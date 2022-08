Pennsylvania man who murdered his mom had attacked his girlfriend and a Lyft driver weeks earlier

David Sumney, 33, riskeert nu een gevangenisstraf van maximaal 20 tot 40 jaar voor moord in de derde graad nadat de aanklagers eerder deze maand zijn aanklacht hadden verlaagd

Een man uit Pennsylvania die zijn moeder in haar badkuip vermoordde voordat hij selfies nam die bedekt waren met haar bloed, zou naar verluidt zijn vriendin zes weken eerder in een hotel hebben gewurgd en waterboarden, zo kan DailyMail.com onthullen.

David Sumney, 33, slaagde er, ondanks zijn gewelddadige verleden, waaronder aanvallen op beide ouders, in de zomer van 2019 in de arrestatie te ontwijken, nadat de politie van New Jersey verzuimde zijn arrestatiebevel in te voeren in een nationale misdaaddatabase.

Ongeveer twee maanden voor de gruwelijke dood van zijn moeder beweerde Sumney’s ex-vriendin dat ze drie dagen door de beschuldigde moordenaar was gemarteld in een hotel in Atlantic City, New Jersey, voordat ze werd gered door een piccolo die haar in de kamer vond nadat het paar was mislukt uit te checken op 16 juli 2019.

De lokale politie was er snel bij om de verdachte te identificeren en kreeg dezelfde dag een arrestatiebevel om Sumney te arresteren voor poging tot moord, maar handelde er nooit naar.

Het slachtoffer, dat niet bij naam wilde worden genoemd, en de familie van Sumney zeiden dat hij in plaats daarvan erin slaagde door de kieren te glippen nadat de autoriteiten het bevel niet hadden geregistreerd in het National Crime Information Center, dat de politie van buiten de staat zou hebben gewaarschuwd om hem te arresteren .

Sumney kon toen New Jersey verlaten en vloog naar Denver voordat hij terugkeerde naar zijn thuisstaat Pennsylvania, vertelden ze DailyMail.com.

Sumney pleitte schuldig aan de moord op zijn moeder, Margaret Sumney, 67, die op 2 september 2019 dood werd aangetroffen in haar badkuip in haar huis in South Fayette, Pennsylvania.

Hij zou een herdenkingsselfie hebben gemaakt van zijn eigen met bloed besmeurde gezicht, met een ‘duim omhoog’-teken en een video waarin hij het verminkte lijk van zijn moeder waste in de badkuip waar ze werd gevonden

Daar zou hij een maand later opnieuw in aanraking komen met de politie nadat hij een Lyft-chauffeur had aangevallen – maar zijn uitstaande arrestatiebevel bleef onopgemerkt.

Slechts een paar dagen daarna vermoordde hij zijn eigen 67-jarige moeder, Margaret Sumney, in haar huis in Pennsylvania.

Hij maakte een herdenkingsselfie van zijn eigen met bloed besmeurde gezicht, met een ‘duim omhoog’-teken en een video waarin hij het verminkte lijk van zijn moeder waste in de badkuip waar ze werd gevonden.

Maar volgens de familie kwam het grootste onrecht deze maand voor de rechtbank, toen de officier van justitie die de moordzaak vervolgde, ermee instemde de hoogste aanklacht wegens moord in te trekken en de rechter te vertellen dat hij de steun van de familie had.

‘Dat was een leugen’, vertelde Margarets zus Ann Shade, 72, aan DailyMail.com. ‘Het grootste deel van de familie is hier tegen. Ik wilde opstaan ​​en ‘nee!’ roepen. maar ik mocht niets zeggen. Ik schudde mijn hoofd en probeerde mezelf op mijn stoel te houden.’

Familiebronnen zeggen dat Sumney in het verleden gewelddadig was tegen zijn ouders (foto), maar gevangenisstraf vermeed, deels omdat zijn moeder op clementie zou aandringen

Nu wordt de familie geconfronteerd met een nieuwe angst – dat Sumney hen zal achtervolgen als hij vrijkomt, dankzij het besluit van de officier van justitie om de aanklacht voor moord met voorbedachten rade en een reeks kleinere overtredingen te laten vallen.

Sumney verscheen op 17 augustus voor de rechtbank en pleitte schuldig aan moord met voorbedachten rade.

Hij was oorspronkelijk aangeklaagd voor doodslag en voor mishandeling van een lijk, beroving en diefstal door onwettige ontvoering, maar die aanklachten werden later ingetrokken.

Als hij was veroordeeld voor de zwaardere aanklachten, zou hij een verplichte levenslange gevangenisstraf krijgen.

