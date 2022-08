Paul Sorvino’s wife tells of her husband’s last days

De vrouw van wijlen Goodfellas-ster Paul Sorvino vertelt over de laatste dagen van de acteur die opera zingt en verpleegsters vermaakt in een ziekenhuis in Florida, terwijl zijn gezondheid verslechterde.

De vrolijke, hartelijke Sorvino hield zijn nierproblemen en longontsteking in zijn laatste jaar stil om goede vrienden ‘niet van streek te maken’, onthulde zijn vrouw Dee Dee tijdens een eerbetoon aan haar overleden echtgenoot.

In een emotionele bekentenis onthulde Dee Dee hoe Sorvino het entertainment was voor personeel en patiënten terwijl hij bedlegerig was in de Mayo Clinic in Florida, operamelodieën zong en verhalen vertelde over zijn carrière in Tinseltown. Dee Dee herinnerde zich hoe ‘mooie verpleegsters’ in de rij stonden om met haar beroemde echtgenoot te praten.

Ze vertelde hoe de 83-jarige nooit klaagde over zijn afnemende gezondheid, waardoor hij tijdens de pandemie rolstoelgebonden was.

‘Uiteindelijk was het best zwaar voor hem. We waren in de Jacksonville Mayo Clinic,’ zei ze. ‘Dat hele ziekenhuis werd verliefd op Paul. Natuurlijk, overal waar Paul ging, werd iedereen verliefd op Big Paulie.

‘Als je ziek bent, is het moeilijk om te entertainen of om te chippen, maar hij deed het.’

Dee Dee Benkie eerde haar overleden echtgenoot Paul Sorvino op het podium tijdens een Celebration Of Life-ceremonie in het Hollywood Museum

Sorvino stierf vorige maand op 83-jarige leeftijd een natuurlijke dood met zijn vrouw Dee Dee aan zijn zijde. Paul en Dee Dee trouwden in 2014

Dee Dee zei dat haar man opera zong en verpleegsters vermaakte in zijn laatste dagen in de Mayo Clinic in Jacksonville, Florida

De dappere en opgewekte kijk van de New Yorker werd onthuld toen Dee Dee vorige week sprak op het Celebration Of Life-evenement in het Hollywood Museum in het historische Max Factor-gebouw in Hollywood.

‘Hier zit Paul in een ziekenhuisbed opera te zingen en iedereen hoort het tot in de gang. En iedereen komt aanrennen. En hij vertelt verhalen en alle hete verpleegsters waren in de kamer. Geen verrassing,’ zei Dee Dee.

Ze herinnerde zich hoe ‘elke verpleegster mooier was dan de andere’, en voegde eraan toe: ‘Zo was het ook met Paulus. Ik heb daar geen probleem mee. Het was daar familie.’

‘Hij hield van zijn familie, vrouw, de wereld, fans, kunst – deze man was het toonbeeld van liefde. Er zal nooit meer een andere Paul Sorvino zijn,’ zei zijn vrouw Dee Dee

Sprekend tot de menigte van familie en vrienden, zei Dee Dee: ‘Wetende hoe sterk hij was aan het einde, moet ik je zeggen, jullie zouden allemaal trots op hem zijn en je zou de liefde van de man begrijpen.

‘Hij hield van zijn familie, vrouw, de wereld, fans, kunst – deze man was het toonbeeld van liefde. Er zal nooit meer een Paul Sorvino zijn.’

Dee Dee, 55, was de derde vrouw van Sorvino. Ze trouwden in 2014. Ze onthulde dat de Hollywood-ster, die Paulie Cicero speelde in de Martin Scorsese-film, niet wilde dat fans, vrienden en bredere familie zich zorgen over hem zouden maken.

‘Hij wilde niet dat iemand medelijden met hem had. Hij wilde je een goed gevoel geven. Hij wilde je gelukkig maken – dat was Paul. Omdat hij leed, zou hij niet klagen. Hij wilde niet dat iemand het wist.’

Sorvino omarmde een verhuizing naar het landelijke Madison, Indiana, tijdens de pandemie, waar hij als royalty werd behandeld, legde Dee Dee uit.

‘Madison is dit kleine stadje dat mooi is en hij vond het geweldig. Op dat moment zat Paul in een rolstoel.

‘Hij wilde niet dat iemand zou weten dat hij ziek was of problemen had en dat hij dialyse moest krijgen. Dat was echt zwaar om te doen.

Ze legde uit dat nadat hij zijn tweede dosis van het Covid-vaccin had gekregen, hij nadelige bijwerkingen had en een jaar lang een longontsteking zou krijgen.

In die tijd werd hij ingegoten Peetvader van Haarlem.

‘Als een trooper ging hij’ [to film]en ze lieten het hem in een rolstoel doen. Grote Paulie zou in een stoel kunnen zitten,’ zei Dee Dee.

‘Er was geen probleem met zijn acteerwerk, moeilijk om rond te komen en misschien voelde hij zich niet goed, maar niemand wist het. Ik wist het. Dat was de grote Paul Sorvino,’ zei ze.

De ster werd vooral bekend door zijn rol als Paulie Cicero in de hitfilm Goodfellas uit 1990 met Ray Liotta, die dit jaar ook stierf, en Robert De Niro. Van links naar rechts, Liotta, De Niro, Sorvino en Joe Pesci

Paul en Ray Liotta in hun film Goodfellas uit 1990. Liotta is in mei overleden

Sorvino werd gegoten in Godfather Of Harlem terwijl hij aan medische problemen leed. ‘Als een trooper ging hij’ [to film] en ze lieten het hem in een rolstoel doen. Grote Paulie zou in een stoel kunnen zitten,’ zei Dee Dee

Opera-liefhebbende Sorvino, beroemd om het zingen van liedjes op film- en tv-sets, stierf op 25 juli.

