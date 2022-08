Panicked migrant onboard bus heading to NYC from Texas called 911 after being held against his will

Een in paniek geraakte migrant in een bus op weg naar de Big Apple vertelde de politie haastig dat hij en andere passagiers werden ‘gedwongen’ om tegen hun wil naar New York City te gaan.

Tientallen migranten zijn door de gouverneur van Texas, Gregg Abbott, naar New York vervoerd in een poging om te protesteren tegen het grensbeleid van president Joe Biden. Abbott heeft ook migranten naar Washington DC gestuurd, aangezien het aantal mensen aan de grens in mei de 2,5 miljoen passeerde, volgens de Amerikaanse douane en grensbescherming.

De niet-geïdentificeerde man – die ervoor koos om deel te nemen aan het initiatief van Abbott – belde de politie terwijl hij op 13 augustus in Chattanooga, Tennessee stopte, en drong er bij de agenten op aan om hen te helpen bevrijden.

De migrant in de bus zei dat degenen aan boord verschillende bestemmingen hebben en van plan waren om in Tennessee uit te stappen en naar het vliegveld te gaan om zich bij zijn familie te voegen – precies zoals hen werd verteld.

‘We zijn in Chattanooga, en hier hebben een paar mannen ons tegen onze wil in de bus vastgehouden’, zei de man in het Spaans tegen een coördinator, volgens een opname van 911 die werd verkregen door De New York Post.

‘Onze families wachten op ons. Ze laten ons niet gaan en ze houden ons tegen onze wil vast.’

‘Nu zegt de chauffeur dat we er pas uit kunnen als we in New York zijn. We worden gedwongen naar New York te gaan. Ik begrijp niet waarom als mij werd verteld dat ik in Chattanooga zou uitstappen.’

Halverwege de 911-oproep probeerde de buschauffeur zijn gezicht te verbergen door een masker op te zetten.

‘Ik zie dat de chauffeur een skimasker op zijn gezicht zet en ik mag zijn gezicht niet zien’, zei de migrant.

De oproep werd vervolgens afgebroken, mogelijk als gevolg van een mislukte verbinding.

De politie arriveerde om 12.50 uur bij het Favorite Markets-tankstation op 3117 Parker Lane, 20 minuten na de 911-oproep – maar de bus was nergens te bekennen.

Maar in de buurt mochten tientallen passagiers uit de bus en belden een Uber om hen naar het vliegveld te brengen, vertelde een migrant aan The Post.

Slechts een handvol migranten arriveerde in New York City.

‘Bussen nemen verschillende routes naar de afgesproken bestemmingen van Washington, DC en New York City en maken onderweg verschillende stops om te tanken’, zegt Abbotts woordvoerder tegen The Post.

‘Deze migranten kozen er vrijwillig voor om naar New York City of de hoofdstad van ons land te gaan, nadat ze bij het instappen een vrijwillige verklaring van afstand hadden ondertekend die in meerdere talen beschikbaar was en dat ze het eens waren over de bestemming.’

Ondertussen vertelde de woordvoerder van de burgemeester van New York, Eric Adams, aan The Post dat deze oproepen kunnen leiden tot ‘juridische stappen om de rechten van deze individuen en families te beschermen’.

Abbott’s woordvoerster Renae Eze vertelde DailyMail.com dat tot nu toe 20 bussen zijn vertrokken vanuit Texas naar de Big Apple – en er zullen er nog meer volgen.

Vanaf maandag zijn meer dan 7.200 migranten vanuit Texas vertrokken naar Washington, DC met meer dan 175 busladingen.

Wekelijks verschijnen er beelden van meer bussen die aankomen bij Port Authority in New York City met migranten die van boord gaan na hun reis vanuit de Lone Star State.

Terwijl een andere bus vol migranten zondag in New York City arriveerde, stonden andere migranten, sommigen die eerder vanuit Texas werden vervoerd, in de rij buiten het Lincoln Hospital in de Bronx om dekking voor gezondheidszorg, voedsel en andere items te ontvangen.

Ze maken deel uit van een initiatief dat medio april is gestart om migranten naar Washington, DC en New York City te sturen om het effect van de zuidelijke grenscrisis op grensgemeenschappen te helpen onderdrukken. Een bijkomend doel is om de crisis tot aan de deur van de besluitvormers in Amerika te brengen.

In totaal zijn de afgelopen weken al meer dan 4.000 migranten in de vijf stadsdelen aangekomen, wat het toch al overbelaste opvangsysteem onder druk zet.

De gouverneur van Arizona, Doug Ducey, volgde het voorbeeld van Abbott in mei door migranten die illegaal zijn staat binnenkwamen, naar de hoofdstad van het land te sturen.

Migranten die vanaf de grens in New York City aankomen, worden de komende weken tijdelijk gehuisvest op een dubbeltje van de belastingbetaler in het luxe The Row van 700 dollar per nacht in de toeristische hotspot van Times Square.

Populair bij mensen die reizen voor zaken en plezier, The Row – beschreven op reisrecensiesites als ‘het samenvoegen van de grit van NYC met grootsheid’ – zal de komende weken een knooppunt worden voor huisvesting van migranten op het dubbeltje van de belastingbetaler.

Het viersterrenhotel Row, op 8th Avenue tussen 44th en 45th Street, ligt in het hart van Manhattan’s Broadway Theatre District en biedt klassieke uitzichten op NYC, een volledige fitnessstudio, een gemeenschappelijke werkruimte uitgerust met Apple’s iMac-desktops van $ 2.000 en een lounge waar ‘hand -uitgerekte’ pizza’s zijn $20. Het barmenu biedt cocktails die tot $ 19 per stuk kosten. Een glas champagne kost $ 22. De kamerprijzen variëren afhankelijk van de grootte, maar de executive suite kost $ 719 per nacht.

Bronnen vertelden DailyMail.com dat maximaal vier verdiepingen van het 28 verdiepingen tellende gebouw zullen worden overgedragen aan het Department of Homeless Services van New York City om te gebruiken als tijdelijke accommodatie voor gezinnen en individuen die met bussen worden vervoerd naar ‘liberale steden’ vanaf de grenzen door Texas en Arizona’s beu gouverneurs.

Personeel van het hotel onthulde dat de migranten een andere ingang voor toeristen zouden gebruiken, mogelijk de handelsingang aan de achterkant, en gescheiden zouden worden gehouden van andere gasten op verdiepingen die speciaal zijn bedoeld voor noodopvang. De beveiliging zou waarschijnlijk ook worden opgevoerd, zeiden ze.

