Parenting experts claim Alicia Silverstone, 45, is exhibiting ‘irresponsible parenting’

Alicia Silverstone is onder vuur komen te liggen van een opvoedingsdeskundige die beweerde dat haar overdreven gehechte opvoedingsstijl kan leiden tot ‘grensproblemen’, en dat Silverstone had moeten stoppen met het delen van een bed met haar zoon toen ze ‘vroeg vijf jaar oud’ was.

De 45-jarige inwoner van San Francisco opende zich over haar hechte relatie met haar enige kind tijdens een interview op The Ellen Fisher Podcast, waarin ze beweerde dat ze gewoon ‘de natuur volgt’ door te slapen naast haar tween zoon, die ze deelt. met ex-man Christopher Jarecki, van wie ze zich in 2018 afscheidde.

En hoewel Silverstone beweert dat haar opvoedingsstijl die van een ‘liefdevolle mama’ is, zijn veel experts het daar niet mee eens.

Opvoedingsdeskundige en psycholoog Reena B. Patel bekritiseerde Silverstone’s opvoedingsstijlen, met name haar samen slapen met haar zoon, eraan toevoegend dat Bear de leeftijd ver voorbij is waarop het acceptabel wordt geacht om een ​​bed te blijven delen.

‘Wanneer een kind begint te twijfelen aan het verschil in geslachten, de puberteit bereikt en of ongemak begint te vertonen, is het tijd om te stoppen. Het kan al op vijfjarige leeftijd zijn’, vertelde Patel aan DailyMail.com.

Alicia Silverstone, 45, vertelde over het moederschap en hoe ze haar 11-jarige zoon Bear opvoedt, die ze deelt met haar ex-man Christopher Jarecki

De moeder-van-een (gezien in 2020) zei dat ze nog steeds slaapt met haar tween zoon, bewerend dat ze gewoon ‘de natuur volgt’ door een bed met hem te delen en experts hebben haar bekritiseerd

Klinisch psycholoog en bestseller van drie opvoedingsboeken Dr. Laura Markham zei dat overdreven gehecht ouderschap ‘onverantwoordelijk ouderschap’ is

De opvoedingsdeskundige voegde eraan toe dat langdurig ouderschap in hechtingsstijl kan leiden tot een verminderde mate van ontdekkingsvrijheid die een kind krijgt, mede-afhankelijkheid kan creëren, de ontwikkeling van onafhankelijke vaardigheden kan beperken en kan leiden tot uitdagingen in andere relaties. ‘

Ze voegde eraan toe dat ‘wanneer een kind een peuter is, ze zelfstandig moeten gaan slapen.

‘Het is belangrijk om te verduidelijken hoe je zou slapen als je in andere huizen bent en hoe je kunt terugspoelen en genegenheid kunt bieden aan anderen wanneer je op school bent en familie bezoekt, of wanneer moeder er niet is om een ​​band mee te hebben’, zei de psycholoog.

Patel merkte op dat een langdurige opvoedingsstijl voor gehechtheid ook ‘grensproblemen’ kan veroorzaken.

Verder zei de opvoedingsdeskundige zelfs dat de overdreven gehechte opvoedingstechnieken het liefdesleven van Silverstone kunnen beïnvloeden door haar niet genoeg ‘alleen-tijd’ toe te staan.

Ze voegde eraan toe dat de overdreven gehechte opvoedingsstijl van Silverstone in de toekomst meer dan waarschijnlijk problemen voor Bear zou veroorzaken en voegde eraan toe: ‘Het kan [lead to bullying and] sociale effectiviteit moet worden overwogen en op die leeftijd.’

De opvoedingsdeskundige vervolgde door op te merken dat Bear ‘zelfstandig moet proberen te slapen’.

‘Naarmate ze ouder worden, zijn er logeerpartijen en kampen. Wat zou er in die situaties gebeuren. Als een kind klaar is om te verhuizen of naar de universiteit te gaan.’

Silverstone staat bekend om haar ‘alternatieve’ manieren van opvoeden, in haar boek uit 2014, The Kind Mama, de Clueless aluin vergeleek het laten slapen van haar baby in een wieg met ‘kinderverwaarlozing’, en in 2020 zeiden zij en Bear vaak wakker en ‘snuggle voor twee of drie uur’ voordat ze naast hem baadt.

Ze voegde eraan toe dat haar manier van opvoeden ‘liefdevol’ was en gericht was op echte communicatie en dat ze dingen zoals tv uit haar huis verwijderde.

Silverstone grapte toen dat ze ‘in de problemen zou komen’ met mom-shamers, maar voegde eraan toe dat op dit punt in haar leven ‘het me niet echt kan schelen’.

