderheden in Xinjiang. Het concludeert dat er ernstige mensenrechtenschendingen zijn gepleegd in Xinjiang.

‘Er staat in dat beschuldigingen van marteling of mishandeling geloofwaardig zijn, evenals beschuldigingen van individuele incidenten van seksueel en gendergerelateerd geweld, en dat sommige schendingen misdaden tegen de menselijkheid kunnen vormen.’

Ze riep China ook op om onafhankelijke waarnemers toegang te verlenen tot Xinjiang, waarbij Peking media en hulporganisaties uit de regio verbiedt.

‘De Australische regering heeft het belang van transparantie en aansprakelijkheid benadrukt door China op te roepen om betekenisvolle en onbelemmerde toegang tot Xinjiang te verlenen aan deskundigen van de Verenigde Naties en andere onafhankelijke waarnemers’, zei ze.

‘Australië verwacht van alle landen dat ze zich houden aan hun internationale mensenrechtenverplichtingen en we doen samen met anderen in de internationale gemeenschap een beroep op de Chinese regering om de in dit rapport geuite zorgen weg te nemen.

‘Onze gedachten zijn ook bij de Australische Oeigoerse gemeenschap. We erkennen de kracht en vastberadenheid die ze hebben getoond door zich uit te spreken, ter ondersteuning van hun dierbaren.’

De VN en verschillende mensenrechtenorganisaties beschuldigen Peking van misstanden tegen Oeigoeren, een voornamelijk islamitische etnische minderheid van ongeveer 10 miljoen inwoners in de westelijke regio van Xinjiang, waaronder het massaal gebruik van dwangarbeid in interneringskampen.

Ondanks het bewijs van het tegendeel, heeft Peking de beweringen dat het centra voor beroepsopleiding heeft om extremisme tegen te gaan fel afgewezen.

Op de foto: de Chinese president Xi Jinping en de Australische premier Anthony Albanese

Etnische Oeigoerse meisjes wonen gisteren een protest bij tegen China in Istanbul, Turkije

Deze afbeelding toont beveiligingsoefeningen van de politie van het interneringskamp uit 2018, gemaakt door de fotograaf van het detentiecentrum

WAT GEBEURT ER IN XINJIANG? EN WAAROM WORDEN Oeigoeren ONDERDRUKT? Ongeveer 11 miljoen Oeigoeren worden geconfronteerd met ernstige onderdrukking door het autoritaire regime van China, dat religieuze vrijheden beschouwt als een bedreiging voor de heerschappij van de communistische partij. Naar schatting zijn meer dan een miljoen Oeigoeren opgepakt en in dwangarbeidskampen en ‘heropvoedingsfaciliteiten’ geplaatst waar ze worden bedreigd met marteling, door de staat gesponsorde orgaanoogst en zelfs sterilisatie, beweren de VN en verschillende mensenrechtengroepen. . Degenen die buiten de kampen wonen, worden voortdurend in de gaten gehouden, mogen grotendeels niet reizen – zelfs niet binnen China – en mogen niet vrijelijk communiceren met vrienden en familie in het buitenland. Het is schoolkinderen verboden te vasten tijdens de heilige periode van de ramadan en religieuze evenementen bij te wonen, terwijl ouders pasgeboren moslimnamen zoals ‘Mohammed’ niet mogen geven. Bepaalde symbolen van de islam, zoals baarden en de sluier, zijn ook verboden. Het harde optreden begon in 2009 nadat er rellen uitbraken in Ürümqi waarbij delen van de Oeigoerse bevolking demonstreerden tegen hun behandeling door Han-Chinezen. In de daaropvolgende jaren vonden enkele geïsoleerde islamitische terreuraanslagen plaats in Xinjiang en tegen 2017 kwam een ​​massale campagne om de lokale cultuur uit te roeien in volle gang – mogelijk gemaakt door nieuwe AI-bewakingstechnologie, beweert Human Rights Watch. In de zes maanden voorafgaand aan de Olympische Winterspelen in Peking hebben overzeese Oeigoeren aan Daily Mail Australia geopenbaard dat het brute optreden dat zij omschrijven als een ‘genocide’ verder is geïntensiveerd, waarbij de Communistische Partij bang is ‘in verlegenheid gebracht’ te worden voorafgaand aan het evenement van 4 februari.

Het rapport zal nu echter meer druk uitoefenen op de communistische regering.

Het rapport, dat ongeveer een jaar in de maak was, werd gisteren om 23:47 uur lokale tijd in Genève vrijgegeven – slechts 13 minuten voordat Michelle Bachelet’s termijn van vier jaar als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN afliep.

De voormalige Chileense president, die kritiek kreeg van sommige diplomaten en mensenrechtenorganisaties omdat hij te zachtaardig was tegenover China, zei dat ze vastbesloten was ervoor te zorgen dat het rapport het daglicht zag – ondanks intense druk van een woedend Peking.

‘De problemen zijn serieus – en ik heb ze ter sprake gebracht bij de nationale en regionale autoriteiten op hoog niveau in het land’, zei Bachelet, die in mei een bezoek bracht aan China.

In het rapport werd bezorgdheid geuit over de behandeling van mensen die werden vastgehouden in de zogenaamde ‘centra voor beroepsonderwijs en -opleiding’ in China.

‘Er zijn ernstige mensenrechtenschendingen begaan in XUAR in de context van de toepassing van strategieën voor terrorismebestrijding en ‘extremisme’ door de regering’, aldus het rapport.

‘Beschuldigingen van patronen van marteling of mishandeling, waaronder gedwongen medische behandeling en ongunstige detentieomstandigheden, zijn geloofwaardig, evenals beschuldigingen van individuele incidenten van seksueel en gendergerelateerd geweld’, aldus het rapport.

“De omvang van willekeurige en discriminerende detentie van leden van Oeigoerse en andere overwegend moslimgroeperingen, krachtens wet en beleid, in de context van beperkingen en meer in het algemeen ontneming van grondrechten die individueel en collectief worden genoten, kan internationale misdrijven vormen, in het bijzonder misdrijven tegen de menselijkheid ,’ ging het verder.

Het rapport is ontleend aan interviews met ex-gedetineerden en anderen die op de hoogte zijn van de omstandigheden in acht verschillende detentiecentra in de regio. De auteurs suggereren dat China niet altijd met informatie kwam en zeiden dat verzoeken om een ​​aantal specifieke sets van informatie ‘geen formeel antwoord kregen’.

Het rapport zei ook dat ‘er geloofwaardige aanwijzingen zijn voor schendingen van reproductieve rechten door de dwangmatige handhaving van gezinsplanningsbeleid sinds 2017’.

Het voegde eraan toe dat een gebrek aan overheidsgegevens ‘het moeilijk maakt om conclusies te trekken over de volledige reikwijdte van de huidige handhaving van dit beleid en de daarmee samenhangende schendingen van reproductieve rechten’.

Het rapport drong er bij Peking, de VN en de wereld in het algemeen op aan om hun blik te richten op de situatie die in Xinjiang wordt beschreven.

‘De mensenrechtensituatie in XUAR vereist ook dringende aandacht van de regering, de intergouvernementele instanties en het mensenrechtensysteem van de Verenigde Naties, evenals de internationale gemeenschap in het algemeen’, zei het.

Bachelet adviseerde de Chinese regering om snel stappen te ondernemen om al degenen die vastzitten in opleidingscentra, gevangenissen of detentiecentra vrij te laten.

Er wordt aangenomen dat de foto's van 2018 georganiseerde oefeningen zijn en geen echte ontsnappingspogingen

Meer beveiligingsoefeningen uit 2018 afgebeeld.