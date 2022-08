Paul Green death: Footy legend’s roughest year after losing dream job selling house: NRL

Paul Green werd donderdag dood aangetroffen in zijn huis, slechts enkele maanden nadat de rugbylegende het zwaarste jaar van zijn leven had gehad.

De 49-jarige oud-speler en coach zou omstreeks 10.00 uur zelfmoord hebben gepleegd in de garage van zijn eigendom in Brisbane, terwijl de politie van Queensland zei dat de omstandigheden ‘niet verdacht’ waren.

Zijn tragische dood komt minder dan een jaar nadat hij zijn droombaan als coach van de staat van oorsprong van Queensland verloor, toen de Marrons in hun campagne van 2021 degelijk werden verslagen.

Green diende slechts een jaar in de baan die hij beschreef als ‘de droom van elke Queenslander’.

De pijn van het verliezen van de rol kwam nadat hij in februari vorig jaar zijn herenhuis in Townsville voor $ 1,85 miljoen op een veiling had verkocht.

Toen het huis op de lijst stond, gaf Green toe: ‘Het is best zwaar om te verhuizen en zwaar voor het gezin’, terwijl hij het pand beschreef als het ‘huis waar mijn kinderen het grootste deel van hun leven hebben gewoond’.

Paul Green en vrouw Amanda Green. De dood van de footy-legende kwam minder dan een jaar nadat hij zijn droombaan verloor

Green verloor zijn droombaan als coach van de staat van oorsprong van Queensland en betaalde de prijs voor de vreselijke campagne van de Marrons in 2021

Toen hij zijn rol als Origin-coach verloor, zei Green dat hij geïnteresseerd bleef om terug te keren naar de NRL-coaching en zich niet volledig kon toeleggen op zijn werk.

De meest recente rol van Green was als Leadership & High Performance Coach bij de BMD Group.

Hij werd eind vorig seizoen ook gelinkt aan Wests Tigers en zou volgend jaar een rol gaan spelen bij de Dolphins.

Na het nieuws van zijn dood onthulde hoofdcoach Wayne Bennett dat hij in onderhandeling was om Green naar de Redcliff-club te halen als zijn assistent.

Voormalig Cowboys-voorzitter Laurence Lancini zei dat hij een ‘gebroken man’ is nadat hij hoorde dat zijn ‘vriend voor het leven’ was overleden, en onthulde hoe Green hem drie dagen eerder had gemaild om af te spreken.

‘Dit is zo, zo verdrietig. Ik ben een gebroken man. Ik kan niet geloven dat dit is gebeurd’, vertelde Lancini aan News Corp.

‘Ik had Paul drie dagen geleden nog gesproken en hij zei dat we een biertje moesten drinken.’

Lancini, die gedurende een 20-jarige carrière in een reeks leidinggevende functies bij de Cowboys werkte, zei dat hij ‘Greeny’ zijn hele leven kende, maar toegaf dat hij ‘verdwaald’ was sinds hij de coaching verliet.

‘Greeny zei dat hij graag weer wilde coachen en een paar opties had en ik vroeg Greeny of hij er echt weer op terug wilde komen’, zei Lancini.

‘Greeny is gekomen van een positie waarin hij een club coachte naar een premierschap en een tweede grote finale. Hij heeft State of Origin gecoacht. Hij heeft op het hoogste niveau gecoacht en ik denk dat Greeny een beetje verloren en verward was over waar zijn leven moest zijn zonder coaching.

‘De laatste jaren waren een beetje zwaar voor hem omdat hij niet coachte in de NRL.’

Green’s diepbedroefde familie legde donderdagmiddag een oprechte getuigenis af en beschreef de rugbylegende als een ‘toegewijde echtgenoot, liefhebbende vader en geweldige broer en zoon’.

‘Vandaag zijn we er kapot van. We kunnen de woorden niet vinden die in de buurt komen van het uiten van onze gevoelens, maar we willen onze dank betuigen aan degenen die met hun liefde en steun contact hebben opgenomen.

In februari vorig jaar verkocht Green ook zijn herenhuis in Townsville voor $ 1,85 miljoen op een veiling (foto)

Paul Green (afgebeeld vanuit LR met de teckel Dasher van het gezin, dochter Emerson, zoon Jed en vrouw Amanda) werd slechts een dag na de negende verjaardag van zijn zoon dood aangetroffen in zijn garage terwijl zijn uiteengevallen familie zich uitsprak na het verlies van de geliefde NRL-figuur

Tientallen rouwenden, waaronder Broncos-legende Andrew Gee (midden, in zwarte jas) zien aankomen bij Green’s huis in Brisbane na zijn schokkende dood op donderdag

De familie van Green heeft donderdag in een verklaring gezegd dat ze ‘nog steeds proberen deze tragedie te begrijpen’. Green werd niet-reagerend gevonden in de garage van het ouderlijk huis

‘Paul was zo geliefd bij zovelen en we weten dat dit nieuws enorme belangstelling zal wekken, maar op dit moment vragen we om privacy. Onze familie probeert nog steeds deze tragedie te begrijpen.’