Klinisch psycholoog en bestseller van drie opvoedingsboeken zei Dr. Laura Markham op haar opvoedingsblog: Aha! ouderschap dat gehechtheidsouderschap tot op zekere hoogte heilzaam is, maar toen kinderen overmatig gehecht begonnen te raken, moeten ouders leren hoe ze een ‘handen af’-aanpak kunnen nemen.

Dr. Markham voegde eraan toe dat, hoewel peuters een ‘hevige behoefte hebben aan verbinding met hun ouders’, ze de kans moeten krijgen om te ‘verkennen’ zonder ‘overgecontroleerd’ te worden.

De psycholoog voegde eraan toe dat ouders die de hechtingsstijl gebruiken als een reeks opvoedingstechnieken in plaats van als een theorie, ‘overcontrolerend’ zijn.

In 2012 veroorzaakte Silverstone furieuze controverse toen ze onthulde dat ze haar toen 11 maanden oude zoon voedde door zijn voedsel vooraf te kauwen en het vanuit haar mond rechtstreeks in zijn mond te geven

De Columbia University Alum voegde eraan toe dat ‘goed ouderschap’ betekent dat je weet wanneer je ‘hands off’ moet doen.

De psycholoog merkte op dat veel ouders de gehechtheidsopvoedingsstijl vaak te ver doorvoeren en ‘over-ouder’ beginnen te worden, omdat ze geloven dat de gehechtheidsopvoedingsstijl een ‘set van regels’ is in plaats van een ‘theorie’.

Dr. Markham bekritiseerde verder degenen die samen met hun kinderen blijven slapen en ouder worden, eraan toevoegend dat het geen praktijk van gehechtheidsouderschap is omdat het niet beantwoordt aan de ‘ontwikkelingsbehoeften’ van het kind, en ging zelfs zo ver dat noem de techniek ‘onverantwoordelijk ouderschap’.

Berit Brogaard DMSci., Ph.D is een professor en de directeur van het Brogaard Lab for Multisensory Research aan de Universiteit van Miami en heeft verteld Psychologie vandaag dat overdreven gehechte ouders ‘doorgaans niet minder vervreemd zijn van hun kinderen dan verwaarlozende of onverschillige ouders’.

Ze voegde eraan toe dat ouders die hun kinderen opvoeden met normen waarvan zij denken dat ze ‘perfectioneren’, zoals het weigeren van schermtijd of fastfood, een levenslange behoefte creëren voor de ouder om elk aspect van het leven van hun kinderen te beheersen, terwijl hun kind opgroeit met een ‘nietsvermoedende ‘ moet overcompenseren en een verwachting om nooit te falen.

Silverstone, die de gehechtheidsstijl van het ouderschap volgt, zei dat ze zelden luiers gebruikte bij zindelijkheidstraining Bear en hem twee tot drie uur ‘naaide’ als ze wakker worden

Ondanks kritiek van experts die stellen dat ze ‘onverantwoordelijk ouderschap’ aan de dag legt; de actrice voegde toe dat het haar ‘niets kan schelen’

En hoewel Dr. Markham ouders aanraadt om een ​​stapje terug te doen als hun kinderen opgroeien en ‘grenzen’ te stellen, lijkt Silverstone haar kind bij ‘elke bocht’ te volgen.

Ondanks klinische psychologen en opvoedingsdeskundigen, houden fans van gehechtheidsouderschap vol dat de techniek een gezondere, gelukkiger relatie tussen ouder en kind voedt.

Silverstone is openhartig over haar onconventionele opvoedingspraktijken in het verleden; in 2012 ontketende ze een debat toen ze vertelde dat ze haar toen 11 maanden oude zoon voedde door zijn eten vooraf te kauwen en het uit haar eigen mond rechtstreeks in de zijne te spugen.

De actrice verdedigde destijds haar technieken door op te merken dat ‘mensen hun kinderen al duizenden jaren op die manier voeden.’

In 2014 veroorzaakte de actrice opnieuw furieuze controverse toen ze onthulde dat ze anti-vaccinatie was en in plaats daarvan vertrouwde op een veganistisch dieet om haar zoon gezond te houden. zijn plantaardig voedseldieet.

‘Ik ben niet tegen de westerse geneeskunde’, schreef ze. ‘Het probleem is dat we het gebruiken als een eerste stap voor alles, ook als het niet nodig is.’

De actrice vervolgde: ‘Er is steeds meer anekdotisch bewijs van artsen die verontruste telefoontjes hebben gekregen van ouders die beweerden dat hun kind ‘nooit meer hetzelfde’ was na het ontvangen van een vaccin.

‘En ik heb persoonlijk vrienden van wie de baby’s op deze manier drastisch zijn getroffen.’

Silverstone heeft haar passies voor natuurlijk leven gedeeld sinds ze brede erkenning kreeg na haar rollen in The Crush (1993) en Clueless (1995), ondanks kritiek van opvoedingsexperts en fans die zeiden dat de moeder-van-een ‘is’ haar zoon ruïneren.