Goodfellas co-ster Robert De Niro en regisseur Martin Scorsese gaven ontroerende hommages via video tijdens het evenement in The Hollywood Museum.

De Niro zei: ‘Ik wil afscheid nemen van Paul. Hij was iemand die ik ontmoette toen ik halverwege de twintig was toen elke acteur in New York voorlas voor de Godfather 1. Paul en ik lazen voor de casting director.

We deden een improvisatie en ik was zo onder de indruk van wat hij had gedaan nadat we het hadden gedaan dat ik hem zei: “Je was geweldig”, en hij zei: “Je was geweldig.”

‘We waren een wederzijds complimenterende samenleving. Maar hij was [great].

‘Het heeft al die jaren geleden zo’n indruk op me gemaakt.

‘Toen hebben we eindelijk samen aan Goodfellas gewerkt. We hadden niet echt scènes samen, maar we deden de poster.

‘Paul was een geweldige kerel. Het is altijd erg verdrietig als iemand zoals hij ons verlaat. Tot daar, Paul,’ zei De Niro.

Goodfellas co-ster Robert De Niro gaf een ontroerend eerbetoon via video tijdens het evenement in The Hollywood Museum

Oscar-winnende regisseur Martin Scorsese prees ‘wonderful man’ Sorvino in een videohulde op het evenement. ‘Ik moet zeggen dat Paul tijdens zijn samenwerking met hem nooit genoegen nam met minder dan de diepere emotionele waarheid. Ik heb veel van hem geleerd’, zei hij

De met een Oscar bekroonde regisseur Martin Scorsese prees ‘geweldige man’ Sorvino en voegde eraan toe dat hij boos was omdat hij niet met hem aan andere projecten had gewerkt.

‘Hoe praat je over Paulus? Hij is een volmaakte acteur die iets zo kostbaars en onvervangbaars in mijn film Goodfellas heeft gebracht en me daarbij heel veel heeft geleerd’, zei Scorcese.

‘Het leek een natuurlijke connectie voor Paulie in Goodfellas en ik herinner me dat ik hem smeekte om de rol te spelen.

Paul en Dee Dee verhuisden naar het historische Madison, Indiana, tijdens de pandemie en hij werd ‘behandeld als royalty’

‘Ik moet zeggen dat Paul tijdens zijn samenwerking met hem nooit genoegen nam met minder dan de diepere emotionele waarheid. Ik heb veel van hem geleerd.

‘Het was toen 1989 en we waren net gewend aan video-assistentie.

‘Soms, omdat het zo’n gek schema was, zat ik achter die videomonitor en deed hij een scène met Ray Liotta waarin hij hem moest afwijzen.

‘Ik zei ”gewoon een beetje meer emotie” en we probeerden het nog een keer en een derde keer. En uiteindelijk kwam hij naar me toe en zei: “Kom en kijk naar me, kom naar waar de camera is, kijk niet naar de video en je zult het zien.”

‘En ja hoor, als je hem recht aankeek, zag je de emotie in zijn ogen, de tranen die opwelden. Ik realiseerde me dat hij de scène uit had.

‘Het was een mooie les dat contact, emotie en creatief contact (belangrijk was) en niet afhankelijk zijn van de techniek.

‘Acteurs als Paul zijn zeldzaam. Hij was een volmaakt acteur. Ik zal je nooit vergeten.’

In de foyer van het Hollywood Museum staat een eerbetoon aan Sorvino, met zijn kostuums uit hitfilms en foto’s tijdens zijn geweldige carrière

Dee Dee sprak ook over een reeks van de prestaties van haar man, van het schrijven van een bestverkopend boek, het inspireren van kinderen om te lezen en het heerlijk vinden om ‘een kuikenmagneet’ te zijn.

Acteur Joe Mantegna was aanwezig en sprak voor 300 vrienden, familie en collega’s

Tijdens het ontroerende evenement eerde het Amerikaanse Legioen Sorvino en werd gebeden door Fr. Darren Malino

In de foyer van het Hollywood Museum stond een eerbetoon aan Sorvino.

Acteur Joe Mantegna was aanwezig en sprak voor 300 vrienden, familie en collega’s.

Dee Dee presenteerde miniatuururnen aan Paul’s drie kinderen, vijf kleinkinderen en broer.

De urn met de as van Paul zal worden bijgezet op de Hollywood Forever Cemetery in Hollywood.

Dee Dee sprak ook over een hele reeks prestaties van haar man, zoals het schrijven van een bestsellerboek, het inspireren van kinderen om te lezen en het heerlijk vinden om ‘een kuikenmagneet’ te zijn.

Tijdens bezoeken aan Italië lachte Dee Dee om hoe de lokale bevolking hem zag als een held van eigen bodem: ‘Je zou gedacht hebben dat Elvis weer tot leven kwam. Overal waar we kwamen renden mensen achter Paulie aan.’

MC Roger Neal herinnerde zich hoe Sorvino hem vertelde dat hij wist dat Dee Dee de ‘ene’ was toen bij hun eerste ontmoeting een lichtbol boven haar hoofd scheen.

Tijdens het ontroerende evenement eerde het American Legion Sorvino en werd gebeden door Fr. Darren Malino.

Kunstenaar Mario Della Casa presenteerde Dee Dee een uniek schilderij van Paul.

Bezoek voor meer details http://thehollywoodmuseum.com/