Tientallen familie en vrienden verzamelden zich vanmiddag bij het ouderlijk huis om hun respect te betuigen; voormalige Broncos-legende Andrew Gee onder hen.

De dood van de voormalige halfback – die als speler een van de hoogste onderscheidingen in de sport won toen hij in 1995 de Rothmans-medaille in ontvangst nam – heeft de voetbalwereld in shock en rouw gebracht.

Green stopte in 2020 als coach van de Cowboys, maar stond nog steeds hoog aangeschreven in de competitie en zou volgend jaar de assistent van Wayne Bennett worden bij de uitbreiding van het Brisbane-team Dolphins.

Green speelde van 1994 tot 1998 als halfback voor Cronulla en leidde hen naar de grote finale van de Super League in 1997.

Green speelde van de Cowboys, Roosters en Eels in een eersteklas carrière die 10 jaar duurde en eindigde in 2004, waarbij hij 162 wedstrijden opleverde met 37 pogingen op zijn naam.

De rugby league-wereld is in shock na de dood van Green (op de foto met zijn vrouw Amanda)

Geliefden verzamelen zich op donderdag bij Green’s ouderlijk huis in Wynnum, Brisbane

Green viert feest met footy-ster Johnathon Thurston na het winnen van de 2015 NRL Grand Final

De dood van de voormalige halfback – die als speler een van de hoogste onderscheidingen van de sport won toen hij in 1995 de Rothmans-medaille in ontvangst nam – heeft de voetbalwereld in shock en rouw gebracht (afgebeeld is Groen met Marrons-speler Christian Welch)

Groen is te zien in de hoofdrol voor de Sydney Roosters tijdens het NRL-seizoen 2001

De kleine helft speelde zeven State of Origin-wedstrijden voor Queensland van 1998 tot 2001 en twee wedstrijden voor het Australische Super League-team in 1997.

Zijn geweldige coachingcarrière begon bij de Cowboys in 2014 en het jaar daarop leidde hij de club naar hun enige premierschap, een spannende 17-16 overwinning op de Brisbane Broncos in extra tijd.

Green coachte het State of Origin-team van Queensland voor één serie in 2021. Toen hij afgelopen september ontslag nam bij die baan, leek het zeker dat hij zijn dagen als NRL-coach zou hervatten.

De dood van Green zal de NRL hard raken.

Naast degenen die nog steeds in North Queensland spelen, heeft hij verschillende spelers gecoacht die vorig jaar hun loopbaan in Townsville begonnen of voor de Marrons speelden.

Green omarmt halfback Daly Cherry-Evans uit Queensland nadat de Marrons game drie van de State of Origin-serie van vorig jaar won – zijn laatste wedstrijd als coach

De politie werd donderdagochtend om 10.00 uur gebeld naar het huis van Green’s familie in Wynnum, in het oosten van Brisbane, nadat hij niet aan het reageren was in zijn garage.

Green wordt herinnerd als een liefhebbende echtgenoot, vader, zoon en broer

Green speelt voor de Marrons tijdens de State of Origin-serie van 2001

Cameron Munster, Xavier Coates en Viliame Kikau zijn enkele van degenen die donderdagavond, uren nadat ze het overlijden van hun voormalige coach vernamen, het veld op zullen gaan.

Green was afgelopen weekend in Sydney voor de reünie van de ex-spelers van Cronulla, een club waar hij 95 wedstrijden speelde voordat hij naar het noorden verhuisde naar de Cowboys.

Hij voegde zich bij tientallen iconische Sharks-sterren die een ereronde deden rond PointsBet Stadium voor hun wedstrijd tegen aartsrivalen St George Illawarra voor Old Boys Day afgelopen zaterdagavond – en verscheen in een goed humeur tijdens een kort interview.

‘Het is geweldig om terug te zijn’, zei Green tegen de grondomroeper van Sharks, Dane Wheeler.

‘Het is een geweldige avond, veel publiek en het weer is goed voor Shark Park, dus laten we hopen dat de footy geweldig is.

‘Ik heb veel goede herinneringen gehad en het is geweldig om vandaag bij te praten met alle oude jongens, er is veel gelachen en het is echt goed gedaan door de club.’

Green maakte ook deel uit van de Sydney Roosters’ 2002 premierschap winnende ploeg, voor het beëindigen van zijn speeldagen bij Parramatta en Brisbane.

Als u of iemand die u kent ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met Lifeline 131 114 of Beyond Blue op 1300 224 636 .