In plaats daarvan staat hij nu een maximum van 20 tot 40 jaar achter de tralies te wachten wanneer hij op 17 november in de rechtszaal van rechter Edward Borkowski wordt veroordeeld voor een enkele aanklacht van doodslag in de derde graad.

Dat betekent dat Sumney, die drie jaar in de gevangenis heeft doorgebracht in afwachting van zijn proces, over 17 jaar kan worden vrijgelaten, op 51-jarige leeftijd.

‘Toen dit me allemaal overkwam, voelde ik me bijna een prooi, alsof ik werd opgejaagd’, vertelde Sumney’s ex-vriendin aan DailyMail.com.

‘En ik kan niet terug naar dat gevoel, ik kan het gewoon niet. Voor mijn geestelijke gezondheid is dat niet mogelijk.’

‘We zijn allemaal bang dat hij eruit zal komen omdat hij niet gerehabiliteerd kan worden’, vervolgde ze.

‘Hij is een veelpleger van geweld. En nu zou hij op 51 kunnen uitstappen en hetzelfde opnieuw doen. Ik ben gewoon erg machteloos met het strafrechtsysteem.’

Op 24 augustus, weken na de vermeende aanval op zijn ex, arresteerde de politie net buiten Pittsburgh Sumney voor het naar verluidt aanranden van een Lyft-chauffeur die verdwaald was nadat hij hem in het gezicht had geslagen en aan zijn arm had gekrabd.

Officieren vaardigden een dagvaarding uit en beschuldigden hem van eenvoudige mishandeling en intimidatie en fysieke staking, maar waren niet op de hoogte van het bevel dat door de naburige staat was uitgevaardigd.

Pas toen zijn moeder werd vermoord, merkten de lokale autoriteiten de openstaande zaak op.

De politie vond het geslagen en verscheurde lichaam van Margaret Sumney in een badkuip op 2 september 2019, twee dagen nadat haar zoon de gruwelijke foto’s had gemaakt.

Haar familie probeerde al dagen contact met haar op te nemen om haar te laten weten dat haar broer was overleden, maar daar reageerde ze niet op, zo blijkt uit de aanklacht.

Een van haar twee dochters belde die ochtend de politie en vroeg hen om een ​​gezondheidscheck te doen, terwijl ze hen meedeelde dat David Sumney in het huis verbleef en een geschiedenis van ouderenmishandeling had.

In juli 2015 werd hij beschuldigd van mishandeling van zijn vader. In augustus 2014 en november 2016 werd hij beschuldigd van mishandeling van zijn moeder. Maar volgens zijn familie werden de aanklachten in die gevallen ook gedegradeerd tot mishandeling en intimidatie.

Margaret Sumney beschreef de aanval op haar in november 2016 in een handgeschreven notitie aan de politie, verkregen door Daily Mail.com.

De politie vond het geslagen en verscheurde lichaam van Margaret Sumney in een badkuip op 2 september 2019, twee dagen nadat haar zoon de gruwelijke foto’s nam

Sumney werd beschuldigd van het aanvallen van zijn moeder in augustus 2014 en opnieuw in november 2016. Maar familieleden zeggen dat hij ‘in staat was om het systeem te spelen’ en gevangenisstraf te voorkomen door middel van pleidooiovereenkomsten

Ze schreef dat ‘hij probeerde me te vermoorden’, ‘in mijn gezicht en lichaam sloeg, me wurgde, met mijn harde hand over mijn lichaam trok’ en tegen haar zei: ‘Ik zal je de volgende keer pakken.’

Ze merkte in het rapport op dat hij een proeftijd had voor een soortgelijke aanval. En vreemd genoeg zei ze dat haar zoon een Navy Seal was. Een familielid vertelde DailyMail.com dat rechercheurs later vaststelden dat hij loog over zijn militaire dienst.

Maar Sumney vermeed grotendeels gevangenisstraf, deels omdat zijn moeder op clementie zou aandringen.

‘Mijn zus (Margaret) smeekte de rechter en zei: ‘Nou, als hij rehabilitatie krijgt’, en de rechter zou het hem gemakkelijk maken’, vertelde Shade aan DailyMail.com.

‘Ze probeerde elke vorm van hulp te krijgen die ze hem kon krijgen. Ze hield van hem, deed haar best en gaf hem alles wat ze kon tot er niets meer over was. Het was alsof ze de mishandelde vrouw was.

‘Ze heeft een paar keer in het ziekenhuis gelegen en zou niet willen zeggen dat David haar daar heeft neergezet. Als ze niet deed wat hij wilde, trok hij veel aan haar haar en sleepte haar de trap op.’

