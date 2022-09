Peloton co-founder John Foley resigns after shares plummeted 90% when pandemic restrictions loosened

maart 2021: Peloton waarschuwt ouders om kinderen weg te houden van de Tread+ loopbanden nadat een zesjarig kind is omgekomen nadat het onder een van de loopbanden is getrokken

mei 2021: Peloton roept de lopende machines terug nadat er meldingen zijn van ten minste 72 andere verwondingen. Er worden class action-rechtszaken tegen het bedrijf aangespannen

juni 2021: Firm wordt beschuldigd van hebzucht na het uitschakelen van de functie ‘Just Run’ op Tread+, waarmee gebruikers gratis kunnen rennen, in plaats daarvan worden ze gedwongen $ 39 te betalen. Bracht de gratis optie terug na een protest

Augustus 2021: Peloton verlaagt de kosten van zijn instapfiets met $ 400 naarmate de omzetgroei vertraagt

november 2021: Peloton meldt dat de verkoop van zijn producten in het meest recente kwartaal met 17 procent is gedaald, met de kleinste toename in abonnees sinds de beursgang in september 2019. Dat zag de marktkapitalisatie van Peloton met $ 8 miljard dalen en John Foley verloor zijn miljardairstatus

december 2021: Mr Big – gespeeld door Chris Noth – sterft aan een hartaanval na het gebruik van een Peloton in de Sex and the City reboot And Just Like That. Aandelen blijven dalen. Dagen later wordt Peloton geprezen voor het produceren van een advertentie waarin het nieuw leven ingeblazen personage een grapje maakt over de hometrainer. Maar het wordt gedwongen om de geprezen commercial te trekken nadat Noth is getroffen door meerdere claims van aanranding, die hij ontkent

Firma getroffen door nieuw schandaal nadat John Foley een uitbundig kerstfeest organiseert voor geselecteerde werknemers, nadat de jaarlijkse bash werd geschrapt voor gewoon personeel

januari 2022: Uit gelekte audio blijkt dat er plannen zijn om 41% van de verkoop- en marketingteams te ontslaan. De aandelenkoers keldert verder nadat bleek dat de productie van fietsen en loopbanden zou worden vertraagd als gevolg van een dalende vraag.

Roept op om Foley te ontslaan.

De PR wordt nog erger als een ander tv-personage bijna wordt gedood door een hartaanval na een Peloton-sessie. De populaire serie Billions van Showtime gebruikte de fietsen om Mike Wagner, gespeeld door David Costabile, bang te maken in de première van seizoen zes. Hij overleeft, en verklaarde dat hij niet zal sterven ‘zoals Mr Big’

februari 2022: Leidinggevenden bij Peloton zouden een plan hebben bedacht om roest en corrosie op hun hoogwaardige fietsen te verbergen met een chemische oplossing.

Toen het personeel vorig jaar merkte dat de verf van sommige machines afbladderde, begon het bedrijf naar verluidt een chemische oplossing te gebruiken die corrosie op de fietsen vermomde door ‘met de roest te reageren om een ​​zwarte laag te vormen’, aldus de Financiële tijden.

mei 2022: De aandelen van Peloton kelderden het afgelopen jaar met bijna 90 procent, nadat bedrijfsleiders onthulden dat het in het voorgaande kwartaal maar liefst $ 750 miljoen verloor als gevolg van onverkochte voorraad en stijgende kosten.

Het bedrijf verloor $ 757,1 miljoen voor de drie maanden van 2022, wat neerkomt op ongeveer $ 2,27 per aandeel. En bij het weghalen van eenmalige items uit de vergelijking, een onderzoek van Zacks Investment Research, verloor het 98 cent per aandeel – meer dan de prognoses van een verlies per aandeel van 85 cent.

Augustus 2022: Het bedrijf kondigt aan 784 banen te schrappen, de prijzen van apparatuur te verhogen, winkellocaties te sluiten en werknemers te verplichten om tegen november naar kantoor terug te keren, terwijl ze proberen hun winst veilig te stellen.

Peloton meldt een enorm verlies van $ 1,2 miljard, het zesde achtereenvolgende kwartaal van gerapporteerde verliezen, waardoor het aandeel met 15 procent zakte.