Uiteindelijk gaf Shade, net als anderen in de familie die anoniem met DailyMail.com spraken, de schuld aan het strafrechtsysteem.

‘Hij was in staat om het systeem te spelen,’ zei Shade. ‘Na hoe vaak hij in de rechtbank was beland, hadden ze moeten weten dat ze hem een ​​tijdje moesten opsluiten.’

‘Daarom glipt hij steeds tussen de kieren – vanwege pleidooiovereenkomsten’, vertelde Ellen, een van Margarets twee dochters, aan DailyMail.com.

Op de ochtend van 2 september belde Peggy – de andere dochter van Margaret – de politie om de welzijnscontrole te doen.

Shade belde hen later die middag, maar de deur was op slot, zodat de politie niet binnenkwam, staat in de aanklacht. Pas laat in de nacht liet Shade ze inbreken.

De politie vond het geslagen en verscheurde lichaam van Margaret Sumney in een badkuip in haar huis in South Fayette, Pennsylvania (tweede van links) op 2 september 2019, twee dagen nadat haar zoon gruwelijke foto’s had gemaakt van de plaats delict

Margaret Sumney beschreef de aanval op haar in november 2016 in een handgeschreven notitie aan de politie, verkregen door Daily Mail.com

Bloed spatte door het hele huis in South Fayette, 25 kilometer ten zuidwesten van Pittsburgh, inclusief enkele op het plafond.

Later doorzochten ze Sumney’s iPhone en vonden honderden foto’s van de plaats delict.

Tijdens een rechtszitting van 17 augustus zei de officier van justitie dat de patholoog haar verwondingen vergeleek met die van een dodelijk auto-ongeluk, met snijwonden die haar lichaam bedekten, inclusief haar gezicht en hoofdhuid, en breuken aan haar ribben en ruggengraat, volgens de politie. Pittsburgh Post-Gazette.

De browser van zijn telefoon onthulde dat hij onderzoek had gedaan naar het omgaan met een lijk, inclusief ‘Hoe lang wacht je om een ​​lichaam te verwijderen?’ meldde de krant.

Shade, zittend met verschillende andere familieleden, hijgde hoorbaar op de galerij en mompelde ‘nee’ toen assistent-officier van justitie Michael Pradines er bij de rechter op aandrong dat de familie de deal grotendeels steunt, terwijl ze dat in feite niet doen.

Alleen de jongste dochter van het slachtoffer, Peggy, tekende, nadat de aanklager beweerde dat dit zou garanderen dat hij geen kans maakt op beroep.

‘Ik schudde mijn hoofd en probeerde mezelf in mijn stoel te houden’, vertelde Shade aan DailyMail.com.

‘Zeg niet dat we instemden met het pleidooi terwijl we daar niets over te zeggen hadden,’ voegde ze eraan toe. ‘Hij heeft ons niets gezegd.’

Het Allegheny County District Attorney’s Office, gecontacteerd door DailyMail.com, wilde geen details bespreken, maar bleef bij zijn beslissing.

‘Vanwege een aantal bewijskwesties en de geestelijke gezondheidsgeschiedenis van de beklaagde tot nu toe, was het pleidooi, met de veroordeling overgelaten aan de rechter, een geschikte instelling’, zei woordvoerder Mike Manko.

Familieleden die met DailyMail.com spraken, zeiden dat de enige echte gerechtigheid zou zijn dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zou doorbrengen.

‘Dit is absoluut geen gerechtigheid voor mijn moeder en het houdt de samenleving zeker niet veilig’, hield de oudste dochter van het slachtoffer, Ellen, vol.

‘Ik begrijp niet dat Pennsylvania hem niet gevaarlijk genoeg vindt om hem te willen veroordelen voor moord met voorbedachten rade.

‘Om hem er ooit uit te laten?’ zij ging door. ‘Ik heb er niet eens woorden voor. Ik denk niet dat je David kunt repareren. Iemand die foto’s maakt, selfies maakt als ze iemand vermoorden. Hij is een moordenaar. Dat is alles wat hij is. En ik geloof dat hij zeker nog een keer zou moorden.’

‘Ze moeten zo hard mogelijk optreden tegen een crimineel als deze,’ zei Shade. ‘Ze moeten voor het maximum gaan, en 20 jaar is niet het maximum. Hij zou schuldig moeten worden bevonden aan wat hij deed. Laat hem pleiten voor 50 jaar of iets dat overeenkomt met de misdaad.’